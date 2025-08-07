Новини
Москва за срещата Путин-Уиткоф: Полезна и конструктивна. Има напредък

7 Август, 2025 05:05

Кирил Дмитриев и Юрий Ушаков коментираха разговора между президента на Русия и специалния пратеник на американския държавен глава

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на президента на Руската федерация за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев коментира в социалната мрежа Х думите на Тръмп за "изключително продуктивната среща" на специалния му пратеник Стивън Уиткоф с Путин, като заяви, че „има напредък и позитивните сили преобладават“.

По-рано американският лидер заяви, че разговорите на Уиткоф с Путин са били много продуктивни и са успели да постигнат значителен напредък. Съветникът на руския държавен глава Юрий Ушаков заяви, че се е провел полезен и конструктивен разговор, руската страна е предала някои сигнали по украинския въпрос и е получила съответните сигнали от Тръмп.


Русия
  • 1 Зеленски

    6 8 Отговор
    Казах ли ви, че ще победим и Русия ще капитулира!!

    Коментиран от #2, #17

    05:18 07.08.2025

  • 2 браво

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Четящите не разбират сърказЪма ти!

    05:45 07.08.2025

  • 3 Абсурдистан

    12 3 Отговор
    Протакане и нищо конкретно - стратегията на Мордор!

    05:46 07.08.2025

  • 4 Психиатър

    13 6 Отговор
    Никакъв напредък няма. Поредните, долнопpoбни, руски лъжи.

    05:47 07.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    9 5 Отговор
    Напредъка е Киев за Два дня 😁👍

    05:53 07.08.2025

  • 6 Чорбара

    3 3 Отговор
    Рижия пес е слаб политик ,а се прави на голем .

    06:02 07.08.2025

  • 15 Всичко е по план 👍

    2 2 Отговор
    Стотици рашисти са ликвидирани в Сумска област през последните дни.

    06:25 07.08.2025

  • 16 шопо..

    3 1 Отговор
    Зеленяка е в партер и се чуди дали ще издържи на двата дърти ама запазеничепа..

    06:28 07.08.2025

  • 17 Баце ЕООД

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Говори си е. Не пречиш на никого с тая скука

    06:46 07.08.2025

  • 18 Нормално

    1 0 Отговор
    Долнопробни руски лъжи като всеки път.

    06:54 07.08.2025

