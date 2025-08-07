Москва за срещата Путин-Уиткоф: Полезна и конструктивна. Има напредък

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на президента на Руската федерация за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев коментира в социалната мрежа Х думите на Тръмп за "изключително продуктивната среща" на специалния му пратеник Стивън Уиткоф с Путин, като заяви, че „има напредък и позитивните сили преобладават“.
По-рано американският лидер заяви, че разговорите на Уиткоф с Путин са били много продуктивни и са успели да постигнат значителен напредък. Съветникът на руския държавен глава Юрий Ушаков заяви, че се е провел полезен и конструктивен разговор, руската страна е предала някои сигнали по украинския въпрос и е получила съответните сигнали от Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски
Коментиран от #2, #17
05:18 07.08.2025
2 браво
До коментар #1 от "Зеленски":Четящите не разбират сърказЪма ти!
05:45 07.08.2025
3 Абсурдистан
05:46 07.08.2025
4 Психиатър
05:47 07.08.2025
5 Злобното Джуджи
05:53 07.08.2025
6 Чорбара
06:02 07.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Всичко е по план 👍
06:25 07.08.2025
16 шопо..
06:28 07.08.2025
17 Баце ЕООД
До коментар #1 от "Зеленски":Говори си е. Не пречиш на никого с тая скука
06:46 07.08.2025
18 Нормално
06:54 07.08.2025