Москва за срещата Путин-Уиткоф: Полезна и конструктивна. Има напредък

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на президента на Руската федерация за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев коментира в социалната мрежа Х думите на Тръмп за "изключително продуктивната среща" на специалния му пратеник Стивън Уиткоф с Путин, като заяви, че „има напредък и позитивните сили преобладават“.

По-рано американският лидер заяви, че разговорите на Уиткоф с Путин са били много продуктивни и са успели да постигнат значителен напредък. Съветникът на руския държавен глава Юрий Ушаков заяви, че се е провел полезен и конструктивен разговор, руската страна е предала някои сигнали по украинския въпрос и е получила съответните сигнали от Тръмп.