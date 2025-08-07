Новини
Технически проблем доведе до спиране на полети на United Airlines

7 Август, 2025 09:20 481 1

Заради техническия проблем бяха задържани полетите на компанията от няколко важни летища

Технически проблем доведе до спиране на полети на United Airlines - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американската авиокомпания "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines) съобщи, че техническият проблем, довел до спиране на полети на компанията от американските летища за няколко часа и до значителни закъснения, е решен, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Макар да очакваме все още известни закъснения, екипът ни работи за възстановяване на нормалния график", казаха от компанията.

Заради техническия проблем бяха задържани полетите на компанията от няколко важни летища, включително в Нюарк, Денвър, Хюстън и Чикаго, както се вижда от уебсайта на Федералната агенция за гражданска авиация.

"Юнайтед" заяви, че проблемът е свързан със системата ѝ Unimatic, която съхранява информация за всеки полет, която след това се подава към други системи, включително тези, които изчисляват теглото и баланса и проследяват времето на полета.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хеми значи бензин

    2 0 Отговор
    Най калпавата авиокомпания в Сащ.

    09:44 07.08.2025