Срещата в Москва бележи нова фаза в дипломацията около Украйна
  Тема: Украйна

Срещата в Москва бележи нова фаза в дипломацията около Украйна

7 Август, 2025 10:02

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Подкрепата за Украйна е не само морален, но и стратегически въпрос за Европа

Срещата в Москва бележи нова фаза в дипломацията около Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Срещата в Москва и последвалите политически сигнали от САЩ бележат начало на нов етап в международната дипломатическа игра около конфликта в Украйна. Това мнение изразиха експертът по сигурност Йордан Божилов и журналистът Валерий Тодоров в ефира на БНТ.

Според Божилов тричасовият разговор между пратеника на американския президент, Стив Уиткоф, и руския президент Владимир Путин бележи началото на нов "фронт" - борбата за съзнанието на Белия дом. По думите му Русия ще се стреми да изгради по-благоприятен образ пред Тръмп, с надеждата това да доведе до промяна в позицията на САЩ спрямо военната помощ за Украйна, както и към по-мек подход спрямо Москва.

"Русия се опитва да излезе от международната изолация, в която се намира. Путин цели да повлияе на отношението на американския президент към конфликта, като се представи в по-положителна светлина", посочи Божилов. Той допълни, че в този контекст санкциите от страна на САЩ биха имали ограничен ефект, особено предвид скромния обем на двустранната търговия и риска от икономически сътресения за големи икономики като Китай и Индия.

Журналистът Валерий Тодоров също подчерта, че срещата е сигнал за началото на нова дипломатическа динамика. Според него, заявената от Тръмп продуктивност на разговорите е била изненада на фона на ниските очаквания. "Това е нова фаза от политическата игра. Москва се стреми да избегне твърд ултиматум от страна на Вашингтон, а Тръмп търси начини да демонстрира международна активност", заяви Тодоров.

В рамките на последните събития се спомена и възможност за мораториум върху въздушните удари - идея, приписвана на беларуския президент Александър Лукашенко. Божилов и Тодоров обаче оцениха този вариант като малко вероятен, тъй като Русия едва ли ще се откаже от едно от основните си тактически предимства.

Божилов посочи, че на този етап няма реални признаци за готовност от страна на Москва да води преговори за мир. "Русия ще се стреми към тактически успехи на бойното поле, за да може да излезе от конфликта с политическа победа пред собственото общество", коментира експертът.

По отношение на европейската роля в конфликта, Божилов подчерта значението на запазването на хелзинските принципи и европейската архитектура на сигурност. "Подкрепата за Украйна е не само морален, но и стратегически въпрос за Европа", посочи той.

Тодоров от своя страна акцентира върху участието на европейски лидери в консултациите между Вашингтон и Киев, включително канцлера на Германия Фридрих Мерц, британския премиер Кийр Стармър и финландския президент Александър Стуб. Това според него е ясен знак, че Европа ще носи основната тежест от възстановяването на Украйна и трябва да бъде активен участник в договарянето на бъдещето на региона.

И двамата анализатори остават скептични към възможността за скорошно прекратяване на огъня. Според тях реалистичният сценарий включва по-продължителни дипломатически усилия, постепенни договорености и балансиране между военните действия и политическия натиск.


  • 1 Баш Чикиджи ефенди

    4 2 Отговор
    Всеки сам трябва да се научи да си отговаря за кефа ! Така няма да преговаря !

    10:04 07.08.2025

  • 2 Вашето мнение

    23 3 Отговор
    Дипломацията се улеснявя след като няколко десетки висши офицери на нато бяха измъкнати от дупките им в Часов Яр и въдворени в Русия. Наш стоенчо затова лази вчера на червеното килимче в кремъл.

    Коментиран от #5, #6, #7, #19

    10:05 07.08.2025

  • 3 Ачо

    2 14 Отговор
    Немецът да дава от квадратните ракети.

    Коментиран от #8

    10:05 07.08.2025

  • 4 Госあ

    18 0 Отговор
    Пак некви упражнения по говорене на кръгли нули

    10:05 07.08.2025

  • 5 Геро

    1 13 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Мнението на утайка като теб няма никакво значение.

    10:06 07.08.2025

  • 6 Мдаааа

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Фpaнcoa Лaнглe:
    EC тичa кaтo пaтицa бeз глaвa, oбъpкaн oт изчeзвaнeтo нa cвeтa oт вчepa"

    10:08 07.08.2025

  • 7 Ъхъъъ

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Раis: Пpeвъpнaxмe ce във вacaли нa CAЩ. Бopeл: EC e изпpaвeн пpeд мeждyнapoднa изoлaция"

    10:09 07.08.2025

  • 8 Анке, моме

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ачо":

    Немеца ти каза, че след 4 год. ще са сглобени. Ти пак где бля, ма.

    Коментиран от #11

    10:10 07.08.2025

  • 9 русия Мразена страна

    3 17 Отговор
    Фашиста путин направи русия най-мразената страна! Никой бял човек не иска да търгува и състезава с фашисти Агресори!

    Коментиран от #18

    10:11 07.08.2025

  • 10 МирО

    17 1 Отговор
    Бре това ми напомня поговорката: Керванет си върви кучетата лаят.
    Рашаните бавно и методично денацифицират и демилитаризират бандерите ?!?!

    Коментиран от #12

    10:12 07.08.2025

  • 11 орешките са червиви

    2 11 Отговор

    До коментар #8 от "Анке, моме":

    путин иска неговите олигарси отново да богатеят! Тръмп го вади от калта!

    10:13 07.08.2025

  • 12 за 3 дни до Киев :)))

    3 13 Отговор

    До коментар #10 от "МирО":

    Методично се влачат руските фашисти с цената на живота на стотици хиляди мургави русняци?!?!

    Коментиран от #13

    10:15 07.08.2025

  • 13 оня с коня

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "за 3 дни до Киев :)))":

    Превратаджията Горбачов подари цяла източна Европа на сатанистите зад океана Той обезмисли милионите жертви на руснаците през ВСВ , защото благодарение на него, сега нацизмът се връща и е насочен пак срещу Русия, а хората от изт. Европа не могат да помогнат на Русия , защото са поробени от нацистки правителства , слуги на сатанистите ...пак благодарение на Горбачов , Русия трябва сама да се защитава от 27 държави , колонизирани от тези , които за предателството му към Русия го наградиха с Нобелова награда за мир .

    Коментиран от #14, #15

    10:26 07.08.2025

  • 14 България 🇧🇬

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    10:31 07.08.2025

  • 15 гнилия капитализъм

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Просто гнилия капитализъм изтощи икономически СССР. Горбачов тръгна по пътя на капитализма, а путин го изроди с мутри олигарси! Сега пък за капак, путин направи от русия фашистка агресорска страна, мразена от всички бели хора!

    10:31 07.08.2025

  • 16 456

    6 1 Отговор
    Осрайна готви провокация в Краматорск.

    10:33 07.08.2025

  • 17 болгарин..

    5 1 Отговор
    Аз съм Zа..разпарчетосването на бандерците и заминаването им-под егидата на юнеско

    10:35 07.08.2025

  • 18 Я пък тоя

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "русия Мразена страна":

    Леле, колко я мразят? А сега вижте колко са с нея?
    А за белия човек, дори няма да коментирам, излишно е, няма да разберете.

    10:36 07.08.2025

  • 19 ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    за това Путя лично опъва килимчето пред самолета на Уиткоф, че даже се поклони до задните му части като целуваше ръката на стълбичките още. После веднага се съгласи на среща с големия чичко от САЩ.

    10:40 07.08.2025

  • 21 Факти

    3 0 Отговор
    Русия победи натото и си взима своето ! Да му мисли Зеле , какво ще прави с остатъка на 404 .

    10:44 07.08.2025

  • 22 Урсул фон дер Бандер

    2 0 Отговор
    Бандерите с англонасраните днес изстреляха 12 ракети «Storm Shadow» по Севастопол...поздравиха един вид тромпета и края на ултиматумът му. Утре когато руснаците им отвърнат, ще му надуят главата от рев и сополи.

    10:45 07.08.2025

