Срещата в Москва бележи нова фаза в дипломацията около Украйна

Срещата в Москва и последвалите политически сигнали от САЩ бележат начало на нов етап в международната дипломатическа игра около конфликта в Украйна. Това мнение изразиха експертът по сигурност Йордан Божилов и журналистът Валерий Тодоров в ефира на БНТ.
Според Божилов тричасовият разговор между пратеника на американския президент, Стив Уиткоф, и руския президент Владимир Путин бележи началото на нов "фронт" - борбата за съзнанието на Белия дом. По думите му Русия ще се стреми да изгради по-благоприятен образ пред Тръмп, с надеждата това да доведе до промяна в позицията на САЩ спрямо военната помощ за Украйна, както и към по-мек подход спрямо Москва.
"Русия се опитва да излезе от международната изолация, в която се намира. Путин цели да повлияе на отношението на американския президент към конфликта, като се представи в по-положителна светлина", посочи Божилов. Той допълни, че в този контекст санкциите от страна на САЩ биха имали ограничен ефект, особено предвид скромния обем на двустранната търговия и риска от икономически сътресения за големи икономики като Китай и Индия.
Журналистът Валерий Тодоров също подчерта, че срещата е сигнал за началото на нова дипломатическа динамика. Според него, заявената от Тръмп продуктивност на разговорите е била изненада на фона на ниските очаквания. "Това е нова фаза от политическата игра. Москва се стреми да избегне твърд ултиматум от страна на Вашингтон, а Тръмп търси начини да демонстрира международна активност", заяви Тодоров.
В рамките на последните събития се спомена и възможност за мораториум върху въздушните удари - идея, приписвана на беларуския президент Александър Лукашенко. Божилов и Тодоров обаче оцениха този вариант като малко вероятен, тъй като Русия едва ли ще се откаже от едно от основните си тактически предимства.
Божилов посочи, че на този етап няма реални признаци за готовност от страна на Москва да води преговори за мир. "Русия ще се стреми към тактически успехи на бойното поле, за да може да излезе от конфликта с политическа победа пред собственото общество", коментира експертът.
По отношение на европейската роля в конфликта, Божилов подчерта значението на запазването на хелзинските принципи и европейската архитектура на сигурност. "Подкрепата за Украйна е не само морален, но и стратегически въпрос за Европа", посочи той.
Тодоров от своя страна акцентира върху участието на европейски лидери в консултациите между Вашингтон и Киев, включително канцлера на Германия Фридрих Мерц, британския премиер Кийр Стармър и финландския президент Александър Стуб. Това според него е ясен знак, че Европа ще носи основната тежест от възстановяването на Украйна и трябва да бъде активен участник в договарянето на бъдещето на региона.
И двамата анализатори остават скептични към възможността за скорошно прекратяване на огъня. Според тях реалистичният сценарий включва по-продължителни дипломатически усилия, постепенни договорености и балансиране между военните действия и политическия натиск.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баш Чикиджи ефенди
10:04 07.08.2025
2 Вашето мнение
Коментиран от #5, #6, #7, #19
10:05 07.08.2025
3 Ачо
Коментиран от #8
10:05 07.08.2025
4 Госあ
10:05 07.08.2025
5 Геро
До коментар #2 от "Вашето мнение":Мнението на утайка като теб няма никакво значение.
10:06 07.08.2025
6 Мдаааа
До коментар #2 от "Вашето мнение":Фpaнcoa Лaнглe:
EC тичa кaтo пaтицa бeз глaвa, oбъpкaн oт изчeзвaнeтo нa cвeтa oт вчepa"
10:08 07.08.2025
7 Ъхъъъ
До коментар #2 от "Вашето мнение":Раis: Пpeвъpнaxмe ce във вacaли нa CAЩ. Бopeл: EC e изпpaвeн пpeд мeждyнapoднa изoлaция"
10:09 07.08.2025
8 Анке, моме
До коментар #3 от "Ачо":Немеца ти каза, че след 4 год. ще са сглобени. Ти пак где бля, ма.
Коментиран от #11
10:10 07.08.2025
9 русия Мразена страна
Коментиран от #18
10:11 07.08.2025
10 МирО
Рашаните бавно и методично денацифицират и демилитаризират бандерите ?!?!
Коментиран от #12
10:12 07.08.2025
11 орешките са червиви
До коментар #8 от "Анке, моме":путин иска неговите олигарси отново да богатеят! Тръмп го вади от калта!
10:13 07.08.2025
12 за 3 дни до Киев :)))
До коментар #10 от "МирО":Методично се влачат руските фашисти с цената на живота на стотици хиляди мургави русняци?!?!
Коментиран от #13
10:15 07.08.2025
13 оня с коня
До коментар #12 от "за 3 дни до Киев :)))":Превратаджията Горбачов подари цяла източна Европа на сатанистите зад океана Той обезмисли милионите жертви на руснаците през ВСВ , защото благодарение на него, сега нацизмът се връща и е насочен пак срещу Русия, а хората от изт. Европа не могат да помогнат на Русия , защото са поробени от нацистки правителства , слуги на сатанистите ...пак благодарение на Горбачов , Русия трябва сама да се защитава от 27 държави , колонизирани от тези , които за предателството му към Русия го наградиха с Нобелова награда за мир .
Коментиран от #14, #15
10:26 07.08.2025
14 България 🇧🇬
До коментар #13 от "оня с коня":Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.
Какво се случва:
След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.
Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.
Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.
В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.
Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание
10:31 07.08.2025
15 гнилия капитализъм
До коментар #13 от "оня с коня":Просто гнилия капитализъм изтощи икономически СССР. Горбачов тръгна по пътя на капитализма, а путин го изроди с мутри олигарси! Сега пък за капак, путин направи от русия фашистка агресорска страна, мразена от всички бели хора!
10:31 07.08.2025
16 456
10:33 07.08.2025
17 болгарин..
10:35 07.08.2025
18 Я пък тоя
До коментар #9 от "русия Мразена страна":Леле, колко я мразят? А сега вижте колко са с нея?
А за белия човек, дори няма да коментирам, излишно е, няма да разберете.
10:36 07.08.2025
19 ха ха ха
До коментар #2 от "Вашето мнение":за това Путя лично опъва килимчето пред самолета на Уиткоф, че даже се поклони до задните му части като целуваше ръката на стълбичките още. После веднага се съгласи на среща с големия чичко от САЩ.
10:40 07.08.2025
21 Факти
10:44 07.08.2025
22 Урсул фон дер Бандер
10:45 07.08.2025