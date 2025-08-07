Срещата в Москва бележи нова фаза в дипломацията около Украйна

Срещата в Москва и последвалите политически сигнали от САЩ бележат начало на нов етап в международната дипломатическа игра около конфликта в Украйна. Това мнение изразиха експертът по сигурност Йордан Божилов и журналистът Валерий Тодоров в ефира на БНТ.

Според Божилов тричасовият разговор между пратеника на американския президент, Стив Уиткоф, и руския президент Владимир Путин бележи началото на нов "фронт" - борбата за съзнанието на Белия дом. По думите му Русия ще се стреми да изгради по-благоприятен образ пред Тръмп, с надеждата това да доведе до промяна в позицията на САЩ спрямо военната помощ за Украйна, както и към по-мек подход спрямо Москва.

"Русия се опитва да излезе от международната изолация, в която се намира. Путин цели да повлияе на отношението на американския президент към конфликта, като се представи в по-положителна светлина", посочи Божилов. Той допълни, че в този контекст санкциите от страна на САЩ биха имали ограничен ефект, особено предвид скромния обем на двустранната търговия и риска от икономически сътресения за големи икономики като Китай и Индия.

Журналистът Валерий Тодоров също подчерта, че срещата е сигнал за началото на нова дипломатическа динамика. Според него, заявената от Тръмп продуктивност на разговорите е била изненада на фона на ниските очаквания. "Това е нова фаза от политическата игра. Москва се стреми да избегне твърд ултиматум от страна на Вашингтон, а Тръмп търси начини да демонстрира международна активност", заяви Тодоров.

В рамките на последните събития се спомена и възможност за мораториум върху въздушните удари - идея, приписвана на беларуския президент Александър Лукашенко. Божилов и Тодоров обаче оцениха този вариант като малко вероятен, тъй като Русия едва ли ще се откаже от едно от основните си тактически предимства.

Божилов посочи, че на този етап няма реални признаци за готовност от страна на Москва да води преговори за мир. "Русия ще се стреми към тактически успехи на бойното поле, за да може да излезе от конфликта с политическа победа пред собственото общество", коментира експертът.

По отношение на европейската роля в конфликта, Божилов подчерта значението на запазването на хелзинските принципи и европейската архитектура на сигурност. "Подкрепата за Украйна е не само морален, но и стратегически въпрос за Европа", посочи той.

Тодоров от своя страна акцентира върху участието на европейски лидери в консултациите между Вашингтон и Киев, включително канцлера на Германия Фридрих Мерц, британския премиер Кийр Стармър и финландския президент Александър Стуб. Това според него е ясен знак, че Европа ще носи основната тежест от възстановяването на Украйна и трябва да бъде активен участник в договарянето на бъдещето на региона.

И двамата анализатори остават скептични към възможността за скорошно прекратяване на огъня. Според тях реалистичният сценарий включва по-продължителни дипломатически усилия, постепенни договорености и балансиране между военните действия и политическия натиск.