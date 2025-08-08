На 11 август в Рим? Срещата на Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин може да се състои още следващия понеделник

Срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин може да се състои още следващия понеделник, 11 август, съобщават двама източници пред Fox News, пише Фокус.
Едно от обсъжданите места за среща на лидерите е Рим, посочва американската медия.
Освен столицата на Италия, са обсъждани и други места за среща на Тръмп с Путин в Европа.
Източниците на американската телевизия също не изключват, че преговорите могат да се състоят по-късно от понеделник, но ще са в рамките на следващата седмица.
По-рано на 8 август бе съобщено, че лидерите на САЩ и Русия могат да се срещнат в една от арабските страни.
На 6 август специалният представител на президента на САЩ Стив Уиткоф се срещна с Владимир Путин в Москва. Доналд Тръмп впоследствие заяви, че Уилкоф е постигнал "значителен напредък“ по време на преговорите.
По-късно Тръмп посочи, че има голяма вероятност да се срещне лично с руския президент "много скоро“.
Той също така изрази надежда, че в близко бъдеще могат да се състоят и тристранни преговори с участието на президента на Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Юлий Цезар
17:07 08.08.2025
2 Пич
Коментиран от #102
17:07 08.08.2025
3 Последния Софиянец
17:07 08.08.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #9
17:07 08.08.2025
5 Копейкин
17:08 08.08.2025
6 Фен
Коментиран от #17, #83
17:09 08.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Свободен
Нали международно го издирват!
Коментиран от #11, #40
17:09 08.08.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Мелани с големите пъпеши е хитруша.
Коментиран от #46
17:09 08.08.2025
10 В. В. П.
17:10 08.08.2025
11 Дзегун
До коментар #8 от "Свободен":Нема да го пипнат! Земята ще целуват дето е стъпвал!
17:10 08.08.2025
12 Няма смисъл
Коментиран от #92
17:10 08.08.2025
13 Колело
17:11 08.08.2025
14 Глупости
Коментиран от #48
17:11 08.08.2025
15 Дзегун
17:12 08.08.2025
16 Кога бе?
Коментиран от #19, #29, #81
17:12 08.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 az СВО Победа80
Среща Тръмп/Путин в Рим няма да има!
Руснаците официално го заявиха още в 13.50ч.
3 часа по-късно още тиражирате фалшиви новини!
Защо???
Коментиран от #21, #25, #33
17:14 08.08.2025
19 Дзегун
До коментар #16 от "Кога бе?":По отделно всички са превзети и се галят о Русия с размахани опашки. Като се съберат повече и се надпреварват в джафкането.
17:14 08.08.2025
20 Слънчасаха
17:14 08.08.2025
21 Хаяско
До коментар #18 от "az СВО Победа80":От бункера не се показвам!
17:15 08.08.2025
22 Според мен
17:15 08.08.2025
23 Обаче
17:15 08.08.2025
24 🛑 Спрете терора на Русия 🛑
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Коментиран от #26
17:15 08.08.2025
25 Копей,
До коментар #18 от "az СВО Победа80":Истерясал ми се струваш!
Коментиран от #30
17:16 08.08.2025
26 Дзегун
До коментар #24 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":Спри го ти! Все другите да свършат работа!
17:16 08.08.2025
27 2222
17:16 08.08.2025
28 хъхъ
17:17 08.08.2025
29 Сметнах,сметах
До коментар #16 от "Кога бе?":Вече трябваше да са превзели Лисабон.
Коментиран от #37
17:17 08.08.2025
30 az СВО Победа80
До коментар #25 от "Копей,":Истерия определено има, но в Киев, Брюксел и Лондон! 🤣🤣🤣
17:17 08.08.2025
31 гошо
17:18 08.08.2025
32 Рублевка
17:18 08.08.2025
33 Механик
До коментар #18 от "az СВО Победа80":И това е правилно!Военнопрестъпникът няма да види западна Европа докато е жив.
Коментиран от #34, #88
17:18 08.08.2025
34 Дзегун
До коментар #33 от "Механик":Добреее!
Коментиран от #51
17:19 08.08.2025
35 Кую
17:19 08.08.2025
36 Среща
17:20 08.08.2025
37 Дзегун
До коментар #29 от "Сметнах,сметах":На един като теб му отворих калкулатора и размених бутоните. Първоначално се блещеше а после взе да вика аха. И така работи почти две години. Да не би и на теб да са ти пипали калкулатора.
Коментиран от #44
17:23 08.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Абе свободния роб
До коментар #8 от "Свободен":Срещата няма да е в Европа,можеш само да си мечтаеш да го арестуват.
17:25 08.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ха-ха
17:25 08.08.2025
43 Е нали👇
17:26 08.08.2025
44 ха-ха
До коментар #37 от "Дзегун":На тоя му трябва повече ,,отваряне ,, ! Белким му ,,оправиш ,,сметките ,, !
17:27 08.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Атина Палада
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Аз също не вярвам да е в Рим срещата.По вероятно ми се струва в С.Арабия,както вчера някъде се писа..А и изказването на Песков ли беше ,че имали приятели,които щели да подготвят и приемат двамата президенти за провеждане на срещата им..
17:27 08.08.2025
47 гост
17:28 08.08.2025
48 Хахахаха
До коментар #14 от "Глупости":В случая ти си престъпник наричайки някого военнопрестъпник без да е осъден,какъвто е случая с Путин.
17:29 08.08.2025
49 минаващ
До коментар #45 от "Механик":Точно !
17:29 08.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Механик
До коментар #34 от "Дзегун":Не му обръщай внимание на тоя. Почне ли да краде никове, начи в украина се е случило нещо много лошо за ВСУ.
А почне ли да кълне и обижда, значи мозъка му е пред екслподиране.
Пък, всеки лайк или дизлайк за него, или пък всяка реплика му носят бонуси в посолствоТО.
Просто го подминавайте мълчешком. Той сам ще си строши главата.
Коментиран от #54
17:31 08.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Уса
17:33 08.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Факти
17:34 08.08.2025
56 Атина Палада
До коментар #45 от "Механик":Според мен в Рим няма да е срещата.Защото! Как си представяте ,че християнска Русия в католически Рим? От тази гледна точка няма да бъде там,а не дали ще бъде арестуван или не ..То е ясно,че няма да бъде арестуван .А иначе и Нетаняху ходи в Унгария,когато Унгария все още трябваше да го арестува,но не беше арестуван и никой ,никъде не каза Хага е "мижи да те лажем"! То се знае ,че Хага е "мижи да те лажем" и не е нужно да се казва на глас пред нас простосмъртните..:)
Коментиран от #60, #74, #85
17:35 08.08.2025
57 Ха-ха-ха
Коментиран от #61
17:36 08.08.2025
58 Ако Путлер
Коментиран от #62
17:37 08.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 доктор
До коментар #56 от "Атина Палада":Руснаците не са християни.Руска нация няма.
Коментиран от #67, #99
17:38 08.08.2025
61 Папата
До коментар #57 от "Ха-ха-ха":не е в Рим бе, умник!
17:38 08.08.2025
62 Дзегун
До коментар #58 от "Ако Путлер":Бегай отсега в Рим да си подготвен! Арестуваш го и настава мир и евроценностите започват да ни заливат!
17:39 08.08.2025
63 Днес трябваше да има санкции
Коментиран от #70
17:40 08.08.2025
64 Симо
17:40 08.08.2025
65 Факти
До коментар #45 от "Механик":Каква световна война бе. Никоя държава няма да се включи на страната на Русия. Само ще гледат отстрани как я размазват за няколко дни. Китай да не са луди да си слагат главата в торбата заради психично болните си съседи.
Коментиран от #97
17:40 08.08.2025
66 Дзегун
Коментиран от #71
17:41 08.08.2025
67 Атина Палада
До коментар #60 от "доктор":Русия е многонационална ! Етническите руснаци са православни християни .РФ се води православна .Както Гърция,както България,както Сърбия...
И в Италия живеят православни християни,но се води католическа...Научи ги тези неща докторЕ:)))
Коментиран от #80
17:42 08.08.2025
68 Абсурд
17:42 08.08.2025
69 Путин
Ако се появи в Европа ще се бъде арестуван като престъпник! Има издадена заповед за арест! Да заповяда!
Коментиран от #76
17:42 08.08.2025
70 Ха,ха
До коментар #63 от "Днес трябваше да има санкции":Остави санкциите, там някъде все още се мъдри една заповед за арест на Путин, от какъв си там съд международен.
17:42 08.08.2025
71 ЕВРОЦЕНОСТИ НА ЕС
До коментар #66 от "Дзегун":Тя е само една.....правото да избираш СВОБОДНО как да живееш, без да пречиш на другите....
Коментиран от #72, #98, #104
17:44 08.08.2025
72 Дзегун
До коментар #71 от "ЕВРОЦЕНОСТИ НА ЕС":Това спазва ли се?
17:45 08.08.2025
73 ХА-ХА-ХА
До коментар #54 от "Пак аз":По-лошо е , когато по рождение си ,,ударен ,, щраусчо !
17:45 08.08.2025
74 Милошевич
До коментар #56 от "Атина Палада":Питайте мен за Хага...
Коментиран от #78
17:46 08.08.2025
75 съсел ,
До коментар #59 от "гост":за такива със СОП , бе, мой , като тебе ... !
Коментиран от #94
17:47 08.08.2025
76 Атина Палада
До коментар #69 от "Путин":Прокурора в Хага издал заповед за арест на Путин и Нетаняху вече е "ококошарен" за педофилство...
Няма кой да го арестувя.
17:48 08.08.2025
77 Виц
17:48 08.08.2025
78 Атина Палада
До коментар #74 от "Милошевич":76 коментар,Моля!
17:48 08.08.2025
79 Данко Харсъзина
17:48 08.08.2025
80 Факти
До коментар #67 от "Атина Палада":Добре си го написал "се води". Русия има 25 милиона мюсюлмани - 15% от населението. Те раждат много деца и още този век Русия ще стане мюсюлманска държава. Православната й история остава в миналото. Ислямът ще е последният пирон в ковчег на Русия. Путин вече целуна Корана. Дори във Франция няма такъв % мюсюлмани. Всъщност в Европа няма толкова ислямска държава с изключение на Западните Балканите.
Коментиран от #86, #93, #100
17:56 08.08.2025
81 Превзели са го..........
До коментар #16 от "Кога бе?":на връщане от Лисабон.
17:57 08.08.2025
82 Сократ
17:58 08.08.2025
83 Детското
До коментар #6 от "Фен":парти ще се провежда в друг ден и на друго място.
18:00 08.08.2025
84 Николай
18:01 08.08.2025
85 Историк 2
До коментар #56 от "Атина Палада":В Русия няма нито християнство,нито православие, в истинския смисъл на думата. Така наречената руска църква, не е нищо повече от пропаганден инструмент на Кремъл и КГБ. Руско - съветската идеология е абсолютно несъвместима с християнството.
18:01 08.08.2025
86 Атина Палада
До коментар #80 от "Факти":И в България има мюсюлмани,но се води православна....България е на православните българи, Русия на православните руснаци...
Както и да увърташ ,това е!Православните страни сме това,които изброих в по горният ми коментар
Коментиран от #101
18:02 08.08.2025
87 Путлер
18:04 08.08.2025
88 Георги
До коментар #33 от "Механик":западна европа?! Той да не е продавач в магазин, който чака евтините билети на раянеър, че да иде с жената по европата?
18:08 08.08.2025
89 Видя се,
Коментиран от #95
18:11 08.08.2025
90 Някой вярва ли още
18:14 08.08.2025
91 Пак глупости
18:14 08.08.2025
92 Бря, бря
До коментар #12 от "Няма смисъл":Уговорката е да пристигне в Рим с една Тихоокеанска десантна дивизия за охрана и 30 Орешника да държат 30 НАТО - вски столици на мушката докато трае срещата.
18:15 08.08.2025
93 Само питам
До коментар #80 от "Факти":Западните Балканите!?!?!?!/Защо членуваш и съществителното Балкани? В Кърджали ходжата ли те учи на български? И да знаеш: Нито Хърватия,нито Словения,нито Черна гора са мюсюлмански,а Босна и Херцеговина и Северна Македония наполовина са християнски.Анадънму?
18:17 08.08.2025
94 Борсук
До коментар #75 от "съсел ,":СОПата по рунтавият ти гъ....не подхващай теми които са табу за пилешкият ти мозък...
18:19 08.08.2025
95 Ха ха
До коментар #89 от "Видя се,":ЕС за какво е? Кошаревски свидетел? А Укрия не съществува.За тази бивша съветска територия се е загрижил Путин.Другите може само да киват с глава .
18:21 08.08.2025
96 КАЗВАШ БИЛ КОЛЕГА
18:21 08.08.2025
97 Ужассс
До коментар #65 от "Факти":Ти само май четеш ,, Бесарабски фронт" и следиш УНИАН. Защото и DW не биха написали такава глупотевина като твоята.
18:24 08.08.2025
98 Ха - ха - ха
До коментар #71 от "ЕВРОЦЕНОСТИ НА ЕС":Ама само на хартия. Нещо като Българска демокрация.
18:26 08.08.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Бря, бря
До коментар #80 от "Факти":Я дай сега и една статистика за мъглявия остров и в частност Лондон!
18:29 08.08.2025
101 😉........
До коментар #86 от "Атина Палада":Стига си писъла несъществени неща..... има публикувани мемоари на Алексей Навални в в. Дневник, "Патриот" от Алексей Навални, прочети статията ще ти хареса, и ще ти даде повод за размисъл.
18:29 08.08.2025
102 ТОЧНО
До коментар #2 от "Пич":А за кого друг...
18:31 08.08.2025
103 Аааа
18:36 08.08.2025
104 Ха-ха-ха
До коментар #71 от "ЕВРОЦЕНОСТИ НА ЕС":Ключът е в това " без да пречиш на другите". Нещо което либералите и "демократите" забравят.
18:39 08.08.2025
105 Скопен Кремълски плъх с токчета
18:39 08.08.2025