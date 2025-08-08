Новини
На 11 август в Рим? Срещата на Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин може да се състои още следващия понеделник
  Тема: Украйна

На 11 август в Рим? Срещата на Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин може да се състои още следващия понеделник

8 Август, 2025 17:05 2 208 105

На 6 август специалният представител на президента на САЩ Стив Уиткоф се срещна с Путин в Москва, Тръмп впоследствие заяви, че е постигнат значителен напредък по време на преговорите

На 11 август в Рим? Срещата на Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин може да се състои още следващия понеделник - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин може да се състои още следващия понеделник, 11 август, съобщават двама източници пред Fox News, пише Фокус.

Едно от обсъжданите места за среща на лидерите е Рим, посочва американската медия.

Освен столицата на Италия, са обсъждани и други места за среща на Тръмп с Путин в Европа.

Източниците на американската телевизия също не изключват, че преговорите могат да се състоят по-късно от понеделник, но ще са в рамките на следващата седмица.

По-рано на 8 август бе съобщено, че лидерите на САЩ и Русия могат да се срещнат в една от арабските страни.

На 6 август специалният представител на президента на САЩ Стив Уиткоф се срещна с Владимир Путин в Москва. Доналд Тръмп впоследствие заяви, че Уилкоф е постигнал "значителен напредък“ по време на преговорите.

По-късно Тръмп посочи, че има голяма вероятност да се срещне лично с руския президент "много скоро“.

Той също така изрази надежда, че в близко бъдеще могат да се състоят и тристранни преговори с участието на президента на Украйна.

Оценка 4.2 от 15 гласа.
Оценка 4.2 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Юлий Цезар

    21 8 Отговор
    Всички пътища водят към Рим.

    17:07 08.08.2025

  • 2 Пич

    44 23 Отговор
    Украйна ще се реже като торта ! Големите парчета ще са за Русия !!!

    Коментиран от #102

    17:07 08.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    30 19 Отговор
    На Москва и викат новият Рим.

    17:07 08.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    44 3 Отговор
    Едва ли ще е в Италия и едва ли ще има среща.

    Коментиран от #9

    17:07 08.08.2025

  • 5 Копейкин

    29 2 Отговор
    Във Варна е най удобно.

    17:08 08.08.2025

  • 6 Фен

    52 9 Отговор
    А някой спомня ли си, имаше един Зеленски и една Урсула? А, да, и... Макрон? С тях какво стана?

    Коментиран от #17, #83

    17:09 08.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Свободен

    14 33 Отговор
    Дано го закопчаят там плъшока!
    Нали международно го издирват!

    Коментиран от #11, #40

    17:09 08.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    23 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Мелани с големите пъпеши е хитруша.

    Коментиран от #46

    17:09 08.08.2025

  • 10 В. В. П.

    10 23 Отговор
    Аз от бункера не излизам!

    17:10 08.08.2025

  • 11 Дзегун

    32 15 Отговор

    До коментар #8 от "Свободен":

    Нема да го пипнат! Земята ще целуват дето е стъпвал!

    17:10 08.08.2025

  • 12 Няма смисъл

    19 32 Отговор
    В Рим веднага ще бъде арестуван бункерния фюрер.

    Коментиран от #92

    17:10 08.08.2025

  • 13 Колело

    21 2 Отговор
    Обаче друг път

    17:11 08.08.2025

  • 14 Глупости

    13 32 Отговор
    На военнопрестъпника Путин ша му сложат прангите в Рим.

    Коментиран от #48

    17:11 08.08.2025

  • 15 Дзегун

    32 6 Отговор
    Що не иде Тръмп у Москва за седмица! Ще има време да си поговорят, да погуляят!

    17:12 08.08.2025

  • 16 Кога бе?

    25 3 Отговор
    Значи Братушките са превзели Рим?

    Коментиран от #19, #29, #81

    17:12 08.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 az СВО Победа80

    44 4 Отговор
    Фалшива новина!

    Среща Тръмп/Путин в Рим няма да има!

    Руснаците официално го заявиха още в 13.50ч.
    3 часа по-късно още тиражирате фалшиви новини!
    Защо???

    Коментиран от #21, #25, #33

    17:14 08.08.2025

  • 19 Дзегун

    24 3 Отговор

    До коментар #16 от "Кога бе?":

    По отделно всички са превзети и се галят о Русия с размахани опашки. Като се съберат повече и се надпреварват в джафкането.

    17:14 08.08.2025

  • 20 Слънчасаха

    25 1 Отговор
    От два дена публикуват всякакви фантастични измислици, дори повече от обичайното

    17:14 08.08.2025

  • 21 Хаяско

    6 19 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа80":

    От бункера не се показвам!

    17:15 08.08.2025

  • 22 Според мен

    9 11 Отговор
    Няма да има среща.

    17:15 08.08.2025

  • 23 Обаче

    14 2 Отговор
    В Европа срещата би била за руска подигравка с решението на международния съд за арест за отвличането на украински деца.

    17:15 08.08.2025

  • 24 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    8 21 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    Коментиран от #26

    17:15 08.08.2025

  • 25 Копей,

    4 15 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа80":

    Истерясал ми се струваш!

    Коментиран от #30

    17:16 08.08.2025

  • 26 Дзегун

    14 4 Отговор

    До коментар #24 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":

    Спри го ти! Все другите да свършат работа!

    17:16 08.08.2025

  • 27 2222

    4 14 Отговор
    В Рим и да го арестуват. Отива в Хага.

    17:16 08.08.2025

  • 28 хъхъ

    16 4 Отговор
    Срещата ще се състои в Москва.

    17:17 08.08.2025

  • 29 Сметнах,сметах

    5 13 Отговор

    До коментар #16 от "Кога бе?":

    Вече трябваше да са превзели Лисабон.

    Коментиран от #37

    17:17 08.08.2025

  • 30 az СВО Победа80

    29 3 Отговор

    До коментар #25 от "Копей,":

    Истерия определено има, но в Киев, Брюксел и Лондон! 🤣🤣🤣

    17:17 08.08.2025

  • 31 гошо

    11 1 Отговор
    Оранжевият клоун ще ходи ли?

    17:18 08.08.2025

  • 32 Рублевка

    17 2 Отговор
    Щом САЩ иска среща, нека да е в Пекин!

    17:18 08.08.2025

  • 33 Механик

    5 18 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа80":

    И това е правилно!Военнопрестъпникът няма да види западна Европа докато е жив.

    Коментиран от #34, #88

    17:18 08.08.2025

  • 34 Дзегун

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Добреее!

    Коментиран от #51

    17:19 08.08.2025

  • 35 Кую

    9 2 Отговор
    Точно във гнездото на осите!!!? Едва ли.

    17:19 08.08.2025

  • 36 Среща

    11 1 Отговор
    Сталин и Хитлер кога са се срещали?

    17:20 08.08.2025

  • 37 Дзегун

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "Сметнах,сметах":

    На един като теб му отворих калкулатора и размених бутоните. Първоначално се блещеше а после взе да вика аха. И така работи почти две години. Да не би и на теб да са ти пипали калкулатора.

    Коментиран от #44

    17:23 08.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Абе свободния роб

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Свободен":

    Срещата няма да е в Европа,можеш само да си мечтаеш да го арестуват.

    17:25 08.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ха-ха

    15 2 Отговор
    Днес пак сме в сферата на догадките - може , ако , но ....Путин решава , това и неумните вече го разбраха !

    17:25 08.08.2025

  • 43 Е нали👇

    6 7 Отговор
    Киев за два дня всьо?

    17:26 08.08.2025

  • 44 ха-ха

    8 1 Отговор

    До коментар #37 от "Дзегун":

    На тоя му трябва повече ,,отваряне ,, ! Белким му ,,оправиш ,,сметките ,, !

    17:27 08.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Атина Палада

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Аз също не вярвам да е в Рим срещата.По вероятно ми се струва в С.Арабия,както вчера някъде се писа..А и изказването на Песков ли беше ,че имали приятели,които щели да подготвят и приемат двамата президенти за провеждане на срещата им..

    17:27 08.08.2025

  • 47 гост

    5 9 Отговор
    Ще влезне ли Путин в капана...в Рим..и от там в Хага...не е много далеч....

    17:28 08.08.2025

  • 48 Хахахаха

    9 5 Отговор

    До коментар #14 от "Глупости":

    В случая ти си престъпник наричайки някого военнопрестъпник без да е осъден,какъвто е случая с Путин.

    17:29 08.08.2025

  • 49 минаващ

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    Точно !

    17:29 08.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Механик

    7 3 Отговор

    До коментар #34 от "Дзегун":

    Не му обръщай внимание на тоя. Почне ли да краде никове, начи в украина се е случило нещо много лошо за ВСУ.
    А почне ли да кълне и обижда, значи мозъка му е пред екслподиране.
    Пък, всеки лайк или дизлайк за него, или пък всяка реплика му носят бонуси в посолствоТО.
    Просто го подминавайте мълчешком. Той сам ще си строши главата.

    Коментиран от #54

    17:31 08.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Уса

    7 3 Отговор
    Соросови фантазии

    17:33 08.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Факти

    6 8 Отговор
    Путин в Рим 😂 Стига вицове. Този страхливец последно е ходил в НАТО през януари 2020 г. Откакто нападна Украйна е ходил само в Таджикистан, Туркменистан, Иран, Узбекистан Казахстан, Армения, Киргистан, Беларус, Китай, ОАЕ и Саудитска Арабия.

    17:34 08.08.2025

  • 56 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    Според мен в Рим няма да е срещата.Защото! Как си представяте ,че християнска Русия в католически Рим? От тази гледна точка няма да бъде там,а не дали ще бъде арестуван или не ..То е ясно,че няма да бъде арестуван .А иначе и Нетаняху ходи в Унгария,когато Унгария все още трябваше да го арестува,но не беше арестуван и никой ,никъде не каза Хага е "мижи да те лажем"! То се знае ,че Хага е "мижи да те лажем" и не е нужно да се казва на глас пред нас простосмъртните..:)

    Коментиран от #60, #74, #85

    17:35 08.08.2025

  • 57 Ха-ха-ха

    6 2 Отговор
    Ако има среща на Тръмп и Путин няма да е в Рим. Не за първи път Папата си предлага услугите, но няма как да стане, Рим не е неутрален.

    Коментиран от #61

    17:36 08.08.2025

  • 58 Ако Путлер

    5 6 Отговор
    кацне в Рим да го арестуваме и съдим за военни престъпления!

    Коментиран от #62

    17:37 08.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 доктор

    4 8 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    Руснаците не са християни.Руска нация няма.

    Коментиран от #67, #99

    17:38 08.08.2025

  • 61 Папата

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Ха-ха-ха":

    не е в Рим бе, умник!

    17:38 08.08.2025

  • 62 Дзегун

    7 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ако Путлер":

    Бегай отсега в Рим да си подготвен! Арестуваш го и настава мир и евроценностите започват да ни заливат!

    17:39 08.08.2025

  • 63 Днес трябваше да има санкции

    3 4 Отговор
    за Путлер, Тръмп ще го кани в Европа, в Рим?! Тоя Рижавия наред ли е?

    Коментиран от #70

    17:40 08.08.2025

  • 64 Симо

    5 0 Отговор
    Айде, почват сега локумите, свободните съчинения и догатки. Като нямаме новина, ще си измислим такава. Че те до11-ти не могат само обслужващия персонал на бронираните лимузини да закарат до мястото на събитието. Една такава среща се подготвя логистично с месеци! Тука си съчиняване свободно и даване свобода на фантазиите.

    17:40 08.08.2025

  • 65 Факти

    6 5 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    Каква световна война бе. Никоя държава няма да се включи на страната на Русия. Само ще гледат отстрани как я размазват за няколко дни. Китай да не са луди да си слагат главата в торбата заради психично болните си съседи.

    Коментиран от #97

    17:40 08.08.2025

  • 66 Дзегун

    3 1 Отговор
    А, написах евроценности!!! Може ли някой да ми ги изброй?

    Коментиран от #71

    17:41 08.08.2025

  • 67 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #60 от "доктор":

    Русия е многонационална ! Етническите руснаци са православни християни .РФ се води православна .Както Гърция,както България,както Сърбия...
    И в Италия живеят православни християни,но се води католическа...Научи ги тези неща докторЕ:)))

    Коментиран от #80

    17:42 08.08.2025

  • 68 Абсурд

    3 2 Отговор
    Рим няма как да му гарантира че няма да го убият.

    17:42 08.08.2025

  • 69 Путин

    3 4 Отговор
    няма работа в Европа!
    Ако се появи в Европа ще се бъде арестуван като престъпник! Има издадена заповед за арест! Да заповяда!

    Коментиран от #76

    17:42 08.08.2025

  • 70 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Днес трябваше да има санкции":

    Остави санкциите, там някъде все още се мъдри една заповед за арест на Путин, от какъв си там съд международен.

    17:42 08.08.2025

  • 71 ЕВРОЦЕНОСТИ НА ЕС

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Дзегун":

    Тя е само една.....правото да избираш СВОБОДНО как да живееш, без да пречиш на другите....

    Коментиран от #72, #98, #104

    17:44 08.08.2025

  • 72 Дзегун

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "ЕВРОЦЕНОСТИ НА ЕС":

    Това спазва ли се?

    17:45 08.08.2025

  • 73 ХА-ХА-ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Пак аз":

    По-лошо е , когато по рождение си ,,ударен ,, щраусчо !

    17:45 08.08.2025

  • 74 Милошевич

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    Питайте мен за Хага...

    Коментиран от #78

    17:46 08.08.2025

  • 75 съсел ,

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "гост":

    за такива със СОП , бе, мой , като тебе ... !

    Коментиран от #94

    17:47 08.08.2025

  • 76 Атина Палада

    7 1 Отговор

    До коментар #69 от "Путин":

    Прокурора в Хага издал заповед за арест на Путин и Нетаняху вече е "ококошарен" за педофилство...
    Няма кой да го арестувя.

    17:48 08.08.2025

  • 77 Виц

    2 1 Отговор
    Вървят бай мънго и синът му .Лято,жега страшна.А вода никъде няма.Таткото казва: хайде ,още малко,до следващия баирМалкият пита: А там ще пием ли вода?- Или ще има,или нема да има! ..Много " осведомените" прелитат от Европа ,до Азия,ей така- или ще има,или нема да има!

    17:48 08.08.2025

  • 78 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Милошевич":

    76 коментар,Моля!

    17:48 08.08.2025

  • 79 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Най добре е срещата да се проведе в Монтана, в една от двете сръбски кръчми, дето са на изхода, в посока Враца. Сърбинът ще пече плескавици, местните ще осигурят от тяхната ракия, която е 65 градуса, а проститутките ще маат кючеци и фърлят гюбеци. Ще кацнат на летище Габровница. Срещата ще протече по мед и масло. Тръмп и Путин няма да искат да си тръгнат.

    17:48 08.08.2025

  • 80 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #67 от "Атина Палада":

    Добре си го написал "се води". Русия има 25 милиона мюсюлмани - 15% от населението. Те раждат много деца и още този век Русия ще стане мюсюлманска държава. Православната й история остава в миналото. Ислямът ще е последният пирон в ковчег на Русия. Путин вече целуна Корана. Дори във Франция няма такъв % мюсюлмани. Всъщност в Европа няма толкова ислямска държава с изключение на Западните Балканите.

    Коментиран от #86, #93, #100

    17:56 08.08.2025

  • 81 Превзели са го..........

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Кога бе?":

    на връщане от Лисабон.

    17:57 08.08.2025

  • 82 Сократ

    1 0 Отговор
    Пълни глупости

    17:58 08.08.2025

  • 83 Детското

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фен":

    парти ще се провежда в друг ден и на друго място.

    18:00 08.08.2025

  • 84 Николай

    1 2 Отговор
    Менте новина е тази за среща в Рим или където и да било в Европа: нали така наречения международен наказателен съд е издал заповед за арест на Путин. Да не е луд да приеме такова място за среща.

    18:01 08.08.2025

  • 85 Историк 2

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    В Русия няма нито християнство,нито православие, в истинския смисъл на думата. Така наречената руска църква, не е нищо повече от пропаганден инструмент на Кремъл и КГБ. Руско - съветската идеология е абсолютно несъвместима с християнството.

    18:01 08.08.2025

  • 86 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    И в България има мюсюлмани,но се води православна....България е на православните българи, Русия на православните руснаци...
    Както и да увърташ ,това е!Православните страни сме това,които изброих в по горният ми коментар

    Коментиран от #101

    18:02 08.08.2025

  • 87 Путлер

    2 4 Отговор
    да се подложи на глад и пости един месец ни след това се да подпише капитулацията на Москалия ! Само тогава ще го помилваме при Папата!

    18:04 08.08.2025

  • 88 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    западна европа?! Той да не е продавач в магазин, който чака евтините билети на раянеър, че да иде с жената по европата?

    18:08 08.08.2025

  • 89 Видя се,

    2 2 Отговор
    че Тръмп няма топки! Какви преговори ще води тоя? Само ще обърка нещата. Преговори без Украйна и ЕС нищо не значат!

    Коментиран от #95

    18:11 08.08.2025

  • 90 Някой вярва ли още

    3 1 Отговор
    на Тръмп? Утре ще има ново двайсет. Колкото имаше санкции, толкова ще има и среща. Руснаците му пускат малко стръв и тоя кълве като пълен шаран.

    18:14 08.08.2025

  • 91 Пак глупости

    2 0 Отговор
    Може, но няма. И какво има да обсъждат, след като САЩ не са съгласни с нищо.

    18:14 08.08.2025

  • 92 Бря, бря

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Няма смисъл":

    Уговорката е да пристигне в Рим с една Тихоокеанска десантна дивизия за охрана и 30 Орешника да държат 30 НАТО - вски столици на мушката докато трае срещата.

    18:15 08.08.2025

  • 93 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    Западните Балканите!?!?!?!/Защо членуваш и съществителното Балкани? В Кърджали ходжата ли те учи на български? И да знаеш: Нито Хърватия,нито Словения,нито Черна гора са мюсюлмански,а Босна и Херцеговина и Северна Македония наполовина са християнски.Анадънму?

    18:17 08.08.2025

  • 94 Борсук

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "съсел ,":

    СОПата по рунтавият ти гъ....не подхващай теми които са табу за пилешкият ти мозък...

    18:19 08.08.2025

  • 95 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Видя се,":

    ЕС за какво е? Кошаревски свидетел? А Укрия не съществува.За тази бивша съветска територия се е загрижил Путин.Другите може само да киват с глава .

    18:21 08.08.2025

  • 96 КАЗВАШ БИЛ КОЛЕГА

    1 1 Отговор
    Тръмп ще се среща с победителя.

    18:21 08.08.2025

  • 97 Ужассс

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Факти":

    Ти само май четеш ,, Бесарабски фронт" и следиш УНИАН. Защото и DW не биха написали такава глупотевина като твоята.

    18:24 08.08.2025

  • 98 Ха - ха - ха

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "ЕВРОЦЕНОСТИ НА ЕС":

    Ама само на хартия. Нещо като Българска демокрация.

    18:26 08.08.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Бря, бря

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    Я дай сега и една статистика за мъглявия остров и в частност Лондон!

    18:29 08.08.2025

  • 101 😉........

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Атина Палада":

    Стига си писъла несъществени неща..... има публикувани мемоари на Алексей Навални в в. Дневник, "Патриот" от Алексей Навални, прочети статията ще ти хареса, и ще ти даде повод за размисъл.

    18:29 08.08.2025

  • 102 ТОЧНО

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    А за кого друг...

    18:31 08.08.2025

  • 103 Аааа

    0 0 Отговор
    Преговори с фашисткия режим не трябва да има, русия трябва да капитулира, инак винаги ще създава проблеми с болни мозъци начело

    18:36 08.08.2025

  • 104 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "ЕВРОЦЕНОСТИ НА ЕС":

    Ключът е в това " без да пречиш на другите". Нещо което либералите и "демократите" забравят.

    18:39 08.08.2025

  • 105 Скопен Кремълски плъх с токчета

    1 0 Отговор
    Не мърдам от бункера

    18:39 08.08.2025