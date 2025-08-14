След разговорите в Лондон: Срещата в Аляска е реален шанс за край на войната в Украйна

Утрешната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска представлява реална възможност за напредък към прекратяване на войната в Украйна, заяви днес британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Стармър каза след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон, че "двамата (са) единодушни, че има силно чувство на единство и твърда решимост да се постигне справедлив и траен мир в Украйна".
Стармър и Зеленски обсъдиха и предстоящите разговори между Тръмп и Путин, като изразиха надежда, че те биха могли да доведат до реален напредък, стига Путин да покаже с действия, че наистина желае мир.
Зеленски посети Лондон, за да укрепи подкрепата на европейските страни и да се противопостави на всякакви инициативи за прекратяване на войната, които биха довели до отстъпване на украински територии, отбелязва Ройтерс.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е обсъдил в детайли възможни гаранции за сигурност за Украйна по време на "продуктивна среща" с министър-председателя на Великобритания Киър Стармър в Лондон, предаде Ройтерс.
"Обсъдихме в значителни детайли гаранциите за сигурност, които могат да направят мира наистина траен, ако САЩ успеят да притиснат Русия да спре убийствата и да се ангажира с истинска, съществена дипломация", написа Зеленски в социалната платформа "Екс".
Той допълни, че лидерите са засегнали и темата за вложения в украинското производство на дронове.
