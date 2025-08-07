Новини
Свят »
Украйна »
„Европа трябва да бъде част от мирния процес в Украйна“, заяви Зеленски след разговор с Мерц
  Тема: Украйна

„Европа трябва да бъде част от мирния процес в Украйна“, заяви Зеленски след разговор с Мерц

7 Август, 2025 15:12 675 35

  • украйна-
  • мирен процес-
  • володимир зеленски-
  • разговор-
  • фридрих мерц

След разговор с германския канцлер Мерц, украинският президент подчерта готовността на Киев за диалог и очаква аналогичен подход от Москва

„Европа трябва да бъде част от мирния процес в Украйна“, заяви Зеленски след разговор с Мерц - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна трябва да участва в мирния процес между Киев и Москва. Това съобщи Ройтерс, като цитира изявление на държавния глава, направено след телефонен разговор с германския канцлер Фридрих Мерц, предава БТА.

„Украйна не се страхува от срещи и очаква същия смел подход от руската страна“, подчерта Зеленски.

Днес канцлер Мерц разговаря със Зеленски, за да обсъди текущото развитие на ситуацията, след като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин. По време на срещата си двамата обсъдиха войната в Украйна, съобщи говорител на германското канцлерство.

„Двамата лидери се споразумяха да поддържат тесни контакти с европейските партньори и Съединените щати“, допълни говорителят.

Канцлер Мерц е уверил украинския президент в продължаването на германската подкрепа за Украйна.

Не се съобщават допълнителни подробности от разговора, но той се е състоял преди очаквана среща между руския президент Владимир Путин и бившия американски президент Доналд Тръмп, която според Ройтерс вероятно ще се проведе в близките дни.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 безделников

    30 0 Отговор
    Няма ли да си подаде оставката тоя

    Коментиран от #10, #12

    15:14 07.08.2025

  • 2 стоян георгиев

    0 35 Отговор
    Естествено че Европа ще е част от мирния процес с русия.русия докато не върне Крим няма да има никакви позитиви от европа.

    Коментиран от #19, #25, #26, #31

    15:14 07.08.2025

  • 3 Мечти Мечти

    25 0 Отговор
    Поне са Базплатни

    15:14 07.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Моля моля, без повече маймуни

    23 0 Отговор
    На клона...... „Европа НЕ трябва да бъде част от мирния процес в Украйна“, няма нищо общо и няма с какво Зеленски да си плати

    15:15 07.08.2025

  • 6 якото мрене

    23 0 Отговор
    един евреин погреба една измислена държава

    15:15 07.08.2025

  • 7 ммдааа

    28 0 Отговор
    Зеленски в качеството на какъв определя и заявява кой трябвало да е страна в преговорите.

    15:15 07.08.2025

  • 8 Сатана Z

    24 0 Отговор
    Европа вече беше част от Минските споразумения,но не ги спазиха продължавайки да въоръжават Укрия за война с Русия.Само изпреварващият удар на Путин със СВО не даде възможност на Укровермахта да влезе в ЛДНР и Крим през 2022

    15:17 07.08.2025

  • 9 И кво пък толкова има

    21 0 Отговор
    Че разговор с германския канцлер Мерц да провежда. Да звъни на папата

    Коментиран от #27

    15:17 07.08.2025

  • 10 Мдааа

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "безделников":

    Фpaнcoa Лaнглe:
    "EC тичa кaтo пaтицa бeз глaвa, oбъpкaн oт изчeзвaнeтo нa cвeтa oт вчepa"

    15:18 07.08.2025

  • 11 Абе,

    17 0 Отговор
    Ели , на колко линии с брашно си ? Бившият президент Тръмп, укристан ще преговаря с Киев...

    15:18 07.08.2025

  • 12 ........11111.....

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "безделников":

    Еl Раis: Пpeвъpнaxмe ce във вacaли нa CAЩ. Бopeл: EC e изпpaвeн пpeд мeждyнapoднa изoлaция"

    15:19 07.08.2025

  • 13 Какво Европа трябва

    14 0 Отговор
    Точно той не е човека който може да го казва. Да си гледа там украинската кочина и за нея да мисли

    15:19 07.08.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    8 0 Отговор
    Вечна дружба със СССР!

    15:20 07.08.2025

  • 15 Хахахаха

    16 0 Отговор
    "Украйна не се страхува от срещи" , но никой не я кани

    15:21 07.08.2025

  • 16 Комсомолката от ГДР, Меркел

    2 11 Отговор
    даде на путин 7 трилиона евро, купувайки руски газ. С тези пари путин финансира имперските си амбиции!

    Коментиран от #29, #32

    15:22 07.08.2025

  • 17 То още не е ясно

    9 0 Отговор
    В мирния процес Украйна дали ще участва, тоя почнал и за ЕС да мисли. Тръмп нали каза че срещата ще е двустранна ? ....двустранна ! Точка. За сега друго няма.

    15:23 07.08.2025

  • 18 Алоооо Зелник,

    6 0 Отговор
    И премиерчето дЖилезку трябва да бъде част от мирния процес в Украйна....ъхъъъ. къде без него

    15:25 07.08.2025

  • 19 Ма на ф

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Соянеее, това кой те фане май много взе да ти харесва, а?

    Коментиран от #24

    15:26 07.08.2025

  • 20 Европа

    7 0 Отговор
    Няма думата, те са подлоги на щатите, и те си ги доят както си искат

    15:26 07.08.2025

  • 21 Редкоземните елементи

    10 0 Отговор
    Копаш ли ги Зелник? Че ги чакат в САЩ

    15:28 07.08.2025

  • 22 горски

    7 0 Отговор
    Европа може да сервира напитки,а Зеленски под формата на маса ще подвива гръб и на него ще се подписват договорите.

    15:29 07.08.2025

  • 23 Аз му звъня, после той ми звъни

    3 0 Отговор
    После пак му звъня, после на другият. Той па на първият ..... па аз му посочих, па той ми заяви.....

    15:31 07.08.2025

  • 24 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #19 от "Ма на ф":

    Седемдесет годишния пенсионер дето си в болница ли ще ме плашиш бе мишка?хахахах вас проруските слуги никой не ви смята за хора.не го ли разбра?

    15:33 07.08.2025

  • 25 Абе, стуене,

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    в кое време живееш? Путин преди 10 г0дини рече, че въпросът за Крим вече е приключен! Въна се там, където му е мястото, в РФ! Така че трябва да ти е ясно, че и да плачеш и да си късаш потниците, Крим си остава руски, какъвто е бил 200 години...

    15:38 07.08.2025

  • 26 Черен немец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Има един въпрос- Варум?

    15:39 07.08.2025

  • 27 Че защо чак на папата

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "И кво пък толкова има":

    Последно причастие и да го опее може и кварталния поп да му даде.
    А опрощение на греховете ..... и папата не може

    15:39 07.08.2025

  • 28 Полковник

    5 0 Отговор
    Украйна загуби като се довери на НАТО само им дадоха оръжие и им помогнаха да им избият децата и мъжете.А сега и ще плащат оръжието които са оживияли.

    15:42 07.08.2025

  • 29 Заради руската газ Германия

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Комсомолката от ГДР, Меркел":

    бе мотора на Европа. И икономическо чудо.
    А сега без руската газ- и Германия и Европа са деиндустриализирани и в перманентна рецесия.
    А за войната в Украйна питай Виктория Нюланд и Борис Джонсън.

    15:43 07.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Стоенча ве

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    то Крим ВЕЧЕ си е върнатбе.

    15:48 07.08.2025

  • 32 Д-р Менгеме

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Комсомолката от ГДР, Меркел":

    Ама пийте ги тея хапове бе!

    15:51 07.08.2025

  • 33 Победеният

    2 0 Отговор
    само подписва капитулация. Какви разговори, какви пет лева, наивнико.

    16:02 07.08.2025

  • 34 ФАКТИ Хахаха

    2 0 Отговор
    ФАШИСТА НАРКОМАН И ФЕНОВЕТЕ МУ ПАК БЪЛНУВАТ.

    16:03 07.08.2025

  • 35 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    През юли бях три седмици в болницата и още не съм се оправил. ДОБРЕ ЧЕ НЕ СЪМ УКРАИНЕЦ! Там пенсионерите ги вадят от болниците и ги правят войници на Зеленски! Много бият, който не се съгласява. С ритници. Като ги хвърлят в окопите, сами не могат да излязат и стоят до смърт!
    Дано Путин да избие до крак тези садисти, дето бият старците и ги правят войници на Зеленски, а след това да освободи и България от фашистите, защото сами не можем...

    16:07 07.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания