„Европа трябва да бъде част от мирния процес в Украйна“, заяви Зеленски след разговор с Мерц

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна трябва да участва в мирния процес между Киев и Москва. Това съобщи Ройтерс, като цитира изявление на държавния глава, направено след телефонен разговор с германския канцлер Фридрих Мерц, предава БТА.
„Украйна не се страхува от срещи и очаква същия смел подход от руската страна“, подчерта Зеленски.
Днес канцлер Мерц разговаря със Зеленски, за да обсъди текущото развитие на ситуацията, след като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин. По време на срещата си двамата обсъдиха войната в Украйна, съобщи говорител на германското канцлерство.
„Двамата лидери се споразумяха да поддържат тесни контакти с европейските партньори и Съединените щати“, допълни говорителят.
Канцлер Мерц е уверил украинския президент в продължаването на германската подкрепа за Украйна.
Не се съобщават допълнителни подробности от разговора, но той се е състоял преди очаквана среща между руския президент Владимир Путин и бившия американски президент Доналд Тръмп, която според Ройтерс вероятно ще се проведе в близките дни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 безделников
Коментиран от #10, #12
15:14 07.08.2025
2 стоян георгиев
Коментиран от #19, #25, #26, #31
15:14 07.08.2025
3 Мечти Мечти
15:14 07.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Моля моля, без повече маймуни
15:15 07.08.2025
6 якото мрене
15:15 07.08.2025
7 ммдааа
15:15 07.08.2025
8 Сатана Z
15:17 07.08.2025
9 И кво пък толкова има
Коментиран от #27
15:17 07.08.2025
10 Мдааа
До коментар #1 от "безделников":Фpaнcoa Лaнглe:
"EC тичa кaтo пaтицa бeз глaвa, oбъpкaн oт изчeзвaнeтo нa cвeтa oт вчepa"
15:18 07.08.2025
11 Абе,
15:18 07.08.2025
12 ........11111.....
До коментар #1 от "безделников":Еl Раis: Пpeвъpнaxмe ce във вacaли нa CAЩ. Бopeл: EC e изпpaвeн пpeд мeждyнapoднa изoлaция"
15:19 07.08.2025
13 Какво Европа трябва
15:19 07.08.2025
14 Ганя Путинофила
15:20 07.08.2025
15 Хахахаха
15:21 07.08.2025
16 Комсомолката от ГДР, Меркел
Коментиран от #29, #32
15:22 07.08.2025
17 То още не е ясно
15:23 07.08.2025
18 Алоооо Зелник,
15:25 07.08.2025
19 Ма на ф
До коментар #2 от "стоян георгиев":Соянеее, това кой те фане май много взе да ти харесва, а?
Коментиран от #24
15:26 07.08.2025
20 Европа
15:26 07.08.2025
21 Редкоземните елементи
15:28 07.08.2025
22 горски
15:29 07.08.2025
23 Аз му звъня, после той ми звъни
15:31 07.08.2025
24 стоян георгиев
До коментар #19 от "Ма на ф":Седемдесет годишния пенсионер дето си в болница ли ще ме плашиш бе мишка?хахахах вас проруските слуги никой не ви смята за хора.не го ли разбра?
15:33 07.08.2025
25 Абе, стуене,
До коментар #2 от "стоян георгиев":в кое време живееш? Путин преди 10 г0дини рече, че въпросът за Крим вече е приключен! Въна се там, където му е мястото, в РФ! Така че трябва да ти е ясно, че и да плачеш и да си късаш потниците, Крим си остава руски, какъвто е бил 200 години...
15:38 07.08.2025
26 Черен немец
До коментар #2 от "стоян георгиев":Има един въпрос- Варум?
15:39 07.08.2025
27 Че защо чак на папата
До коментар #9 от "И кво пък толкова има":Последно причастие и да го опее може и кварталния поп да му даде.
А опрощение на греховете ..... и папата не може
15:39 07.08.2025
28 Полковник
15:42 07.08.2025
29 Заради руската газ Германия
До коментар #16 от "Комсомолката от ГДР, Меркел":бе мотора на Европа. И икономическо чудо.
А сега без руската газ- и Германия и Европа са деиндустриализирани и в перманентна рецесия.
А за войната в Украйна питай Виктория Нюланд и Борис Джонсън.
15:43 07.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Стоенча ве
До коментар #2 от "стоян георгиев":то Крим ВЕЧЕ си е върнатбе.
15:48 07.08.2025
32 Д-р Менгеме
До коментар #16 от "Комсомолката от ГДР, Меркел":Ама пийте ги тея хапове бе!
15:51 07.08.2025
33 Победеният
16:02 07.08.2025
34 ФАКТИ Хахаха
16:03 07.08.2025
35 Пенсионер 69 годишен
Дано Путин да избие до крак тези садисти, дето бият старците и ги правят войници на Зеленски, а след това да освободи и България от фашистите, защото сами не можем...
16:07 07.08.2025