„Европа трябва да бъде част от мирния процес в Украйна“, заяви Зеленски след разговор с Мерц

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна трябва да участва в мирния процес между Киев и Москва. Това съобщи Ройтерс, като цитира изявление на държавния глава, направено след телефонен разговор с германския канцлер Фридрих Мерц, предава БТА.

„Украйна не се страхува от срещи и очаква същия смел подход от руската страна“, подчерта Зеленски.

Днес канцлер Мерц разговаря със Зеленски, за да обсъди текущото развитие на ситуацията, след като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин. По време на срещата си двамата обсъдиха войната в Украйна, съобщи говорител на германското канцлерство.

„Двамата лидери се споразумяха да поддържат тесни контакти с европейските партньори и Съединените щати“, допълни говорителят.

Канцлер Мерц е уверил украинския президент в продължаването на германската подкрепа за Украйна.

Не се съобщават допълнителни подробности от разговора, но той се е състоял преди очаквана среща между руския президент Владимир Путин и бившия американски президент Доналд Тръмп, която според Ройтерс вероятно ще се проведе в близките дни.