Тръмп: Присъединяването към Авраамовите споразумения ще донесе мир в Близкия изток

7 Август, 2025 15:39 681 9

  • доналд тръмп-
  • близкия изток-
  • авраамовите споразумения-
  • мир

Американският президент призова близкоизточните държави да подкрепят инициативата след неутрализирането на иранската ядрена заплаха

Тръмп: Присъединяването към Авраамовите споразумения ще донесе мир в Близкия изток - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е от ключово значение страните от Близкия изток да се присъединят към Авраамовите споразумения, подчертавайки, че това ще допринесе за постигането на траен мир в региона. Новината бе съобщена от агенция Ройтерс, предава БТА.

„Сега, когато ядреният арсенал, който Иран „създаваше“, бе напълно ЗАЛИЧЕН, за мен е много важно всички близкоизточни страни да се присъединят към Авраамовите споразумения“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

Авраамовите споразумения, инициирани по време на първия мандат на Тръмп, доведоха до нормализиране на дипломатическите отношения между Израел и четири мюсюлмански държави с посредничеството на САЩ.

Ройтерс отбелязва, че усилията за разширяване на инициативата са затруднени от ескалацията на насилието и хуманитарната криза в ивицата Газа, включително увеличаващия се брой жертви и гладуващи.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
  • 1 На практика

    9 0 Отговор
    Никакво нормализиране на дипломатическите отношения между Израел и четири мюсюлмански държави няма. Тва че някакви хунти си играят гнусните игрички не е нормализиране на дипломатическите отношения. До нищо няма да доведат никакви Авраамови споразумения докато Палестина е окупирана

    15:44 07.08.2025

  • 2 Точно САЩ и Израел са виновни за

    9 0 Отговор
    ескалацията на насилието и хуманитарната криза в ивицата Гааза....или Тръмп си мисли, че са марсианците?

    15:46 07.08.2025

  • 3 И какво ще стане като

    5 0 Отговор
    всички близкоизточни страни да се присъединят към Авраамовите споразумения ? А? Израел ще напусне всички окупирани територии ?

    15:48 07.08.2025

  • 4 Не легитимация

    7 0 Отговор
    А санкции, ембарго и международна изолация са нужни за нацистката държава Израел

    15:50 07.08.2025

  • 5 Да, но всичко по реда си

    2 0 Отговор
    "Не може да има мир, сигурност или стабилност в региона, докато САЩ и израелската окупация не признаят правото на палестинския народ и независима държава Плестина, установени от легитимни международни резолюции"

    16:01 07.08.2025

  • 6 мирянин

    1 0 Отговор
    Аврам кога ги подписа?

    16:03 07.08.2025

  • 7 Винету

    4 0 Отговор
    Откакто ги има, ФАЩ подкрепят геноцида. Този път в Гааза.

    16:03 07.08.2025

  • 8 До колкото си спомням

    1 0 Отговор
    Авраамовите споразумения бяха за нормализиране на отношенията между Израел, от една страна, и Обединените арабски емирства и Бахрейн, от друга, в замяна на прекратяването на анексията на Западния бряг. От тогава Израел не са изпълнили абсолютно нищо в тази посока а е точно обратното. САЩ бяха гарант но абсолютно никаква санкция на Израел не наложиха. Друг е въпроса че „Репресивният режим в Бахрейн не е легитимиран от хората“. Никога. Както и тези Емирствата ..

    16:06 07.08.2025

  • 9 Тоя Тръмп

    0 0 Отговор
    Най накрая ще даде на късо от толкова много миротворчество ми се струва

    16:14 07.08.2025

