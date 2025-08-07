Тръмп: Присъединяването към Авраамовите споразумения ще донесе мир в Близкия изток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е от ключово значение страните от Близкия изток да се присъединят към Авраамовите споразумения, подчертавайки, че това ще допринесе за постигането на траен мир в региона. Новината бе съобщена от агенция Ройтерс, предава БТА.

„Сега, когато ядреният арсенал, който Иран „създаваше“, бе напълно ЗАЛИЧЕН, за мен е много важно всички близкоизточни страни да се присъединят към Авраамовите споразумения“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

Авраамовите споразумения, инициирани по време на първия мандат на Тръмп, доведоха до нормализиране на дипломатическите отношения между Израел и четири мюсюлмански държави с посредничеството на САЩ.

Ройтерс отбелязва, че усилията за разширяване на инициативата са затруднени от ескалацията на насилието и хуманитарната криза в ивицата Газа, включително увеличаващия се брой жертви и гладуващи.