Новини
Свят »
Русия »
Путин вижда възможност за среща с Тръмп в ОАЕ, но не и със Зеленски

Путин вижда възможност за среща с Тръмп в ОАЕ, но не и със Зеленски

7 Август, 2025 15:41, обновена 7 Август, 2025 15:46 859 23

  • русия-
  • сащ-
  • путин-
  • тръмп-
  • оае-
  • зеленски-
  • среща

Руският държавен глава подчерта, че интерес към подобна среща между лидерите на Русия и САЩ е проявен и от двете страни.

Путин вижда възможност за среща с Тръмп в ОАЕ, но не и със Зеленски - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Обединените арабски емирства (ОАЕ) са едно от най-подходящите места за провеждане на среща с американския му колега Доналд Тръмп, предадоха световните агенции, предава БТА.

„Имаме много приятели, които са готови да помогнат за организирането на такова събитие. Един от тях е президентът на Обединените арабски емирства“, каза Путин след среща с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, която се състоя в Кремъл.

Руският държавен глава подчерта, че интерес към подобна среща между лидерите на Русия и САЩ е проявен и от двете страни.

По отношение на евентуална среща с украинския президент Володимир Зеленски, Путин заяви, че все още не са налице необходимите условия за провеждането ѝ.

„Нямам нищо против по принцип, такава среща е възможна, но трябва да бъдат изпълнени определени условия. За съжаление, все още сме далеч от тях“, коментира руският президент.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 22 Отговор
    Тръмп го е страх от среща със Зеленски щото Зеленски може да го набие преди охраната да отреагира, а може и да му извие врата.

    Коментиран от #3, #12, #17

    15:48 07.08.2025

  • 2 Дух

    2 15 Отговор
    Искам да изпраскам мъжете в дупетата и да свършвам в тях

    Коментиран от #22

    15:48 07.08.2025

  • 3 Офф

    3 18 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тоест Путлер де 😉

    15:49 07.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да де

    19 3 Отговор
    Двустранна среща.
    На зеления миризливПор срока му изтече .

    15:50 07.08.2025

  • 6 Вашето Мнение

    19 2 Отговор
    Зиленски ще се срещне с мърцула и нашите грантаджии. Да риве и проси, докато се прави на мъж.

    Коментиран от #9

    15:51 07.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето Мнение":

    да не забравиш утре 12ч. мъсти я?!

    15:55 07.08.2025

  • 10 Рижото

    8 1 Отговор
    дали усеща как пак го работят?!

    15:58 07.08.2025

  • 11 Кривоверен алкаш

    2 11 Отговор
    Страх го е Фюрера,ако останат за малко сами и Зеленски ще го приключи на момента.

    16:00 07.08.2025

  • 12 Кретен,

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Путин владее бойни изкуства,за които зеления пор не е и чувал!

    16:00 07.08.2025

  • 13 Горски

    14 2 Отговор
    И за какво Владимир Путин ще се среща с този военно любец избран с парите на ВПК на САЩ и еврейското лоби първо запалиха фитила 2014 после почнаха със санкциите и кражбата на имущество и финансите на русия и нейните поданици с двойното гражданство сега мътят водата с митата бази пръснати по целия свят учения все около русия хайде стига вече писна ми. Първите санкции против Русия са въведени от САЩ през април 2011г. Втори пакет въведе Доналд Тръмп по време на първият си мандат, увеличи ги до 72 санкции. Въвеждаха ги за щяло и нещяло и всичко бе последствие от мюнхенският доклад на Путин. След това се отприщиха. Сега Тръмп няма какви допълнителни санкции да въвежда на Русия и измисли мита, с които да удари други, свързани с Русия, държави. Но на Путин му е все едно. Ще говори с Тръмп за евентуално уреждане на руските имоти в САЩ. За Украйна нищо няма да бъде решено, защото Русия има ясна цел.

    16:00 07.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 К.О.Т.ар.А.К 😼

    10 2 Отговор
    Че какъв се явява Зельоньй Папугай в случая ,че НВ В Путин да разговаря с него ,той е бивш президент с изтекъл мандат .Все едно да сключите договор с бивш представител,директор или собственик на фирма и след това да предявявате евентуални претенции .

    16:02 07.08.2025

  • 16 Точно ден преди

    3 2 Отговор
    великата среща Тръмп - Путлер руснаците ще атакуват мирна Украйна на масово с ракети и дронове!

    За да се присмеят на Рижавия за пореден път!

    Фръцлите - говорителки в Белия дом ще припаднат от възторг от продуктивните преговори!

    Тръмп за пореден път ще се изложи!

    Коментиран от #19, #21

    16:03 07.08.2025

  • 17 вземи да спреш

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    дрогата че не е ок също и коментар 3 оффф какво оффф ма да не си поела наденицата цяла до картофите та офффф

    16:04 07.08.2025

  • 18 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дух":

    Най обичам да оближа шоколада и после да пуснеш сметанката .

    16:04 07.08.2025

  • 19 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Точно ден преди":

    Колко сте наивно г.лупо.вати ,щом смятате,че срещата между Путин и Тръмп ще бъде заради Украйна:)

    16:06 07.08.2025

  • 20 Буха ха

    5 0 Отговор
    Ако Зельо беше една хубава украинка с големи....вежди щяха да го поканят и него, но той е малък, грозен, тъп и изключително досаден и нахален, затова- да отива при Кая

    16:06 07.08.2025

  • 21 слушай ма джендър

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Точно ден преди":

    Русия не е спирала нито заради тръмп нито заради който и да било -съвет вземи си зареди вибриращия пингвин и се Отдай се на забавления.колкото по дълбовко в теб по добре

    16:06 07.08.2025

  • 22 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дух":

    Да си взема ли час за процедурата ?А също и половинката ми Десислава много се заинтригува ,желае и тя да участва също .

    16:07 07.08.2025

  • 23 Зеленски

    0 0 Отговор
    Лошо ми е

    16:13 07.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания