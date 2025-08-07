Путин вижда възможност за среща с Тръмп в ОАЕ, но не и със Зеленски

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Обединените арабски емирства (ОАЕ) са едно от най-подходящите места за провеждане на среща с американския му колега Доналд Тръмп, предадоха световните агенции, предава БТА.
„Имаме много приятели, които са готови да помогнат за организирането на такова събитие. Един от тях е президентът на Обединените арабски емирства“, каза Путин след среща с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, която се състоя в Кремъл.
Руският държавен глава подчерта, че интерес към подобна среща между лидерите на Русия и САЩ е проявен и от двете страни.
По отношение на евентуална среща с украинския президент Володимир Зеленски, Путин заяви, че все още не са налице необходимите условия за провеждането ѝ.
„Нямам нищо против по принцип, такава среща е възможна, но трябва да бъдат изпълнени определени условия. За съжаление, все още сме далеч от тях“, коментира руският президент.
