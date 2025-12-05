Бундестагът гласува ключов пенсионен пакет на Мерц след месеци разногласия

Долната камара на германския парламент, Бундестагът, ще гласува днес важен пенсионен пакет, предложен от управляващата коалиция на канцлера Фридрих Мерц, след месеци на политически спорове и разногласия в рамките на консервативния блок. Резултатът от гласуването се очаква около 13:00 ч. местно време (14:00 българско време), съобщава ДПА, предава БТА.

Централният законопроект в пакета се фокусира върху стабилизирането на пенсионните нива и разширяването на т. нар. „майчина пенсия“. Част от депутатите на Християндемократическия съюз (CDU) и младежкото крило на блока изразяват притеснения за бъдещи разходи в размер на милиарди евро. Гласуването по този проект ще бъде поименно и представлява ключов тест за коалицията на Мерц, включваща CDU, Християнсоциалния съюз (CSU) и Социалдемократическата партия (SPD).

„Майчината пенсия“ представлява механизъм, чрез който периодите на отглеждане на деца се признават за пенсионен осигурителен стаж и водят до увеличаване на пенсионните точки. Това не е отделен вид пенсия, а начин за повишаване на законната пенсия за старост. Родителите получават до 2,5 години осигурителен стаж за деца, родени преди 1992 г., и 3 години за деца, родени след тази дата. През 2019 г. бе въведена „майчина пенсия II“, а „майчина пенсия III“ се планира за 2027 г., като възможно е въвеждането да бъде отложено.

Въпреки вътрешните разногласия коалиционното мнозинство остава възможно, тъй като партия „Левите“ обяви, че ще се въздържи, а въздържалите се не участват при определяне на простото мнозинство. Мерц подчерта, че целта му е да постигне „канцлерско мнозинство“ - абсолютно мнозинство от гласовете на коалицията.

Другите два законопроекта в пакета, увеличаване на професионалните пенсии и въвеждане на данъчни стимули за работа след пенсионна възраст, не срещат съпротива сред управляващите, а опозицията е внесла свои предложения за промени.

Гласуването се провежда на фона на проучване, поръчано от обществената телевизия ARD и проведено от Infratest dimap. Според него 76% от германците са против намаляване на пенсионното ниво под 48% от средния доход, 69% са против по-бавното нарастване на пенсиите спрямо заплатите, а 81% се противопоставят на евентуално повишаване на пенсионната възраст до 70 години. Одобрението за разширяване на задължителното пенсионно осигуряване е високо - 83% подкрепят включването на държавни служители, самонаети лица и политици.

Пенсионният пакет предвижда минимално ниво на пенсиите от 48% от средните заплати поне до 2031 г., а разходите за тази мярка се очаква да достигнат около 11 млрд. евро (12,8 млрд. долара).

Проучването е проведено между 1 и 3 декември сред 1306 германски граждани над 18 години чрез телефонни интервюта и онлайн допитване и е представително за населението с марж на статистическа грешка 2–3 процентни пункта.