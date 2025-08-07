Трагедия в Кения: Самолет се разби в жилищен квартал на столицата

Две тежки транспортни катастрофи разтърсиха Кения в рамките на един ден, като отнеха живота на най-малко 12 души и раниха още десетки, предава БТА.
Малък самолет "Чесна", използван от медицинската благотворителна организация AMREF Flying Doctors, се разби в гъсто населен квартал на столицата Найроби. Машината е летяла към Харгейса - столицата на отцепилата се от Сомалия територия Сомалиленд, когато е паднала върху сгради в предградието Гитурай, съобщи телевизия Citizen.
На борда са се намирали четирима пътници. Според изявление на AMREF, всички са били на хуманитарна мисия. Най-малко шест души са загинали при инцидента, потвърдиха от организацията и местните власти.
Очевидци описват момента на катастрофата като ужасяващ: чули са силен тътен, последван от експлозия и огнено кълбо, след което кварталът е бил покрит с отломки. Видеа, публикувани в социалните мрежи, показват как пожарникари се борят с пламъци сред останките на самолета. Автентичността на кадрите все още не е потвърдена официално.
В отделен инцидент, в град Найваша, в Централна Кения, влак блъсна пътнически автобус, при което загинаха най-малко шестима души, съобщи кенийското издание The Standard. По информация на местни медии има множество ранени, някои от които в тежко състояние.
Катастрофите с малки самолети не са рядкост в Източна Африка, отбелязва Ройтерс. Същевременно, честите инциденти с пътни и железопътни превозни средства поставят под въпрос ефективността на системите за транспортна безопасност в региона.
