Путин се срещна с индийския съветник по сигурността на фона на търговски напрежения със САЩ

7 Август, 2025 20:25 739 46

Москва и Делхи потвърдиха стратегическото си партньорство след обявеното от Тръмп увеличение на митата върху индийски внос

Путин се срещна с индийския съветник по сигурността на фона на търговски напрежения със САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин се срещна днес в Кремъл с индийския съветник по националната сигурност Аджит Довал, съобщи РИА Новости. Подробности за обсъдените теми не бяха оповестени, предава БТА.

По време на двустранните разговори за сигурността Москва и Делхи потвърдиха своя ангажимент към стратегическото си партньорство, отбелязва Ройтерс.

Срещата се състоя само ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви увеличение на митата върху вноса от Индия заради нейните покупки на руски петрол.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Корлеоне

    6 23 Отговор
    Просякът Хаяско допря до циганите.

    Коментиран от #4, #6, #7, #8, #10

    20:27 07.08.2025

  • 2 два броя искандер

    21 3 Отговор
    Руските въоръжени сили удариха тренировъчния лагер на 3-та отделна щурмова бригада "Азов" в Харковска област. Ударът е нанесен от ракети ОТРК "Искандер-М".Няма точни данни за загубите на врага, но се подчертава, че те са значителни. До края на седмицата се очаква да се появят голям брой некролози.

    Коментиран от #23

    20:27 07.08.2025

  • 3 Важното е :

    20 2 Отговор
    "Москва и Делхи потвърдиха стратегическото си партньорство".....точка.

    Коментиран от #14

    20:33 07.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    Държавата най-голяма по територия на Земята
    и държавата с най-многобройното население на Земята
    са обсъждали санкциите на държавата
    с НАЙ- ГОЛЯМ ВЪНШЕН ДЪЛГ на Земята🤔

    Коментиран от #15

    20:34 07.08.2025

  • 5 си дзън

    4 10 Отговор
    Ще продължат да плащат на руснаците в рупии индийците. Рупията е супер търсена в света..

    20:36 07.08.2025

  • 6 Солацо

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    И какво е просил? Има крава-пие мляко!

    Индийците просто не искат да фалират индустриално както Германия.

    20:39 07.08.2025

  • 7 Прошляка зелен

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    дреме в бункера и дрънка телефон до Макарона и Мерца и циври с бялото си носленце на дрогираните си и 0.бр@.тни другари.

    20:39 07.08.2025

  • 8 А зеления миризливец

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    крокодилски ги рони на бездетните европейци.

    20:41 07.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пиночет

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    Ти ги остави индийците ,ами кажи пак в събота ще свириш ли на дуу дуkk за 5лв ,да идвам пак в подлеза на Централна Гара ?

    Коментиран от #17

    20:43 07.08.2025

  • 11 🇺🇦🇧🇬

    1 11 Отговор
    ПуутЮ ще ги успокои,че ще се "п0грижи" за тях и ще стане като със Сирия,Армения,Иран и т.н...

    20:43 07.08.2025

  • 12 Даже заглавия

    9 0 Отговор
    Като хората не можете да извеждате ....

    20:43 07.08.2025

  • 13 Тръмп

    1 9 Отговор
    Два деня му остават на путя.

    Коментиран от #21

    20:43 07.08.2025

  • 14 Точката

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Важното е :":

    е ясна, ама Вкусното изчезна нещо.

    20:45 07.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 САЩ ще го дуа

    7 1 Отговор
    Всеки изхвърля злото. Ще си остане само с лакеите.

    20:45 07.08.2025

  • 17 пиночет

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Пиночет":

    Важното е, че нашите копейки, пак ще хванат средния!

    20:45 07.08.2025

  • 18 А що трябва да побеждава

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "ДЪРЖАВАТА":

    Така пише в пропаганда на САЩ ли? 😄

    20:46 07.08.2025

  • 19 Дон Корлеоне

    1 7 Отговор
    Русия и Путин също ще хванат средния

    Коментиран от #28, #37

    20:46 07.08.2025

  • 20 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    0 7 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    Коментиран от #25, #26, #29

    20:46 07.08.2025

  • 21 След два дена

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тръмп":

    пак ли мнението ще си сменя? 😄

    20:47 07.08.2025

  • 22 Ъхъъъъъ...

    9 0 Отговор
    президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви увеличение на митата върху вноса от Индия и сега само гледайте как ще ги отмени. 120 американски фармацефтични корпорации са писали писмо до Тръмп че това ще доведе до поскъпване на Medicare поне с 50% ....

    20:48 07.08.2025

  • 23 Майор Мишев

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "два броя искандер":

    Не го мисли ,диспечваните във всеки сериозен участък от фронта в Осрайна последна генерация германски мобилни крематориуми Rauch Max -Pro с капацитет 19 тела на час се грижат перфектно ,никой не е забравен .Избери германското качество !

    20:48 07.08.2025

  • 24 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    1 6 Отговор
    Няма да мръдна от бункера, тук имам всякакви предимства

    20:48 07.08.2025

  • 25 С ко те тероризира Русия

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":

    Като гледам оня зад океана се е подиграл с теб. 😄

    20:48 07.08.2025

  • 26 ПортАкал ПортАкалов

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":

    за 24 ч. и стоп.❌

    20:48 07.08.2025

  • 27 Наритайте джуджето

    1 7 Отговор
    Спасете малките момченца

    Коментиран от #44

    20:49 07.08.2025

  • 28 Гай Баньо

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    Най хубавото ,е че нашите козячета пак ще се надянат на дебеуия на сухо !

    20:49 07.08.2025

  • 29 Хихихи

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "🛑 Спрете терора на Русия 🛑":

    Наздраве!!!

    20:50 07.08.2025

  • 30 Гтммлл

    7 1 Отговор
    Индия не трябва да се поддава на сащ..имат къде повече пазари за своите стоки

    20:51 07.08.2025

  • 31 Митрофанова

    1 5 Отговор
    Свършиха рублите,ще плащаме вече в рупии

    20:52 07.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пасивен педофил -плешивия охлюв

    1 5 Отговор
    Оставам в бункера

    20:52 07.08.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДЪРЖАВАТА":

    ЕДИН ОТ ДВАМА НИ Е МАЛО-УМНИК, НО СЪС СИГУТНОСТ ТОВА Е ТОЗИ БЕЗ НИК‼️

    20:53 07.08.2025

  • 35 Гориил

    7 0 Отговор
    Индия не вижда алтернатива на най-добрите руски оръжия в света. Известно е, че е била обсъждана доставката на С-400. Освен това страните се връщат към обсъждането на производството на руско оръжие в Индия. За тази цел Путин ще посети Ню Делхи през есента.

    20:53 07.08.2025

  • 36 Скопен Кремълски плъх с токчета

    1 3 Отговор
    Оставете момченцата при мен

    Коментиран от #41

    20:54 07.08.2025

  • 37 Баба Вуна

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    А ти можеш на баба буйната Вуната да хванеш,ако се снимаш под нея за фейсо с голата си фасада ,отма 20 години си скрил .

    20:55 07.08.2025

  • 38 Важното е

    4 0 Отговор
    Че Израел, Габон, Гвинея-Бисау, Либерия, Мавритания и Сенегал са предложили Тръмп за Нобелова награда. Пукайте се от яд ...

    20:57 07.08.2025

  • 39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДЪРЖАВАТА":

    НЯМАШ НИК И НЯМАШ ПРЕДСТАВА КАКВО ПЛЯМПАШ ❗
    Путин 100 пъти каза, че У...йна не само е съседна на Русия, ами и по-голямата част отнаселението са рускоговорящи❕ Което прави СВО различна от обикновена война, каквато янките водеха в Ирак и навсякъде по Света❕

    20:57 07.08.2025

  • 40 Бункерен плъх-1,50 с токчетата

    1 2 Отговор
    Ще ходя на фронта

    20:58 07.08.2025

  • 41 Оня с Тухлите

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Скопен Кремълски плъх с токчета":

    Небинарно козяче ,публично обещавам ,че ако някога имаш лошия късмет да ни се пресекат пътищата ,лично щетте сqoππя с две тухли .Знам ,че се хилиш ехидно невярвайки , но запази усмивката за по късно ,със сигурност ще ти е необходима .

    Коментиран от #45

    20:59 07.08.2025

  • 42 Плешив Кремълски педофил

    1 2 Отговор
    Ще избия всички,ще оставя само малките момченца

    20:59 07.08.2025

  • 43 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДЪРЖАВАТА":

    НЯМАШ НИК, НЯМАШ И ПРЕДСТАВА КАКВО Е
    Н- орд А- тлантик Т- ерор-ист О- рганизацион ‼️

    21:00 07.08.2025

  • 44 Тоя Зеленски

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Наритайте джуджето":

    Няма ли някакви помощи да прати за десетки хилядите и милиони "отвлечени" от Путин деца? А? Децата умират от глад бре

    21:01 07.08.2025

  • 45 Кремъл

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Оня с Тухлите":

    Нападаш нашия ръководител,КГБ ще се занимае с въпроса!

    21:02 07.08.2025

  • 46 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 0 Отговор
    Аз ще бъда отдолу

    21:03 07.08.2025

