Путин се срещна с индийския съветник по сигурността на фона на търговски напрежения със САЩ

Руският президент Владимир Путин се срещна днес в Кремъл с индийския съветник по националната сигурност Аджит Довал, съобщи РИА Новости. Подробности за обсъдените теми не бяха оповестени, предава БТА.

По време на двустранните разговори за сигурността Москва и Делхи потвърдиха своя ангажимент към стратегическото си партньорство, отбелязва Ройтерс.

Срещата се състоя само ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви увеличение на митата върху вноса от Индия заради нейните покупки на руски петрол.