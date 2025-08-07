Новини
Свят »
Камбоджа »
Премиерът на Камбоджа номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир

Премиерът на Камбоджа номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир

7 Август, 2025 20:55 313 5

  • доналд тръмп-
  • нобелова награда за мир-
  • камбоджа-
  • номинира

Хун Манет отдава признание на Тръмп за ролята му в прекратяването на конфликта между Камбоджа и Тайланд

Премиерът на Камбоджа номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Камбоджа Хун Манет официално номинира президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, съобщава камбоджанската новинарска агенция АКП, предава БТА.

В писмо до Норвежкия Нобелов комитет Хун Манет изтъква историческия принос на Тръмп към утвърждаването на световния мир. Той посочва, че номинацията отразява както личната му благодарност, така и признателността на камбоджанския народ за ключовата роля на президента на САЩ в стабилизирането на напрежението по границата между Камбоджа и Тайланд.

Премиерът отбелязва, че Тръмп е проявил изключителни качества в мирното разрешаване на конфликти чрез визионерска и иновативна дипломация. Това се е проявило най-ясно на 26 юли, когато президентът проведе телефонни разговори с лидерите на двете страни, довели до незабавно и безусловно прекратяване на огъня в най-сериозния военен конфликт между Камбоджа и Тайланд през последните години.

Двете страни имат дългогодишен нерешен пограничен спор.

"Навременната намеса на Тръмп предотврати потенциално опустошителен конфликт, спаси човешки животи и създаде условия за възстановяване на мира между Камбоджа и Тайланд", посочва още Хун Манет.

Премиерът допълва, че това е само един от примерите за усилията на Доналд Тръмп да намали напрежението в някои от най-рисковите региони в света. По думите му стремежът на бившия президент към мир чрез дипломация напълно съответства на идеалите на Алфред Нобел – да се отличават личности, допринасящи за международното братство и мира.


Камбоджа
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    1 3 Отговор
    Подкрепям!

    Коментиран от #2

    20:56 07.08.2025

  • 2 Значи...

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    ... "Конфликта" с Тайланд е бил цирк!!!

    20:59 07.08.2025

  • 3 Аз пък

    2 0 Отговор
    Подкрепям кръволока ..няхо

    21:01 07.08.2025

  • 4 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Урсула е с три бустера .Номинирана е от ДжелязкоФ за убиец на годината.

    21:02 07.08.2025

  • 5 Важното е

    0 0 Отговор
    Че Израел, Габон, Гвинея-Бисау, Либерия, Мавритания и Сенегал са предложили Тръмп за Нобелова награда. Пукайте се от яд ...

    21:04 07.08.2025