Премиерът на Камбоджа номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир

Премиерът на Камбоджа Хун Манет официално номинира президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, съобщава камбоджанската новинарска агенция АКП, предава БТА.
В писмо до Норвежкия Нобелов комитет Хун Манет изтъква историческия принос на Тръмп към утвърждаването на световния мир. Той посочва, че номинацията отразява както личната му благодарност, така и признателността на камбоджанския народ за ключовата роля на президента на САЩ в стабилизирането на напрежението по границата между Камбоджа и Тайланд.
Премиерът отбелязва, че Тръмп е проявил изключителни качества в мирното разрешаване на конфликти чрез визионерска и иновативна дипломация. Това се е проявило най-ясно на 26 юли, когато президентът проведе телефонни разговори с лидерите на двете страни, довели до незабавно и безусловно прекратяване на огъня в най-сериозния военен конфликт между Камбоджа и Тайланд през последните години.
Двете страни имат дългогодишен нерешен пограничен спор.
"Навременната намеса на Тръмп предотврати потенциално опустошителен конфликт, спаси човешки животи и създаде условия за възстановяване на мира между Камбоджа и Тайланд", посочва още Хун Манет.
Премиерът допълва, че това е само един от примерите за усилията на Доналд Тръмп да намали напрежението в някои от най-рисковите региони в света. По думите му стремежът на бившия президент към мир чрез дипломация напълно съответства на идеалите на Алфред Нобел – да се отличават личности, допринасящи за международното братство и мира.
