Захарова: Киев блокира размяната на 1000 пленници

Отказът на Киев да приеме 1000 пленени украински войници в рамките на договорената размяна е „чудовищна история и пълна аморалност“. Това заяви говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.
„Киевският режим отказва да приеме 1000 пленени бойци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), поради което вторият етап от размяната на военнопленници е блокиран, а третият все още не може да започне. Това е ужасяваща история. Не просто двойни стандарти, а пълна аморалност“, подчерта Захарова.
Тя добави, че според руски източници много украински военнопленници споделяли, че още от началото на службата си са чакали възможност да се предадат на руските сили, за да избегнат гибел в окопите или участие в „самоубийствени мисии“ под командването на „страхливи украински офицери“.
По-рано помощникът на руския президент и ръководител на руската делегация в преговорите с Украйна Владимир Медински съобщи, че именно отказът на Киев да приеме пленниците е довел до затруднения в провеждането на втората фаза от обмена и е блокирал началото на третата.
1 Механик
Нема да им трябва ни газ, ни ток. Те и без друго нямат.
Коментиран от #4, #12
22:59 07.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дух
23:04 07.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Фашисти
Коментиран от #19, #39
23:05 07.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Факти
Коментиран от #16, #71
23:07 07.08.2025
11 Дух
Ще ви посинят задника от бой
Коментиран от #88
23:07 07.08.2025
12 Украинците в соц.мрежа пишат
До коментар #1 от "Механик":"Сред 1000-те военнопленници, които Киев е премахнал от списъците за обмен, няма нито един офицер; повечето от тях са войници и моряци."
23:07 07.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Николай Колев
Коментиран от #43, #49
23:09 07.08.2025
15 Евгений Онанегин
23:11 07.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 малиии
23:14 07.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Оценител
Коментиран от #52
23:15 07.08.2025
22 И аз съм сигурен че
23:15 07.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мишел
Коментиран от #81
23:16 07.08.2025
25 СбръчканПедал
23:16 07.08.2025
26 И Киев е Руски
Коментиран от #33
23:16 07.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Колко трябва глупаче
До коментар #27 от "Костадин Костадинов":Ко казва пропагандата за глупачета на САЩ?
Коментиран от #36
23:17 07.08.2025
30 Стига с темата
Коментиран от #35, #37
23:17 07.08.2025
31 Киев да си ги приема
23:17 07.08.2025
32 Мишел
Коментиран от #47
23:18 07.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Али
До коментар #30 от "Стига с темата":Темата за Кадирката е по-приятна.
23:19 07.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Какво да им връщат, пепелта им ли?
До коментар #8 от "Фашисти":Украйна изгаря труповете на рашистите защото няма къде да ги съхранява.
Коментиран от #45, #50, #53, #76
23:21 07.08.2025
40 Абе тия руснаци съвсем
😅
Коментиран от #46
23:21 07.08.2025
41 Като гледам не си добре
До коментар #36 от "Костадин Костадинов":Пак са те изкарали да показваш за ко ползва фашисткият запад едно глупачи. 😄
Коментиран от #48
23:21 07.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Избита
До коментар #40 от "Абе тия руснаци съвсем":НА МКТПТКТ
23:24 07.08.2025
47 Пръц
До коментар #32 от "Мишел":Путин зор няма. Тръмпича се натиска за среща. Той предложи тази среща.
23:24 07.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Абе,
До коментар #14 от "Николай Колев":койвва,спермоо???
23:24 07.08.2025
50 Правиш ли разлика
До коментар #39 от "Какво да им връщат, пепелта им ли?":между пленени и убити или интелекта на глупака не е дорасъл до там. Затова ви ползват за безродници по форумите, докато САЩ унищожава Европа и България.
Коментиран от #67, #77
23:25 07.08.2025
51 Какъв русофил,
До коментар #4 от "Костадин Костадинов":е този, на който не му пука за над милион избити руски войници. Копейките явно не са точно русофили, те тотално са се объркали и са загубили всякаква връзка с реалността..
😅
Коментиран от #59
23:25 07.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Бяга с 200
До коментар #39 от "Какво да им връщат, пепелта им ли?":Ама ги изгаря??? Хахаха.
23:26 07.08.2025
54 Р. Овч
23:26 07.08.2025
55 Ади де
До коментар #48 от "Костадин Костадинов":Почвай ги, а не съ възпалявай, чи пак си глупачето на фашисткият запад. 😄
23:26 07.08.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Що ли
23:27 07.08.2025
58 Ментета
23:28 07.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 маке..
До коментар #42 от "Костадин Костадинов":Кво кокаш като като резняшкипомак пред оджата безкюлоти
23:29 07.08.2025
62 Дьо Гол
23:30 07.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 маке..
До коментар #59 от "Костадин Костадинов":Тия шизита от динспансеро вкарлуково..кви апчета им дават та не си легат да спът
Коментиран от #68
23:31 07.08.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Мишел
Коментиран от #69, #70
23:32 07.08.2025
67 Тихо руски принтер!
До коментар #50 от "Правиш ли разлика":Чети повече книжки вместо да робуваш на кремълската хунта.
Коментиран от #95
23:33 07.08.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Путлер може да иска много неща,
До коментар #66 от "Мишел":но първо трябва да излезе от бункера.
Коментиран от #74
23:35 07.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Хаха
До коментар #10 от "Факти":тавариш, Русийката е с много по-голяма смъртност от нас Руснака живее средно до 65г. Страшно е. За бедността да не говорим. Мин. раб. заплата е 260лв.
Коментиран от #96
23:35 07.08.2025
72 Захарова
Тази е изключително Отвратителна Руска Блатница
На която много и приляга
Да бъде Говорител на
Кремълския Бардак.
23:37 07.08.2025
73 Ще им върне тези🤣
Общите загуби на противника са най-малко 334-ма убити и над 550 ранени", допълниха от украинското разузнаване. Операцията бе проведена от подразделенията "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирски батальон", "Аратта", "1514", и "Шести отряд за специални операции", които са част от "Тимур"
Коментиран от #75
23:38 07.08.2025
74 ПутиНацист
До коментар #69 от "Путлер може да иска много неща,":Излизе ли от Бункера
И щом облече оная Военна Унформа
Всеки си мисли
Че този Дъртия е
Някакъв Горски Клоун .
23:39 07.08.2025
75 Костадин Костадинов
До коментар #73 от "Ще им върне тези🤣":Ама русуфилякъ не разбра чи Русия тъни в кълтъ 4ри гудини срешту малка Украйна
23:39 07.08.2025
76 И откъде руски трупове?
До коментар #39 от "Какво да им връщат, пепелта им ли?":Руснаците ги бомбят отдалече и те руснак не виждат преди да посетят татко Бандера.
А не искат пленниците защото е по-добре финансово, да ги водят изчезнали. А и нямат какво да разменят за тях.
Коментиран от #80, #86
23:44 07.08.2025
77 А за Братските Могили
До коментар #50 от "Правиш ли разлика":Където заравят Руските Мусори
Със Фадромите и Багерите .
Кремъл намери начин
Как да не плаща компенсации
На Семействата на Убитите Ватници.
За Братските Могили
Кажи нещо
ЕНТЕЛГЕНТНИЯ?
Коментиран от #87, #92
23:44 07.08.2025
78 Чуденка😉
Коментиран от #91
23:45 07.08.2025
79 на фитки
23:45 07.08.2025
80 Сега Куку и Пипи
До коментар #76 от "И откъде руски трупове?":ще ти сложат 20 минуса😂😂😂
23:47 07.08.2025
81 И какво ще промени това?
До коментар #24 от "Мишел":След като частните преработвателни компании ще поемат техния дял.
Индийското правителство ясно го заяви!
23:48 07.08.2025
82 Оди се гръмни
23:49 07.08.2025
83 стомат олог
23:51 07.08.2025
84 ЕДГАР КЕЙСИ
23:53 07.08.2025
85 Някой
23:54 07.08.2025
86 варна
До коментар #76 от "И откъде руски трупове?":да ти кажа, такова нещо няма. Руснаците основно се хвърлят в самоубийствени атаки, наричат ги "месни щурмове". Напоследък имат и нова тактика, но пак дават много големи жертви и при нея. Купили стотици мотори от Китай и с тях атакуват с по двама руснака на мотор. тези руски атаки с мотори обаче завършват почти винаги трагично, защото на мотора първо изобщо не си защитен и второ си много лесна мишена за дроновете.
Коментиран от #93, #98
23:55 07.08.2025
87 Елегантен
До коментар #77 от "А за Братските Могили":Чувал съм. И видеа има!
Само дето си обърнал нещата наобратно.
Научил си боизбраните мурафети на Зеленски :)
23:55 07.08.2025
88 Град Козлодуй
До коментар #11 от "Дух":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #100
23:56 07.08.2025
89 УБИЙЦИТЕ НА НАРОДА СИ СА ТАКА.
Коментиран от #94
00:01 08.08.2025
90 Мишел
00:02 08.08.2025
91 🤣🤣🤣Е най-накрая да го
До коментар #78 от "Чуденка😉":видя без токчета, диктатора. ☝️😁
00:02 08.08.2025
92 Пропагандата за глупаци на САЩ
До коментар #77 от "А за Братските Могили":не е за информиране, че все ще те могилизира. 😄
00:05 08.08.2025
93 Бургас
До коментар #86 от "варна":Много думи , много глупости.
Руснаците си пазаят хората, затова и има доброволци.
И напредват бавно по тази причина. като първо прочистват терена и тогава навлизат с войската.
Точно мотоциклетите са по трудни за дроновете от бронираните машини. А и преминават през терен където бронирани машини не могат.
Не знам дали са китайски но и да са си ги плащат те, а не ние както за зелко плащаме.
Коментиран от #97
00:05 08.08.2025
94 а стига бе
До коментар #89 от "УБИЙЦИТЕ НА НАРОДА СИ СА ТАКА.":за тези умрели милион и половина руски войници, Украйна ли е виновна ? Не умряха ли, заради фаталната грешка на Путин да започне война и да ги хвърли за пушечно месо на фронта ?
00:06 08.08.2025
95 Пак ли се възпали 😄
До коментар #67 от "Тихо руски принтер!":Виждаш ли без книжките ко става? 😄 Възпалено глупаче на фашисткият запад. 😄
00:07 08.08.2025
96 Ти русначе ли си
До коментар #71 от "Хаха":че си се загрижело колко ще живееш?
00:09 08.08.2025
97 Много грешиш
До коментар #93 от "Бургас":В Северна Корея и Русия никой не се интересува от живота на хората. А относно жертвите, Русия може би е на 1 во място в света по даване на жертви. Във всички войни, в които е участвала Русия, тя е рекордьор по даване не жертви. Такава е руско-съветската военна тактика, броят на собствените им жертви няма абсолютно никакво значение. Същото е и сега в Украйна, 6 пъти повече убити руснаци.
Коментиран от #99
00:11 08.08.2025
98 Друго ко казват
До коментар #86 от "варна":в ниско интелигентната пропаганда на фашисткият запад? 😄 Става все по глупава и забавна. 😄
00:12 08.08.2025
99 Е сега в Украйна
До коментар #97 от "Много грешиш":си е тъпа пропаганда на САЩ. 😄Особено на фона на фактите, Но все трябва да има някое глупаче.
00:15 08.08.2025
100 Това е безспорен
До коментар #88 от "Град Козлодуй":Факт.
00:15 08.08.2025