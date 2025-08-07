Новини
Захарова: Киев блокира размяната на 1000 пленници
Захарова: Киев блокира размяната на 1000 пленници

7 Август, 2025 22:56 1 036 100

Според руската дипломация украинските власти демонстрират пълна аморалност

Захарова: Киев блокира размяната на 1000 пленници - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Отказът на Киев да приеме 1000 пленени украински войници в рамките на договорената размяна е „чудовищна история и пълна аморалност“. Това заяви говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.

„Киевският режим отказва да приеме 1000 пленени бойци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), поради което вторият етап от размяната на военнопленници е блокиран, а третият все още не може да започне. Това е ужасяваща история. Не просто двойни стандарти, а пълна аморалност“, подчерта Захарова.

Тя добави, че според руски източници много украински военнопленници споделяли, че още от началото на службата си са чакали възможност да се предадат на руските сили, за да избегнат гибел в окопите или участие в „самоубийствени мисии“ под командването на „страхливи украински офицери“.

По-рано помощникът на руския президент и ръководител на руската делегация в преговорите с Украйна Владимир Медински съобщи, че именно отказът на Киев да приеме пленниците е довел до затруднения в провеждането на втората фаза от обмена и е блокирал началото на третата.


  • 1 Механик

    25 27 Отговор
    Най-добре в такъв случай, пратете на Киев ония 4-5000 замразени укри! Да си ги погребват там. Лято е, бързо и без излишни разходи ще си разамразят "грузя 200".
    Нема да им трябва ни газ, ни ток. Те и без друго нямат.

    Коментиран от #4, #12

    22:59 07.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дух

    2 12 Отговор
    И гърците нека да си върнат държавата съзнанието манталитета и езика ,и да се отърват от българската помия олигофрения и безгранична злободневна

    23:04 07.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фашисти

    25 35 Отговор
    Не ги интересуват хората. Още повече, че ще излязат лъжите им наяве, щото руснаците връщат, а те няма какво.

    Коментиран от #19, #39

    23:05 07.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Факти

    14 17 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #16, #71

    23:07 07.08.2025

  • 11 Дух

    4 13 Отговор
    Руснаците имат да връщат на българите
    Ще ви посинят задника от бой

    Коментиран от #88

    23:07 07.08.2025

  • 12 Украинците в соц.мрежа пишат

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    "Сред 1000-те военнопленници, които Киев е премахнал от списъците за обмен, няма нито един офицер; повечето от тях са войници и моряци."

    23:07 07.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Николай Колев

    15 5 Отговор
    ЪОВА СКО Е ИСТИНА ЗЕЛЕНИЯ ША ГО.ТРЕПАТ

    Коментиран от #43, #49

    23:09 07.08.2025

  • 15 Евгений Онанегин

    9 4 Отговор
    Наркомани гадни, колко години вече измъчват великата русия. Безобразие.

    23:11 07.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 малиии

    5 7 Отговор
    тази много се е сбръчкала, тя е на 60, а изглежда като на 80

    23:14 07.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Оценител

    6 14 Отговор
    Тази противна особа еПpocта и грозна като вeщица. Дали е 100% жена, че много прилича на тротинетка?

    Коментиран от #52

    23:15 07.08.2025

  • 22 И аз съм сигурен че

    15 3 Отговор
    Просто са чакали възможност да се предадат на руските сили, за да избегнат гибел в окопите или участие в „самоубийствени мисии“ под командването на „страхливи украински офицери“. На 100%

    23:15 07.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мишел

    19 16 Отговор
    " Индийските държавни нефтопреработвателни заводи спряха закупуването на руски петрол, предава Bloomberg."

    Коментиран от #81

    23:16 07.08.2025

  • 25 СбръчканПедал

    1 7 Отговор
    Както всички от факти

    23:16 07.08.2025

  • 26 И Киев е Руски

    13 7 Отговор
    Кой ще плаща за тоя отпадък който Русия ще върне на нашмъркания касапин

    Коментиран от #33

    23:16 07.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Колко трябва глупаче

    9 3 Отговор

    До коментар #27 от "Костадин Костадинов":

    Ко казва пропагандата за глупачета на САЩ?

    Коментиран от #36

    23:17 07.08.2025

  • 30 Стига с темата

    14 3 Отговор
    Украйна НЯМА...

    Коментиран от #35, #37

    23:17 07.08.2025

  • 31 Киев да си ги приема

    13 3 Отговор
    Тези 1000 пленени паткана. Няма Русия да им ги храни и пои

    23:17 07.08.2025

  • 32 Мишел

    4 14 Отговор
    "Тръмп отряза Путин: Ще говорим само ако той се срещне със Зеленски. Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с Владимир Путин само ако руският лидер се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски."

    Коментиран от #47

    23:18 07.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Али

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Стига с темата":

    Темата за Кадирката е по-приятна.

    23:19 07.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Какво да им връщат, пепелта им ли?

    21 14 Отговор

    До коментар #8 от "Фашисти":

    Украйна изгаря труповете на рашистите защото няма къде да ги съхранява.

    Коментиран от #45, #50, #53, #76

    23:21 07.08.2025

  • 40 Абе тия руснаци съвсем

    8 11 Отговор
    се ошашавиха, над 1.2 милиона руски войници са избити, те бълнуват за морал
    😅

    Коментиран от #46

    23:21 07.08.2025

  • 41 Като гледам не си добре

    0 5 Отговор

    До коментар #36 от "Костадин Костадинов":

    Пак са те изкарали да показваш за ко ползва фашисткият запад едно глупачи. 😄

    Коментиран от #48

    23:21 07.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Избита

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "Абе тия руснаци съвсем":

    НА МКТПТКТ

    23:24 07.08.2025

  • 47 Пръц

    10 2 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    Путин зор няма. Тръмпича се натиска за среща. Той предложи тази среща.

    23:24 07.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Абе,

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Николай Колев":

    койвва,спермоо???

    23:24 07.08.2025

  • 50 Правиш ли разлика

    10 21 Отговор

    До коментар #39 от "Какво да им връщат, пепелта им ли?":

    между пленени и убити или интелекта на глупака не е дорасъл до там. Затова ви ползват за безродници по форумите, докато САЩ унищожава Европа и България.

    Коментиран от #67, #77

    23:25 07.08.2025

  • 51 Какъв русофил,

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Костадин Костадинов":

    е този, на който не му пука за над милион избити руски войници. Копейките явно не са точно русофили, те тотално са се объркали и са загубили всякаква връзка с реалността..
    😅

    Коментиран от #59

    23:25 07.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Бяга с 200

    8 14 Отговор

    До коментар #39 от "Какво да им връщат, пепелта им ли?":

    Ама ги изгаря??? Хахаха.

    23:26 07.08.2025

  • 54 Р. Овч

    1 0 Отговор
    Ко речи?

    23:26 07.08.2025

  • 55 Ади де

    6 1 Отговор

    До коментар #48 от "Костадин Костадинов":

    Почвай ги, а не съ възпалявай, чи пак си глупачето на фашисткият запад. 😄

    23:26 07.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Що ли

    8 4 Отговор
    Не се изненадвам какъв е духа в армията им. И аз незнам как бих се бил без собствена и национална кауза, за един фашистки режим, за един западащ запад чиито идеали вече са прайдове и джендърство. Дори вече не си струва да си в ЕС, камо ли северноатлантическата терористична организация, която трябваше да изчезне с Варшавския договор.

    23:27 07.08.2025

  • 58 Ментета

    1 0 Отговор
    До кога ще има тровене?

    23:28 07.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 маке..

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "Костадин Костадинов":

    Кво кокаш като като резняшкипомак пред оджата безкюлоти

    23:29 07.08.2025

  • 62 Дьо Гол

    1 0 Отговор
    Някой да знае в колко отварят бакалията?

    23:30 07.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 маке..

    8 0 Отговор

    До коментар #59 от "Костадин Костадинов":

    Тия шизита от динспансеро вкарлуково..кви апчета им дават та не си легат да спът

    Коментиран от #68

    23:31 07.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Мишел

    7 1 Отговор
    " За да спре войната Путин ще поиска изпълнение на целите на СВО - връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. По-специално, това би означавало забрана на Украйна за военно сътрудничество със Запада, установяване на проруско правителство в Киев, ограничаване на отбранителния потенциал на Украйна. Само това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за Русия. "

    Коментиран от #69, #70

    23:32 07.08.2025

  • 67 Тихо руски принтер!

    9 9 Отговор

    До коментар #50 от "Правиш ли разлика":

    Чети повече книжки вместо да робуваш на кремълската хунта.

    Коментиран от #95

    23:33 07.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Путлер може да иска много неща,

    11 8 Отговор

    До коментар #66 от "Мишел":

    но първо трябва да излезе от бункера.

    Коментиран от #74

    23:35 07.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хаха

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    тавариш, Русийката е с много по-голяма смъртност от нас Руснака живее средно до 65г. Страшно е. За бедността да не говорим. Мин. раб. заплата е 260лв.

    Коментиран от #96

    23:35 07.08.2025

  • 72 Захарова

    5 9 Отговор
    Пак е прекалила със Алкохолния Запой .

    Тази е изключително Отвратителна Руска Блатница
    На която много и приляга
    Да бъде Говорител на
    Кремълския Бардак.

    23:37 07.08.2025

  • 73 Ще им върне тези🤣

    7 9 Отговор
    Украински командоси убиха над 300 руски окупатори в Сумска област.
    Общите загуби на противника са най-малко 334-ма убити и над 550 ранени", допълниха от украинското разузнаване. Операцията бе проведена от подразделенията "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирски батальон", "Аратта", "1514", и "Шести отряд за специални операции", които са част от "Тимур"

    Коментиран от #75

    23:38 07.08.2025

  • 74 ПутиНацист

    7 7 Отговор

    До коментар #69 от "Путлер може да иска много неща,":

    Излизе ли от Бункера
    И щом облече оная Военна Унформа
    Всеки си мисли
    Че този Дъртия е
    Някакъв Горски Клоун .

    23:39 07.08.2025

  • 75 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #73 от "Ще им върне тези🤣":

    Ама русуфилякъ не разбра чи Русия тъни в кълтъ 4ри гудини срешту малка Украйна

    23:39 07.08.2025

  • 76 И откъде руски трупове?

    8 14 Отговор

    До коментар #39 от "Какво да им връщат, пепелта им ли?":

    Руснаците ги бомбят отдалече и те руснак не виждат преди да посетят татко Бандера.

    А не искат пленниците защото е по-добре финансово, да ги водят изчезнали. А и нямат какво да разменят за тях.

    Коментиран от #80, #86

    23:44 07.08.2025

  • 77 А за Братските Могили

    2 8 Отговор

    До коментар #50 от "Правиш ли разлика":

    Където заравят Руските Мусори
    Със Фадромите и Багерите .

    Кремъл намери начин
    Как да не плаща компенсации
    На Семействата на Убитите Ватници.

    За Братските Могили
    Кажи нещо
    ЕНТЕЛГЕНТНИЯ?

    Коментиран от #87, #92

    23:44 07.08.2025

  • 78 Чуденка😉

    12 1 Отговор
    Късият диктатор дали ще отиде на срещата с Тръмп или ще изпрати двойника?

    Коментиран от #91

    23:45 07.08.2025

  • 79 на фитки

    7 0 Отговор
    Откачалките ги изтърваха от диспансера.😂

    23:45 07.08.2025

  • 80 Сега Куку и Пипи

    5 4 Отговор

    До коментар #76 от "И откъде руски трупове?":

    ще ти сложат 20 минуса😂😂😂

    23:47 07.08.2025

  • 81 И какво ще промени това?

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    След като частните преработвателни компании ще поемат техния дял.
    Индийското правителство ясно го заяви!

    23:48 07.08.2025

  • 82 Оди се гръмни

    1 6 Отговор
    Мааааа

    23:49 07.08.2025

  • 83 стомат олог

    3 6 Отговор
    Еати и зъбера е тая

    23:51 07.08.2025

  • 84 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 4 Отговор
    МАРУЦА ZAXAPOBA ГОВОРИ ZA MOPAЛ .................

    23:53 07.08.2025

  • 85 Някой

    3 3 Отговор
    Обаче не трябва да пропускаме фактът,че един милион путлерофашисти са на кайма.

    23:54 07.08.2025

  • 86 варна

    14 1 Отговор

    До коментар #76 от "И откъде руски трупове?":

    да ти кажа, такова нещо няма. Руснаците основно се хвърлят в самоубийствени атаки, наричат ги "месни щурмове". Напоследък имат и нова тактика, но пак дават много големи жертви и при нея. Купили стотици мотори от Китай и с тях атакуват с по двама руснака на мотор. тези руски атаки с мотори обаче завършват почти винаги трагично, защото на мотора първо изобщо не си защитен и второ си много лесна мишена за дроновете.

    Коментиран от #93, #98

    23:55 07.08.2025

  • 87 Елегантен

    4 8 Отговор

    До коментар #77 от "А за Братските Могили":

    Чувал съм. И видеа има!
    Само дето си обърнал нещата наобратно.
    Научил си боизбраните мурафети на Зеленски :)

    23:55 07.08.2025

  • 88 Град Козлодуй

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "Дух":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #100

    23:56 07.08.2025

  • 89 УБИЙЦИТЕ НА НАРОДА СИ СА ТАКА.

    3 9 Отговор
    И ТОВА НЕ УЧУДВА НИКОКО . ТОВА СА ИЗВЕРГИ ! АКО БЯХА МАЛКО В НОРМА , НЯМАШЕ ДА ДОПУСНАТ ТОВА БЕЗМИСЛЕННО МИЛИОННО ИЗБИВАНЕ НА НАРОДА ИМ , А КОЛО ПЪТИ ИМАХА ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАПРАВЯТ ТОВА ??? ИЗРОДИ ПРОВОКИРАХА ВОНАТА НА ИЗРОДИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ИЗБИВАТ! ЗА КАКВО ГОВОРИШ , СВЕТА ОТДАВНА Е В ЧАС И ГИ РАЗБРА И УКОФАШАГИТЕ И ПОДПАЛВАЧИТЕ ЕВРОФАШАГИ , ЗАТРИХА ЕДИН НАРОД !! НО ТОВА Е ВКРЪВТА ФАШИСТКА - НИКАКВА МИЛОСТ КЪМ ОБИКНОВЕННИТЕ ТЕ ЗА ТЯХ СА ОТ ДОЛНА КЛАСА ,ДА ИЗМИРАТ. А ТРУПОВЕТЕ , ХА ЗА КАКВО , НАЛИ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТ НА БЛИЗКИТЕ ИМ ?? ЗАЩО АКО МОЖЕ ДА НЕ ГО ПРАВЯТ.

    Коментиран от #94

    00:01 08.08.2025

  • 90 Мишел

    8 1 Отговор
    "Украинските "призраци" разбиха при атака с дронова руска база на връх Ай-Петри в Крим на 3-ти радиотехнически полк (военно поделение 85683-А)"

    00:02 08.08.2025

  • 91 🤣🤣🤣Е най-накрая да го

    8 1 Отговор

    До коментар #78 от "Чуденка😉":

    видя без токчета, диктатора. ☝️😁

    00:02 08.08.2025

  • 92 Пропагандата за глупаци на САЩ

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "А за Братските Могили":

    не е за информиране, че все ще те могилизира. 😄

    00:05 08.08.2025

  • 93 Бургас

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "варна":

    Много думи , много глупости.

    Руснаците си пазаят хората, затова и има доброволци.

    И напредват бавно по тази причина. като първо прочистват терена и тогава навлизат с войската.

    Точно мотоциклетите са по трудни за дроновете от бронираните машини. А и преминават през терен където бронирани машини не могат.
    Не знам дали са китайски но и да са си ги плащат те, а не ние както за зелко плащаме.

    Коментиран от #97

    00:05 08.08.2025

  • 94 а стига бе

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "УБИЙЦИТЕ НА НАРОДА СИ СА ТАКА.":

    за тези умрели милион и половина руски войници, Украйна ли е виновна ? Не умряха ли, заради фаталната грешка на Путин да започне война и да ги хвърли за пушечно месо на фронта ?

    00:06 08.08.2025

  • 95 Пак ли се възпали 😄

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Тихо руски принтер!":

    Виждаш ли без книжките ко става? 😄 Възпалено глупаче на фашисткият запад. 😄

    00:07 08.08.2025

  • 96 Ти русначе ли си

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Хаха":

    че си се загрижело колко ще живееш?

    00:09 08.08.2025

  • 97 Много грешиш

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Бургас":

    В Северна Корея и Русия никой не се интересува от живота на хората. А относно жертвите, Русия може би е на 1 во място в света по даване на жертви. Във всички войни, в които е участвала Русия, тя е рекордьор по даване не жертви. Такава е руско-съветската военна тактика, броят на собствените им жертви няма абсолютно никакво значение. Същото е и сега в Украйна, 6 пъти повече убити руснаци.

    Коментиран от #99

    00:11 08.08.2025

  • 98 Друго ко казват

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "варна":

    в ниско интелигентната пропаганда на фашисткият запад? 😄 Става все по глупава и забавна. 😄

    00:12 08.08.2025

  • 99 Е сега в Украйна

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Много грешиш":

    си е тъпа пропаганда на САЩ. 😄Особено на фона на фактите, Но все трябва да има някое глупаче.

    00:15 08.08.2025

  • 100 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Град Козлодуй":

    Факт.

    00:15 08.08.2025

