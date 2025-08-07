Отказът на Киев да приеме 1000 пленени украински войници в рамките на договорената размяна е „чудовищна история и пълна аморалност“. Това заяви говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава Фокус.

„Киевският режим отказва да приеме 1000 пленени бойци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), поради което вторият етап от размяната на военнопленници е блокиран, а третият все още не може да започне. Това е ужасяваща история. Не просто двойни стандарти, а пълна аморалност“, подчерта Захарова.

Още новини от Украйна

Тя добави, че според руски източници много украински военнопленници споделяли, че още от началото на службата си са чакали възможност да се предадат на руските сили, за да избегнат гибел в окопите или участие в „самоубийствени мисии“ под командването на „страхливи украински офицери“.

По-рано помощникът на руския президент и ръководител на руската делегация в преговорите с Украйна Владимир Медински съобщи, че именно отказът на Киев да приеме пленниците е довел до затруднения в провеждането на втората фаза от обмена и е блокирал началото на третата.