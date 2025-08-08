Армения и Азербайджан подписват мир пред Тръмп, САЩ дават $50 милиона за ареста на Николас Мадуро

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че днес ще бъде домакин на лидерите на Азербайджан и Армения за "официална церемония по подписване на мирното споразумение" в Белия дом, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната му мрежа "Трут Соушъл" Тръмп каза още, че САЩ също ще подпишат двустранни икономически споразумения с двете страни.

Двете страни, които получиха независимост от бившия Съветски съюз през 1991 г., водят дългогодишен спор от 80-те години на миналия век, когато Нагорни Карабах, населен предимно с етнически арменци азербайджански регион, се отцепи от Азербайджан с подкрепата на Армения.

Азербайджан си върна територията през 2023 г., като принуди над 100 000 етнически арменци от този регион да избягат в Армения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, като налага вторични мита върху индийски стоки заради купуването на руски петрол от Индия, каза снощи американският министър на финансите Скот Бесънт в интервю за телевизия "Фокс нюз", предаде Ройтерс.

"Президентът Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, като налага вторични мита на Индия заради покупката на руски петрол", заяви финансовият министър в предаването "Спешъл репорт с Брет Байър" на телевизията.

На въпрос дали САЩ биха могли да наложат допълнителни мита и върху китайските стоки заради покупката на руски петрол от Пекин, Бесънт отговори, че Тръмп оставя отворени всички възможности за спиране на войната в Украйна и "митата за Китай биха могли да бъдат обсъдени в даден момент".

САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи вчера американският главен прокурор Пам Бонди, предаде Ройтерс.

В разпространен чрез социалната платформа "Екс" видеоклип Бонди обвини Мадуро в сътрудничество с групировки като венецуелската затворническа банда "Трен де Арагуа" и наркокартела "Синалоа".

Според американския Държавен департамент преди това САЩ са предлагали награда от 25 милиона долара за информация, свързана с Мадуро.

Министерството на комуникациите и информацията на Венецуела не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар.