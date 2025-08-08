Новини
Свят »
САЩ »
Армения и Азербайджан подписват мир пред Тръмп, САЩ дават $50 милиона за ареста на Николас Мадуро

Армения и Азербайджан подписват мир пред Тръмп, САЩ дават $50 милиона за ареста на Николас Мадуро

8 Август, 2025 03:54, обновена 8 Август, 2025 05:23 808 3

  • сащ-
  • азербайджан-
  • армения-
  • мита-
  • мир-
  • николас мадуро-
  • скот бесънт-
  • тръмп

Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, заяви финнасовият министър Скот Бесънт

Армения и Азербайджан подписват мир пред Тръмп, САЩ дават $50 милиона за ареста на Николас Мадуро - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че днес ще бъде домакин на лидерите на Азербайджан и Армения за "официална церемония по подписване на мирното споразумение" в Белия дом, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната му мрежа "Трут Соушъл" Тръмп каза още, че САЩ също ще подпишат двустранни икономически споразумения с двете страни.

Двете страни, които получиха независимост от бившия Съветски съюз през 1991 г., водят дългогодишен спор от 80-те години на миналия век, когато Нагорни Карабах, населен предимно с етнически арменци азербайджански регион, се отцепи от Азербайджан с подкрепата на Армения.

Азербайджан си върна територията през 2023 г., като принуди над 100 000 етнически арменци от този регион да избягат в Армения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, като налага вторични мита върху индийски стоки заради купуването на руски петрол от Индия, каза снощи американският министър на финансите Скот Бесънт в интервю за телевизия "Фокс нюз", предаде Ройтерс.

"Президентът Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, като налага вторични мита на Индия заради покупката на руски петрол", заяви финансовият министър в предаването "Спешъл репорт с Брет Байър" на телевизията.

На въпрос дали САЩ биха могли да наложат допълнителни мита и върху китайските стоки заради покупката на руски петрол от Пекин, Бесънт отговори, че Тръмп оставя отворени всички възможности за спиране на войната в Украйна и "митата за Китай биха могли да бъдат обсъдени в даден момент".

САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи вчера американският главен прокурор Пам Бонди, предаде Ройтерс.

В разпространен чрез социалната платформа "Екс" видеоклип Бонди обвини Мадуро в сътрудничество с групировки като венецуелската затворническа банда "Трен де Арагуа" и наркокартела "Синалоа".

Според американския Държавен департамент преди това САЩ са предлагали награда от 25 милиона долара за информация, свързана с Мадуро.

Министерството на комуникациите и информацията на Венецуела не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мазния

    11 1 Отговор
    И алчен азер ще плати задето унищожи самолета с негов дрон , от началото на войната подържат наркоманите с нефт и дронове . А за продажния арменец няма какво да коментираме и двамата са боклуци и неблагодарници . Между другото Азърбайджан няма толкова нефт колкото си мислят наште жълтопаветници повечето е руски .

    Коментиран от #2

    04:46 08.08.2025

  • 2 Нещо

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "Мазния":

    си инфектиран рано тази сутрин? Где мочата?

    04:51 08.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    АРМЕНСКИЯ ПОП КАЗА
    ЧЕ НЯКОЙ ЩЕ УМРЕ ТИЯ ДНИ :))

    05:32 08.08.2025