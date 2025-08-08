The Daily Telegraph: Британски наемник, уволнен от строеж, не оцеля и месец в боевете край Харков

Британският наемник Алън Робърт Уилямс е бил убит в Харковска област по-малко от месец след подписването на договор с украинските въоръжени сили (УВС), съобщи вестник The Daily Telegraph.
Отбелязва се, че Уилямс е подписал договор с украинските въоръжени сили на 10 юни. По време на първата бойна мисия на 2 юли е била загубена връзка с него. Според вестника той е починал в Липци, Харковска област. Тялото му не е намерено, така че официално е обявен за изчезнал, но воюващи заедно с него са потвърдили смъртта му.
Изданието подчертава, че 35-годишният Уилямс, който е живял в град Мортън (Мърсисайд) в северозападна Англия, е отишъл в Украйна на 7 май, след като е бил уволнен от училището, където е работил на строителен обект в училище. Той нямал предишен боен опит. След като бил освободен от работа, той бил хоспитализиран поради проблеми с психичното здраве. Според The Daily Telegraph, 40-годишната му съпруга и 12-годишната му дъщеря го помолили да не ходи в Украйна.
2 Шпакловчик
06:13 08.08.2025
3 404
06:15 08.08.2025
5 Ми то иначе
Нормален човек ходи ли да се бие за Зеленото?
06:17 08.08.2025
6 Търновец
06:20 08.08.2025
7 Арматура
06:20 08.08.2025
8 Боруна Лом
06:21 08.08.2025
10 Гориил
Коментиран от #25
06:21 08.08.2025
13 Всичката западна сган
Коментиран от #29, #31
06:27 08.08.2025
14 Всъщност
06:28 08.08.2025
21 Като гледам 🤔 няма да се
До коментар #16 от "Ний ша Ва упрайм":оправиш скоро...
07:10 08.08.2025
22 Педя Човек Лакът Ракета
07:34 08.08.2025
23 Хмм
07:38 08.08.2025
24 Лайн Ари
07:41 08.08.2025
25 Ами
До коментар #10 от "Гориил":в статията пише, загинал е при първата си бойна мисия.
07:42 08.08.2025
26 Ццц
07:56 08.08.2025
29 Всичката рашистка cгaн в Украйна
До коментар #13 от "Всичката западна сган":я чака масово унищожение.
08:10 08.08.2025
30 Завалията
08:12 08.08.2025
31 Войната си е война
До коментар #13 от "Всичката западна сган":334 рашисти в Сумска област вече се наиграха на концерта с Кобзон.
08:16 08.08.2025