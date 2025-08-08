Новини
The Daily Telegraph: Британски наемник, уволнен от строеж, не оцеля и месец в боевете край Харков
  Тема: Украйна

8 Август, 2025 06:00, обновена 8 Август, 2025 06:10 2 894 31

35-годишният Алън Уилямс се лекувал в психиатрична клиника след загубата на работата си, преди да поеме към Украйна

Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският наемник Алън Робърт Уилямс е бил убит в Харковска област по-малко от месец след подписването на договор с украинските въоръжени сили (УВС), съобщи вестник The Daily Telegraph.

Още новини от Украйна

Отбелязва се, че Уилямс е подписал договор с украинските въоръжени сили на 10 юни. По време на първата бойна мисия на 2 юли е била загубена връзка с него. Според вестника той е починал в Липци, Харковска област. Тялото му не е намерено, така че официално е обявен за изчезнал, но воюващи заедно с него са потвърдили смъртта му.

Изданието подчертава, че 35-годишният Уилямс, който е живял в град Мортън (Мърсисайд) в северозападна Англия, е отишъл в Украйна на 7 май, след като е бил уволнен от училището, където е работил на строителен обект в училище. Той нямал предишен боен опит. След като бил освободен от работа, той бил хоспитализиран поради проблеми с психичното здраве. Според The Daily Telegraph, 40-годишната му съпруга и 12-годишната му дъщеря го помолили да не ходи в Украйна.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шпакловчик

    35 1 Отговор
    Мен ме назначиха на строеж !

    06:13 08.08.2025

  • 3 404

    71 6 Отговор
    И ние би трябвало да съчувстваме на вдовицата на британски психопат, който не е намерил нищо по-добро да прави, освен да стане наемник в Украйна? Там му е мястото! Добре, че беше убит почти веднага и нямаше време да направи нищо

    06:15 08.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ми то иначе

    80 3 Отговор
    щеше ли да отиде!

    Нормален човек ходи ли да се бие за Зеленото?

    06:17 08.08.2025

  • 6 Търновец

    31 8 Отговор
    Когато преди години Тюркяните окупираха Северен Кипър Британските военни бази на острова не направиха нищо за да защитят Християните. А този млад Британец не е трябвало да ходи в Украйна - Южна Украйна и Крим в миналото са били част от Отоманската империя и глобалистите в САЩ и Британия гледат на ЕС като наследник на Отоманската Империя и искат да присъединят към нас Украйна и Турция.

    06:20 08.08.2025

  • 7 Арматура

    36 3 Отговор
    На строежа е по-безопасно, не и на бг строежите обаче.

    06:20 08.08.2025

  • 8 Боруна Лом

    48 2 Отговор
    И ТОЗИ Е ГЛЕДАЛ ,,ДЪНКАН МАККЛАУД,, И СЕ Е ВЗЕЛ ЗА БЕЗСМЪРТЕН!

    06:21 08.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гориил

    49 3 Отговор
    Той имаше късмет. Някои наемници не живеят дори един ден.

    Коментиран от #25

    06:21 08.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Всичката западна сган

    53 67 Отговор
    Си мисли че войната е игра!!! Е ще се наиграете и то хубавичко.

    Коментиран от #29, #31

    06:27 08.08.2025

  • 14 Всъщност

    55 66 Отговор
    Англосаксонците си изхвърлят излишъка в Украйна . Тя и самата Британия е зловредна за света .

    06:28 08.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Като гледам 🤔 няма да се

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ний ша Ва упрайм":

    оправиш скоро...

    07:10 08.08.2025

  • 22 Педя Човек Лакът Ракета

    2 17 Отговор
    Двама ръшиста да е пратил на онзи свят значи си е свършил задачата добре.

    07:34 08.08.2025

  • 23 Хмм

    6 0 Отговор
    отчаян от безпаричието, получил психически срив, някои полудяват по време на война, а да изпратиш човек с психически проблеми на фронта с оръжие какви лекари са това, нали минава през медицински преглед, а жена му всичко може да каже сега

    07:38 08.08.2025

  • 24 Лайн Ари

    8 0 Отговор
    Тялото му не е намерено, така че официално е обявен за изчезнал, но воюващи заедно с него са потвърдили смъртта му.?!? Да не е възкръснал ?Това е заповедта на пора , за да не плащат на близките !

    07:41 08.08.2025

  • 25 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    в статията пише, загинал е при първата си бойна мисия.

    07:42 08.08.2025

  • 26 Ццц

    4 1 Отговор
    Като му гледам розовите бузки дано не е попаднал на чеченците, че ако е жив ще направи за кашмер жена си и детето. Лежи в интензивното от депресия, че е останал безработен. 🤣 С такива ли войници дрогираният прави бойни планове за победа? Че на този да му тропнеш с крак в тъмното ще му стане нещо, камо ли да гръмнеш с нещо.

    07:56 08.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Всичката рашистка cгaн в Украйна

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Всичката западна сган":

    я чака масово унищожение.

    08:10 08.08.2025

  • 30 Завалията

    2 0 Отговор
    Дано не е бил бременен горкия

    08:12 08.08.2025

  • 31 Войната си е война

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Всичката западна сган":

    334 рашисти в Сумска област вече се наиграха на концерта с Кобзон.

    08:16 08.08.2025

