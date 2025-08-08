Британският наемник Алън Робърт Уилямс е бил убит в Харковска област по-малко от месец след подписването на договор с украинските въоръжени сили (УВС), съобщи вестник The Daily Telegraph.

Отбелязва се, че Уилямс е подписал договор с украинските въоръжени сили на 10 юни. По време на първата бойна мисия на 2 юли е била загубена връзка с него. Според вестника той е починал в Липци, Харковска област. Тялото му не е намерено, така че официално е обявен за изчезнал, но воюващи заедно с него са потвърдили смъртта му.

Изданието подчертава, че 35-годишният Уилямс, който е живял в град Мортън (Мърсисайд) в северозападна Англия, е отишъл в Украйна на 7 май, след като е бил уволнен от училището, където е работил на строителен обект в училище. Той нямал предишен боен опит. След като бил освободен от работа, той бил хоспитализиран поради проблеми с психичното здраве. Според The Daily Telegraph, 40-годишната му съпруга и 12-годишната му дъщеря го помолили да не ходи в Украйна.