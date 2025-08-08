Лидерът на израелската опозиция нарече решението на кабинета за превземане на град Газа „катастрофа“

Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид нарече решението на кабинета за сигурност за превземане на град Газа "катастрофа", която "ще доведе до още много катастрофи", предаде ДПА, съобщи БТА.

Той написа днес в платформата "Екс", че планираното превземане на най-големия град в ивицата Газа ще доведе до смъртта на заложниците, както и до убийството на много израелски войници.

Премиерът Бенямин Нетаняху е бил подтикнат към решението от крайнодесните си коалиционни партньори Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич, противно на възраженията на военното ръководство, коментира Лапид.

Двамата крайнодесни министри са привърженици на идеята за пълно завземане на ивицата Газа и прогонване на живеещите там приблизително 2 млн. палестинци, отбелязва ДПА.

Рано сутринта израелският кабинет по сигурността одобри план за превземане на град Газа.

Преди началото на заседанието Нетаняху заяви пред американската телевизия "Фокс Нюз", че Израел иска да поеме контрола над цялата ивица Газа, но не и да я окупира за постоянно. Палестинтинската територия трябва да бъде освободена от ислямистката организация "Хамас", за да бъде евентуално предадена на други сили, допълни Нетаняху.