Новини
Свят »
Израел »
Лидерът на израелската опозиция нарече решението на кабинета за превземане на град Газа „катастрофа“

Лидерът на израелската опозиция нарече решението на кабинета за превземане на град Газа „катастрофа“

8 Август, 2025 11:10 600 6

  • ивицата газа-
  • газа-
  • израел-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
  • яир лапид

Премиерът Бенямин Нетаняху е бил подтикнат към решението от крайнодесните си коалиционни партньори, твърди опозицията

Лидерът на израелската опозиция нарече решението на кабинета за превземане на град Газа „катастрофа“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид нарече решението на кабинета за сигурност за превземане на град Газа "катастрофа", която "ще доведе до още много катастрофи", предаде ДПА, съобщи БТА.

Той написа днес в платформата "Екс", че планираното превземане на най-големия град в ивицата Газа ще доведе до смъртта на заложниците, както и до убийството на много израелски войници.

Премиерът Бенямин Нетаняху е бил подтикнат към решението от крайнодесните си коалиционни партньори Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич, противно на възраженията на военното ръководство, коментира Лапид.

Двамата крайнодесни министри са привърженици на идеята за пълно завземане на ивицата Газа и прогонване на живеещите там приблизително 2 млн. палестинци, отбелязва ДПА.

Рано сутринта израелският кабинет по сигурността одобри план за превземане на град Газа.

Преди началото на заседанието Нетаняху заяви пред американската телевизия "Фокс Нюз", че Израел иска да поеме контрола над цялата ивица Газа, но не и да я окупира за постоянно. Палестинтинската територия трябва да бъде освободена от ислямистката организация "Хамас", за да бъде евентуално предадена на други сили, допълни Нетаняху.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Паси

    2 0 Отговор
    Да съберем помощи за братския еврейски народ.

    11:20 08.08.2025

  • 2 заложниците ли са

    2 0 Отговор
    Най важните в случая? Тези 2 милиона и половина палестинци не са ли важни?

    Коментиран от #5

    11:22 08.08.2025

  • 3 Става дума

    2 0 Отговор
    За прогонване на живеещите там приблизително 2 млн. палестинци, които актове за собственост си имат впрочем. И не за прогонване а за избиване става дума.

    11:24 08.08.2025

  • 4 о Газа

    0 0 Отговор
    На оръжие, жители на Газа - грабвайте камъни и дърве!

    11:30 08.08.2025

  • 5 ззз

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "заложниците ли са":

    Хамас е създадена и финансирана от израелските служби, по признание на тяхното ченге Яков Кедми. Използват тия заложници като повод да прогонят и избият жителите на Газа.

    11:31 08.08.2025

  • 6 КзББ и ДП

    0 0 Отговор
    Чистите няма мирлясат докато не запалят целия свят. Ясно им е ,че ще ги презаселват в Украйна и искат да ликвидират възможно най-много беззащитни хора

    11:38 08.08.2025