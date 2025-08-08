Израел обяви, че ще превземе град Газа. Великобритания: Това ще е кръвопролитие

Израел обяви тази сутрин, че планира да поеме контрола над град Газа, като нова ескалация на продължаващата вече 22 месеца война с "Хамас", предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Решението, взето тази нощ на среща на високопоставени израелски представители, бе отхвърлено от палестинците, а международната общност призова за край на войната. Освен това, съдбата на заложниците, все още държани от "Хамас" в Газа, също стана причина за безпокойство в Израел, отбелязва АП.
Десетки хиляди хора в Газа са убити до момента при офанзивата на Израел, а по-голямата част от населението в анклава е разселена. Големи части от територията са унищожени и много хора живеят на ръба на глада. Ако Израел предприеме още една мащабна сухопътна офанзива, това почти сигурно ще задълбочи хуманитарната катастрофа, посочва АП.
"Хамас" отхвърли плановете на Нетаняху и каза, че хората в Газа ще продължават "да се противопоставят на окупацията". "Увеличаването на агресията срещу палестинския народ няма да бъде разходка в парка", каза групировката в изявление.
Израел прави грешка, като одобрява планове окупацията на град Газа, заяви днес британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Медия и ДПА, пише БТА.
Британският лидер призова Израел да преосмисли плановете за нова офанзива. Стармър направи изказването си, след като военният кабинет на израелския премиер Бенямин Нетаняху одобри плановете за операция по превземането на град Газа. Британският премиер каза, че Израел следва да действа в посока деескалация, а не да предприема новата операция.
"Това действие няма да доведе до край на конфликта или да спомогне за освобождаването на заложниците. Ще доведе само до повече кръвопролитие", отбеляза Киър Стармър.
"Всеки ден хуманитарната криза в Газа се влошава и държаните от "Хамас" заложници се намират в ужасни и нечовешки условия. Нужно е спиране на огъня, повече хуманитарна помощ, освобождаване на всички държани от "Хамас" заложници и договаряне на решение. "Хамас" не може да има роля в бъдещето на Газа и трябва да се изтегли от там и да се разоръжи", призова британският лидер.
По-рано вчера премиерът на Израел Бенямин Нетаняху очерта плановете си в интервю за американската телевзия "Фокс Нюз", като заяви, че Израел планира да поеме пълен контрол над Газа. Израел вече контролира около три четвърти от територията.
Планът на Израел, обявен след заседание на кабинета по сигурността снощи, е по-умерен от предложеното от Нетаняху и вероятно цели да окаже натиск върху "Хамас" да приеме прекратяване на огъня при условията на Израел.
Израелските планове отразяват и резервите на високопоставен израелски генерал, за когото се съобщава, че е предупредил, че разширяването на операциите ще застраши живота на около 20-те останали живи заложници, държани от "Хамас", и ще натовари допълнително израелската армия, която от близо две години води война в региона.
След заседанието канцеларията на Нетаняху съобщи, че армията "ще се подготви да поеме контрол над град Газа, като същевременно осигурява хуманитарна помощ за цивилното население извън бойните зони". Евентуална мащабна сухопътна операция там може да доведе до изселването на десетки хиляди хора и да затрудни допълнително доставките на храна за гладуващото население. Не е ясно колко хора живеят в града, който преди войната бе най-големият в Газа. Стотици хиляди напуснаха града по заповеди за евакуация в първите седмици на конфликта, но много от тях се завърнаха по време на примирието в началото на годината.
11:34 08.08.2025
11:35 08.08.2025
Механик
Нещо там санкциЙ, нещо "пълномащабна война"????
Коментиран от #7
11:36 08.08.2025
11:36 08.08.2025
11:36 08.08.2025
11:37 08.08.2025
До коментар #3 от "Механик":А твоята Русия какво прави? Онзи ден Нетаняху разговаря с Путин, и на следващия ден обяви, че ще превзема Газа. Това случайно ли е според теб?
Коментиран от #13, #18
11:38 08.08.2025
Целта май, е ясна на човечеството
Изглежда това искат фанатиците, за да имат повод да разселват гражданите си по европейските държави.
Нашто тулуп обещало 400 000 индивида да вземе.
Боже, пази България от алчни корумпирани тъпанари.
11:40 08.08.2025
11:41 08.08.2025
11:42 08.08.2025
11:50 08.08.2025
До коментар #7 от "2222":Ти сега вдяна че 3та играят една игра. А дядо Дончо лудият с картечницата са го направили таратор за балъците
11:51 08.08.2025
11:53 08.08.2025
А сега четете един индивид в България
" Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си." Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом" в ефира на Нова.
"Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
"Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно
11:53 08.08.2025
Подготвена и планирана провокация-справедлива палестинска реакция-война и окупация ..... Десетки пъти се е повтаряло от 1948 до днес. Давам ви пример: Много отдавна Израел искаше и търсеше повод да окупира всичко чак до река Литани в Ливан. На 11 март 1978 г. отряд палестинци след редица гнусни провокации от страна на Израел и серия убийства взели живота на хиляди палестинци, група ливанци десантират в израелския град Хайфа и убиват 37 цивилни. На 14 март е дадена зелена светлина за операция "Литани" - 25 000 войници в бойна готовност от месеци нахлуват в южен Ливан и бързо достигат едноименната река. Започва систематично прочистване на Фатахленд, при което загиват стотици и хиляди цивилни. ООН спешно се намесва, обявявайки създаването на UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) с резолюции 425 и 426. Сините каски наброяват 7000 души. До края на март израелските войски под международен натиск започват да се изтеглят, предавайки контрола на ООН. Само че тогава имаше истински лидери а не като сега плаазмодии.. Че всичко се повтаря ..... но лидери разумни и достойни няма
11:58 08.08.2025
До коментар #7 от "2222":Путин най-откровено си каза, че голяма част от израелтяните са преселници от Русия и трябва да го взима предвид, когато беше станал конфликтът с Иран. Путин спокойно може да се нареди до другите еврейски пионки - Зеленски и Тръмп - всичко е театър.
12:01 08.08.2025