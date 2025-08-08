Новини
Роднини на заложниците в Газа: Това е смъртна присъда

8 Август, 2025 16:19

  • ивицата газа-
  • газа-
  • хамас-
  • израел-
  • заложници

Според оценка на израелските власти в Газа остават 50 заложници, за 20 от които се смята, че са живи

Роднини на заложниците в Газа: Това е смъртна присъда - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Новата операция в ивицата Газа, за която израелският кабинет взе решение днес, е "смъртна присъда" за заложниците, които остават в плен в палестинската територия, предупредиха техни роднини, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Форумът на семействата на заложниците каза, чe решението на израелския кабинет за операция в Газа е официално потвърждение, че заложниците ще бъдат изоставени, и ще доведе до "колосална катастрофа" за израелските войници и политическо ръководство.

Според оценка на израелските власти в Газа остават 50 заложници, за 20 от които се смята, че са живи. Войната в ивицата бе предизвикана от нападението на палестинската ислямистка организация "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити 1200 души, а 250 - отвлечени, припомня ДПА.

По данни на здравните власти в Газа, които са контролирани от "Хамас", повече от 60 000 палестинци са били убити от Израел от началото на конфликта. Тази статистика не прави разграничение между цивилни и бойци, но е смятана за достоверна от ООН и други организации, посочва ДПА.


Израел
  • 1 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Делата на израелската върхушка в момента не са присъда за останалите заложници! Те са присъда за целия народ! Не са всички лоши, има свестни и читави израилтяни! Но когато с това отношение към останалите хора, будят отвращение, когато целият свят се надигне срещу тях, пак ще плащат всички! Както плащаха всички и заради наглите банкери и търгаши, които в началото запука художника с мустак!

    16:48 08.08.2025