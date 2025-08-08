Новини
Русия предупреждава ООН за заплахи за стабилността в Босна след присъдата срещу Милорад Додик

8 Август, 2025 11:19 461 2

  • русия-
  • оон-
  • босна и херцеговина-
  • присъда-
  • милорад додик

Москва осъжда действията на върховния представител Кристиан Шмит и подкрепя босненския сръбски лидер, който обяви референдум за запазване на президентския си мандат

Русия предупреждава ООН за заплахи за стабилността в Босна след присъдата срещу Милорад Додик - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия информира членовете на Съвета за сигурност на ООН за „заплахите за стабилността“ в Босна и Херцеговина, възникнали след присъдата срещу президента на Република Сръбска Милорад Додик, съобщиха Анадолската агенция и босненската редакция на Ен1. Това заяви заместник-постоянният представител на Русия в ООН Дмитрий Полянски, предава БТА.

В разговор с репортери след закрити консултации Полянски подчерта, че Додик е „процесуиран“ заради решения на „нелегитимния върховен представител“ Кристиан Шмит. „Той (Шмит) не е легитимен, тъй като не е одобрен от Република Сръбска, както е трябвало, нито от Съвета за сигурност на ООН“, обясни Полянски.

Руският дипломат добави, че действията на върховния представител имат „определена история“ и че Москва е предупреждавала, че те „потенциално могат да доведат страната до проблеми“. Той определи преследването на Додик като „заплаха за стабилността на Босна и Херцеговина“ и заяви, че Русия е решила да привлече вниманието на Съвета за сигурност към това „много жалко развитие“.

Милорад Додик бе осъден на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на политически длъжности от Апелативния състав на Съда на Босна и Херцеговина за неподчинение на решения на Върховния представител. Присъдата е свързана с отказа му да изпълни решения, целящи да предотвратят влизането в сила на два закона на Република Сръбска през юли 2023 г., които Додик подписа.

Върховният представител преди това промени Наказателния кодекс на страната, криминализирайки неизпълнението на неговите решения.

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина прие решение за отнемане на президентския мандат на Додик според Изборния закон, който предвижда прекратяване на мандата при окончателна присъда с лишаване от свобода над шест месеца.

Додик има право да обжалва пред Апелативния отдел на Съда на Босна и Херцеговина. Лидерът на босненските сърби отхвърли решението на ЦИК и обяви провеждането на референдум в Република Сръбска, на който гражданите да решат дали да остане президент.

Парламентът на Република Сръбска ще разгледа днес предложението на Додик за провеждане на референдума.


Босна и Херцеговина
  • 1 Баламата

    1 0 Отговор
    Мечката ще заиграе и около нашия двор,май.Ми то като навсякъде по Европа джендъря,така ще е

    11:33 08.08.2025

  • 2 Иван Грозни

    0 0 Отговор
    Народните предатели го правят сега с нашия президент, а ония им ръкопляскат и им плащат.

    11:37 08.08.2025