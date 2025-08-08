Новини
Свят »
Украйна »
Обратно към складовете на Пентагона! Вашингтон може да пренасочи оръжията, произведени за украинската армия
  Тема: Украйна

Обратно към складовете на Пентагона! Вашингтон може да пренасочи оръжията, произведени за украинската армия

8 Август, 2025 19:35 1 135 32

  • русия-
  • украйна-
  • пентагон-
  • оръжие-
  • нато-
  • володимир зеленски

Меморандумът добавя още повече несигурност към и без това мътната картина на състоянието на доставките на оръжие от САЩ за Украйна преди потенциалната среща на Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин

Обратно към складовете на Пентагона! Вашингтон може да пренасочи оръжията, произведени за украинската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Новата политика на Пентагона може да позволи да се пренасочат оръжията, произведени за Украйна, обратно към запасите на САЩ, съобщава CNN, цитирана от Фокус.

Според четирима души, които са прочели меморандума, написан от началника на отдела по политика на Пентагона миналия месец, той дава на Министерството на отбраната възможност да пренасочи определени оръжия и оборудване, предназначени за Украйна, обратно към запасите на САЩ. Това е драстична промяна, която може да доведе до пренасочването на милиарди долари, предназначени за разкъсваната от война страна, към попълването на намаляващите американски запаси,

Меморандумът добавя още повече несигурност към и без това мътната картина на състоянието на доставките на оръжие от САЩ за Украйна преди потенциалната среща на президента Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин следващата седмица.

Въпреки че Тръмп е одобрил план за продажба на американски оръжия на Украйна чрез НАТО, в Пентагона продължават да съществуват дълбоки опасения относно въоръжаването на Киев във войната му с Русия за сметка на американските запаси. Това важи особено за много търсените артикули, които остават в недостиг, като ракети за прихващане, системи за противовъздушна отбрана и артилерийски боеприпаси.

Миналия месец министърът на отбраната Пийт Хегсет спря доставката на голям пакет оръжия за Украйна. По това време Хегсет действаше в съответствие с меморандума на Пентагона, написан от заместник-министъра на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби, известен скептик по отношение на въоръжаването на Украйна.

Малко след като спирането стана публично достояние, Тръмп отмени решението на Хегсет и обеща да продължи да предоставя отбранителни оръжия на Украйна в условията на почти ежедневни атаки от Русия. Тръмп обяви и споразумение с НАТО за предоставяне на оръжия на стойност потенциално милиарди долари на Украйна, произведени от САЩ, но платени от европейските съюзници.

Меморандумът на Колби обаче остава в сила и съдържа непосочена досега разпоредба, която позволява на Пентагона да пренасочи оръжия обратно към запасите на САЩ, които са били създадени специално за Украйна по програма, финансирана от Конгреса, известна като Инициатива за помощ за сигурността на Украйна.

Макар източниците да твърдят, че оръжията все още не са пренасочени, разпоредбата може да лиши Украйна от материали на стойност милиарди долари, произведени в САЩ, които се очаква да бъдат доставени през следващите месеци и години.

"Меморандумът дава на Министерството на отбраната правото да си върне оръжия, които вече са били договорени за Украйна“, заявява един от източниците, прочел меморандума. "Това изглежда подкопава казаното от президента, че САЩ правят всичко необходимо, за да предоставят на Украйна това, от което се нуждае.“

Това подкопава и целта на USAI, програма, създадена от Конгреса преди почти десетилетие с изричната цел да отпуска средства на Пентагона за закупуване на оръжие за Украйна директно от американски производители на отбранителна техника.

Програмата USAI беше създадена през 2016 г. и традиционно осигуряваше на Украйна стабилни доставки на оръжия. Сенатът насоко отпусна още 800 милиона долара за USAI като част от годишния бюджет на Пентагона, известен като Закон за националната отбрана.

Но не е ясно дали оръжията, произведени с тези средства, в крайна сметка ще отидат в Украйна съгласно новата политика на Пентагона.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евро-Атлантик

    12 3 Отговор
    Сега ги лишата от оръжия, после като се види с Путин ще го лиши и от територии. Оранжевия забавя, но не забравя

    Коментиран от #19

    19:37 08.08.2025

  • 4 Объркано евроатлантиче

    13 0 Отговор
    😩😩😩😩😩😩

    19:38 08.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баце ЕООД

    23 0 Отговор
    Абе кво стана с ултиматума на Тръмп? Днес нали е 08.08..

    Коментиран от #16, #20, #27

    19:39 08.08.2025

  • 7 Сатана Z

    23 1 Отговор
    Абе,тия американски машини сякаш са ги пълнили с кюмур за барбекю та горят толкова красиво в нивите на Украйна

    19:40 08.08.2025

  • 8 Ъхъъъъъ....луди хора

    19 0 Отговор
    Само тва ще правят нали, напред назад ще разнасят оръжия. А тея в Полша луди ще станат

    19:41 08.08.2025

  • 9 Механик

    20 2 Отговор
    Абе, натюфлеците! Абе кажете си го като мъже, че сте гОла вОда.
    А, забравих. То вие не сте мъже.
    Я, по-добре спретенте един мощен ПРАЙД в Брюксел, че да доуморите Путин от смях!

    Коментиран от #14

    19:41 08.08.2025

  • 10 Пич

    22 0 Отговор
    Много ясно , американците ще прецакат тъпите Урсулианци да ги плащат !!! А тъпите даже се кефят!!!

    19:42 08.08.2025

  • 11 Йсйсйс

    16 0 Отговор
    Голям майтап с този ФАШингтон и Пентагона.

    19:42 08.08.2025

  • 12 Мухаха

    13 1 Отговор
    Свършили им оръжията.
    Ясно.
    404 е девета дупка на кавала.

    19:45 08.08.2025

  • 13 Кво ще пренасочват тея

    14 0 Отговор
    Направо да се напише че капацитет нямат и за това и нашите хвърчила не идват. Всичко произведено преди 10 години за Пентагона по последните доклади сега е 8 пъти по скъпо. ....8 пъти по скъпо. ....

    19:45 08.08.2025

  • 14 Путин за да се смее

    3 12 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Първо трябва да излезе от дупката, където се е сврял.

    19:45 08.08.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 4 Отговор
    Купих си пуканки и бира и чакам ТръмПичагата днес да нарита ПУТИН 🤔

    Коментиран от #24

    19:46 08.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Обратно към складовете на Пентагона!

    14 1 Отговор
    Ама то няма нищо за връщане. Зеленски сега и дума и ума ще загуби

    19:48 08.08.2025

  • 18 Обратно към складовете в България

    8 0 Отговор
    Всичко да връщат. Няма по прости да сме я.

    19:50 08.08.2025

  • 19 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Евро-Атлантик":

    Тръмпоча не е САЩ копей. Да не стане, тръмпоча да го лишат от президентство.

    19:51 08.08.2025

  • 20 НИЩО НЕ СТАНА

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Баце ЕООД":

    КРАВАРЯ И ПУТИН СИ ПИЯТ УИСКИТО ЧИСТО 😂

    19:53 08.08.2025

  • 21 уйко калеко

    1 0 Отговор
    Дано поне нашите самолети не отидат на ,,туту-уу,,защото сме ги платили.Три месеца след нашия договор със САЩ ГЪРЦИЯ подписа договор с фрацузите за РАФАЛ и вече две години си,,ДЖИТКАТ,,с тях.

    19:57 08.08.2025

  • 22 Рублевка

    1 1 Отговор
    Няма нищо за връщане. Зеленски продаде оръжията в Африка и латинска Америка.

    20:03 08.08.2025

  • 23 Мишел

    2 0 Отговор
    Китай резна САЩ с редкоземните метали. А за производство наедин автомат трябват килограм, за един танк трябват няколкостотин килограма - тон, за изтребител - над 1500кг., за самолетоносач двайсет- тридесет и повече тона. Затова приключва раздаването на американски оръжия.

    20:06 08.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Определено

    0 0 Отговор
    От изявлението се разбира, че големия брат има способност да произвежда само бутикови количества оръжия. А в Украйна се води неограничена военна операция (необявена война).

    20:07 08.08.2025

  • 26 Жабока Боко

    2 0 Отговор
    Първия кен-еф 16 Путин го хакна. Втория преди 4 месеца беше стигнол до Испания. За 4 месеца пристигна ли до България или още чака на сръбскатата митница?

    20:08 08.08.2025

  • 27 Рускиня

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Баце ЕООД":

    Обявен е застой-пауза за мимента, но не се знае за колко дълго. Има нова дъфка стещата на трамп с путин оае, за другата седмица. от путин нняма 100% да, ако има такава среща путин 100% не желае да диша зеленото.

    20:09 08.08.2025

  • 28 Нови модернизираните Руски дронове

    0 0 Отговор
    Shahed могат лесно да разпознават фигурите на бойците на бойното поле и да представляват заплаха за украинските военни от подразделения на мобилни групи за противовъздушна отбрана. Това съобщава The Times, позовавайки се на украинските военни, които се опитват да противодействат на вражеските дронове. Изданието отбелязва, че новите Руски дронове са оборудвани с камери и модули с изкуствен интелект, които могат самостоятелно да анализират топлинна, радарна и визуална информация в реално време. Освен това те имат системи за радиоуправление, които им позволяват да се управляват от територията на Русия. "Техните камери им позволяват да ни видят, преди да ги забележим, а те рязко се обръщат и отлитат в друга посока. Някой път внезапно се връщат и атакуват. Стана много по-трудно да ги сваляме", каза Микола, член на мобилното подразделение за противовъздушна отбрана на 59-а отделна щурмова бригада на Украйна, който служи в Днепропетровска област.

    20:11 08.08.2025

  • 29 Ами

    1 0 Отговор
    И уличните кучета знаят, че оръжията отиват за Израел.
    Просто персите им разказаха играта за няма и две седмици.
    Сега "Изправеният лъв" се е скрил и ближе рани :)

    20:12 08.08.2025

  • 30 Хипотетично

    1 0 Отговор
    След обречената на капитулация страна , колебливо подпомагана от чичо дончо, тези оръжия, попълващи запасите в складовете, ще се окажат неизбежно необходими за самата САЩ.

    20:12 08.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Ние/аз като ви казвахме, че САЩ няма какво да дадат на Украйна, защото за тях нямат, вие казвахте, че това било руски фейкове. Иначе Тръмп щял да въоръжи Украйна с "най-модерните оръжия" произвеждани някога. Де са? Дадоха им 50-годишни оръжия да си разчистят складовете. Що не ги пратиха на Израел като са много читави? Че си ги сметнаха и на 150млн долара.🤣

    20:18 08.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания