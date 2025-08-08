Обратно към складовете на Пентагона! Вашингтон може да пренасочи оръжията, произведени за украинската армия

Новата политика на Пентагона може да позволи да се пренасочат оръжията, произведени за Украйна, обратно към запасите на САЩ, съобщава CNN, цитирана от Фокус.



Според четирима души, които са прочели меморандума, написан от началника на отдела по политика на Пентагона миналия месец, той дава на Министерството на отбраната възможност да пренасочи определени оръжия и оборудване, предназначени за Украйна, обратно към запасите на САЩ. Това е драстична промяна, която може да доведе до пренасочването на милиарди долари, предназначени за разкъсваната от война страна, към попълването на намаляващите американски запаси,



Меморандумът добавя още повече несигурност към и без това мътната картина на състоянието на доставките на оръжие от САЩ за Украйна преди потенциалната среща на президента Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин следващата седмица.



Въпреки че Тръмп е одобрил план за продажба на американски оръжия на Украйна чрез НАТО, в Пентагона продължават да съществуват дълбоки опасения относно въоръжаването на Киев във войната му с Русия за сметка на американските запаси. Това важи особено за много търсените артикули, които остават в недостиг, като ракети за прихващане, системи за противовъздушна отбрана и артилерийски боеприпаси.



Миналия месец министърът на отбраната Пийт Хегсет спря доставката на голям пакет оръжия за Украйна. По това време Хегсет действаше в съответствие с меморандума на Пентагона, написан от заместник-министъра на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби, известен скептик по отношение на въоръжаването на Украйна.



Малко след като спирането стана публично достояние, Тръмп отмени решението на Хегсет и обеща да продължи да предоставя отбранителни оръжия на Украйна в условията на почти ежедневни атаки от Русия. Тръмп обяви и споразумение с НАТО за предоставяне на оръжия на стойност потенциално милиарди долари на Украйна, произведени от САЩ, но платени от европейските съюзници.



Меморандумът на Колби обаче остава в сила и съдържа непосочена досега разпоредба, която позволява на Пентагона да пренасочи оръжия обратно към запасите на САЩ, които са били създадени специално за Украйна по програма, финансирана от Конгреса, известна като Инициатива за помощ за сигурността на Украйна.



Макар източниците да твърдят, че оръжията все още не са пренасочени, разпоредбата може да лиши Украйна от материали на стойност милиарди долари, произведени в САЩ, които се очаква да бъдат доставени през следващите месеци и години.



"Меморандумът дава на Министерството на отбраната правото да си върне оръжия, които вече са били договорени за Украйна“, заявява един от източниците, прочел меморандума. "Това изглежда подкопава казаното от президента, че САЩ правят всичко необходимо, за да предоставят на Украйна това, от което се нуждае.“



Това подкопава и целта на USAI, програма, създадена от Конгреса преди почти десетилетие с изричната цел да отпуска средства на Пентагона за закупуване на оръжие за Украйна директно от американски производители на отбранителна техника.



Програмата USAI беше създадена през 2016 г. и традиционно осигуряваше на Украйна стабилни доставки на оръжия. Сенатът насоко отпусна още 800 милиона долара за USAI като част от годишния бюджет на Пентагона, известен като Закон за националната отбрана.



Но не е ясно дали оръжията, произведени с тези средства, в крайна сметка ще отидат в Украйна съгласно новата политика на Пентагона.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.7 Оценка 4.7 от 12 гласа.