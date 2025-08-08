Ключов компонент от въоръжените сили на Киев! Украинската армия залага все повече на бойни дронове

Безпилотните системи се превръщат в ключов компонент от въоръжените сили на Украйна, като взаимодействието им с пехотата и артилерията играе решаваща роля за сдържане на противника. Това бе подчертано по време на месечното заседание, посветено на развитието на капацитета на силите за безпилотни системи (БПС), съобщиха украинските военни.
През изминалия месец украинските дронове са поразили 23 400 цели на противника. Основната част от тях са дело на FPV-дронове и нощни безпилотници бомбардировачи, чиято ефективност продължава да нараства.
Като основен приоритет бе изтъкнато унищожаването на вражеска жива сила. Само през юли, благодарение на действията на БПС, са били елиминирани 5134 вражески бойци. Сред водещите в бойната работа бяха посочени подразделенията "Птиците на Мадаяра", "Феникс" към Държавната гранична служба и "Ахил".
По време на заседанието бе отчетен и напредък в сформирането на части, използващи роботизирани сухопътни комплекси - следваща стъпка в развитието на безпилотния компонент. В тази посока ще се работи както по отношение на логистиката, така и на бойните единици.
Особено ценна част от срещата беше обменът на опит между различни подразделения. Свои постижения и иновации представиха командири от 59-та отделна мотопехотна бригада, 429-то опер. подразделение "Ахил" и звеното "Феникс" към граничната служба.
На срещата бе представен и доклад по проекта MiddleStrike - ударен дрон с обсег между 50 и 120 км, както и други перспективни разработки. Обсъдени бяха предложения и нужди на участниците, като бяха поставени конкретни задачи за увеличаване на бойните възможности на БПС.
В заключение украинските военни подчертаха, че най-големият успех на безпилотните технологии е именно в спасяването на живота на украинските войници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примати
Коментиран от #5, #17
18:07 08.08.2025
2 669966996699
Британският журналист Уорън Торнтън заяви, че от началото на конфликта украинските въоръжени сили са загубили около 1,8 милиона души"
Коментиран от #4, #8
18:07 08.08.2025
3 ПАПАТА КАЗА
18:08 08.08.2025
4 гайтанджиева
До коментар #2 от "669966996699":Това са руски фейкове.
Коментиран от #6
18:10 08.08.2025
5 Димитринчо
До коментар #1 от "Примати":Те руснаците 3,5 години не могат да вземат един Донбас та сега ли ще побеждават?
18:12 08.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Механик
Вие по-добре кажете, как са перемогата и абрамсите? Стигнахте ли Москва или я задминахте?
Коментиран от #10, #14
18:13 08.08.2025
8 Атина Палада
До коментар #2 от "669966996699":Е щом в поглед инфо го пише НЕМА НАЧИН ДА НЕ Е ВЕРНО
МУХАААААХАА
Коментиран от #11
18:14 08.08.2025
9 Злобното Джуджи
Но с тъпите paccияни всякакви гаври са възможни и препоръчителни 😁👍
18:15 08.08.2025
10 Кретен?Да?
До коментар #7 от "Механик":На кой му е запритрябвала Мосха?
18:15 08.08.2025
11 Ама и там ли го пише?
До коментар #8 от "Атина Палада":Значи и те са прочели първоизточника: РОЙТЕРС.
18:16 08.08.2025
12 Механик
Само не разбрах какво стана с "дългио нептун" и "квадратната ракета" от джермани? нали щяхте да атакувате Москва на 2000 километра???
Коментиран от #15
18:17 08.08.2025
13 Оператор
18:17 08.08.2025
14 Гледам аз
До коментар #7 от "Механик":Как руските богатири посрещат с голи глави дроновете на
укрите.Гледките са впечатляващи.Препоръчеам ти га ги гледаш и ти!
18:18 08.08.2025
15 Нищо подобно ,а точно обратното ...
До коментар #12 от "Механик":Договорите за западни оръжия се увеличават ,а всички съществуващи на Раша са прекратени ...
Коментиран от #19
18:18 08.08.2025
16 КИЕВ
18:19 08.08.2025
17 Това е безспорен
До коментар #1 от "Примати":Факт.
18:19 08.08.2025
18 Когато зимата сняг забръска
18:20 08.08.2025
19 ТОВА
До коментар #15 от "Нищо подобно ,а точно обратното ...":ВКЛЮЧВА ФЪРЧУЛЕТИТЕ ---ЧЕ ЧЕТОХ ЗА ИСПАНИЯ
18:21 08.08.2025
20 3Д принтер
Коментиран от #23, #27
18:22 08.08.2025
21 Механик
Е, идваха тия чудеса на техниката и като идваха така и си отиваха, а аз така и не видях "как фАрчат о-шанките".
Много възпалено се оказа това момче. Всичко дето ми каза до тук, не се сбъдна.
18:23 08.08.2025
22 Ричард Хеймс
18:24 08.08.2025
23 Механик
До коментар #20 от "3Д принтер":Укрите не могат да печатат войничета, ама в момента варненските гларуси яко работят по въпроса с украинките. Докато "украинските соколи" се търкалят пияни и дрогирани, варненските пичове тъпчат/пълнят чушките на украинките.
Коментиран от #28, #29
18:25 08.08.2025
24 Механик
бат Стоенчо ша го гали.
18:28 08.08.2025
25 Тео
18:29 08.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Войниците ще
До коментар #20 от "3Д принтер":ги печата Рашка, че тя се моли на Северна Корея за още войски. Нормално, 1.5 милиона руски войници ги няма.
18:31 08.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тихо бе
До коментар #23 от "Механик":Руски тръбат трай там.
18:32 08.08.2025
30 ВИЖДА СЕ
18:33 08.08.2025
31 варна
Коментиран от #33
18:34 08.08.2025
32 Мишел
18:35 08.08.2025
33 ЗНАЕШ ТИИИИ
До коментар #31 от "варна":ПЪРВО ТЕБЕ ДУМНАХА КАТО ПЪТПЪДЪК---ОПИТА СИ КАЗВА ДУМАТА
18:41 08.08.2025
34 Гост
18:42 08.08.2025