Ключов компонент от въоръжените сили на Киев! Украинската армия залага все повече на бойни дронове

Безпилотните системи се превръщат в ключов компонент от въоръжените сили на Украйна, като взаимодействието им с пехотата и артилерията играе решаваща роля за сдържане на противника. Това бе подчертано по време на месечното заседание, посветено на развитието на капацитета на силите за безпилотни системи (БПС), съобщиха украинските военни.

През изминалия месец украинските дронове са поразили 23 400 цели на противника. Основната част от тях са дело на FPV-дронове и нощни безпилотници бомбардировачи, чиято ефективност продължава да нараства.

Като основен приоритет бе изтъкнато унищожаването на вражеска жива сила. Само през юли, благодарение на действията на БПС, са били елиминирани 5134 вражески бойци. Сред водещите в бойната работа бяха посочени подразделенията "Птиците на Мадаяра", "Феникс" към Държавната гранична служба и "Ахил".

По време на заседанието бе отчетен и напредък в сформирането на части, използващи роботизирани сухопътни комплекси - следваща стъпка в развитието на безпилотния компонент. В тази посока ще се работи както по отношение на логистиката, така и на бойните единици.

Особено ценна част от срещата беше обменът на опит между различни подразделения. Свои постижения и иновации представиха командири от 59-та отделна мотопехотна бригада, 429-то опер. подразделение "Ахил" и звеното "Феникс" към граничната служба.

На срещата бе представен и доклад по проекта MiddleStrike - ударен дрон с обсег между 50 и 120 км, както и други перспективни разработки. Обсъдени бяха предложения и нужди на участниците, като бяха поставени конкретни задачи за увеличаване на бойните възможности на БПС.

В заключение украинските военни подчертаха, че най-големият успех на безпилотните технологии е именно в спасяването на живота на украинските войници.