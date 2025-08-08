Володимир Зеленски: Украйна и всички съюзници трябва да подкрепят действията на Доналд Тръмп за спиране на огъня

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че неговата страна и нейните съюзници трябва съвместно да подкрепят всички конструктивни стъпки, предприети от САЩ за постигане на прекратяване на огъня в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Имаше много телефонни разговори в последните дни, много контакти на различни нива. Всички сме обединени от разбирането, че войната трябва да приключи и че Европа трябва да разработи обща позиция по всеки важен аспект на сигурността“, заяви Зеленски в „Телеграм“ след телефонен разговор с премиера на Чехия Петър Фиала.

Малко след това във вечерното си обръщение Зеленски подчерта, че Киев и неговите съюзници споделят разбирането, че сега е възможно постигане най-малкото на прекратяване на огъня, зависещо от адекватен натиск над Русия.

Зеленски съобщи, че е провел дузина телефонни разговори с лидери на различни страни и неговият екип е в постоянен контакт със САЩ. В последните дни Зеленски говори с лидерите на САЩ, Италия, Германия, Франция, на Литва, на Чехия и на други страни.

Съветници по националната сигурност от Украйна и съюзнически страни ще проведат разговори също днес, каза още украинският лидер.

Украинският президент Володимир Зеленски сподели с латвийския президент Едгарс Ринкевичс своята визия за стъпките постигане на мира в Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски във "Фейсбук".

Той отбеляза, че е информирал латвийския си колега за контактите с партньорите и ситуацията в дипломатически план. "Споделих нашата визия за важните стъпки, които трябва да бъдат предприети по-нататък. Украйна и всички други европейски страни се нуждаят от надежден мир и гарантирано бъдеще. Важно е да споделяме едно и също разбиране: това може да бъде постигнато чрез подкрепата на САЩ и европейското единство. Договорихме се да координираме усилията си", написа Зеленски.

Двамата лидери обсъдиха и пътя на Украйна към европейска интеграция. "Ще бъде справедливо и честно да отворим първия преговорен клъстер едновременно за нас и Молдова. Латвия твърдо подкрепя членството на Украйна както в Европейския съюз, така и в НАТО. Ние високо ценим тази позиция", подчерта Зеленски.

Украинският президент заяви също така, че двамата са обсъдили и новата инициатива на НАТО за подпомагане на Украйна, наречена "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL). Чрез този механизъм страните, които желаят, ще могат да закупят въоръжение за отбранителни цели от САЩ съобразно с това, от което военните сили на Украйна имат най-голяма необходимост и после да ѝ го предоставят.

"Латвия е готова да се присъедини. Благодаря ви!", добави Зеленски.