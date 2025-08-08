Новини
Володимир Зеленски: Украйна и всички съюзници трябва да подкрепят действията на Доналд Тръмп за спиране на огъня
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна и всички съюзници трябва да подкрепят действията на Доналд Тръмп за спиране на огъня

8 Август, 2025 20:20, обновена 8 Август, 2025 21:04 1 472 88

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Всички сме обединени от разбирането, че войната трябва да приключи и че Европа трябва да разработи обща позиция по всеки важен аспект на сигурността, заяви още Зеленски

Володимир Зеленски: Украйна и всички съюзници трябва да подкрепят действията на Доналд Тръмп за спиране на огъня - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че неговата страна и нейните съюзници трябва съвместно да подкрепят всички конструктивни стъпки, предприети от САЩ за постигане на прекратяване на огъня в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Имаше много телефонни разговори в последните дни, много контакти на различни нива. Всички сме обединени от разбирането, че войната трябва да приключи и че Европа трябва да разработи обща позиция по всеки важен аспект на сигурността“, заяви Зеленски в „Телеграм“ след телефонен разговор с премиера на Чехия Петър Фиала.

Малко след това във вечерното си обръщение Зеленски подчерта, че Киев и неговите съюзници споделят разбирането, че сега е възможно постигане най-малкото на прекратяване на огъня, зависещо от адекватен натиск над Русия.

Зеленски съобщи, че е провел дузина телефонни разговори с лидери на различни страни и неговият екип е в постоянен контакт със САЩ. В последните дни Зеленски говори с лидерите на САЩ, Италия, Германия, Франция, на Литва, на Чехия и на други страни.

Съветници по националната сигурност от Украйна и съюзнически страни ще проведат разговори също днес, каза още украинският лидер.

Украинският президент Володимир Зеленски сподели с латвийския президент Едгарс Ринкевичс своята визия за стъпките постигане на мира в Украйна, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски във "Фейсбук".

Той отбеляза, че е информирал латвийския си колега за контактите с партньорите и ситуацията в дипломатически план. "Споделих нашата визия за важните стъпки, които трябва да бъдат предприети по-нататък. Украйна и всички други европейски страни се нуждаят от надежден мир и гарантирано бъдеще. Важно е да споделяме едно и също разбиране: това може да бъде постигнато чрез подкрепата на САЩ и европейското единство. Договорихме се да координираме усилията си", написа Зеленски.

Двамата лидери обсъдиха и пътя на Украйна към европейска интеграция. "Ще бъде справедливо и честно да отворим първия преговорен клъстер едновременно за нас и Молдова. Латвия твърдо подкрепя членството на Украйна както в Европейския съюз, така и в НАТО. Ние високо ценим тази позиция", подчерта Зеленски.

Украинският президент заяви също така, че двамата са обсъдили и новата инициатива на НАТО за подпомагане на Украйна, наречена "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL). Чрез този механизъм страните, които желаят, ще могат да закупят въоръжение за отбранителни цели от САЩ съобразно с това, от което военните сили на Украйна имат най-голяма необходимост и после да ѝ го предоставят.

"Латвия е готова да се присъедини. Благодаря ви!", добави Зеленски.


Украйна
Оценка 1.9 от 32 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    55 3 Отговор
    Ако Тръмп каже половин Украйна да се даде на Путин пак ли да подкрепяме?

    20:21 08.08.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    61 2 Отговор
    Закъса го Зеленият.

    20:22 08.08.2025

  • 3 Пич

    46 3 Отговор
    Този не осъзнава колко е праззз !!! Действията на Тръмп са да дава лубрикант на Путин ! А Урсулианците ги бичи без лубрикант !!!

    20:22 08.08.2025

  • 4 Вашето Мнение

    55 2 Отговор
    Бухахахахаа на кое да се смее човек, на клоуните от снимката или на молбите дето му удрят. Смях братко, голям смях и тия с Русия тръгнали да воюват. Междувпрочем, кво рече дЖилязку?

    20:22 08.08.2025

  • 5 Хитлер

    45 1 Отговор
    И аз исках спиране на огъня пред Берлин.

    20:22 08.08.2025

  • 6 както ти е кеф

    23 1 Отговор
    тей ше направим🖕

    20:22 08.08.2025

  • 7 Мир няма да има

    8 61 Отговор
    Войната ще продължи докато руската федерация капитулира и се изнесе от украинските и кримските земи. Няма да има никакви разменки, заменки и признаване на окупирана земя. Това в никакъв случай няма да стане. По-скоро ще има световна война. Но всеки ще се върне в границите си, особено фашистка Русия.

    Коментиран от #11, #12, #16, #35

    20:23 08.08.2025

  • 8 Майна

    29 1 Отговор
    Да
    Ама без теб!
    Изрод

    20:25 08.08.2025

  • 9 Копейки,

    5 38 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #20, #45

    20:25 08.08.2025

  • 10 А тея знаят ли

    28 1 Отговор
    Какво им мисли Доналд Тръмп ? Като са тръгнали да го подкрепят. Гренландия чака....

    20:26 08.08.2025

  • 11 Нормално

    2 40 Отговор

    До коментар #7 от "Мир няма да има":

    Един милион заминаха при Кобзон.Досега!!!

    20:27 08.08.2025

  • 12 Справедлив

    29 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мир няма да има":

    И кой ще воюва?

    20:27 08.08.2025

  • 13 Майна

    32 1 Отговор
    Всички тези, които зовеш са твои колеги в унищожаването на човечеството.
    Тръмп и Путин ще се разберат- без вас
    Вие ще получите възмездие

    20:27 08.08.2025

  • 14 Смях те избива

    31 2 Отговор
    Като ги гледаш на снимката тези нещастници. Ква пасминка са не е истина

    20:27 08.08.2025

  • 15 Вашето Мнение

    32 2 Отговор
    Откак дедо му го наби, микрон спря с мераците да бие руснаци. Мерци се сети, че тейко му е имал същите мераци докато не е станал руска булка, мърцула не вижда кога пералните ще свършат и всички вкупом на молби го удариха.

    20:28 08.08.2025

  • 16 плевен

    36 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мир няма да има":

    Хо, хо, хо! И кой ще го отвоюва? Тези пудели от снимката, или ти лично?

    20:28 08.08.2025

  • 17 4 години руският позор няма край

    1 39 Отговор
    Няма...

    20:28 08.08.2025

  • 18 Силиций

    34 0 Отговор
    Може и да знае,че призива му е отчаян,но вероятно няма други опции.А със сигурност знае,че Д.Тръмп следва единствено собствения си интерес.Разбра го,но късно.Можеше да запази държавата си,ако не я беше поставил в услуга на САЩ.А нашите марионетки гледат "открит урок" но продължават да не го разбират.

    20:29 08.08.2025

  • 19 Ганя Путинофила

    0 38 Отговор
    путин красавчик!
    След като ликвидира 1 000 000 русняка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
    Сега и Австрия заяви, че иска в НОТО!
    Ето затова съм путинофил!

    Коментиран от #21

    20:29 08.08.2025

  • 20 плевен

    19 0 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки,":

    Виждам, че изразът ти е познат. Значи знаеш и резултата.

    20:31 08.08.2025

  • 21 Армения и Азербайджан биха шута на Раша

    3 36 Отговор

    До коментар #19 от "Ганя Путинофила":

    Ще сключват мирен договор в Америка , а не в Мацква!
    Всички изритват Раша!
    Казахстан също!

    20:31 08.08.2025

  • 22 ха ха

    26 0 Отговор
    урсулите убиха повече хора от всички чумни пандемии , заради собствената си алчност

    20:32 08.08.2025

  • 23 Съдията

    30 0 Отговор
    Западна(ла) Европа няма думата по този въпрос. А индивидите от снимката може да бъдат използвани само прислуга, докато батковците Русия и САЩ се договарят.😂

    20:32 08.08.2025

  • 24 Копейка

    0 21 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    20:32 08.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Путин днес на пожар е звънял

    3 31 Отговор
    на Китай, Индия и Бразилия!
    Иска помощ!

    Коментиран от #28, #41

    20:33 08.08.2025

  • 27 Хихи

    28 0 Отговор
    зеленият шмъркач какво обсъжда с фонлайнар и балтийските пудели , като нищо не зависи от тях ?!

    20:34 08.08.2025

  • 28 Нищо не разбираш мурджо

    25 1 Отговор

    До коментар #26 от "Путин днес на пожар е звънял":

    индийският премиер Нарендра Моди ще посети Китай по покана на 31 август и ще участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун заяви в петък, че Китай приветства премиера Моди в Китай за срещата на върха на ШОС в Тяндзин. Вярваме, че с обединените усилия на всички страни срещата на върха в Тяндзин ще бъде събитие на солидарност, приятелство и ползотворни резултати, а ШОС ще навлезе в нов етап на висококачествено развитие, характеризиращо се с по-голяма солидарност, координация, динамика и продуктивност......САЩ направи чудо. Вече и Индия загуби

    Коментиран от #30, #38

    20:36 08.08.2025

  • 29 Че то и Русия това казва

    16 0 Отговор
    Че войната трябва да приключи...

    20:40 08.08.2025

  • 30 Зайко многознайко

    3 23 Отговор

    До коментар #28 от "Нищо не разбираш мурджо":

    Сега Тръмп като тури на Индия 50 % мито и бързо ще изтрезнеят!

    Коментиран от #37

    20:42 08.08.2025

  • 31 Поредния Блъф на Зеленски и Съюзниците

    24 0 Отговор
    Значи те Били Съюзници на Зеленски и Украйна? Цяла седмица не спират да се возят със самолети Оръжия и муниции до Украйна и Молдова!? Спирането е БЛЪФ?

    20:43 08.08.2025

  • 32 Смешник

    22 1 Отговор
    Европа никой не е бръсне за слива с тая русофобия особено Русия Каквото решат Тръмп и Путин това ще бъде

    20:44 08.08.2025

  • 33 Много трудно ще стане искането

    20 0 Отговор
    на Украйна и всички нейни съюзници да се спре тази война. Причината е, че когато Русия се разбра за условията за Мир 2022 година Украйна и всички нейни съюзници поискаха да воюват с Русия. А сега вече искат Мир. Еми за чии чеп загинаха толкова хора и от двете страни на Русия и Украйна? Украйна и всички нейни съюзници ще върнат ли всички убити пак да станат живи? Това да не Ви е бръкни пък си вземи, днес искаме така утре искаме онака или друго.

    20:44 08.08.2025

  • 34 Ама то тва много важно

    19 1 Отговор
    Кво бил "отбелязал" Зелника на латвийския си колега

    20:45 08.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Страхотна снимка

    17 0 Отговор
    Само уΤρε...Πκи 😁🤣

    20:48 08.08.2025

  • 37 Той го сложи

    14 2 Отговор

    До коментар #30 от "Зайко многознайко":

    И 143 фармацефтични фирми в САЩ изреваха на умряло и писмо писаха.

    20:50 08.08.2025

  • 38 Индия и Китай заедно

    14 1 Отговор

    До коментар #28 от "Нищо не разбираш мурджо":

    Направо ще издухат САЩ с 200 и Тръм ще се чуди кво стааа

    20:52 08.08.2025

  • 39 А бе

    13 0 Отговор
    На Наркомански още ли му вярва някой.

    20:52 08.08.2025

  • 40 Да,бе

    15 0 Отговор
    СВО в Украйна е ковид 2.0.Ще затваряме,ще ваксинираме и накрая тишина...Украйна ще победи,ще принудим руснаците за мир,а сега се молят за среща с Путин.Лошото е,че между тия два експеримента ни занулиха тотално, и ментално и фискално.

    20:54 08.08.2025

  • 41 Ауууууу...

    12 0 Отговор

    До коментар #26 от "Путин днес на пожар е звънял":

    И Бразилия..... като прибавим към Индия и Китай и съвсем го закъса САЩ ...и говеждо за стекове няма да има

    20:54 08.08.2025

  • 42 Хахахаха

    15 0 Отговор
    Обща снимка на най-големите европейски корупционери.

    20:55 08.08.2025

  • 43 Бъдеще

    17 0 Отговор
    На снимката виждате главния клоун, заобиколен от шутове...

    Как по дяволите Европа пропадна толкова много????

    20:56 08.08.2025

  • 44 Путин, В. В.

    10 0 Отговор
    Не шавай бе, наркоман! Само главичката е, няма да боли!

    20:56 08.08.2025

  • 45 а ти като не работиш а си на хранилката

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки,":

    на нпо отворено общество какво за теб свършат ли грандовете веднага си на някой турски паркинг да дуфаш

    20:58 08.08.2025

  • 46 Глупости на търкалета

    11 0 Отговор
    у-КРАЙ-на

    20:59 08.08.2025

  • 47 Невероятно е обаче как Зеленски

    12 1 Отговор
    Не осъзнава колко е незначителен на практика. А тези на снимката пък реално са от кол и въже случайници и са си въобразили че са някакъв елит.

    21:01 08.08.2025

  • 48 щом запискаха значи губят

    12 0 Отговор
    Русия трябва да ги разпердушини на пух и прах.Сега е момента без муниции и фалирали са.Изтърве ли момента ще се превъоръжат и ще е по-трудно.

    21:01 08.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Обективни истини

    11 0 Отговор
    Ще купя нещо с пари от заем и ще го подаря на някой друг, с което той да се самоубие. Това не е ли участие в планирано убийство, тези в Европа толкова са изветрели, че никой вятър не може ги изуши толкова турбо k р е те Ni

    21:04 08.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 След 3,5 години блицкриг

    3 15 Отговор
    Невероятно колко жалък е Путин.

    Коментиран от #58

    21:07 08.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гост

    13 2 Отговор
    Володимир Зеленски е един евтин и глупав Палячо, който в слугинажният си стремеж пропиля живота на милион украинци, за което трябва и ще бъде потърсена отговорност подобаващо!

    21:10 08.08.2025

  • 55 НИКО

    11 2 Отговор
    ЗАЩО НИКЪДЕ НЕ СПОМЕНАВАТЕ ЧЕ УКРАИНА И НЕИНИТЕ ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗНИЦИ ВСИЧКИТЕ ТЕ СА АМЕРИКАНСКИ РОБИ, И ТРЯБВА ДА СЛУШАТ ТРЪМП

    21:10 08.08.2025

  • 56 Факт

    2 11 Отговор
    Всички нормални хора искат да се идиотската война започната от Путин и да спрат да умират хора в нея. Само руснаците още искат да убиват и разрушават напълно цели градове и села!!!

    21:11 08.08.2025

  • 57 Цигански явления

    1 7 Отговор
    Когато четете коментарите, веднага виждате циганския характер на българина по своята същност. Истински циганин!

    21:13 08.08.2025

  • 58 ЖЕКО

    13 3 Отговор

    До коментар #52 от "След 3,5 години блицкриг":

    ПУТИН ДОКАЗА КОЛКО ЖАЛКА Е ЕВРОПА СЛЕД КАТО ЕВРОПА ПРЕДИ 20 ДЕНА КАПИТУЛИРА ПРЕД АМЕРИКА И СТАНАХА АМЕРИКАНСКИ РОБИ

    Коментиран от #62

    21:13 08.08.2025

  • 59 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 2 Отговор
    Брашното намали, брашнотоооо...
    От вас нищо не зависи!

    21:14 08.08.2025

  • 60 Величко

    7 1 Отговор
    Аууу ... , това ли иска зелената листна въшка ... ? !

    21:14 08.08.2025

  • 61 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 10 Отговор
    Вл.Пуслер един жалък глупак,който в стремежът си да възстанови част от една пропаднала империя уби над 1 милион руснаци,за което ще бъде ликвидиран от други руснаци.
    СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    Коментиран от #71

    21:16 08.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ЖЕКО

    9 1 Отговор
    КАКВО ДА ВИ ПРАВИМ БЕ КОЗЯЦИ И СОРОСИ СЛЕД ВОИНАТА ДА ВИ БИЕМ ЛИ ИЛИ ДА ВИ Е,,БЕМ

    Коментиран от #75

    21:18 08.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ъъъъъъъъ

    7 2 Отговор
    "Имаше много телефонни разговори в последните дни, много контакти на различни нива.

    Абсолютно!
    И от двете страни. Чувам, че Путин и той е звънял тук-там. Не само Украйна има съюзници.🤣

    Коментиран от #70

    21:22 08.08.2025

  • 67 Факт

    2 7 Отговор
    Вече 14 години руснаците бомбардират и напълно унищожават градовете и селата в Донбас и Луганск избивайки рускоезичното им население!!!

    21:25 08.08.2025

  • 68 Върховна нагласт

    5 1 Отговор
    Чрез този механизъм страните, които желаят, ще могат да закупят въоръжение за отбранителни цели от САЩ съобразно с това, от което военните сили на Украйна имат най-голяма необходимост и после да ѝ го предоставят.

    21:26 08.08.2025

  • 69 Ехааааааа

    9 1 Отговор
    Надрусаняка защо тъй омекна като Л@.....й .....но ????
    Вече каквото му поиска Путин ще дава .....даже и дупе !!!!

    21:27 08.08.2025

  • 70 Гаошо

    1 4 Отговор

    До коментар #66 от "Ъъъъъъъъ":

    Прав си, звънял на Лукашенко и оня клоун в Северна Корея

    Коментиран от #73

    21:31 08.08.2025

  • 71 Ъъъъъъъъ

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    "Вл.Пуслер един жалък глупак,който в стремежът си да възстанови част от една пропаднала империя уби над 1 милион руснаци,за което ще бъде ликвидиран от други руснаци.
    СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ"

    Смняй плочата. Това вече не върви!
    НАТО/Сащ се провалиха и Украйна ще загуби бая територии. Решено е!

    21:32 08.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Гаошо":

    Не точно, но си близо.🤣

    21:32 08.08.2025

  • 74 Село Мъдрец-община Кърджали

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "доктор":

    Ще нахраниш рибите в нашия микроязовир явно .

    21:33 08.08.2025

  • 75 Небинарен модерен ляв

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "ЖЕКО":

    Малко ми е неудобно да го кажа не предпочитам второто .

    21:34 08.08.2025

  • 76 Ох, завалията

    2 0 Отговор
    С такива "съюзници" враг не ти трябва! А се е навел, а се е оказало, че не само Ермак му е приятел.

    21:36 08.08.2025

  • 77 Гането

    0 0 Отговор
    Този не го ли разследваха за нещо?

    21:37 08.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ми то.....

    3 1 Отговор
    Какви съюзници имаш бе надрусаняк ???????
    Всеки вече бяга от теб като , че си прокажен !!!!!!!!!

    21:42 08.08.2025

  • 80 В скоро време наркомана ще му

    3 1 Отговор
    Проведат лечение за дрогата в СИБИР !

    21:43 08.08.2025

  • 81 СЛАВА РУСИЯ !

    3 2 Отговор
    СЛАВА РУСИЯ !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    21:45 08.08.2025

  • 82 Гост

    2 0 Отговор
    Много маган ядат от Вовата и вече са съгласни на всичко ама оня мъсти за жертвите дето паднаха.

    21:48 08.08.2025

  • 83 БОЙ ДОКАТО МЪРДАТЕ!

    2 0 Отговор
    ТОЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА КАЗВА НА КЮТУЦИТЕ ОКОЛО НЕГО КАКВО ДА ПРАВЯТ !! И ТЕ ,ВЕДРИ ,ЩАСТЛИВИ С БОДРА КРАЧКА ВЪРВЯТ ВСЕ НАТАТЪК . ПРАЗНОГЛАВЦИ ,ПАРАЗИТИРАЩИ НА ГЪРБА НА РОБИТЕ СИ! ДАНО СИ ПОЛУЧАТ ЗАСЛУЖЕНОТО . ТЕЗИ НЕРАЗБИРАЩИ ТЪПАНАРИ ,ЧЕ СА УБИЙЦИ НА ЦЯЛА НАЦИЯ ,ТРЯБВА ДА СИ ПОЛУЧАТ ЗАДСЛУЖЕНОТО. НЕ ИМ ТРЕПВА ОКОТО ,ЧЕ МИЛИОНИ ЖЕРТВИ ПО ТЯХНА ВИНА ЗАГИНАХА ЗА НЕЛЕПИ ,НЕОСЪЩЕСТВИМИ ТЕХНИ МЕРАЦИ -ВОЙНА С/У РУСЯ НО С ЧУЖДА КРЪВ.

    21:53 08.08.2025

  • 84 Обективен

    1 0 Отговор
    Зеленски, Украйна и всички западни съюзници трябва да си е.бат ма.мата колективна !!!

    21:54 08.08.2025

  • 85 Уса

    0 0 Отговор
    Тези разбойници до преди 6 меесца направиха 2 опита да убият Тръмп.Каква сигурност и спокойствие,когато си управляван от банда Разбойници фашисти

    21:56 08.08.2025

  • 86 Читател

    0 0 Отговор
    Всички нацисти и сатанисти ще бъдат премахнати начело с теб наркоман.Те ви казаха трябва да бъдат премахнати причините а това сте вие.

    21:57 08.08.2025

  • 87 дончичо

    0 0 Отговор
    А господин Путин какво е заявил?
    Имате ли инфо?
    Безарабски,СИИ,окринфо или нещо такова
    М6,Н7,У8
    нещо

    21:57 08.08.2025

  • 88 МИГ 29

    0 0 Отговор
    ТОЗ КЛОУН НАЛИ ЩЕШЕ ДА ПОБЕЖДАВА РУСИЯ СЕГА ИСКА МИР

    21:57 08.08.2025

