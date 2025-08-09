Axios: Украйна, САЩ и ЕС се срещат спешно във Великобритания. Зеленски провежда референдум при териториални отстъпки

Представители на САЩ, Украйна и някои европейски страни ще се срещнат във Великобритания този уикенд, за да се споразумеят за позиция преди срещата на върха между лидерите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Това съобщи порталът Axios, позовавайки се на свои източници.

Според него „Украйна и някои съюзници от НАТО са изразили загриженост, че Тръмп може да се съгласи с предложението на Путин за прекратяване на конфликта, без да вземе предвид позициите им“. Axios обяснява, че идеята за провеждане на среща, на която страните „биха се опитали да разработят обща позиция“, е възникнала по време на разговор между украински, американски и европейски представители в петък.

Детайлите за срещата и съставът на участниците все още се съгласяват, подчертава порталът. В същото време източникът на Axios смята, че евентуални териториални отстъпки от страна на Украйна ще изискват от Володимир Зеленски да проведе референдум в страната.

По-рано Тръмп заяви, че очаква да се срещне с руския си колега в Аляска на 15 август. Американският президент публикува съответната публикация в Truth Social. Помощникът на руския лидер Юрий Ушаков потвърди часа и мястото на срещата на върха. Това ще бъде първата среща лице в лице между руския и американския лидер, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г.