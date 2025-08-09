Axios: Украйна, САЩ и ЕС се срещат спешно във Великобритания. Зеленски провежда референдум при териториални отстъпки

Представители на САЩ, Украйна и някои европейски страни ще се срещнат във Великобритания този уикенд, за да се споразумеят за позиция преди срещата на върха между лидерите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.
Това съобщи порталът Axios, позовавайки се на свои източници.
Според него „Украйна и някои съюзници от НАТО са изразили загриженост, че Тръмп може да се съгласи с предложението на Путин за прекратяване на конфликта, без да вземе предвид позициите им“. Axios обяснява, че идеята за провеждане на среща, на която страните „биха се опитали да разработят обща позиция“, е възникнала по време на разговор между украински, американски и европейски представители в петък.
Детайлите за срещата и съставът на участниците все още се съгласяват, подчертава порталът. В същото време източникът на Axios смята, че евентуални териториални отстъпки от страна на Украйна ще изискват от Володимир Зеленски да проведе референдум в страната.
По-рано Тръмп заяви, че очаква да се срещне с руския си колега в Аляска на 15 август. Американският президент публикува съответната публикация в Truth Social. Помощникът на руския лидер Юрий Ушаков потвърди часа и мястото на срещата на върха. Това ще бъде първата среща лице в лице между руския и американския лидер, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Адиос
Коментиран от #10, #13
05:30 09.08.2025
2 Според мен
Коментиран от #12, #17, #24
05:35 09.08.2025
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ТО НЕ ЗАРАДИ ХИЕНИТЕ
.....
АМИ ЗАЩОТО БАЙ ДОНЬО БРЪКНА В КАВКАЗ
.....
И В АЛЯСКА ПУТИН ЩЕ МУ НАБИЕ КАНЧЕТО НА ПИНГВИНА
05:39 09.08.2025
4 Питам:
Коментиран от #18
05:39 09.08.2025
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ЩЕ Е ШЕФ НА ТЕРМОЯДРЕНОТО КУФАРЧЕ
ДОКАТО ВПП И ДЖТ. СЕ СРЕЩАТ :))
05:41 09.08.2025
6 Верно
05:44 09.08.2025
7 Фен
05:52 09.08.2025
8 НА УНИЩОЖИТЕЛИТЕЛИТЕ СИ ,ВИКА СЪЮЗНИЦИ!!
05:59 09.08.2025
9 Всъщност
05:59 09.08.2025
10 Да бе , да ?! 😜
До коментар #1 от "Адиос":Там е за бързо развиващи се икономики , а двете не евроатлантически държавици си разбиха икономиките при влизането в ЕС , и сега ,като румънците живеем на вересия ( живеем на заеми )
06:03 09.08.2025
11 Плевнелиев
06:04 09.08.2025
12 Гошо
До коментар #2 от "Според мен":Тоз пък, къв двойник ве, обработен медиен маймун!
06:07 09.08.2025
13 Копейкин Костя
До коментар #1 от "Адиос":Точно.
А Русия става част от Китай...
06:07 09.08.2025
14 брдес
06:17 09.08.2025
15 оръжейно лоби
06:31 09.08.2025
16 кои те пита тебе бе зелен накооман?
а тагаренко какво се изходи
то тук доста палячовци имаме също
06:33 09.08.2025
17 мара джамбазова
До коментар #2 от "Според мен":ма той умрял бе
06:34 09.08.2025
18 оня с коня
До коментар #4 от "Питам:":гладните кучета помияяри на масата за преговори няма как да седнат, от тях не зависи нищо те само ще лаят наоколо ха ха ха
06:35 09.08.2025
19 оня с коня
06:35 09.08.2025
20 Здрасти
06:36 09.08.2025
21 Перо
06:41 09.08.2025
22 А бе в тоя сайт
06:42 09.08.2025
23 Ха ха
Киев за два дня.Ха ха.Чиба!
Коментиран от #25, #29
06:45 09.08.2025
24 Бай той Толстой
До коментар #2 от "Според мен":Сигурно.А това,дето си лягаш с него всяка вечер не е жена ти,а двойник.Мъжка русалка.
06:50 09.08.2025
25 Обективен
До коментар #23 от "Ха ха":И ти май си минал на белото като зеления боклук
Коментиран от #27
06:50 09.08.2025
26 преговоли след легитимен президент в Укр
06:51 09.08.2025
27 Ха ха
До коментар #25 от "Обективен":Чуха нещастник!Ха ха.Ти дам 5 лева за баничка?
Коментиран от #31
06:52 09.08.2025
28 Хаха
06:52 09.08.2025
29 Кггкхг
До коментар #23 от "Ха ха":Срещнеш ли копейка трепИ!
06:53 09.08.2025
30 Малиий копейки
06:56 09.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.