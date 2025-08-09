Новини
Axios: Украйна, САЩ и ЕС се срещат спешно във Великобритания. Зеленски провежда референдум при териториални отстъпки
Axios: Украйна, САЩ и ЕС се срещат спешно във Великобритания. Зеленски провежда референдум при териториални отстъпки

9 Август, 2025 05:14, обновена 9 Август, 2025 05:25 1 603 31

Киев и съюзници от НАТО са загрижени, че Тръмп може да се съгласи с предложението на Путин за прекратяване на конфликта, без да вземе предвид позициите им

Axios: Украйна, САЩ и ЕС се срещат спешно във Великобритания. Зеленски провежда референдум при териториални отстъпки - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на САЩ, Украйна и някои европейски страни ще се срещнат във Великобритания този уикенд, за да се споразумеят за позиция преди срещата на върха между лидерите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Това съобщи порталът Axios, позовавайки се на свои източници.

Според него „Украйна и някои съюзници от НАТО са изразили загриженост, че Тръмп може да се съгласи с предложението на Путин за прекратяване на конфликта, без да вземе предвид позициите им“. Axios обяснява, че идеята за провеждане на среща, на която страните „биха се опитали да разработят обща позиция“, е възникнала по време на разговор между украински, американски и европейски представители в петък.

Детайлите за срещата и съставът на участниците все още се съгласяват, подчертава порталът. В същото време източникът на Axios смята, че евентуални териториални отстъпки от страна на Украйна ще изискват от Володимир Зеленски да проведе референдум в страната.

По-рано Тръмп заяви, че очаква да се срещне с руския си колега в Аляска на 15 август. Американският президент публикува съответната публикация в Truth Social. Помощникът на руския лидер Юрий Ушаков потвърди часа и мястото на срещата на върха. Това ще бъде първата среща лице в лице между руския и американския лидер, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г.


  • 1 Адиос

    25 10 Отговор
    България и Румъния влизат в БРИКС !

    Коментиран от #10, #13

    05:30 09.08.2025

  • 2 Според мен

    11 30 Отговор
    Путлер едва ли ще излезе от бункера. Ще изпрати двойник.

    Коментиран от #12, #17, #24

    05:35 09.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 6 Отговор
    МИР НЯМА ДА ИМА
    И ТО НЕ ЗАРАДИ ХИЕНИТЕ
    .....
    АМИ ЗАЩОТО БАЙ ДОНЬО БРЪКНА В КАВКАЗ
    .....
    И В АЛЯСКА ПУТИН ЩЕ МУ НАБИЕ КАНЧЕТО НА ПИНГВИНА

    05:39 09.08.2025

  • 4 Питам:

    32 7 Отговор
    Кой ли пък пита Украйна и особено "съюзниците"? Иска им се и те да седнат на масата?

    Коментиран от #18

    05:39 09.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    МЕН МЕ ПРИТЕСНЯВА ЧЕ
    ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ЩЕ Е ШЕФ НА ТЕРМОЯДРЕНОТО КУФАРЧЕ
    ДОКАТО ВПП И ДЖТ. СЕ СРЕЩАТ :))

    05:41 09.08.2025

  • 6 Верно

    16 7 Отговор
    Украина е Русия и най-добре да не се завира покрай САЩ и ЕССР !

    05:44 09.08.2025

  • 7 Фен

    20 3 Отговор
    Хаха. Пионките, Украйна и ЕС, се страхуват, че САЩ и Русия ще решават без тях....

    05:52 09.08.2025

  • 8 НА УНИЩОЖИТЕЛИТЕЛИТЕ СИ ,ВИКА СЪЮЗНИЦИ!!

    20 1 Отговор
    КАКВИ СЪЮЗНИЦИ СА ТИ БЕ , РАЗБОЙНИЦИ КОИТО ТИ Е МАМ НА ДЪРЖАВА И НА ВСИЧКО , ЗА ЗАКОЛЕНИЕ СА БАРАБАР С ТЕБЕ !! УБИЙЦИ, УНИЩОЖИХТЕ МИЛИОНИ ЗА НИЩО , ЗА ЕДНО НЕИСОТОТО ЖЕЛАНИЕ НА ФАШИЗОИДИТЕ ДА ВОДЯТ ВОЙНА С РУСИЯ АМА С ЧУЖДИ РЪЦЕ ОТ ДАЛЕЧЕ ,ДА СА НА БЕЗОПАСНО МЯСТО ,А ТЕ ДРУГИТЕ ДА МРАТ . МЕРЗАВЦИ ДОЛНИ !! КАКЪВ ЦИНИЗЪМ ,ЧЕ "ПОМАГАЛИ" НА УК !! УКРАЙНА ПОМАГА НА ВАС А НЕ ВИЕ НА УК , ДЕБИЛИ КТЪВОЖАДНИ . ТЕ МУ БИЛИ СЪЮЗНИЦИ , НЕ ,ТЕ СА УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И НАЦИЯТА ТИ !! ПРОУМЕЙ ГО , ВИЖ ФАКТИТЕ И ВЛЕЗ В ЧАС , ВЛЕЗ В РЕАЛНОСТА БОКЛУК!!

    05:59 09.08.2025

  • 9 Всъщност

    12 1 Отговор
    Натовското зелено джудже предпочита референдум пред избори ? Можеле с избори , някой който иска мир да дойде, и да даде на Русия да си прибере земите . Но пък Зеленски ще загуби дупката си в киевския президентски бункер . Затова - референдум , а не избори .

    05:59 09.08.2025

  • 10 Да бе , да ?! 😜

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Адиос":

    Там е за бързо развиващи се икономики , а двете не евроатлантически държавици си разбиха икономиките при влизането в ЕС , и сега ,като румънците живеем на вересия ( живеем на заеми )

    06:03 09.08.2025

  • 11 Плевнелиев

    12 1 Отговор
    Статията е за това което си мислят или предполагат от Axios . Гръмки заглавия за прости хора. Нищо конкретно и цялостна липса на новина.

    06:04 09.08.2025

  • 12 Гошо

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Според мен":

    Тоз пък, къв двойник ве, обработен медиен маймун!

    06:07 09.08.2025

  • 13 Копейкин Костя

    0 13 Отговор

    До коментар #1 от "Адиос":

    Точно.
    А Русия става част от Китай...

    06:07 09.08.2025

  • 14 брдес

    10 0 Отговор
    Сега се чудят тези Западни пръдльовци как да се измъкнат от кашата дето забъркаха. Загубиха много парички и бандера фашисти и сега искат да се избият, но дано Владимир Путин не им даде възможност да се избият. Да са си набутани. След като запалиха война и избиха милиони души е редно да си платят с лихвите, и не само пари. Слава Богу ще си платят всичко тези мръсници от Запада. Всичко и то с лихвите. Както ни е учил Господ Иисус Христос, по добре беше да се търси мир и разбирателство а не нападения над Русия.

    06:17 09.08.2025

  • 15 оръжейно лоби

    3 2 Отговор
    Мисля,че тези двамата,се взеха много на сериозно и започнаха да си вярват,че едва ли не,само те са президенти и главнокомандващи и всичко на този свят зависи единствено и само от тяхните решения договорени по телефона или на седянка.Ц! Сори! Иска ми се да ги предпазя,но мисля,че единият ще сгреши от прекален наивитет,а другият,от прекомерна алчност.

    06:31 09.08.2025

  • 16 кои те пита тебе бе зелен накооман?

    4 0 Отговор
    ние щото сме част от пропадналото НАТО дали е важно ние какво ще кажем? някой ще зачита ли смешника желязков?

    а тагаренко какво се изходи

    то тук доста палячовци имаме също

    06:33 09.08.2025

  • 17 мара джамбазова

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Според мен":

    ма той умрял бе

    06:34 09.08.2025

  • 18 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Питам:":

    гладните кучета помияяри на масата за преговори няма как да седнат, от тях не зависи нищо те само ще лаят наоколо ха ха ха

    06:35 09.08.2025

  • 19 оня с коня

    4 3 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    06:35 09.08.2025

  • 20 Здрасти

    8 2 Отговор
    Вижте какво направихте бе жълтопаветни говеда! Избихре сумати и животи. Вие ги убихте! Кой щял да влезе в Москва, кой къв бил и наливахте оръжия с противните си нищожни глас чета, а някъде умира ха хора със семейства, които ги чакаха и сега и в бъдеще дечицата им ще имат нужда от тях. Но вие им дадохте оръжията да бъдат избити тези хора. Боклуци нечовешки сте. И кво стана накрая, Русия пак си взе териториите, но сега вие сте с изцапано с кръв ръце и рано или късно ще го разберете това.

    06:36 09.08.2025

  • 21 Перо

    2 0 Отговор
    ЕС не играе в тази игра за преговорите САЩ - Русия и тяхното мнение, вкл. това на Англия е без значение! Освен това САЩ не са длъжни да им се отчитат, както го и правят! След като Тръмп изрита Зеленски като мръсно куче, от Белия дом, ционисткия шут се чуди към кого да се прикрепи и не е в позиция за нищо! До 15.08. има много време за огнен смерч върху украинските градове и населението да вземе правилното решение, ако има референдум! Положението на Украйна е в резултат на ционистките режими, след военния преврат в Киев, на В. Нюланд, от 2014 г. и никой не им е крив!

    06:41 09.08.2025

  • 22 А бе в тоя сайт

    1 0 Отговор
    само под човеци ли коментират?Не останаха ли българи в тая държава?

    06:42 09.08.2025

  • 23 Ха ха

    0 3 Отговор
    Появата на звленски предизвиква ужас у форумните копейки.
    Киев за два дня.Ха ха.Чиба!

    Коментиран от #25, #29

    06:45 09.08.2025

  • 24 Бай той Толстой

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Според мен":

    Сигурно.А това,дето си лягаш с него всяка вечер не е жена ти,а двойник.Мъжка русалка.

    06:50 09.08.2025

  • 25 Обективен

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха":

    И ти май си минал на белото като зеления боклук

    Коментиран от #27

    06:50 09.08.2025

  • 26 преговоли след легитимен президент в Укр

    0 1 Отговор
    Явно Зеля не осъзнава положението си..Губещия поставя условия.Това истинско шоу.Явно ще трябва да се продължава освобождението на Украйна.

    06:51 09.08.2025

  • 27 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Обективен":

    Чуха нещастник!Ха ха.Ти дам 5 лева за баничка?

    Коментиран от #31

    06:52 09.08.2025

  • 28 Хаха

    2 0 Отговор
    ЕС отново ще саботират опитът за мир.

    06:52 09.08.2025

  • 29 Кггкхг

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    06:53 09.08.2025

  • 30 Малиий копейки

    0 1 Отговор
    Педофилът как ще се престраши да се качи на самолета?!Че и до Аляска да отиде?!!!

    06:56 09.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

