Токаев: Споразумението между Азербайджан и Армения е исторически важно постижение

Подписаното във Вашингтон мирно споразумение между Азербайджан и Армения е исторически важно постижение. Това каза съветникът и прессекретар на президента на Казахстан Руслан Желдибай, цитирайки президента Касим-Жомарт Токаев, съобщава Kazinform, позовавайки се на Akorda.
Документът сложи край на дългогодишния военен конфликт между двете държави и отвори пътя към установяване на дипломатически отношения и развитие на сътрудничество между тях, основано на траен мир.
Според държавния глава подписването на уникално споразумение между Азербайджан и Армения стана възможно благодарение на енергичната и ефективна посредническа мисия на президента на САЩ Доналд Тръмп, който успя да убеди азербайджанските и арменските лидери да демонстрират пълна политическа воля и стратегическа далновидност.
Президентът Токаев отбелязва, че Казахстан също е допринесъл за постигането на толкова важни споразумения между Азербайджан и Армения, като е предложил Алмати за място за преговори на ниво министри на външните работи по ключови параметри на мирния договор. Там се проведоха министерски преговори.
По-рано президентът на Азербайджан, премиерът на Армения и президентът на САЩ подписаха във Вашингтон съвместна декларация за мирно уреждане на отношенията между Баку и Ереван.
1 Наблюдател
Продадоха се за 99 години напред.
Марионетки от цял свят надупвайте се!
Коментиран от #8
08:26 09.08.2025
2 ГЛЕДАЙ ТИ
08:27 09.08.2025
3 Пич
08:28 09.08.2025
4 Да, историческа продажност
08:28 09.08.2025
5 Наблюдател
08:32 09.08.2025
6 Тръмп
Коментиран от #13
08:34 09.08.2025
7 Така е
Москва носи война и разруха
Вижте Западна Европа окупирана от Вашингтон вижте Източна Европа окупирана от Москва на 1.1.1990!
Коментиран от #12
08:36 09.08.2025
8 Виждащ
До коментар #1 от "Наблюдател":Всички тези "усилия" са насочени срещу Китай, който изграждаше "Пътя на коприната"
А сега Азърбейджан и Армения подписаха договор с УСА за 99 години.
И Северните потоци ще са американски, и българското газохранилище..... докато се получи следното:
> Откровение 13:16-17
"И принуждаваше всички — малки и големи, богати и бедни, свободни и роби — да им се тури белег на дясната ръка или на челата им,
та никой да не може да купува или да продава, освен оня, който има белега, името на звяра или числото на неговото име."
Коментиран от #15
08:36 09.08.2025
9 Летописец
08:38 09.08.2025
10 Злобното Джуджи
Коментиран от #11, #14, #16
08:39 09.08.2025
11 Само
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":Глупаците вярват на слухове! Ти вярваш!
08:41 09.08.2025
12 Да бе , да ?! ,😜
До коментар #7 от "Така е":Само дето Майданския преврат в Киев го направиха американците , с цел да противопоставят и отслабят два братски народа !
08:42 09.08.2025
13 Специална Военна Опсерация
До коментар #6 от "Тръмп":Ама, недей така!
Знаш ли, какви огромни села има в Украйна?
От световно значение!
Ха ха ха
08:45 09.08.2025
14 И кво ?!
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":Казахстан си е по-богат от Сащ . А ако злобееш , че руснаците няма да използват Байконур - То и в момента Кремъл използва по- изгодни индийски космодруми за изстрелвания .
08:46 09.08.2025
15 Специална Военна Опсерация
До коментар #8 от "Виждащ":Важи за ковид ваксините, които бяха тренировка за слагането на чип (електронно плащане).
Нямаш чип - нямаш банкова сметка!
08:49 09.08.2025
16 Госあ
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":Казахстан има голямо бъдеще с Китай
Коментиран от #18
08:51 09.08.2025
17 Мууурионекти
08:54 09.08.2025
18 Злобното Джуджи
До коментар #16 от "Госあ":Казахстан е най-голямата и богата държава след Русия в пост-съветското пространство !!! Но далеч по-умни 👍
09:01 09.08.2025