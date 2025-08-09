Новини
Токаев: Споразумението между Азербайджан и Армения е исторически важно постижение
Токаев: Споразумението между Азербайджан и Армения е исторически важно постижение

9 Август, 2025 08:23 755 18

Казахстан също е допринесъл за постигането на толкова важни споразумения между двете страни

Токаев: Споразумението между Азербайджан и Армения е исторически важно постижение - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Подписаното във Вашингтон мирно споразумение между Азербайджан и Армения е исторически важно постижение. Това каза съветникът и прессекретар на президента на Казахстан Руслан Желдибай, цитирайки президента Касим-Жомарт Токаев, съобщава Kazinform, позовавайки се на Akorda.

Документът сложи край на дългогодишния военен конфликт между двете държави и отвори пътя към установяване на дипломатически отношения и развитие на сътрудничество между тях, основано на траен мир.

Според държавния глава подписването на уникално споразумение между Азербайджан и Армения стана възможно благодарение на енергичната и ефективна посредническа мисия на президента на САЩ Доналд Тръмп, който успя да убеди азербайджанските и арменските лидери да демонстрират пълна политическа воля и стратегическа далновидност.

Президентът Токаев отбелязва, че Казахстан също е допринесъл за постигането на толкова важни споразумения между Азербайджан и Армения, като е предложил Алмати за място за преговори на ниво министри на външните работи по ключови параметри на мирния договор. Там се проведоха министерски преговори.

По-рано президентът на Азербайджан, премиерът на Армения и президентът на САЩ подписаха във Вашингтон съвместна декларация за мирно уреждане на отношенията между Баку и Ереван.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Казахстан
  • 1 Наблюдател

    6 4 Отговор
    Голямо постижение си е наистина.
    Продадоха се за 99 години напред.
    Марионетки от цял свят надупвайте се!

    Коментиран от #8

    08:26 09.08.2025

  • 2 ГЛЕДАЙ ТИ

    3 1 Отговор
    Още един световен миротворец и конкурен за Нобела на Тръмпи.

    08:27 09.08.2025

  • 3 Пич

    7 2 Отговор
    Какво желание да правят саксофони на Тръмп , но кривите носове ще им пречат !

    08:28 09.08.2025

  • 4 Да, историческа продажност

    4 3 Отговор
    в ущърб на арменския народ. Ердоган и Алиев потриват ръце.

    08:28 09.08.2025

  • 5 Наблюдател

    4 5 Отговор
    Но най важното е, че се откъснаха от терористичните алкохолици, арбункерния страхливец нека се кани!

    08:32 09.08.2025

  • 6 Тръмп

    6 1 Отговор
    Бункерният микро идиот го издухаха от Кавказ. САЩ печели пак!

    Коментиран от #13

    08:34 09.08.2025

  • 7 Така е

    4 3 Отговор
    Вашингтон носи мир и просперитет
    Москва носи война и разруха

    Вижте Западна Европа окупирана от Вашингтон вижте Източна Европа окупирана от Москва на 1.1.1990!

    Коментиран от #12

    08:36 09.08.2025

  • 8 Виждащ

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Всички тези "усилия" са насочени срещу Китай, който изграждаше "Пътя на коприната"
    А сега Азърбейджан и Армения подписаха договор с УСА за 99 години.
    И Северните потоци ще са американски, и българското газохранилище..... докато се получи следното:


    > Откровение 13:16-17
    "И принуждаваше всички — малки и големи, богати и бедни, свободни и роби — да им се тури белег на дясната ръка или на челата им,
    та никой да не може да купува или да продава, освен оня, който има белега, името на звяра или числото на неговото име."

    Коментиран от #15

    08:36 09.08.2025

  • 9 Летописец

    3 2 Отговор
    Мюсюлманските държавици около Русия и България отново се групират в нива османска империя срещу православните християни ❗ " САЩ дават картбланш на Турция да изтласка Русия от Черно море" / Според експерти от американския Geopolitical Futures, Анкара трябва да се възползва от разсейването на Москва в резултат на войната в Украйна и да предприеме активни действия. / Над България отново надвисва Османската империя .

    08:38 09.08.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    3 5 Отговор
    Казахстан има огромно бъдеще с американска подкрепа и технологии. Слухове твърдят че Илон Мъск преговаря с казахите за купуване или наем на космодрума Байконур 👍

    Коментиран от #11, #14, #16

    08:39 09.08.2025

  • 11 Само

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    Глупаците вярват на слухове! Ти вярваш!

    08:41 09.08.2025

  • 12 Да бе , да ?! ,😜

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Така е":

    Само дето Майданския преврат в Киев го направиха американците , с цел да противопоставят и отслабят два братски народа !

    08:42 09.08.2025

  • 13 Специална Военна Опсерация

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тръмп":

    Ама, недей така!

    Знаш ли, какви огромни села има в Украйна?

    От световно значение!

    Ха ха ха

    08:45 09.08.2025

  • 14 И кво ?!

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    Казахстан си е по-богат от Сащ . А ако злобееш , че руснаците няма да използват Байконур - То и в момента Кремъл използва по- изгодни индийски космодруми за изстрелвания .

    08:46 09.08.2025

  • 15 Специална Военна Опсерация

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Виждащ":

    Важи за ковид ваксините, които бяха тренировка за слагането на чип (електронно плащане).
    Нямаш чип - нямаш банкова сметка!

    08:49 09.08.2025

  • 16 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    Казахстан има голямо бъдеще с Китай

    Коментиран от #18

    08:51 09.08.2025

  • 17 Мууурионекти

    1 1 Отговор
    Да си го наковеш сам определено е историческо.

    08:54 09.08.2025

  • 18 Злобното Джуджи

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Госあ":

    Казахстан е най-голямата и богата държава след Русия в пост-съветското пространство !!! Но далеч по-умни 👍

    09:01 09.08.2025