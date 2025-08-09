Токаев: Споразумението между Азербайджан и Армения е исторически важно постижение

Подписаното във Вашингтон мирно споразумение между Азербайджан и Армения е исторически важно постижение. Това каза съветникът и прессекретар на президента на Казахстан Руслан Желдибай, цитирайки президента Касим-Жомарт Токаев, съобщава Kazinform, позовавайки се на Akorda.

Документът сложи край на дългогодишния военен конфликт между двете държави и отвори пътя към установяване на дипломатически отношения и развитие на сътрудничество между тях, основано на траен мир.

Според държавния глава подписването на уникално споразумение между Азербайджан и Армения стана възможно благодарение на енергичната и ефективна посредническа мисия на президента на САЩ Доналд Тръмп, който успя да убеди азербайджанските и арменските лидери да демонстрират пълна политическа воля и стратегическа далновидност.

Президентът Токаев отбелязва, че Казахстан също е допринесъл за постигането на толкова важни споразумения между Азербайджан и Армения, като е предложил Алмати за място за преговори на ниво министри на външните работи по ключови параметри на мирния договор. Там се проведоха министерски преговори.

По-рано президентът на Азербайджан, премиерът на Армения и президентът на САЩ подписаха във Вашингтон съвместна декларация за мирно уреждане на отношенията между Баку и Ереван.

