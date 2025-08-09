Новини
Зеленски може да разгневи Тръмп като откаже териториални отстъпки
  Тема: Украйна

Зеленски може да разгневи Тръмп като откаже териториални отстъпки

9 Август, 2025 13:51 1 206 20

Постигането на мирно споразумение между Украйна и Русия е сред основните външнополитически цели на американския президент

Зеленски може да разгневи Тръмп като откаже териториални отстъпки - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Рязкият отказ на Володимир Зеленски да направи териториални отстъпки може да разгневи президента на САЩ Доналд Тръмп, който възнамерява да постигне мирно споразумение за Украйна. До това заключение стига колумнист на The New York Times (NYT).

Отбелязва се, че Тръмп е определил постигането на мирно споразумение между Украйна и Русия като една от основните си външнополитически цели, дори това да означава приемане на условия, които са неблагоприятни за Киев. NYT подчертава, че Тръмп преди това е критикувал Украйна за това, че се придържа към исканията за прекратяване на огъня и че „не е готова за мир“.

Още новини от Украйна

По-рано западни медии съобщиха, че САЩ изискват териториални отстъпки от Украйна, за да разрешат конфликта с Русия. „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че предложението на САЩ за уреждане предвижда изтеглянето на украинските войски от частта на ДНР, контролирана от украинските въоръжени сили, като първи етап от постигането на мир.

На 9 август Зеленски подчерта в обръщението си, че отговорът на териториалните въпроси вече е в Конституцията на Украйна и „никой няма да се откаже от това“. На 8 август Тръмп заяви, че САЩ изучават въпроса за териториите, „за които се водят боеве от три години и половина“ и разчитат на „някакъв вид размяна".


САЩ
  • 1 Тръмп

    22 6 Отговор
    Това е войната на Байдън – аз искам да измъкна Америка от нея

    13:53 09.08.2025

  • 2 Механик

    17 28 Отговор
    Звленски не е нито пудел,нито панаирджийска мечка като Путин да ляга пред перчема с вирнати крачета.

    13:54 09.08.2025

  • 3 Копейки,

    12 22 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    13:55 09.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    19 8 Отговор
    Ако Зеленски се откаже от територии Бандеровците ще го тричат

    13:55 09.08.2025

  • 5 ти да видиш

    24 8 Отговор
    Очаквайте всичко от зеленияпор, той е много подъл!

    13:57 09.08.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    17 10 Отговор
    И да откаже и да не откаже и в двата случая със Зеленият е свършено.Да бяга в Брюксел.

    13:58 09.08.2025

  • 7 ЧУДЕСНА НОВИНА

    8 14 Отговор
    Руските граничари напускат Армения. Охраната я поемат американски частни военни компании. През Зангезур се отваря коридор между Нахичеван и Азербайджан. Очаква се Турция да печели милиарди долари от транспорт на китайски стоки към черноморския район.

    Коментиран от #11

    13:58 09.08.2025

  • 8 Птицевъд

    6 6 Отговор
    Будала юрдекь и през газа са дави.

    14:03 09.08.2025

  • 9 3.14К

    12 6 Отговор
    Вече никой не се интересува какво говори наркомана. Постигането на мир е неговият политически и физически край и тои заедно с англичаните се стреми да го провали! Не е лошо да спрете да ни занимавате с него и то в рубрика " Извънредно!"!

    Коментиран от #16

    14:08 09.08.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    7 7 Отговор
    И какво ще направи Тръмп, ще го бутне от прозореца ли ? Путин пита риторично 😁

    14:08 09.08.2025

  • 11 Атина Палда

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "ЧУДЕСНА НОВИНА":

    Ха, тя Армения няма стратегическо значение за Русия. И Азербейджан също. Въобще цял Кавказ е без значение за матушката.

    Коментиран от #17

    14:09 09.08.2025

  • 12 Перо

    8 4 Отговор
    Ционисткият нелигитимен шут не е в позиция да дава никакви условия! Иначе сам ще се оправя с Путин!

    Коментиран от #15

    14:11 09.08.2025

  • 13 Копейки,

    4 9 Отговор
    4 години руски срам. Коментирайте.

    14:11 09.08.2025

  • 14 Мдааа

    4 6 Отговор
    Тръмп няма право да подарява на Путлер чужди земи. Тръмп да му даде части от американска земя.

    14:11 09.08.2025

  • 15 Да де

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Перо":

    Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.

    14:12 09.08.2025

  • 16 Ама и при путин е същото

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "3.14К":

    И него го е страх да му не резнат главата,ако загуби украинанината.Как мислиш?

    14:22 09.08.2025

  • 17 Злобното Джуджи

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палда":

    ".. Армения няма значение. Въобще цял Кавказ е без значение за матушката...."

    Аха....ако Киев падне, същото ще твърди и Зеле.
    Само дето ако и когато Казказ влезе в НАТО Матушката хептем ще и се стъжни.

    14:22 09.08.2025

  • 18 не може да бъде

    3 0 Отговор
    Дайте да помислим има ли някаква предварителна символика в избора на място за срещата на Тръмп и Путин !?Според мен има -и още как !Първо -никакви посредници срещата е лична!Второ избраното място предполага спокойна атмосфера -предпоставка за дълъг разговор!?Значи трето ...каква част от този дълъг разговор ще бъде посветена на Украйна ...ами малка част не е поканен нито Зеленски нито представител на ЕС....Впрочем моето лично мнение е че Зеленски вече е компрометиран и ако го бяха поканили да го изслушат това щеше да е в паузата когато си мият ръцете в тоалетната !?Четвърто значи highli likely по-голямата част от разговора ще бъде посветена на двустранните отношения и положението в света...а ЕС го няма даже и на диванче!?Разбира се няма го и Китай и Индия и това предполага че акцентът ще бъде върху двустранните отношения!2

    14:23 09.08.2025

  • 19 Еми щом Украинската

    1 0 Отговор
    конституция се явява като проблем за мира, цяла Украйна ще започне да се води от Руската конституция и те това е. Там проблем няма, където стъпи Руснак по време на война земята става негова по конституция.

    14:25 09.08.2025

  • 20 Свиря с пенис на пиано

    2 0 Отговор
    Ние сме пред вратите на Кремъл,Русия фалира свършиха й лопатите ,а тоя Красново иска да капитулираме, пезевенк такъв

    14:26 09.08.2025