Зеленски може да разгневи Тръмп като откаже териториални отстъпки

Рязкият отказ на Володимир Зеленски да направи териториални отстъпки може да разгневи президента на САЩ Доналд Тръмп, който възнамерява да постигне мирно споразумение за Украйна. До това заключение стига колумнист на The New York Times (NYT).
Отбелязва се, че Тръмп е определил постигането на мирно споразумение между Украйна и Русия като една от основните си външнополитически цели, дори това да означава приемане на условия, които са неблагоприятни за Киев. NYT подчертава, че Тръмп преди това е критикувал Украйна за това, че се придържа към исканията за прекратяване на огъня и че „не е готова за мир“.
По-рано западни медии съобщиха, че САЩ изискват териториални отстъпки от Украйна, за да разрешат конфликта с Русия. „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че предложението на САЩ за уреждане предвижда изтеглянето на украинските войски от частта на ДНР, контролирана от украинските въоръжени сили, като първи етап от постигането на мир.
На 9 август Зеленски подчерта в обръщението си, че отговорът на териториалните въпроси вече е в Конституцията на Украйна и „никой няма да се откаже от това“. На 8 август Тръмп заяви, че САЩ изучават въпроса за териториите, „за които се водят боеве от три години и половина“ и разчитат на „някакъв вид размяна".
До коментар #7 от "ЧУДЕСНА НОВИНА":Ха, тя Армения няма стратегическо значение за Русия. И Азербейджан също. Въобще цял Кавказ е без значение за матушката.
До коментар #12 от "Перо":Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.
До коментар #9 от "3.14К":И него го е страх да му не резнат главата,ако загуби украинанината.Как мислиш?
До коментар #11 от "Атина Палда":".. Армения няма значение. Въобще цял Кавказ е без значение за матушката...."
Аха....ако Киев падне, същото ще твърди и Зеле.
Само дето ако и когато Казказ влезе в НАТО Матушката хептем ще и се стъжни.
