Рязкият отказ на Володимир Зеленски да направи териториални отстъпки може да разгневи президента на САЩ Доналд Тръмп, който възнамерява да постигне мирно споразумение за Украйна. До това заключение стига колумнист на The New York Times (NYT).

Отбелязва се, че Тръмп е определил постигането на мирно споразумение между Украйна и Русия като една от основните си външнополитически цели, дори това да означава приемане на условия, които са неблагоприятни за Киев. NYT подчертава, че Тръмп преди това е критикувал Украйна за това, че се придържа към исканията за прекратяване на огъня и че „не е готова за мир“.

По-рано западни медии съобщиха, че САЩ изискват териториални отстъпки от Украйна, за да разрешат конфликта с Русия. „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че предложението на САЩ за уреждане предвижда изтеглянето на украинските войски от частта на ДНР, контролирана от украинските въоръжени сили, като първи етап от постигането на мир.

На 9 август Зеленски подчерта в обръщението си, че отговорът на териториалните въпроси вече е в Конституцията на Украйна и „никой няма да се откаже от това“. На 8 август Тръмп заяви, че САЩ изучават въпроса за териториите, „за които се водят боеве от три години и половина“ и разчитат на „някакъв вид размяна".