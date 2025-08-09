Новини
Ливан осъди „неприемливата“ иранска намеса в разоръжаването на „Хизбула“

9 Август, 2025 17:37, обновена 9 Август, 2025 20:43

Убит е висш командир на групировката при атака с израелски дрон

Ливан осъди „неприемливата“ иранска намеса в разоръжаването на „Хизбула“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ливанското външно министерство осъди „крещящата и неприемлива намеса“ на Иран след коментари от Техеран срещу решението на Ливан да разоръжи шиитската групировка „Хизбула“, която е ирански съюзник, предаде АФП, цитирана от БТА.

Министерството „осъжда неотдавнашните изявления на Али Акбар Велаяти - съветник на върховния лидер на Ислямската република, които представляват крещяща и неприемлива намеса във вътрешните работи на Ливан“, съобщи ведомството в социалната мрежа „Екс“.

Велаяти заяви по-рано, че „Иран със сигурност е против разоръжаването на „Хизбула“, тъй като Ислямската република винаги е помагала на ливанския народ и Съпротивата и продължава да го прави“.

„Някои висши ирански служители продължават да заемат съмнителни позиции относно вътрешните решения на Ливан, които нямат отношение към Ислямската република“, добави ливанското министерство, като „напомни на лидерите в Техеран, че би било по-добре Иран да се съсредоточи върху проблемите на собствения си народ“.

Във вторник правителството на Ливан възложи на армията да разработи план за разоръжаване на „Хизбула“ до края на годината, на което шиитското движение се противопоставя.

Безпилотен летателен апарат на израелските военновъздушни сили е стрелял по автомобил, движещ се по магистралата Айтарун-Айната в Южен Ливан, убивайки един от членовете на въоръженото крило на шиитското движение Хизбула, съобщи телевизионният канал Sky News Arabia, позовавайки се на източници от ливанската служба за сигурност.

Според тяхна информация, дронът е унищожил напълно автомобила, като е изстрелял три ракети по него. Починалият шиитски командир Хади Али Ханафир е принадлежал към специалните сили „Радван“. Преди това е имало няколко опита за покушение срещу него.

На 8 август пресслужбата на израелската армия съобщи, че командирът на специалното разузнавателно звено Мохамед Хамза Шахад е бил убит при атака с дрон.


Ливан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 pyzcламска

    12 5 Отговор
    мъка

    17:39 09.08.2025

  • 2 И отново израелските изрооди

    9 14 Отговор
    Атакуват Южен Ливан. Хизбула е партия която има дори министри в парламента на Ливан!

    Коментиран от #15

    17:42 09.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тролей

    17 9 Отговор
    Митрофанова каза да викаме ,че са убити деца на опашка за хуманитарна помощ.

    17:44 09.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мехасмухар

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Поредният международен":

    погледни на горе

    17:45 09.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    13 5 Отговор
    Зеленски е жив, освободи Украйна от 90% руснаци 👍

    17:45 09.08.2025

  • 8 Че то не е ли нормално

    5 9 Отговор
    Да стреляш по автомобили движещи се по магистралата ? И в България би трябвало да може щом ЕС го подкрепя. Не е ли така?

    Коментиран от #9

    17:46 09.08.2025

  • 9 Ку-ку

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Че то не е ли нормално":

    Ние си се трепем и без никой да стреля по автомобилите.....без война даваме повече жертви от Израел, например....ама това е защото "Ганьо е умен, безсмъртен и знае всичко"......

    Коментиран от #10, #18

    17:50 09.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Че естествено че да

    5 14 Отговор
    стреляш по автомобили, движещи се по магистрала е позволено на всякъде и е абсолютно законно за всеки атлантик, нацист и ционист в ЕС. Питайте Урсулата и ЕК ако не вярвате.

    Коментиран от #13, #17, #24

    17:51 09.08.2025

  • 12 и модараза

    0 0 Отговор
    е от 80%-ните

    17:51 09.08.2025

  • 13 в маати

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Че естествено че да":

    мое ли да стреляме?

    17:52 09.08.2025

  • 14 Чурулик чурулик

    12 0 Отговор
    Кадирови баща и син реват безутешно в двореца.
    Бункерната е неразположена ,не си вдига телефона.
    Митя си отвори нова Финландия.

    Коментиран от #21

    17:52 09.08.2025

  • 15 Всяка партия със собствена армия

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "И отново израелските изрооди":

    Как ти се струва това?

    Коментиран от #19

    17:53 09.08.2025

  • 16 Както и да го гледате

    4 11 Отговор
    Все е международен тероризъм извършен от нацистката държава Израел . Всич даже не умувайте. На 100% е международен тероризъм.

    17:54 09.08.2025

  • 17 Гаргамел

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Че естествено че да":

    Ако се движи Путин може и с FGM-148 Javelin
    даже е препоръчително

    17:55 09.08.2025

  • 18 Абе то си е верно

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ку-ку":

    Че ние си се трепем и без никой да стреля по автомобилите.....без война, ама трябва и ясно да се каже че за ЕК и ЕС е законно и да стреляш по автомобилите движещи се по магистрала.... нали? Че да си е ясно

    Коментиран от #22

    17:58 09.08.2025

  • 19 Това какво отношение има

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Всяка партия със собствена армия":

    С тероризма на Израел. Ливан си е суверенна държава нали? Вчера Израел уби примерно 9 строителни работника и взриви багер който ремонтирал водопровод. Щото решил че водопровода и багера били много хизболаски. Дрон минал пак вчера над погребение и листовки метнал: разотивайте се щото ще ви бомбим....тва нормално ли ти се струва ? Франсетата стоят там, вземат заплати и се оглеждат като гламави а политиците съвсем сдадоха багажа.

    18:08 09.08.2025

  • 20 Скоро ще има и такава новина

    6 2 Отговор
    За Кремълският Диктатор

    18:12 09.08.2025

  • 21 Аллаху акбар

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Чурулик чурулик":

    Не се радвай много на ционистко Ла й но. Може скоро да се появи някой като австрийският художник и да ви сложи всички на място.

    18:13 09.08.2025

  • 22 Ку-ку

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Абе то си е верно":

    Ами, ако доказани и издирвани терористи се придвижват от точка А до точка Б и са следени от службите, какво трябва да направят.....може би да се опитат да ги "заловят" живи....да им предложат кафе/чай.....
    Разберете, че няма друг начин за справяне с подобни типове, а ако сте забравили ще ви напомня и за вашият любим (явно) Путин какво направи с терористите, които бяха взели заложници преди доста време в един театър и какво заяви след като бяха избити всички (вкл. и не малко цивилни жертви).... "НИЕ С ТЕРОРИСТИ НЕ ПРЕГОВАРЯМЕ"......и не дай Боже да се появят подобни инциденти тук в България, не вярвам, че ще имате по-различно отношение от това, което в момента е към всеки такъв подобен(терорист)....

    18:13 09.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 777

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Че естествено че да":

    Само бавноразвиващи вярват в "демокрацията" на западния режим.

    18:15 09.08.2025

  • 25 Механик

    6 2 Отговор
    Откъдето и да го погледнеш все е позитивна новина.

    18:16 09.08.2025

  • 26 Лумпен

    2 3 Отговор
    Скоро Иран ще поздрави евреите за нова година с фойерверки!!

    18:27 09.08.2025

  • 27 Ама да бееее

    0 0 Отговор
    Депутатът Амин Шери от блока „Лоялност към съпротивата“ на Хизбула заяви, че партията му „ще се справи с действията на правителството, следвайки принципа стъпка по стъпка“, добавяйки, че Хизбула „е възразила срещу документа на САЩ, защото той отразява целите на Израел“.
    "Това, което правителството прави, са прибързани стъпки, които не имунизират суверенитета и не освобождават земята. Искаме сериозна дискусия за отбранителната стратегия и използването на елементите на силата“, добави Шери в интервю за телевизия Ал Джазира.
    "Правителството трябва да имунизира суверенитета на Ливан и вратата за диалог е все още отворена с правителството на премиера Наваф Салам“, каза Шери.
    Той добави: „Основната ни битка е с израелския враг, а не с която и да е друга партия, а американската хартия е капитулация и подчинение на американските и израелските диктати.“

    20:52 09.08.2025

  • 28 Ама да бееее

    0 0 Отговор
    Във вторник правителството взе историческо решение да монополизира оръжията в ръцете на държавата преди края на годината, а в четвъртък одобри целите на документа на американския пратеник Том Барак, който се фокусира върху разоръжаването на Хизбула и други въоръжени групировки в страната.
    Министрите на Хизбула и движението Амал напуснаха и двете заседания в знак на протест

    20:54 09.08.2025

  • 29 Ама да бееее

    0 0 Отговор
    Правителството вече взе много важно и опасно решение, без да знае какви са неговите последици и рискове за страната.... Впрочем това правителство не е избрано ! ....

    20:56 09.08.2025

  • 30 Да но истината е, че

    0 0 Отговор
    Не Иран а САЩ осъществяват крещяща и неприемлива намеса във вътрешните работи на Ливан... А Израел си прави каквото си реши без абсолютно с никой да се съобразява

    20:59 09.08.2025