Ливан осъди „неприемливата“ иранска намеса в разоръжаването на „Хизбула“

Ливанското външно министерство осъди „крещящата и неприемлива намеса“ на Иран след коментари от Техеран срещу решението на Ливан да разоръжи шиитската групировка „Хизбула“, която е ирански съюзник, предаде АФП, цитирана от БТА.
Министерството „осъжда неотдавнашните изявления на Али Акбар Велаяти - съветник на върховния лидер на Ислямската република, които представляват крещяща и неприемлива намеса във вътрешните работи на Ливан“, съобщи ведомството в социалната мрежа „Екс“.
Велаяти заяви по-рано, че „Иран със сигурност е против разоръжаването на „Хизбула“, тъй като Ислямската република винаги е помагала на ливанския народ и Съпротивата и продължава да го прави“.
„Някои висши ирански служители продължават да заемат съмнителни позиции относно вътрешните решения на Ливан, които нямат отношение към Ислямската република“, добави ливанското министерство, като „напомни на лидерите в Техеран, че би било по-добре Иран да се съсредоточи върху проблемите на собствения си народ“.
Във вторник правителството на Ливан възложи на армията да разработи план за разоръжаване на „Хизбула“ до края на годината, на което шиитското движение се противопоставя.
Безпилотен летателен апарат на израелските военновъздушни сили е стрелял по автомобил, движещ се по магистралата Айтарун-Айната в Южен Ливан, убивайки един от членовете на въоръженото крило на шиитското движение Хизбула, съобщи телевизионният канал Sky News Arabia, позовавайки се на източници от ливанската служба за сигурност.
Според тяхна информация, дронът е унищожил напълно автомобила, като е изстрелял три ракети по него. Починалият шиитски командир Хади Али Ханафир е принадлежал към специалните сили „Радван“. Преди това е имало няколко опита за покушение срещу него.
На 8 август пресслужбата на израелската армия съобщи, че командирът на специалното разузнавателно звено Мохамед Хамза Шахад е бил убит при атака с дрон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 pyzcламска
17:39 09.08.2025
2 И отново израелските изрооди
Коментиран от #15
17:42 09.08.2025
4 Тролей
17:44 09.08.2025
6 мехасмухар
До коментар #5 от "Поредният международен":погледни на горе
17:45 09.08.2025
7 Злобното Джуджи
17:45 09.08.2025
8 Че то не е ли нормално
Коментиран от #9
17:46 09.08.2025
9 Ку-ку
До коментар #8 от "Че то не е ли нормално":Ние си се трепем и без никой да стреля по автомобилите.....без война даваме повече жертви от Израел, например....ама това е защото "Ганьо е умен, безсмъртен и знае всичко"......
Коментиран от #10, #18
17:50 09.08.2025
11 Че естествено че да
Коментиран от #13, #17, #24
17:51 09.08.2025
12 и модараза
17:51 09.08.2025
13 в маати
До коментар #11 от "Че естествено че да":мое ли да стреляме?
17:52 09.08.2025
14 Чурулик чурулик
Бункерната е неразположена ,не си вдига телефона.
Митя си отвори нова Финландия.
Коментиран от #21
17:52 09.08.2025
15 Всяка партия със собствена армия
До коментар #2 от "И отново израелските изрооди":Как ти се струва това?
Коментиран от #19
17:53 09.08.2025
16 Както и да го гледате
17:54 09.08.2025
17 Гаргамел
До коментар #11 от "Че естествено че да":Ако се движи Путин може и с FGM-148 Javelin
даже е препоръчително
17:55 09.08.2025
18 Абе то си е верно
До коментар #9 от "Ку-ку":Че ние си се трепем и без никой да стреля по автомобилите.....без война, ама трябва и ясно да се каже че за ЕК и ЕС е законно и да стреляш по автомобилите движещи се по магистрала.... нали? Че да си е ясно
Коментиран от #22
17:58 09.08.2025
19 Това какво отношение има
До коментар #15 от "Всяка партия със собствена армия":С тероризма на Израел. Ливан си е суверенна държава нали? Вчера Израел уби примерно 9 строителни работника и взриви багер който ремонтирал водопровод. Щото решил че водопровода и багера били много хизболаски. Дрон минал пак вчера над погребение и листовки метнал: разотивайте се щото ще ви бомбим....тва нормално ли ти се струва ? Франсетата стоят там, вземат заплати и се оглеждат като гламави а политиците съвсем сдадоха багажа.
18:08 09.08.2025
20 Скоро ще има и такава новина
18:12 09.08.2025
21 Аллаху акбар
До коментар #14 от "Чурулик чурулик":Не се радвай много на ционистко Ла й но. Може скоро да се появи някой като австрийският художник и да ви сложи всички на място.
18:13 09.08.2025
22 Ку-ку
До коментар #18 от "Абе то си е верно":Ами, ако доказани и издирвани терористи се придвижват от точка А до точка Б и са следени от службите, какво трябва да направят.....може би да се опитат да ги "заловят" живи....да им предложат кафе/чай.....
Разберете, че няма друг начин за справяне с подобни типове, а ако сте забравили ще ви напомня и за вашият любим (явно) Путин какво направи с терористите, които бяха взели заложници преди доста време в един театър и какво заяви след като бяха избити всички (вкл. и не малко цивилни жертви).... "НИЕ С ТЕРОРИСТИ НЕ ПРЕГОВАРЯМЕ"......и не дай Боже да се появят подобни инциденти тук в България, не вярвам, че ще имате по-различно отношение от това, което в момента е към всеки такъв подобен(терорист)....
18:13 09.08.2025
24 777
До коментар #11 от "Че естествено че да":Само бавноразвиващи вярват в "демокрацията" на западния режим.
18:15 09.08.2025
25 Механик
18:16 09.08.2025
26 Лумпен
18:27 09.08.2025
27 Ама да бееее
"Това, което правителството прави, са прибързани стъпки, които не имунизират суверенитета и не освобождават земята. Искаме сериозна дискусия за отбранителната стратегия и използването на елементите на силата“, добави Шери в интервю за телевизия Ал Джазира.
"Правителството трябва да имунизира суверенитета на Ливан и вратата за диалог е все още отворена с правителството на премиера Наваф Салам“, каза Шери.
Той добави: „Основната ни битка е с израелския враг, а не с която и да е друга партия, а американската хартия е капитулация и подчинение на американските и израелските диктати.“
20:52 09.08.2025
28 Ама да бееее
Министрите на Хизбула и движението Амал напуснаха и двете заседания в знак на протест
20:54 09.08.2025
29 Ама да бееее
20:56 09.08.2025
30 Да но истината е, че
20:59 09.08.2025