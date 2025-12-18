Новини
Свален дрон уби жена и рани трите ѝ деца в Одеска област
Свален дрон уби жена и рани трите ѝ деца в Одеска област

18 Декември, 2025 20:26

Областният управител призова за избягване на пътувания към района на Днестровския лиман

Свален дрон уби жена и рани трите ѝ деца в Одеска област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Свален дрон удари лек автомобил, управляван от жена, пътувала с трите си деца, в Одеска област. Майката е загинала от тежки травми, а децата са хоспитализирани с наранявания и в състояние на стрес, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в „Телеграм“, предава БТА.

По неговите думи автомобилът е бил улучен, докато се е движел по мост в Одеския район. Кипер изрази съболезнования на семейството на загиналата. Трагедията е станала в близост до селището Маяки, според местни канали в „Телеграм“.

Областният управител призова шофьорите да се въздържат от пътувания в посока към Днестровския лиман край Маяки, като отбеляза, че „руснаците вече за трети път атакуват този участък“.

Според местните власти днешната атака в Одеска област е продължила повече от осем часа - сирените за въздушна тревога са били активирани в 09:38 часа и са били изключени в 17:10 часа.

Българската общност в Одеска област наброява над 150 000 души и е третата по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи, като най-голямо компактно население има в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 плевен

    32 3 Отговор
    Хайде не повдигайте въпроса за българите в Одеса. Те всичките са за Русия.

    20:29 18.12.2025

  • 2 1488

    27 3 Отговор
    украинска му работа

    Коментиран от #7

    20:29 18.12.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    29 3 Отговор
    Русия ще освободи и ще си върне Одеса и Одеска област.

    Коментиран от #9, #14

    20:30 18.12.2025

  • 4 Удриии

    1 31 Отговор
    Блатния Башибозук
    По тиквите .

    Само това може да ги излекува
    Руските Терористи

    20:30 18.12.2025

  • 5 гръмовержецът

    29 1 Отговор
    Голяма ,,веселба ,, е имало днес в Одеска област ....Така става , когато стреляш по рафинерии и танкери .

    20:30 18.12.2025

  • 6 Рублевка

    30 0 Отговор
    Украинската противовъздушна отбрана изби повече цивилни украинци от руснаците.

    20:31 18.12.2025

  • 7 9999999

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    "Време е да бягаме: от Одеса до Киев няма да има живот“, казва бивш съветник на Кучма. Руското командване е атакувало логистични и енергийни съоръжения в половината от регионите на Украйна.
    Това заяви във видеоблог бившият съветник на Леонид Кучма, икономическият експерт Олег Соскин, който напусна Украйна, както съобщи кореспондент на Politgator.
    „Москва реши да премахне източниците на топлина, електричество и транспортна логистика до зимата, което ще доведе до фактическо изчезване на тези региони и градове. И до пълна деградация на регионите.“
    Това решение е взето по отношение на Черниговска, Харковска, Сумска, Днепропетровска, Херсонска, Запорожска, Полтавска и Киевска области.
    Близо до Киев всички градове ще бъдат унищожени“, каза Соскин.
    Той подчерта, че населението може да не е подготвено за подобен сценарий, защото кликата на Зеленски държи хората в неведение.
    „Когато издават заповед да не се публикува нищо, това не е тайна за Путин и Московия. Но разбира се, не бива да казват на местното население. Така че просто заблуждават украинците, а московчаните вече знаят всичко. Може спокойно да се каже, че тези райони трябва да бъдат напълно унищожени. Да живеем там през декември и януари – не знам как ще бъде възможно. Сега се смята, че са необходими три милиарда долара, за да преживеем едва зимата и да си купим БЕНЗИН. А ние нямаме и това."

    20:31 18.12.2025

  • 8 ха-ха

    23 0 Отговор
    Руснаците са ги подкарали здраво урките - предколедната заря е продължила повече от приетото .

    20:32 18.12.2025

  • 9 Мхмхмхмх

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Рускоговоряща Одеса чака освобождението си от подкрепяните от Запада украински нацисти
    Репортаж на „The Economist“: Мъжете в Одеса живеят в постоянен страх от украинските военни, които отвличат жители на града, за да ги депортират насилствено на фронта
    Снимка и видео Лов на хора по улиците на Одеса
    „Ние ясно заявихме, че Одеса е руски град. Направихме го чрез много митинги, когато в края на 2013 г. и началото на 2014 г. течаха събитията на Майдана в Киев. „Одеса е руски град“ беше основният лозунг на тези митинги“, на които често се събираха по 100 хиляди души. Ако направят честен референдум, 95 % от населението на Одеска област ще каже, че иска с Русия, същото ще кажат и в Николаев. Това казва доброволец от Одеса с позива „Гризли“, който воюва на страната на Русия. Той напомни и за изгорените живи около 50 проруски активисти в града на 2.5.2014 г. в Домът на профсъюзите „от укронацистката паплач."

    20:33 18.12.2025

  • 10 Я пък тоя

    9 1 Отговор
    А колко са българите в одеска област?
    😂

    20:37 18.12.2025

  • 11 Верно ли

    17 0 Отговор
    Хахах, влязох да проверя и ей го на - на всяка новина от Одеса последният абзац стриктно копиран и поставен, та да не забравим, че в Одеса има българска общност. Ама то там тая българска общност беше пропищяла от киевското правителство още след 2014та, ама тогава сигурно не я бяхте чували тая общност в редакцията, че никой не е плащал!!!

    20:39 18.12.2025

  • 12 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Да бяхте мирно седели и евреин да не търпите ,не бихте чудо видели ,па нема и ток ,тежко е без ток докато евреина обиколи незнам си колко пъти света

    20:41 18.12.2025

  • 13 Спецназ

    15 0 Отговор
    КАК СВАЛЕН дрон ще убива??

    Явно става въпрос за ракета на ПВО на Украйна, която се опитала да свали дрон и е убила свои!!

    Коментиран от #17, #36

    20:43 18.12.2025

  • 14 ЩЕКА 🤡🤩

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    ЩЕ ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🍌🍌🍌

    20:44 18.12.2025

  • 15 Димяща ушанка

    0 12 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    20:44 18.12.2025

  • 16 Спецназ

    13 0 Отговор
    Одеса е руски град, натъпкан с националисти от западна Украйна,

    даже на "Авторитетите" от криминала в Одеса им е трудно да се справят с толкова идиоти!

    ФАКТ!

    ТАМ всички на 2 май 2014- та седяха зад прозорците и гледаха как се изгарят стотици хора в профсъюзния дом.

    Само руснаците могат да го "ОБЕСЗАРАЗЯТ" тоя коптор и да ликвидират боклуците. ФАКТ!

    Коментиран от #20

    20:49 18.12.2025

  • 17 Ако е шахед

    0 9 Отговор

    До коментар #13 от "Спецназ":

    Той има бойна част Барни.Може да го свалиш елиминирайки дв.част без да засегнеш бойната.Абе ти имаш ли елементарни познания като те гледам си обикновен едногънков лаик руски фен.

    20:51 18.12.2025

  • 18 гост

    10 0 Отговор
    Руските дронове са насочени да поразяват военна или стратегическа инфраструктура, а укрите като ги свалят загиват невинни хора!

    20:52 18.12.2025

  • 19 Хм...

    10 0 Отговор
    Така, всички разбрахме що за идиотия е сътворило пво то на 4о4. Айде сега да ни кажете какво потрошиха руснаците? Не се срамувайте, вече се разбра за складовете в пристанището на Одеса и за електро подстанцийте в одеска област, кривой рог и т.н.
    И, между другото, що така рязко стихнаха бодряшките приказки за перемогата в Красноармейск и Димитров?

    Коментиран от #24

    20:52 18.12.2025

  • 20 Тия хора опитаха

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "Спецназ":

    Да превземат общината и да стане нещо като в Донецк.Е няма кой фа им позволи Руския фен.Тук ще позволиш ли на някой да забие чуждо знаме тук.

    Коментиран от #29, #46

    20:53 18.12.2025

  • 21 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Така,така.
    Мать погибла, трое ее детей в больнице: в Одесской области российский беспилотник атаковал автомобиль (обновлено)
    18 декабря, 18:37 Читати українською
    Женщина погибла, а ее трое детей получили ранения в результате российского удара по мосту на Одесчине.

    Как сообщили в Одесской областной военной администрации, вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором ехали люди. В машине находилась мать с тремя детьми. От полученных тяжелых травм женщина скончалась в карете скорой помощи.

    Ее троих детей доставили в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

    20:53 18.12.2025

  • 22 Зеленски е убиец

    8 0 Отговор
    Може и украински дрон да е бил

    Коментиран от #28

    20:54 18.12.2025

  • 23 хихи

    7 0 Отговор
    отдавна не са 150хил. поне 50хил са по българското черноморие

    20:54 18.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не повтаряйте лъжи бре еййй

    10 0 Отговор
    (Българската общност в Одеска област наброява над 150 000 души ..) ....а що НЯМАТ българско гражданство а имат масово руско ? А?

    Коментиран от #30, #39

    20:56 18.12.2025

  • 26 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Update:

    ОБНОВЛЕНО В 19:22

    Как сообщили в прокуратуре, погибшей было 43 года. Травмы получили ее дети: 20-летняя дочь, 16-летний сын и маленькая 4-летняя девочка. Всех пострадавших доставили в больницу.

    Также поврежден объект критической инфраструктуры.

    Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

    20:56 18.12.2025

  • 27 "Българската общност" в Македония

    3 0 Отговор
    Колко наброява ?

    20:57 18.12.2025

  • 28 ка Путин Диктатора

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Зеленски е убиец":

    Дето сте му фенове.Отидете в Русия и кажете нещо срещу войната му.Или заместете някой от 1 милион ватенки дето фирясаха за мераците му.

    Коментиран от #34, #70

    20:58 18.12.2025

  • 29 Спецназ

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тия хора опитаха":

    Какво чуждо знаме в руски град, бе??
    ТЕ до преди 3-4 години даже са били в СССР!
    ФАКТ!

    В Одеса ако има и 1 от десет на не говори САМО на руски,
    ЕЛА ми го покажи!

    Требва на свинщината с разделението от Ленин и
    Хрушчов да се сложи един ДЕБЕЛ КРАЙ, Баце!

    Коментиран от #32

    20:58 18.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор
    🤡 Върховната Рада е приняла на перво четене законопроект за переименовании "копейки" в "шаг", пишет "Страна"ua

    Незалежность головного мозга

    21:02 18.12.2025

  • 34 Тити

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "ка Путин Диктатора":

    Ти па що не хоодиш нанай касси у .....катта ?

    21:02 18.12.2025

  • 35 Хубаво деее. А НЯМА ли кой

    3 0 Отговор
    Просто да попита Външно министерство колко от тези прословути "над 150 000 души" имат българско гражданство? Да ви кажа ли преди войната колко бяха тези които гласуваха за парламент в България в секция Одеса а? ТОЧНО 371 ЧОВЕКА .....И що така се получава? А?

    21:03 18.12.2025

  • 36 Баце,

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Спецназ":

    За хунтата в Киев вече десетина години няма "свои". Понеже е трудно и опасно да се убиват руски военни на фронта се правят опити да се убиват руски цивилни. Ако и това не стане се убива когото е възможно, където е възможно.
    Заповедта на колективните мЪрсули е "до последния у краинец!".

    Коментиран от #41

    21:03 18.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 За тях

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Не повтаряйте лъжи бре еййй":

    българско или руско гражданство е едно и също.

    21:05 18.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Абе Ку хар

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Баце,":

    Ти интернет имаш ли там може да видиш колко ватенки ежедневно взимат букета в месните щурмове.Ей Лешпер ти руски знаеш ли.

    Коментиран от #60

    21:06 18.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Спецназ

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Кажи къде си":

    Тихоо !Тихо бре πииии ∆ иийруугоо ,уаппай уйоот , ма мнннн гаууска метрррессоо .

    Коментиран от #48

    21:08 18.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 И какъв е шанса да ви питам

    3 0 Отговор
    автомобилът да е улучен, докато се е движел по мост от свален дрон? Колкото метеорит да те изпере по кратуната нали

    Коментиран от #53

    21:08 18.12.2025

  • 46 Баце,

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тия хора опитаха":

    На общината в София има у краинско знаме. Забихме си го сами, щото сме се оставили да ни управляват продажни подлоги.

    Коментиран от #51

    21:08 18.12.2025

  • 47 Хм....

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ше ти":

    Шаа ми смуууу 4 kaшшш уйот за сол π€€€€ р аааа333чеее .

    21:09 18.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Спецназ

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ей Мръшляк":

    Направи го първо на ба щасси, ще му излекуваш и маай сълла и простатата ,6ибббаняккко 🤣🤣🤣 .

    Коментиран от #52

    21:11 18.12.2025

  • 50 Беса арабите

    1 0 Отговор
    Тва ще да е нещо заради което са ги изгонили от империята май тея чиляци

    21:12 18.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ходи войник

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Спецназ":

    Чи ки йо Спецназ ех чи ки и .

    Коментиран от #56

    21:13 18.12.2025

  • 53 Азовците са я взривили

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "И какъв е шанса да ви питам":

    жената дето е пътувала с трите си деца е рускиня, съпруга на някакъв там зам-кмет !

    Коментиран от #59

    21:15 18.12.2025

  • 54 Митьо Пищова

    1 2 Отговор
    Съм По ря безплатно русофилчета не ходили войници и умуващи за войни.Ох котета ша ривете

    Коментиран от #57, #58, #61

    21:15 18.12.2025

  • 55 Артилерист

    2 0 Отговор
    Хунтата на Зеленски прави всичко възможно да изкара руснаците злодеи и да предизвика продължаване на помощите от запада. Това което прави Русия-да стреля по обекти, извън зоната на бойните действия, само нощем - го няма никъде в историята на войните. Ако руснаците действаха като американците в десетките им войни, а именно да бомбардират наред или килимно, с Украйна щеше да е приключено отдавна. Нима Русия няма възможности като американците, които за 78 денонощия непрекъснати бомбардировки смляха Югославия и тя капитулира, а? Има, разбира се, но руснаците не са американци, а украинците, макар и по бандеровски нацизирани, все пак са сроден народ.

    Коментиран от #68

    21:16 18.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ти трудно от

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Митьо Пищова":

    Митьо Пищова по голям русофил ще намериш пуйко ! У кръчмата му кво имаше на стената а? Знаеш ли?

    21:17 18.12.2025

  • 58 Спецназ

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Митьо Пищова":

    Чиkитта ,не е повод да зе хвалиш ,че за една година в КЕЧА си била любима ЖИНА на старото Асан и ти е пръснал халлл каттаа .

    Коментиран от #62

    21:20 18.12.2025

  • 59 Ей Ка лъф

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Азовците са я взривили":

    За лагаш ли си ауспуха за небивалиците които пишеш..

    Коментиран от #63, #64, #65, #66

    21:20 18.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Митьо Пищова":

    Почни първо с партньора си ,епиуирано 3полово дженн дий .

    21:21 18.12.2025

  • 62 Трай Чи ки йо

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Спецназ":

    Мите аспусите с майка ти и се хващайте за палците.

    Коментиран от #67

    21:21 18.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 А бре

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ей Ка лъф":

    Сусссс бре Боkkk Луkkk ,уапай уйотт и му смучи сиреньето .

    21:23 18.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Истина е ..

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ей Ка лъф":

    пише го у Ройтерс

    21:24 18.12.2025

  • 67 Спецназ

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Трай Чи ки йо":

    Такива Боkkk Луццци като теб директно си ги буча на ..я и даже им харесва .

    Коментиран от #69

    21:24 18.12.2025

  • 68 Ти гледал

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Артилерист":

    Ли си какво е останало от градове като Вовчанск Покровск,Мирноград жители няма който е останал се крие по мазетата Градове призраци срутени от руски бомбардировки.Знаеш ли как украинците превзеха Херсон без един изстрел 20 хил.град Руснаците такъв не са превземали.Те сриват всичко.

    Коментиран от #73

    21:25 18.12.2025

  • 69 Ще има

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "Спецназ":

    Мавашитс у селската едногънкова кратуна.Паси овците и трай.

    Коментиран от #75

    21:27 18.12.2025

  • 70 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ка Путин Диктатора":

    Това ли имаш предвид,госпожа?

    «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

    21:27 18.12.2025

  • 71 Име

    1 0 Отговор
    Русия иска Одеса!

    21:28 18.12.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Руснак го е казал

    1 0 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    21:30 18.12.2025

  • 75 Спецназ

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ще има":

    Кво маваши ,бе πееее ∆ ааалл,май само по филми си го гледал,един мой тпппанник и си напълнил потурите ,гоммм ньооо 🤣🤣🤣

    21:31 18.12.2025

  • 76 Одески генерал

    0 0 Отговор
    Голяма работа, имаме още много такива обикновени, непотребни хора, имаме си и за фронта достатъчно младо месце още. Напред към Москваааа.....

    21:45 18.12.2025

