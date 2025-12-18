Свален дрон уби жена и рани трите ѝ деца в Одеска област

Свален дрон удари лек автомобил, управляван от жена, пътувала с трите си деца, в Одеска област. Майката е загинала от тежки травми, а децата са хоспитализирани с наранявания и в състояние на стрес, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в „Телеграм“, предава БТА.
По неговите думи автомобилът е бил улучен, докато се е движел по мост в Одеския район. Кипер изрази съболезнования на семейството на загиналата. Трагедията е станала в близост до селището Маяки, според местни канали в „Телеграм“.
Областният управител призова шофьорите да се въздържат от пътувания в посока към Днестровския лиман край Маяки, като отбеляза, че „руснаците вече за трети път атакуват този участък“.
Според местните власти днешната атака в Одеска област е продължила повече от осем часа - сирените за въздушна тревога са били активирани в 09:38 часа и са били изключени в 17:10 часа.
Българската общност в Одеска област наброява над 150 000 души и е третата по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи, като най-голямо компактно население има в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 плевен
20:29 18.12.2025
2 1488
Коментиран от #7
20:29 18.12.2025
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #9, #14
20:30 18.12.2025
4 Удриии
По тиквите .
Само това може да ги излекува
Руските Терористи
20:30 18.12.2025
5 гръмовержецът
20:30 18.12.2025
6 Рублевка
20:31 18.12.2025
7 9999999
До коментар #2 от "1488":"Време е да бягаме: от Одеса до Киев няма да има живот“, казва бивш съветник на Кучма. Руското командване е атакувало логистични и енергийни съоръжения в половината от регионите на Украйна.
Това заяви във видеоблог бившият съветник на Леонид Кучма, икономическият експерт Олег Соскин, който напусна Украйна, както съобщи кореспондент на Politgator.
„Москва реши да премахне източниците на топлина, електричество и транспортна логистика до зимата, което ще доведе до фактическо изчезване на тези региони и градове. И до пълна деградация на регионите.“
Това решение е взето по отношение на Черниговска, Харковска, Сумска, Днепропетровска, Херсонска, Запорожска, Полтавска и Киевска области.
Близо до Киев всички градове ще бъдат унищожени“, каза Соскин.
Той подчерта, че населението може да не е подготвено за подобен сценарий, защото кликата на Зеленски държи хората в неведение.
„Когато издават заповед да не се публикува нищо, това не е тайна за Путин и Московия. Но разбира се, не бива да казват на местното население. Така че просто заблуждават украинците, а московчаните вече знаят всичко. Може спокойно да се каже, че тези райони трябва да бъдат напълно унищожени. Да живеем там през декември и януари – не знам как ще бъде възможно. Сега се смята, че са необходими три милиарда долара, за да преживеем едва зимата и да си купим БЕНЗИН. А ние нямаме и това."
20:31 18.12.2025
8 ха-ха
20:32 18.12.2025
9 Мхмхмхмх
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Рускоговоряща Одеса чака освобождението си от подкрепяните от Запада украински нацисти
Репортаж на „The Economist“: Мъжете в Одеса живеят в постоянен страх от украинските военни, които отвличат жители на града, за да ги депортират насилствено на фронта
Снимка и видео Лов на хора по улиците на Одеса
„Ние ясно заявихме, че Одеса е руски град. Направихме го чрез много митинги, когато в края на 2013 г. и началото на 2014 г. течаха събитията на Майдана в Киев. „Одеса е руски град“ беше основният лозунг на тези митинги“, на които често се събираха по 100 хиляди души. Ако направят честен референдум, 95 % от населението на Одеска област ще каже, че иска с Русия, същото ще кажат и в Николаев. Това казва доброволец от Одеса с позива „Гризли“, който воюва на страната на Русия. Той напомни и за изгорените живи около 50 проруски активисти в града на 2.5.2014 г. в Домът на профсъюзите „от укронацистката паплач."
20:33 18.12.2025
10 Я пък тоя
😂
20:37 18.12.2025
11 Верно ли
20:39 18.12.2025
12 Kaлпазанин
20:41 18.12.2025
13 Спецназ
Явно става въпрос за ракета на ПВО на Украйна, която се опитала да свали дрон и е убила свои!!
Коментиран от #17, #36
20:43 18.12.2025
14 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":ЩЕ ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🍌🍌🍌
20:44 18.12.2025
15 Димяща ушанка
20:44 18.12.2025
16 Спецназ
даже на "Авторитетите" от криминала в Одеса им е трудно да се справят с толкова идиоти!
ФАКТ!
ТАМ всички на 2 май 2014- та седяха зад прозорците и гледаха как се изгарят стотици хора в профсъюзния дом.
Само руснаците могат да го "ОБЕСЗАРАЗЯТ" тоя коптор и да ликвидират боклуците. ФАКТ!
Коментиран от #20
20:49 18.12.2025
17 Ако е шахед
До коментар #13 от "Спецназ":Той има бойна част Барни.Може да го свалиш елиминирайки дв.част без да засегнеш бойната.Абе ти имаш ли елементарни познания като те гледам си обикновен едногънков лаик руски фен.
20:51 18.12.2025
18 гост
20:52 18.12.2025
19 Хм...
И, между другото, що така рязко стихнаха бодряшките приказки за перемогата в Красноармейск и Димитров?
Коментиран от #24
20:52 18.12.2025
20 Тия хора опитаха
До коментар #16 от "Спецназ":Да превземат общината и да стане нещо като в Донецк.Е няма кой фа им позволи Руския фен.Тук ще позволиш ли на някой да забие чуждо знаме тук.
Коментиран от #29, #46
20:53 18.12.2025
21 Сатана Z
Мать погибла, трое ее детей в больнице: в Одесской области российский беспилотник атаковал автомобиль (обновлено)
18 декабря, 18:37 Читати українською
Женщина погибла, а ее трое детей получили ранения в результате российского удара по мосту на Одесчине.
Как сообщили в Одесской областной военной администрации, вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором ехали люди. В машине находилась мать с тремя детьми. От полученных тяжелых травм женщина скончалась в карете скорой помощи.
Ее троих детей доставили в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
20:53 18.12.2025
22 Зеленски е убиец
Коментиран от #28
20:54 18.12.2025
23 хихи
20:54 18.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не повтаряйте лъжи бре еййй
Коментиран от #30, #39
20:56 18.12.2025
26 Сатана Z
ОБНОВЛЕНО В 19:22
Как сообщили в прокуратуре, погибшей было 43 года. Травмы получили ее дети: 20-летняя дочь, 16-летний сын и маленькая 4-летняя девочка. Всех пострадавших доставили в больницу.
Также поврежден объект критической инфраструктуры.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
20:56 18.12.2025
27 "Българската общност" в Македония
20:57 18.12.2025
28 ка Путин Диктатора
До коментар #22 от "Зеленски е убиец":Дето сте му фенове.Отидете в Русия и кажете нещо срещу войната му.Или заместете някой от 1 милион ватенки дето фирясаха за мераците му.
Коментиран от #34, #70
20:58 18.12.2025
29 Спецназ
До коментар #20 от "Тия хора опитаха":Какво чуждо знаме в руски град, бе??
ТЕ до преди 3-4 години даже са били в СССР!
ФАКТ!
В Одеса ако има и 1 от десет на не говори САМО на руски,
ЕЛА ми го покажи!
Требва на свинщината с разделението от Ленин и
Хрушчов да се сложи един ДЕБЕЛ КРАЙ, Баце!
Коментиран от #32
20:58 18.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Незалежность головного мозга
21:02 18.12.2025
34 Тити
До коментар #28 от "ка Путин Диктатора":Ти па що не хоодиш нанай касси у .....катта ?
21:02 18.12.2025
35 Хубаво деее. А НЯМА ли кой
21:03 18.12.2025
36 Баце,
До коментар #13 от "Спецназ":За хунтата в Киев вече десетина години няма "свои". Понеже е трудно и опасно да се убиват руски военни на фронта се правят опити да се убиват руски цивилни. Ако и това не стане се убива когото е възможно, където е възможно.
Заповедта на колективните мЪрсули е "до последния у краинец!".
Коментиран от #41
21:03 18.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 За тях
До коментар #25 от "Не повтаряйте лъжи бре еййй":българско или руско гражданство е едно и също.
21:05 18.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Абе Ку хар
До коментар #36 от "Баце,":Ти интернет имаш ли там може да видиш колко ватенки ежедневно взимат букета в месните щурмове.Ей Лешпер ти руски знаеш ли.
Коментиран от #60
21:06 18.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Спецназ
До коментар #37 от "Кажи къде си":Тихоо !Тихо бре πииии ∆ иийруугоо ,уаппай уйоот , ма мнннн гаууска метрррессоо .
Коментиран от #48
21:08 18.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 И какъв е шанса да ви питам
Коментиран от #53
21:08 18.12.2025
46 Баце,
До коментар #20 от "Тия хора опитаха":На общината в София има у краинско знаме. Забихме си го сами, щото сме се оставили да ни управляват продажни подлоги.
Коментиран от #51
21:08 18.12.2025
47 Хм....
До коментар #42 от "Ше ти":Шаа ми смуууу 4 kaшшш уйот за сол π€€€€ р аааа333чеее .
21:09 18.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Спецназ
До коментар #44 от "Ей Мръшляк":Направи го първо на ба щасси, ще му излекуваш и маай сълла и простатата ,6ибббаняккко 🤣🤣🤣 .
Коментиран от #52
21:11 18.12.2025
50 Беса арабите
21:12 18.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ходи войник
До коментар #49 от "Спецназ":Чи ки йо Спецназ ех чи ки и .
Коментиран от #56
21:13 18.12.2025
53 Азовците са я взривили
До коментар #45 от "И какъв е шанса да ви питам":жената дето е пътувала с трите си деца е рускиня, съпруга на някакъв там зам-кмет !
Коментиран от #59
21:15 18.12.2025
54 Митьо Пищова
Коментиран от #57, #58, #61
21:15 18.12.2025
55 Артилерист
Коментиран от #68
21:16 18.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ти трудно от
До коментар #54 от "Митьо Пищова":Митьо Пищова по голям русофил ще намериш пуйко ! У кръчмата му кво имаше на стената а? Знаеш ли?
21:17 18.12.2025
58 Спецназ
До коментар #54 от "Митьо Пищова":Чиkитта ,не е повод да зе хвалиш ,че за една година в КЕЧА си била любима ЖИНА на старото Асан и ти е пръснал халлл каттаа .
Коментиран от #62
21:20 18.12.2025
59 Ей Ка лъф
До коментар #53 от "Азовците са я взривили":За лагаш ли си ауспуха за небивалиците които пишеш..
Коментиран от #63, #64, #65, #66
21:20 18.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ами
До коментар #54 от "Митьо Пищова":Почни първо с партньора си ,епиуирано 3полово дженн дий .
21:21 18.12.2025
62 Трай Чи ки йо
До коментар #58 от "Спецназ":Мите аспусите с майка ти и се хващайте за палците.
Коментиран от #67
21:21 18.12.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 А бре
До коментар #59 от "Ей Ка лъф":Сусссс бре Боkkk Луkkk ,уапай уйотт и му смучи сиреньето .
21:23 18.12.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Истина е ..
До коментар #59 от "Ей Ка лъф":пише го у Ройтерс
21:24 18.12.2025
67 Спецназ
До коментар #62 от "Трай Чи ки йо":Такива Боkkk Луццци като теб директно си ги буча на ..я и даже им харесва .
Коментиран от #69
21:24 18.12.2025
68 Ти гледал
До коментар #55 от "Артилерист":Ли си какво е останало от градове като Вовчанск Покровск,Мирноград жители няма който е останал се крие по мазетата Градове призраци срутени от руски бомбардировки.Знаеш ли как украинците превзеха Херсон без един изстрел 20 хил.град Руснаците такъв не са превземали.Те сриват всичко.
Коментиран от #73
21:25 18.12.2025
69 Ще има
До коментар #67 от "Спецназ":Мавашитс у селската едногънкова кратуна.Паси овците и трай.
Коментиран от #75
21:27 18.12.2025
70 Сатана Z
До коментар #28 от "ка Путин Диктатора":Това ли имаш предвид,госпожа?
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
21:27 18.12.2025
71 Име
21:28 18.12.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Руснак го е казал
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
21:30 18.12.2025
75 Спецназ
До коментар #69 от "Ще има":Кво маваши ,бе πееее ∆ ааалл,май само по филми си го гледал,един мой тпппанник и си напълнил потурите ,гоммм ньооо 🤣🤣🤣
21:31 18.12.2025
76 Одески генерал
21:45 18.12.2025