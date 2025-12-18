Свален дрон уби жена и рани трите ѝ деца в Одеска област

Свален дрон удари лек автомобил, управляван от жена, пътувала с трите си деца, в Одеска област. Майката е загинала от тежки травми, а децата са хоспитализирани с наранявания и в състояние на стрес, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в „Телеграм“, предава БТА.

По неговите думи автомобилът е бил улучен, докато се е движел по мост в Одеския район. Кипер изрази съболезнования на семейството на загиналата. Трагедията е станала в близост до селището Маяки, според местни канали в „Телеграм“.

Областният управител призова шофьорите да се въздържат от пътувания в посока към Днестровския лиман край Маяки, като отбеляза, че „руснаците вече за трети път атакуват този участък“.

Според местните власти днешната атака в Одеска област е продължила повече от осем часа - сирените за въздушна тревога са били активирани в 09:38 часа и са били изключени в 17:10 часа.

Българската общност в Одеска област наброява над 150 000 души и е третата по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи, като най-голямо компактно население има в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.