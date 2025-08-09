Руският президент Владимир Путин и бразилският президент Лула да Силва проведоха телефонен разговор, съобщи пресслужбата на Кремъл.

„Владимир Путин информира бразилския си колега за основните резултати от неотдавнашната среща със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф. Бразилският президент изрази подкрепа за усилията, насочени към улесняване на уреждането на украинската криза“, се казва в изявлението.

По време на разговора, ръководителите на двете държави „потвърдиха взаимния си ангажимент за по-нататъшно укрепване на руско-бразилските отношения на стратегическо партньорство, както и взаимодействието в рамките на БРИКС“, отбеляза Кремъл.

Телефонният разговор с бразилския президент беше последният от поредица контакти между руския държавен глава и чуждестранни лидери през последните дни. Както съобщи по-рано помощникът на Путин Юрий Ушаков, Москва информира своите приятели и партньори по целия свят за резултатите от посещението на Уитков в Русия на 6 август, когато той беше приет от президента Путин.