Путин разказа на Лула да Силва за срещата с Уиткоф

9 Август, 2025 18:37 762 9

  • лула да силва-
  • владимир путин-
  • разговор

Бразилският президент изрази подкрепа за усилията, насочени към улесняване на уреждането на украинската криза

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин и бразилският президент Лула да Силва проведоха телефонен разговор, съобщи пресслужбата на Кремъл.

„Владимир Путин информира бразилския си колега за основните резултати от неотдавнашната среща със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф. Бразилският президент изрази подкрепа за усилията, насочени към улесняване на уреждането на украинската криза“, се казва в изявлението.

По време на разговора, ръководителите на двете държави „потвърдиха взаимния си ангажимент за по-нататъшно укрепване на руско-бразилските отношения на стратегическо партньорство, както и взаимодействието в рамките на БРИКС“, отбеляза Кремъл.

Телефонният разговор с бразилския президент беше последният от поредица контакти между руския държавен глава и чуждестранни лидери през последните дни. Както съобщи по-рано помощникът на Путин Юрий Ушаков, Москва информира своите приятели и партньори по целия свят за резултатите от посещението на Уитков в Русия на 6 август, когато той беше приет от президента Путин.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Човек

    2 8 Отговор
    Стига с този Путин

    18:43 09.08.2025

  • 2 Крим е на Украйна

    2 11 Отговор
    Украинците ще победят фашистка Русия!

    Коментиран от #8

    18:43 09.08.2025

  • 3 Факт

    1 2 Отговор
    Без БРИКС да построят мощен военен флот, няма как да се противопоставят!

    Коментиран от #6

    18:44 09.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    3 10 Отговор
    Абе кво цял Свят се занимава с мръсссните ру3ки неможачи дето ореваха ООН че видите ли Украйна се съпротивлявала, а 300 корейци им освободиха Курск за Три Дня. Да се изнасят от Украйна, че и от Русия някъде в Сахара, да освободят благодатната Сибирска територия за наистина кадърни и можещи хора.
    ОлигофpЕни 👎

    18:46 09.08.2025

  • 5 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Голям смях е паднал

    18:47 09.08.2025

  • 6 Госあ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Китайския флот е доста мощен, апропо. Когато Китай прави флот, го прави мощен. И в далечното минало е било така.

    19:06 09.08.2025

  • 7 Излагация.

    1 6 Отговор
    Путин стана посмешище и в държавите от БРИКС. Дори те му се подиграват на глупостта и тайничко се радват на фалита на Русия. Китай и той си мълчи и гледа сеира на Путин, и търпеливо чака да заграби сибирски територии, по-точно да си ги върне.

    19:07 09.08.2025

  • 8 🤣🤣🤣🤣🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Крим е на Украйна":

    На кВи Зеленки си ?!!!

    19:13 09.08.2025

  • 9 Госあ

    3 0 Отговор
    козяците да видят как комуникират партньорите в БРИКС и да видят как портокала се разпорежда с европодлогите хахахаха, с България, не коментирам. Такива са западните взаимоотношения, не партньорски, а между роб и робовладелец. Толко им нивото на цивилизованост, бате.

    19:20 09.08.2025

Новини по държави:
