Руски бизнесмени под санкции може да придружат Путин за срещата му с Тръмп в Аляска

Голяма делегация от руски бизнесмени ще пътува до Аляска с президента Владимир Путин, предлагайки на американския му колега Доналд Тръмп мащабни инвестиции в този щат.

За това информира Телеграм каналът "Черные очки".

Негови източници съобщават, че начело на тази делегация най-вероятно ще бъде ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на президента на Руската федерация за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

Очаква се в Аляска да пристигнат и ръководителят на „Ростех“ Чемезов, ръководителят на „Роснефт“ Сечин, милиардерите Абрамович, Дерипаска и Михелсон.

„Повечето от тях са под американски санкции, но те могат да бъдат отменени локално за няколко часа заради пътуването им до Аляска - вече е имало такива прецеденти, като например със същия Дмитриев, който посети Вашингтон преди няколко месеца, въпреки че беше в списъка със санкции“, казват запознати.