Руски бизнесмени под санкции може да придружат Путин за срещата му с Тръмп в Аляска

Руски бизнесмени под санкции може да придружат Путин за срещата му с Тръмп в Аляска

9 Август, 2025 21:19, обновена 9 Август, 2025 21:30 1 151 44

Начело на руската делегация най-вероятно ще бъде Кирил Дмитриев

Руски бизнесмени под санкции може да придружат Путин за срещата му с Тръмп в Аляска - 1
Снимка: ЕПА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Голяма делегация от руски бизнесмени ще пътува до Аляска с президента Владимир Путин, предлагайки на американския му колега Доналд Тръмп мащабни инвестиции в този щат.

За това информира Телеграм каналът "Черные очки".

Негови източници съобщават, че начело на тази делегация най-вероятно ще бъде ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на президента на Руската федерация за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

Очаква се в Аляска да пристигнат и ръководителят на „Ростех“ Чемезов, ръководителят на „Роснефт“ Сечин, милиардерите Абрамович, Дерипаска и Михелсон.

„Повечето от тях са под американски санкции, но те могат да бъдат отменени локално за няколко часа заради пътуването им до Аляска - вече е имало такива прецеденти, като например със същия Дмитриев, който посети Вашингтон преди няколко месеца, въпреки че беше в списъка със санкции“, казват запознати.


  • 1 Данко Харсъзина

    9 5 Отговор
    Бай Дончо иска да прави бизнес с руснаците. Демек иска ресурси. Какво ще му даде Путин, предстои да видим.

    Коментиран от #8, #15

    21:37 09.08.2025

  • 2 Гориил

    25 3 Отговор
    Но Европа не е поканена в Аляска. Срам и унижение. Загуба и поражение.Вместо съюзници, имате двама мощни врагове.

    Коментиран от #20

    21:38 09.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    13 5 Отговор
    Путин ще даде нещо, бай Дончо ще отстъпи нещо. Какво, предстои да видим.

    21:39 09.08.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    ХИТЪР Е В В ПУТИН
    ... ПУСКА ЕВРЕИ ДА СЕ БИЯТ С ЕВРЕИ :)
    .....
    ЗЕЛЯ ЩЕ ГО ИЗГОРЯТ В СИНАГОГАТА ЕВРЕИТЕ:)

    21:39 09.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    6 19 Отговор
    Дано всите паднат със самольота ИЛ-96 300ПУ 😁👍

    Коментиран от #16

    21:44 09.08.2025

  • 6 Като предишната.

    6 1 Отговор
    Ще видим.

    21:44 09.08.2025

  • 7 Абсурдно

    3 7 Отговор
    И нелепо е търгаши да присъстват на преговори за мир. И без това гарантирано тези "преговори" ще пропаднат! Защото до сега няма нито еднъ взаимно приемливо за Киев и Москва предложение.

    21:45 09.08.2025

  • 8 Злобното Джуджи

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    ".. Какво ще му даде Путин..."

    Какво да му даде......Комодорските острови, Камчатка и Сибирь.

    Коментиран от #13

    21:46 09.08.2025

  • 9 Има ли още неразбрали

    11 2 Отговор
    Че санкциите срещу Русия са само за наивници
    ζοΜδирани от меΔийния шум !

    21:46 09.08.2025

  • 10 Специална Военна Опсерация

    8 8 Отговор
    За Тръмп всичко е сделка, бизнес и печалба.
    За Путин всичко е победа и показуха.

    Няма да се разберат.

    За Путин сделка (да даде, за да получи) е равно на поражение!

    21:48 09.08.2025

  • 11 Хахахаха

    3 7 Отговор
    Помогнете им, не им сваляйте санкциите, те им помагат!

    21:49 09.08.2025

  • 12 Гориил

    14 2 Отговор
    Европа е престанала да бъде световна сила.Трите световни сили не възнамеряват да вземат предвид Европа. Европа няма решаващ глас в световните дела.Всички страни по света следят това отблизо и пренастройват отношенията си с вас.

    Коментиран от #33

    21:49 09.08.2025

  • 13 Можеш ли да отговориш

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Злобното Джуджи":

    Защо сам си харесваш с плюсчеТО
    коментарите ? 😁

    Коментиран от #17

    21:49 09.08.2025

  • 14 очевидец

    9 2 Отговор
    Ако човек се е научил да понася физическа болка - той е силен...
    Но ако се е научил да понася душевна болка, тогава той е непобедим...

    21:49 09.08.2025

  • 15 Хахахаха

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Путлера е разпродал рашата, една част на китай, другата на тръмпоча. Понеже е най-гоуемия геополитик. Накрая Китай и САЩ ще воюват, кой да вземе раша.

    21:50 09.08.2025

  • 16 ЦиΓα...нска клетва

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    Не хваща 😉😁

    21:50 09.08.2025

  • 17 Злобното Джуджи

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Можеш ли да отговориш":

    Щото руснак няма ме похвали 😁

    Коментиран от #18

    21:51 09.08.2025

  • 18 Лоши спомени

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Злобното Джуджи":

    От руски тираджии по паркингите на Европа,
    или.... ?

    Коментиран от #23

    21:53 09.08.2025

  • 19 8989

    2 4 Отговор
    Сащ са искали срещата да е в Аляска, а Путин как е приел такова унижение за Русия...При сделката за продажбата на Аляска, САЩ буквално са измамили Русия и са им отмъкнали Аляска срещу нищожната сума от 900 долара за кв. километър. Буквално за без пари, пълно прецакване за Русия.

    Коментиран от #38

    21:53 09.08.2025

  • 20 Хахахаха

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Като Европа и Украйна не са там, то преговорите няма да стигнат до никъде, в това трябва да си сигурен!

    Коментиран от #26, #39

    21:53 09.08.2025

  • 21 Хахахаха

    3 6 Отговор
    Копейкииии, никой няма да воюва за руските ресурси. Путлера сам ги дава.

    21:54 09.08.2025

  • 22 Руската армия днес е освободила

    7 4 Отговор
    от Киевския режим селата Новохацке и Товсте във Волновашки район на Донецка област. Това съобщава проектът DeepState. "Врагът днес окупира Новохацке и Толстой, а също така силно напредна близо до Верхнокаменско, Новоспасско, Никаноровка, Воскресенка, Зелени Хай и Торецк", се казва в доклада.

    Коментиран от #25

    21:54 09.08.2025

  • 23 Злобното Джуджи

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "Лоши спомени":

    Руски тираджии в Европу не ездят, само смотрят по телевизора 😁

    Коментиран от #28

    21:55 09.08.2025

  • 24 руския палячо Путин

    3 7 Отговор
    ще изтъргува русия на Китай, преди да го свалят от власт. 🤩🤡😅

    21:55 09.08.2025

  • 25 Хахахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "Руската армия днес е освободила":

    А селата съществуват ли още?

    21:56 09.08.2025

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Европа няма думата Кой може да представлява Европа Какво може да гарантира Европа

    21:59 09.08.2025

  • 27 Гориил

    7 2 Отговор
    В Аляска и Арктика икономическите интереси на двете страни се пресичат и има перспективи за мащабни проекти на стойност трилиони долари. Освен това Путин предложи Тръмп да построи най-добрите ледоразбивачи в света в ненадминати гигантски руски корабостроителници.

    22:01 09.08.2025

  • 28 Ти от село

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Злобното Джуджи":

    Излизал ли си, или само кибичиш
    пред ЗОМБИвизора ?

    Коментиран от #32

    22:01 09.08.2025

  • 29 ТРЪМП ще съсипе и закопае Америка

    4 1 Отговор
    “ мащабни руски инвестиции в Аляска“...???

    После американците да не реват, че заради глюупафия и алчен президент Тръмп , Путин им отмъкне Аляска...!!!

    Коментиран от #30

    22:03 09.08.2025

  • 30 Грухлю

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "ТРЪМП ще съсипе и закопае Америка":

    Всеки долар инвестиран в сащ е на вятъра, защото сащ са изпечени крадци. Но какво можеш да очакваш от руски евреи олигарси. Крадени пари лесно се харчат.

    22:07 09.08.2025

  • 31 az СВО Победа80

    3 1 Отговор
    Накратко:

    Провеждането на голямата среща на върха между Русия и САЩ в Аляска има много символични последици. Има очевиден исторически контекст. За Тръмп залогът върху Аляска е едновременно индикатор за приоритетите на външната политика и откриваща се възможност за привличане на инвестиции.

    Като част от наскоро сключена сделка с Япония, Токио обеща да инвестира милиарди долари в производство на газ и изграждане на терминали за втечнен природен газ (LNG) в Аляска. По време на ерата на Байдън правителството на САЩ се опита да ограничи добива на минерали в Аляска като част от зелената програма. Сега всички тези екологични ограничения се отменят от екипа на Тръмп.

    Белият дом се надява да създаде индустрия за редкоземни елементи в Аляска - засега тя се развива горе-долу само в Тексас. Местните власти вече са доволни от превръщането на Аляска в платформа за преговори, наричайки щата си „мост между народите“. Тръмп за пореден път показва, че Индо-Тихоокеанският регион е приоритет за него. Освен това Аляска действа и като коридор към Арктика.

    След преговорите е напълно възможно екипът на Тръмп да обяви отдавна очакваното намаляване на военното присъствие на САЩ в Европа. Освен това, Пентагонът в момента се нуждае от допълнителни сили на южната граница за борба с картелите. Останалите, ако преговорите с РФ са успешни, ще бъдат преразпределени в азиатския регион, който е ключов за Тръмп.

    22:12 09.08.2025

  • 32 Злобното Джуджи

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ти от село":

    Луд съм по руската култура !!!
    По цял ден чета Айвазовски, Репин, гледам картините на Горки, Толстой, Пушкин и филмите на Менделеев, Капица и Курчатов 👍😄

    Коментиран от #36, #37, #44

    22:14 09.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Цвете

    2 0 Отговор
    Много скоро? И доста милиардери.?! Е, наслука и дано приключи положително, защото взе да става тегаво. 👍👍👍

    22:19 09.08.2025

  • 35 Цвете

    2 0 Отговор
    Много скоро? И доста милиардери.?! Е, наслука и дано приключи положително, защото взе да става тегаво. 👍👍👍

    22:20 09.08.2025

  • 36 ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Злобното Джуджи":

    Щом четеш и Айвазовски - добре си , намали водката ! Почвай пак Достоевски !

    22:25 09.08.2025

  • 37 ХА-ХА-ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Злобното Джуджи":

    Ти и по рускините си луд , ама не те искат - дърт си бил...

    22:26 09.08.2025

  • 38 Какво лошо намираш в това

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "8989":

    срещата да се проведе на изконна руска земя?

    Коментиран от #40, #43

    22:30 09.08.2025

  • 39 Който и да участва

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    в преговорите, нищо няма да излезе. Путин ако спре войната, с него е свършено, така че целта му е да я продължи колкото е възможно по-дълго. Така или иначе, не му пука нито за фалита и катастрофата на Русия, нито за руснаците като народ.

    22:30 09.08.2025

  • 40 8989

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Какво лошо намираш в това":

    Защото е доказателство за факта, че Русия винаги е била прецаквана от САЩ и отново ще бъде. Изконно руска, ама вече е американска земя, купена на символично цена, да не кажа направо подарена.

    22:33 09.08.2025

  • 41 Кайтел

    1 0 Отговор
    Само за санкции бълнуват йеврейските подстрекатели,издържащи НПОТА,-та в Източна Европа.На който му стиска, да праща редовна армия на Изток.Както Абвера.Ама такъв мераклия Йок.

    22:37 09.08.2025

  • 42 минаващ

    1 0 Отговор
    Нищо няма да излезе и от тия преговори ! Путин може да си вземе всичко и няма защо да се договаря за каквито и да било отстъпки ! Всичко е постигнато с много висока цена и Путин няма да позволи някой да се подиграе с паметта на загиналите ! Руснаците имат една много силна страна - народопсихологията , нещо , с което ние , за съжаление , не можем да се похвалим ...

    22:38 09.08.2025

  • 43 Скоро може САЩ да

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Какво лошо намираш в това":

    да я продадат обратно на Русия за да си оправят огромните дългове.

    22:40 09.08.2025

  • 44 Транквилант

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Злобното Джуджи":

    ""Идиот"чети.

    22:40 09.08.2025

