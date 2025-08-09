Руски бизнесмени под санкции може да придружат Путин за срещата му с Тръмп в Аляска

Голяма делегация от руски бизнесмени ще пътува до Аляска с президента Владимир Путин, предлагайки на американския му колега Доналд Тръмп мащабни инвестиции в този щат.
За това информира Телеграм каналът "Черные очки".
Негови източници съобщават, че начело на тази делегация най-вероятно ще бъде ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на президента на Руската федерация за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.
Очаква се в Аляска да пристигнат и ръководителят на „Ростех“ Чемезов, ръководителят на „Роснефт“ Сечин, милиардерите Абрамович, Дерипаска и Михелсон.
„Повечето от тях са под американски санкции, но те могат да бъдат отменени локално за няколко часа заради пътуването им до Аляска - вече е имало такива прецеденти, като например със същия Дмитриев, който посети Вашингтон преди няколко месеца, въпреки че беше в списъка със санкции“, казват запознати.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #8, #15
21:37 09.08.2025
2 Гориил
Коментиран от #20
21:38 09.08.2025
3 Данко Харсъзина
21:39 09.08.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ПУСКА ЕВРЕИ ДА СЕ БИЯТ С ЕВРЕИ :)
.....
ЗЕЛЯ ЩЕ ГО ИЗГОРЯТ В СИНАГОГАТА ЕВРЕИТЕ:)
21:39 09.08.2025
5 Злобното Джуджи
Коментиран от #16
21:44 09.08.2025
6 Като предишната.
21:44 09.08.2025
7 Абсурдно
21:45 09.08.2025
8 Злобното Джуджи
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":".. Какво ще му даде Путин..."
Какво да му даде......Комодорските острови, Камчатка и Сибирь.
Коментиран от #13
21:46 09.08.2025
9 Има ли още неразбрали
ζοΜδирани от меΔийния шум !
21:46 09.08.2025
10 Специална Военна Опсерация
За Путин всичко е победа и показуха.
Няма да се разберат.
За Путин сделка (да даде, за да получи) е равно на поражение!
21:48 09.08.2025
11 Хахахаха
21:49 09.08.2025
12 Гориил
Коментиран от #33
21:49 09.08.2025
13 Можеш ли да отговориш
До коментар #8 от "Злобното Джуджи":Защо сам си харесваш с плюсчеТО
коментарите ? 😁
Коментиран от #17
21:49 09.08.2025
14 очевидец
Но ако се е научил да понася душевна болка, тогава той е непобедим...
21:49 09.08.2025
15 Хахахаха
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Путлера е разпродал рашата, една част на китай, другата на тръмпоча. Понеже е най-гоуемия геополитик. Накрая Китай и САЩ ще воюват, кой да вземе раша.
21:50 09.08.2025
16 ЦиΓα...нска клетва
До коментар #5 от "Злобното Джуджи":Не хваща 😉😁
21:50 09.08.2025
17 Злобното Джуджи
До коментар #13 от "Можеш ли да отговориш":Щото руснак няма ме похвали 😁
Коментиран от #18
21:51 09.08.2025
18 Лоши спомени
До коментар #17 от "Злобното Джуджи":От руски тираджии по паркингите на Европа,
или.... ?
Коментиран от #23
21:53 09.08.2025
19 8989
Коментиран от #38
21:53 09.08.2025
20 Хахахаха
До коментар #2 от "Гориил":Като Европа и Украйна не са там, то преговорите няма да стигнат до никъде, в това трябва да си сигурен!
Коментиран от #26, #39
21:53 09.08.2025
21 Хахахаха
21:54 09.08.2025
22 Руската армия днес е освободила
Коментиран от #25
21:54 09.08.2025
23 Злобното Джуджи
До коментар #18 от "Лоши спомени":Руски тираджии в Европу не ездят, само смотрят по телевизора 😁
Коментиран от #28
21:55 09.08.2025
24 руския палячо Путин
21:55 09.08.2025
25 Хахахаха
До коментар #22 от "Руската армия днес е освободила":А селата съществуват ли още?
21:56 09.08.2025
26 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #20 от "Хахахаха":Европа няма думата Кой може да представлява Европа Какво може да гарантира Европа
21:59 09.08.2025
27 Гориил
22:01 09.08.2025
28 Ти от село
До коментар #23 от "Злобното Джуджи":Излизал ли си, или само кибичиш
пред ЗОМБИвизора ?
Коментиран от #32
22:01 09.08.2025
29 ТРЪМП ще съсипе и закопае Америка
После американците да не реват, че заради глюупафия и алчен президент Тръмп , Путин им отмъкне Аляска...!!!
Коментиран от #30
22:03 09.08.2025
30 Грухлю
До коментар #29 от "ТРЪМП ще съсипе и закопае Америка":Всеки долар инвестиран в сащ е на вятъра, защото сащ са изпечени крадци. Но какво можеш да очакваш от руски евреи олигарси. Крадени пари лесно се харчат.
22:07 09.08.2025
31 az СВО Победа80
Провеждането на голямата среща на върха между Русия и САЩ в Аляска има много символични последици. Има очевиден исторически контекст. За Тръмп залогът върху Аляска е едновременно индикатор за приоритетите на външната политика и откриваща се възможност за привличане на инвестиции.
Като част от наскоро сключена сделка с Япония, Токио обеща да инвестира милиарди долари в производство на газ и изграждане на терминали за втечнен природен газ (LNG) в Аляска. По време на ерата на Байдън правителството на САЩ се опита да ограничи добива на минерали в Аляска като част от зелената програма. Сега всички тези екологични ограничения се отменят от екипа на Тръмп.
Белият дом се надява да създаде индустрия за редкоземни елементи в Аляска - засега тя се развива горе-долу само в Тексас. Местните власти вече са доволни от превръщането на Аляска в платформа за преговори, наричайки щата си „мост между народите“. Тръмп за пореден път показва, че Индо-Тихоокеанският регион е приоритет за него. Освен това Аляска действа и като коридор към Арктика.
След преговорите е напълно възможно екипът на Тръмп да обяви отдавна очакваното намаляване на военното присъствие на САЩ в Европа. Освен това, Пентагонът в момента се нуждае от допълнителни сили на южната граница за борба с картелите. Останалите, ако преговорите с РФ са успешни, ще бъдат преразпределени в азиатския регион, който е ключов за Тръмп.
22:12 09.08.2025
32 Злобното Джуджи
До коментар #28 от "Ти от село":Луд съм по руската култура !!!
По цял ден чета Айвазовски, Репин, гледам картините на Горки, Толстой, Пушкин и филмите на Менделеев, Капица и Курчатов 👍😄
Коментиран от #36, #37, #44
22:14 09.08.2025
34 Цвете
22:19 09.08.2025
35 Цвете
22:20 09.08.2025
36 ха-ха
До коментар #32 от "Злобното Джуджи":Щом четеш и Айвазовски - добре си , намали водката ! Почвай пак Достоевски !
22:25 09.08.2025
37 ХА-ХА-ХА
До коментар #32 от "Злобното Джуджи":Ти и по рускините си луд , ама не те искат - дърт си бил...
22:26 09.08.2025
38 Какво лошо намираш в това
До коментар #19 от "8989":срещата да се проведе на изконна руска земя?
Коментиран от #40, #43
22:30 09.08.2025
39 Който и да участва
До коментар #20 от "Хахахаха":в преговорите, нищо няма да излезе. Путин ако спре войната, с него е свършено, така че целта му е да я продължи колкото е възможно по-дълго. Така или иначе, не му пука нито за фалита и катастрофата на Русия, нито за руснаците като народ.
22:30 09.08.2025
40 8989
До коментар #38 от "Какво лошо намираш в това":Защото е доказателство за факта, че Русия винаги е била прецаквана от САЩ и отново ще бъде. Изконно руска, ама вече е американска земя, купена на символично цена, да не кажа направо подарена.
22:33 09.08.2025
41 Кайтел
22:37 09.08.2025
42 минаващ
22:38 09.08.2025
43 Скоро може САЩ да
До коментар #38 от "Какво лошо намираш в това":да я продадат обратно на Русия за да си оправят огромните дългове.
22:40 09.08.2025
44 Транквилант
До коментар #32 от "Злобното Джуджи":""Идиот"чети.
22:40 09.08.2025