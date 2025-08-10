Новини
Израелски войски влязоха в няколко села в провинция Ал-Кунейтра в Южна Сирия

10 Август, 2025 04:13, обновена 10 Август, 2025 04:19 525 0

Чуждите военни поставиха там контролно-пропускателни пунктове

Израелски войски влязоха в няколко села в провинция Ал-Кунейтра в Южна Сирия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелски войски влязоха в няколко села в провинция Ал-Кунейтра в Южна Сирия и поставиха там контролно-пропускателни пунктове, съобщи сирийската агенция SANA.

Според медията „израелските окупационни сили влязоха в няколко села и градове в централната и южната част на провинция Ал-Кунейтра, като поставиха контролно-пропускателни пунктове и претърсиха цивилни“.

Колона от пет военни машини е влязла в град Ер-Рафид, разположен на границата с окупираните от Израел Голански възвишения. Друга колона напреднала към село Рувайхина, разположено в централната част на провинцията, на 70 км от Дамаск. Няколко часа след нахлуването израелските сили се оттеглили.

На 26 юли в Париж се проведоха преговори между делегациите на Сирия и Израел с посредничеството на Съединените щати. Според дипломатически източник в Дамаск страните са обсъдили възможността за подновяване на споразумението от 1974 г. относно присъствието на израелските и сирийските сили на Голанските възвишения. Според него сирийската страна е поставила искане „за незабавно изтегляне на израелските войски от позициите, към които те наскоро са напреднали“.


