Израелски войски влязоха в няколко села в провинция Ал-Кунейтра в Южна Сирия и поставиха там контролно-пропускателни пунктове, съобщи сирийската агенция SANA.

Според медията „израелските окупационни сили влязоха в няколко села и градове в централната и южната част на провинция Ал-Кунейтра, като поставиха контролно-пропускателни пунктове и претърсиха цивилни“.

Колона от пет военни машини е влязла в град Ер-Рафид, разположен на границата с окупираните от Израел Голански възвишения. Друга колона напреднала към село Рувайхина, разположено в централната част на провинцията, на 70 км от Дамаск. Няколко часа след нахлуването израелските сили се оттеглили.

На 26 юли в Париж се проведоха преговори между делегациите на Сирия и Израел с посредничеството на Съединените щати. Според дипломатически източник в Дамаск страните са обсъдили възможността за подновяване на споразумението от 1974 г. относно присъствието на израелските и сирийските сили на Голанските възвишения. Според него сирийската страна е поставила искане „за незабавно изтегляне на израелските войски от позициите, към които те наскоро са напреднали“.