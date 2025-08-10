Новини
Свят »
Бразилия »
Нарастват притесненията в Бразилия от налагане на американски мита заради руското гориво и торове

Нарастват притесненията в Бразилия от налагане на американски мита заради руското гориво и торове

10 Август, 2025 04:39, обновена 10 Август, 2025 04:46 556 8

  • бразилия-
  • сащ-
  • мита-
  • русия-
  • тарифи-
  • гориво

Страната се опасява, че ще приеме съдбата на Индия

Нарастват притесненията в Бразилия от налагане на американски мита заради руското гориво и торове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бразилия се готви за вероятните допълнителни мита от САЩ заради покупки на руско дизелово гориво и торове, съобщи Financial Times.

Изданието пише, че опасенията са нараснали, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи тарифи на Индия поради вноса на руски петрол и петролни продукти.

„Последните санкции срещу Индия потвърждават, че това може да се случи и с Бразилия. Страната купува голямо количество дизелово гориво от Русия и по-голямата част от торовете, използвани в селскостопанското производство“, цитира вестникът думите на Карлос Виана, член на Федералния сенат на бразилския парламент.

По-рано Тръмп наложи мита от 50% върху редица бразилски стоки, включително месни и кафеени продукти. Същевременно Вашингтон реши да освободи от тарифите бразилската целулоза, компонентите за самолети, редкоземните метали и портокаловия сок. Бразилският президент Лула да Силва обеща реципрочен отговор, но по-късно изрази надежда, че делегация, водена от вицепрезидента, ще успее да договори преразглеждане на тарифите.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Рмбрейер

    6 1 Отговор
    Да ми мислят немските гeювe от фау ве лайбхер и тн.

    04:52 10.08.2025

  • 3 Гориил

    1 5 Отговор
    За разлика от Индия, бразилската армия е американоцентрична и няма да се спре пред държавен преврат.

    04:53 10.08.2025

  • 4 Рем Вяхирев

    3 5 Отговор
    Гейрманците излугаха расняците да си проектират рафинериите за производство основно на дизел.
    И сега се чудят какво да фо правят и на кой балък да го продадат на безценица. Лукойл е във фалит както и газпром.

    Коментиран от #6

    05:04 10.08.2025

  • 5 Уса

    5 1 Отговор
    Споко ще бъде премахнато след срещата.Нараства само тумора в мозъците на соросоидите

    05:24 10.08.2025

  • 6 Уса

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Рем Вяхирев":

    Бензиностанции на Лукойл има в САЩ и работят на пълни обороти

    Коментиран от #7

    05:26 10.08.2025

  • 7 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Уса":

    Фактурите показват, че страната на отправяне е Индия.

    05:33 10.08.2025

  • 8 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    Самоче митата на Бразилия не са заради руския нефт, а заради приятелчето на Тръмп Болсонаро и заради това че е в Брикс.

    06:02 10.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания