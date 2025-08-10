Нарастват притесненията в Бразилия от налагане на американски мита заради руското гориво и торове

Бразилия се готви за вероятните допълнителни мита от САЩ заради покупки на руско дизелово гориво и торове, съобщи Financial Times.

Изданието пише, че опасенията са нараснали, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи тарифи на Индия поради вноса на руски петрол и петролни продукти.

„Последните санкции срещу Индия потвърждават, че това може да се случи и с Бразилия. Страната купува голямо количество дизелово гориво от Русия и по-голямата част от торовете, използвани в селскостопанското производство“, цитира вестникът думите на Карлос Виана, член на Федералния сенат на бразилския парламент.

По-рано Тръмп наложи мита от 50% върху редица бразилски стоки, включително месни и кафеени продукти. Същевременно Вашингтон реши да освободи от тарифите бразилската целулоза, компонентите за самолети, редкоземните метали и портокаловия сок. Бразилският президент Лула да Силва обеща реципрочен отговор, но по-късно изрази надежда, че делегация, водена от вицепрезидента, ще успее да договори преразглеждане на тарифите.