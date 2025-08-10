Нарастват притесненията в Бразилия от налагане на американски мита заради руското гориво и торове

Бразилия се готви за вероятните допълнителни мита от САЩ заради покупки на руско дизелово гориво и торове, съобщи Financial Times.
Изданието пише, че опасенията са нараснали, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи тарифи на Индия поради вноса на руски петрол и петролни продукти.
„Последните санкции срещу Индия потвърждават, че това може да се случи и с Бразилия. Страната купува голямо количество дизелово гориво от Русия и по-голямата част от торовете, използвани в селскостопанското производство“, цитира вестникът думите на Карлос Виана, член на Федералния сенат на бразилския парламент.
По-рано Тръмп наложи мита от 50% върху редица бразилски стоки, включително месни и кафеени продукти. Същевременно Вашингтон реши да освободи от тарифите бразилската целулоза, компонентите за самолети, редкоземните метали и портокаловия сок. Бразилският президент Лула да Силва обеща реципрочен отговор, но по-късно изрази надежда, че делегация, водена от вицепрезидента, ще успее да договори преразглеждане на тарифите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Рмбрейер
04:52 10.08.2025
3 Гориил
04:53 10.08.2025
4 Рем Вяхирев
И сега се чудят какво да фо правят и на кой балък да го продадат на безценица. Лукойл е във фалит както и газпром.
Коментиран от #6
05:04 10.08.2025
5 Уса
05:24 10.08.2025
6 Уса
До коментар #4 от "Рем Вяхирев":Бензиностанции на Лукойл има в САЩ и работят на пълни обороти
Коментиран от #7
05:26 10.08.2025
7 Гориил
До коментар #6 от "Уса":Фактурите показват, че страната на отправяне е Индия.
05:33 10.08.2025
8 Ха-ха-ха
06:02 10.08.2025