Украински дрон се заби в двора на жилищна сграда край Саратов, има загинал и ранени. Пострадала е и фабрика
  Тема: Украйна

10 Август, 2025 05:26, обновена 10 Август, 2025 05:36

Продължава бавното настъпление на руските войски в ДНР

Украински дрон се заби в двора на жилищна сграда край Саратов, има загинал и ранени. Пострадала е и фабрика - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек загина, след като дрон се разби в двора на жилищна сграда в Саратовска област. Има и други пострадали, съобщи губернаторът на областта Роман Бусаргин в своя Telegram канал.

Ръководителят на областта отбеляза, че живущите са евакуирани, а в близкото училище е организиран център за временно настаняване. Медицинските служби оказват необходимата помощ на пострадалите.

Украински дрон е нанесъл щети и на промишлено предприятие.

На летището в Саратов бяха въведени, а по-късно премахнати ограничения за излитане и кацане на самолети, съобщиха от Федералната агенция за въздушен транспорт.

Руски части заеха нови позиции в село Средное и напреднаха близо до Зеленая долина в Донецката народна република, съобщи военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС.

„В село Среднее нашите военнослужещи заеха нови линии и позиции. Има и малко настъпление от посока Зеленая долина“, каза той.

На 7 август Марочко заяви пред ТАСС, че настъплението на руските сили край Зеленая долина е позволило да започнат боевете за превземане на съседното село Шандриголово в ДНР.

През седмицата части на Въоръжените сили на Украйна се опитали да обградят позициите на руските сили в Юнаковка в Сумска област.

„Тази седмица в района на Юнаковка имаше мощни атаки в посока Суми от украинските бойци. Украинските бойци се опитаха да обходят нашите позиции и да обградят групировката, която се намира както в селото, така и северно от него. Също така, в югоизточната част на Юнаковка, украинските бойци в гориста местност извършиха редица контраатаки и се опитаха да напреднат в посока село Локня“, каза той.

Военният експерт отбеляза, че боевете на този участък от фронта продължават, като руските войници водят маневрена отбрана.


