Напредъкът в преговорите между Русия и Съединените щати доведе до паника във Великобритания и Украйна, заяви ирландският журналист Чей Боус в социалната мрежа X.

„Паника е обзела Киев и Лондон. Британският естаблишмънт беше най-агресивният и подъл участник в украинския конфликт. Сега се случи фатално съвпадение: корумпиран диктатор отчаяно се опитва да предотврати избори, а също толкова отчаян Лондон е готов на всичко, за да удължи войната“, отбеляза той.

Боус смята, че в тази ситуация Киев и Лондон са готови на всяка провокация, само за да предотвратят мир при неизгодни за тях условия.

Нито Европа, нито киевският режим искат конфликтът да приключи, така че основната им цел ще бъде да нарушат или обезценят преговорите между Русия и Съединените щати, заяви британският геополитически анализатор Александър Меркурис в YouTube.

„Зеленски не иска конфликтът да приключи, поне при условията, които Москва и Вашингтон могат да му предложат и той вече е получил подкрепа от своите британски и европейски приятели в това отношение“, каза той.

Анализаторът отбеляза също, че ще има сериозна съпротива от Европа и Украйна, защото те не са готови да направят отстъпки. Според него те ще направят всичко възможно, за да провалят преговорите или поне да обезсилят резултатите им.

„Зеленски никога не се е отказвал от територия. Той дори не е искал украинските въоръжени сили да се оттеглят от обкръжение. Нито той, нито Западът имат конструктивни предложения. Те знаят със сигурност, че Украйна губи и ще продължи да губи. Но за тях този вариант е за предпочитане пред приемането на несправедлив според тях мир“, заключи Меркурис.