Британски анализатори: Напредъкът в преговорите между САЩ и Русия хвърля в паника Европа и Украйна
  Тема: Украйна

Британски анализатори: Напредъкът в преговорите между САЩ и Русия хвърля в паника Европа и Украйна

10 Август, 2025 06:13, обновена 10 Август, 2025 06:36 2 043 32

Западът знае сигурност, че Киев губи, но предпочита този вариант пред приемането на несправедлив, според него, мир

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напредъкът в преговорите между Русия и Съединените щати доведе до паника във Великобритания и Украйна, заяви ирландският журналист Чей Боус в социалната мрежа X.

„Паника е обзела Киев и Лондон. Британският естаблишмънт беше най-агресивният и подъл участник в украинския конфликт. Сега се случи фатално съвпадение: корумпиран диктатор отчаяно се опитва да предотврати избори, а също толкова отчаян Лондон е готов на всичко, за да удължи войната“, отбеляза той.

Боус смята, че в тази ситуация Киев и Лондон са готови на всяка провокация, само за да предотвратят мир при неизгодни за тях условия.

Нито Европа, нито киевският режим искат конфликтът да приключи, така че основната им цел ще бъде да нарушат или обезценят преговорите между Русия и Съединените щати, заяви британският геополитически анализатор Александър Меркурис в YouTube.

„Зеленски не иска конфликтът да приключи, поне при условията, които Москва и Вашингтон могат да му предложат и той вече е получил подкрепа от своите британски и европейски приятели в това отношение“, каза той.

Анализаторът отбеляза също, че ще има сериозна съпротива от Европа и Украйна, защото те не са готови да направят отстъпки. Според него те ще направят всичко възможно, за да провалят преговорите или поне да обезсилят резултатите им.

„Зеленски никога не се е отказвал от територия. Той дори не е искал украинските въоръжени сили да се оттеглят от обкръжение. Нито той, нито Западът имат конструктивни предложения. Те знаят със сигурност, че Украйна губи и ще продължи да губи. Но за тях този вариант е за предпочитане пред приемането на несправедлив според тях мир“, заключи Меркурис.


  • 1 Готов за бой

    36 5 Отговор
    Само яко млатене ги оправя хохохолите,кокото повече ,толкова им е по хубаво .

    Коментиран от #5

    06:43 10.08.2025

  • 2 Елементарно Уотсън!

    24 53 Отговор
    Европа знае, че Путлер и Тръмп са патологични подлеци и лъжци и, затова се притеснява, че могат да се договорят във вреда срещу Украйна.

    Коментиран от #3, #16

    06:45 10.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вижда се

    31 2 Отговор
    на снимката отбора на евроумниците !

    06:56 10.08.2025

  • 5 Евреин Зеленски

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Боли ме брадата за украинците. Аз не съм украинец.

    Коментиран от #28

    06:56 10.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    6 21 Отговор
    Тръмпофонът протръмпи каде хотела у кой че се проведе срещата междо Долен Тъп и бате Пунде се казвал "Хага". Случайно или па не са поканени Дерипаска, Абрамович, Чемезов и други пиенгури-рецидивисти.

    07:03 10.08.2025

  • 8 А не бе

    33 4 Отговор
    Вече и факти се подготвят за капитулацията на Украйна. Взеха да се подготвят за нейзбежното

    07:04 10.08.2025

  • 9 Обективен

    32 7 Отговор
    Зеленски тотално уби държавата си .От 44 мил украинци останаха 20 .

    Коментиран от #14

    07:05 10.08.2025

  • 10 дядото

    31 3 Отговор
    важното е къде ни набутват нашите продавци в цялата тази история и какво ще последва за народа.

    07:06 10.08.2025

  • 11 Британските анализатори нали

    27 5 Отговор
    анализираха, че руснаците нямат оръжие и вече се бият със сапьорски лопатки.

    07:10 10.08.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 4 Отговор
    ВОЗМЕМ ОДЕССА , КИЕВ КИШЕНЕВ
    А ЕСЛИ НАДО В ГЛАЗГОУ ДЛЯ СТОЛИЧНАЯ
    ЗАВОД ПОСТРОЕМ :)

    Коментиран от #32

    07:11 10.08.2025

  • 13 Британците реват на умряло,

    26 3 Отговор
    но колкото и да реват, на САЩ не могат да се държат.

    07:12 10.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Уса

    25 3 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно Уотсън!":

    Украйна не е фактор,който определя наклона на планетата

    07:14 10.08.2025

  • 17 Хам хам

    20 0 Отговор
    Ганев в паника. Споразумението с американците - спират грантовете за 4ри хилядниците.

    Коментиран от #20, #23

    07:17 10.08.2025

  • 18 САщисан русоофил

    3 19 Отговор
    Спиране на войната се физическият край на путнският режим.

    07:18 10.08.2025

  • 19 Уса

    18 2 Отговор
    Всяка година в САЩ празнуваме денят на независимоста от британците убиици и крадци с тяхната изкукала кралица.Време е да се освободим от паразитите веднъж и завинаги и празника да стане истински

    07:18 10.08.2025

  • 20 гайтанджиева

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "Хам хам":

    Мойте отдавна ги спряха.

    07:19 10.08.2025

  • 21 Анализатор

    20 1 Отговор
    За да спре тази война, Атлантическа Европа трябва да бъде шунтирана от всякакви преговори, защото Европа е била и си остава генератор на светвни войни, неспособна да тушира еврпейските конфликти по пътя на дипломацията

    Коментиран от #22

    07:28 10.08.2025

  • 22 Да, Да

    15 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анализатор":

    Погледни ги тези мислители на снимката. Добре ги познаваме. Така както недоволно са се умълчали, какво умно мислиш, че ще родят политическите им кратуни..........

    07:31 10.08.2025

  • 23 Буха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хам хам":

    Милен не го мисли, назначил е млади, отворени редакторки и една по една ги привиква в кабинета

    07:43 10.08.2025

  • 24 куку

    6 0 Отговор
    Паника...ами като сте в "поза-партер"...какво да направят сащ...с вас...боли , но ще свикнете..

    07:46 10.08.2025

  • 25 ТЕЗИ ЕВРО СМЕШНИЦИ

    12 1 Отговор
    РАЗБРАХА ,ЧЕ МНЕНИЕТО ИМ 5 ПАРИ НЕ СТРУВА.

    07:50 10.08.2025

  • 26 Механик

    6 1 Отговор
    Лоши дни настават за розовите понита. Върху нежните им зурлички една след друга се сипят тояга след тояга.
    Вече няма розови новини. Квадратните ракети, абрамсите и намсиковосито не успяха да "разфърлят о-шанките".
    Погрома над незалежная не може да бъде скрит дори от истеричните НПО-писъци.
    Дойде време да погледнем истината в очите, а тя така боли когато се окаже, че не си бил на нейна страна....

    07:55 10.08.2025

  • 27 Присмехулник

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тихо мaлoyмник!":

    С атлантическият си инат, Европа ще пропусне всички възможности за бъдещ изгоден бизнес с Русия, нещо от което Тръмп очевидно се кани да се възползува. И правилно. Нека Европа си ожесточава едностранните санкции и си търси газ и петрол на далеч

    08:01 10.08.2025

  • 28 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Евреин Зеленски":

    Разбрахме че не си украинец а дали си човек ?

    08:07 10.08.2025

  • 29 анонимен

    1 0 Отговор
    Айде и Одеса замина. Като не искат мир при условията на Москва, настъплението явно ще продължи докато клекнат.

    08:07 10.08.2025

  • 30 Ми6

    1 0 Отговор
    Група ,,велико,,британски ,,анализатори,, анализираха че са пакистанци

    08:11 10.08.2025

  • 31 Зимата когато сняг забръска

    0 0 Отговор
    Ник Механик дедовият ми ще изтръска.

    08:14 10.08.2025

  • 32 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Та къде е алтернативата за България ? Научи правописа и ограничи мераците за водка и земя

    08:17 10.08.2025

