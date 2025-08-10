Токаев поздрави Алиев за декларацията за уреждане на конфликта с Армения

По време на телефонен разговор с президента на Азербайджан Илхам Алиев, президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев го поздрави за подписването на декларация за мирно уреждане на конфликта между Азербайджан и Армения, съобщи пресслужбата на казахстанския лидер.

„Касим-Жомарт Токаев отбеляза, че този документ е подписан в съответствие с принципите на международното право и резолюциите на ООН, следователно той напълно отговаря на стратегическите интереси на Азербайджан и Армения, а също така ще допринесе за развитието на широко международно сътрудничество в Кавказ. Казахстан, като стратегически партньор на Азербайджан, искрено приветства установяването на дългоочакван мир в региона“, се казва в изявлението.

Беше отбелязано, че президентът на Казахстан „е потвърдил готовността на Астана да продължи да предоставя своята платформа за преговори“.

Събеседниците се споразумяха да продължат контактите на най-високо ниво. „Главата на Азербайджан благодари за поздравленията, отбелязвайки историческото значение на подписаното споразумение след много години безплодни преговори. Той подчерта интереса на страната си към разширяване на многостранното сътрудничество с Казахстан“, обясни пресслужбата.

Също така, прессекретарят на казахстанския лидер Руслан Желдибай заяви, че Токаев ще проведе разговор с арменския премиер Никол Пашинян на 11 август.

„Утре - 11 август, ще се проведе телефонен разговор между президента Касим-Жомарт Токаев и арменския премиер Никол Пашинян“, написа Желдибай в своя Telegram канал.

Азербайджанският президент Илхам Алиев и арменският премиер Никол Пашинян подписаха съвместна декларация в петък след тристранна среща във Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп. Тя включва седем точки, които подчертават желанието на Баку и Ереван за мир, но не уточняват подробностите му. В декларацията се отбелязва, че страните са парафирали съгласувания текст на споразумението за установяване на мир и възстановяване на отношенията между Азербайджан и Армения, а също така ще положат усилия за неговото окончателно утвърждаване. ратификация.