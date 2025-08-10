Новини
Токаев поздрави Алиев за декларацията за уреждане на конфликта с Армения
  Тема: Казахстан

10 Август, 2025 18:45 561 6

Документът е подписан в съответствие с принципите на международното право и резолюциите на ООН

Токаев поздрави Алиев за декларацията за уреждане на конфликта с Армения - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По време на телефонен разговор с президента на Азербайджан Илхам Алиев, президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев го поздрави за подписването на декларация за мирно уреждане на конфликта между Азербайджан и Армения, съобщи пресслужбата на казахстанския лидер.

„Касим-Жомарт Токаев отбеляза, че този документ е подписан в съответствие с принципите на международното право и резолюциите на ООН, следователно той напълно отговаря на стратегическите интереси на Азербайджан и Армения, а също така ще допринесе за развитието на широко международно сътрудничество в Кавказ. Казахстан, като стратегически партньор на Азербайджан, искрено приветства установяването на дългоочакван мир в региона“, се казва в изявлението.

Беше отбелязано, че президентът на Казахстан „е потвърдил готовността на Астана да продължи да предоставя своята платформа за преговори“.

Събеседниците се споразумяха да продължат контактите на най-високо ниво. „Главата на Азербайджан благодари за поздравленията, отбелязвайки историческото значение на подписаното споразумение след много години безплодни преговори. Той подчерта интереса на страната си към разширяване на многостранното сътрудничество с Казахстан“, обясни пресслужбата.

Също така, прессекретарят на казахстанския лидер Руслан Желдибай заяви, че Токаев ще проведе разговор с арменския премиер Никол Пашинян на 11 август.

Утре - 11 август, ще се проведе телефонен разговор между президента Касим-Жомарт Токаев и арменския премиер Никол Пашинян“, написа Желдибай в своя Telegram канал.

Азербайджанският президент Илхам Алиев и арменският премиер Никол Пашинян подписаха съвместна декларация в петък след тристранна среща във Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп. Тя включва седем точки, които подчертават желанието на Баку и Ереван за мир, но не уточняват подробностите му. В декларацията се отбелязва, че страните са парафирали съгласувания текст на споразумението за установяване на мир и възстановяване на отношенията между Азербайджан и Армения, а също така ще положат усилия за неговото окончателно утвърждаване. ратификация.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мощен удар

    1 5 Отговор
    В зурлата на Путин.

    Коментиран от #2

    18:46 10.08.2025

  • 2 Ооределено

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мощен удар":

    Путин вече изглежда като някакъв смешен и жалък депутат от незначеща партийка отколкото на президент на руската федерация? Медведев нещо замлъкна откакто Тръмп го захапа. Сигурно си пие някъде тайно водката и се жалва.

    18:50 10.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 дедо

    0 2 Отговор
    Тюркските и казахските народи , по принцип са много хубави и чисти хора. Казхстан , Туркменистан ,Узбекистан, Азербейджан , Татарстан , Киргизстан , Таджикистан . Всички те са задушавани от руските мързеливи терористи , които спират развитието им. Много ми е жал ,за тези хубави и древни номадски народи, които са попаднали по ботуша на Русия. Дано се обединят и да се опълчат на руската орда , която е ненавиждана от всички , включително и бурятите , якутите ,чеченците и дагестанците.

    Коментиран от #6

    19:28 10.08.2025

  • 5 Пашинян клекна

    1 0 Отговор
    на Азербайджан и на Турция, и получава поздравления от Токаев.

    19:36 10.08.2025

  • 6 Бащата на народите

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "дедо":

    Добре че беше грузинецът Сталин, че да им създаде държави на тюркските племена.

    Впрочем, Татарстан е неразделна част от Руската федерация и е населен с българи-мюсюлмани и с руснаци, а не с диви тюрки.

    19:40 10.08.2025