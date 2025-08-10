Захарова сравни отношенията между ЕС и Украйна с некрофилия

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова сравни отношенията между ЕС и Киев с некрофилия, коментирайки изявлението на лидерите на ЕС, че мирът в Украйна може да бъде постигнат само чрез оказване на натиск върху Москва и подкрепа на властите в Киев.
„Офисът на Зеленски“ публикува съвместно изявление на лидерите на някои страни от ЕС и (председателя на Европейската комисия) Урсула фон дер Лайен, призоваващо за прекратяване на огъня. Но не такъв, какъвто би се постигнал чрез спиране на доставките на оръжие на киевските терористи. Напротив, друга нацистка листовка твърди, че успехът в постигането на мир в Украйна може да бъде постигнат само чрез оказване на натиск върху Русия и подкрепа на Киев“, написа Захарова в своя Telegram канал.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #23, #25
19:23 10.08.2025
2 тази се мисли за интересна
19:24 10.08.2025
3 Хаха
19:25 10.08.2025
4 Хаха
19:27 10.08.2025
5 Дзегун
19:28 10.08.2025
6 БОЛШЕВИК
19:28 10.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дзегун
До коментар #7 от "1488":Ти къде мислиш да заминеш, удачнико?
19:31 10.08.2025
9 така е
19:32 10.08.2025
10 Какво да се очаква от урсулите
19:33 10.08.2025
11 Коджа Асен
19:33 10.08.2025
12 къде е Димата?
19:33 10.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Баба ти от Украина
19:47 10.08.2025
17 Така е
19:50 10.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Неделя ден за руска пропаганда.
19:53 10.08.2025
20 Маша
ГЕНИАЛНА
19:54 10.08.2025
21 Некрофилия?
19:55 10.08.2025
22 Механик
До коментар #14 от "1488":Един боклук няма да замине .Чак толкова глупави не са.
19:55 10.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Kaлпазанин
Коментиран от #31
19:58 10.08.2025
25 Си дрън дрън
До коментар #1 от "си дзън":Приберете си трите хиляди усръински трупа па тогаз чети некролози........ти и без това освен комикси и некролози друго не можеш да четеш
19:58 10.08.2025
26 Аз съм веган
20:01 10.08.2025
27 Васил
20:03 10.08.2025
28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.