Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова сравни отношенията между ЕС и Киев с некрофилия, коментирайки изявлението на лидерите на ЕС, че мирът в Украйна може да бъде постигнат само чрез оказване на натиск върху Москва и подкрепа на властите в Киев.

„Офисът на Зеленски“ публикува съвместно изявление на лидерите на някои страни от ЕС и (председателя на Европейската комисия) Урсула фон дер Лайен, призоваващо за прекратяване на огъня. Но не такъв, какъвто би се постигнал чрез спиране на доставките на оръжие на киевските терористи. Напротив, друга нацистка листовка твърди, че успехът в постигането на мир в Украйна може да бъде постигнат само чрез оказване на натиск върху Русия и подкрепа на Киев“, написа Захарова в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна