Захарова сравни отношенията между ЕС и Украйна с некрофилия
Захарова сравни отношенията между ЕС и Украйна с некрофилия

10 Август, 2025 19:21

Поводът е изявлението на лидерите на ЕС, че мирът в Украйна може да бъде постигнат само чрез оказване на натиск върху Москва

Захарова сравни отношенията между ЕС и Украйна с некрофилия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова сравни отношенията между ЕС и Киев с некрофилия, коментирайки изявлението на лидерите на ЕС, че мирът в Украйна може да бъде постигнат само чрез оказване на натиск върху Москва и подкрепа на властите в Киев.

„Офисът на Зеленски“ публикува съвместно изявление на лидерите на някои страни от ЕС и (председателя на Европейската комисия) Урсула фон дер Лайен, призоваващо за прекратяване на огъня. Но не такъв, какъвто би се постигнал чрез спиране на доставките на оръжие на киевските терористи. Напротив, друга нацистка листовка твърди, че успехът в постигането на мир в Украйна може да бъде постигнат само чрез оказване на натиск върху Русия и подкрепа на Киев“, написа Захарова в своя Telegram канал.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    18 20 Отговор
    Захарова да погледне 1 000 000 некролози на убити руснаци, пък тогава за некрофилията...

    Коментиран от #23, #25

    19:23 10.08.2025

  • 2 тази се мисли за интересна

    14 17 Отговор
    Благодаря ти Господи, че не съм се родил крепостен

    19:24 10.08.2025

  • 3 Хаха

    12 16 Отговор
    Ако Северна Корея, Китай и Иран не помагаха на Русия, руснаците нямаше да успеят и този да превземан и този 1% украинска територия, които превзеха за последните 2 години.

    19:25 10.08.2025

  • 4 Хаха

    11 13 Отговор
    Захарчето да се осветли по въпроса от джуджето.... След като поизтрезнее!

    19:27 10.08.2025

  • 5 Дзегун

    11 5 Отговор
    Ама има ли дразнещи новини, а? Сега започва джавкането! Тия от Факти са гениални!

    19:28 10.08.2025

  • 6 БОЛШЕВИК

    9 10 Отговор
    От тоя натиск да не се разпадне сборището ЕС!

    19:28 10.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзегун

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    Ти къде мислиш да заминеш, удачнико?

    19:31 10.08.2025

  • 9 така е

    4 0 Отговор
    Всяка сутрин милиарди човеци са благодарни на Господ...

    19:32 10.08.2025

  • 10 Какво да се очаква от урсулите

    11 9 Отговор
    Те унищожиха Европа и закараха Европа на дъното да поддържа терористичен и фашистки режим в Украйна.

    19:33 10.08.2025

  • 11 Коджа Асен

    14 7 Отговор
    Много точно сравнение. Да дръндиш умряла държава с още по умрели съюзници е некрофилско.

    19:33 10.08.2025

  • 12 къде е Димата?

    9 9 Отговор
    Да не са му спрели пиенето? От 2 седмици не е размахвал ядрената томахавка.

    19:33 10.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Баба ти от Украина

    6 7 Отговор
    Какво друго да каже женицата нали трябва да оправдае лапачката Колкото повече лъжи и плюнки толкова по голяма заплата Сега остава да каже че Украйна е щяла да нападне Рошата и за това се провежда сега СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ Естествено се цели да заблуждават рОшкия мУжик че защитава страната си

    19:47 10.08.2025

  • 17 Така е

    6 4 Отговор
    Точна, както винаги.

    19:50 10.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Неделя ден за руска пропаганда.

    6 5 Отговор
    Поне сложете актуална на пияната свинчуга.

    19:53 10.08.2025

  • 20 Маша

    5 4 Отговор
    Е не само ВЕЛИКА но и
    ГЕНИАЛНА

    19:54 10.08.2025

  • 21 Некрофилия?

    7 4 Отговор
    В империята на злото Русия се хранят с трупове.

    19:55 10.08.2025

  • 22 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "1488":

    Един боклук няма да замине .Чак толкова глупави не са.

    19:55 10.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Kaлпазанин

    3 4 Отговор
    Незнам какво е некрофилия ,ама ЕС се управлява от идиоти и още по лошо ционисти ,жадни за мъст че дядовците им са си строшили тъпите тикви да си ги блъскат с с мисълта че могат да завладеят Русия

    Коментиран от #31

    19:58 10.08.2025

  • 25 Си дрън дрън

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Приберете си трите хиляди усръински трупа па тогаз чети некролози........ти и без това освен комикси и некролози друго не можеш да четеш

    19:58 10.08.2025

  • 26 Аз съм веган

    3 2 Отговор
    Чаша Захарова отново от сутринта. Няма ли итрезвители в Бензиностанцията?

    20:01 10.08.2025

  • 27 Васил

    3 0 Отговор
    Единствената некрофилия е в черният дроб на Захарова.

    20:03 10.08.2025

  • 28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

