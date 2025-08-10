Калас свиква среща на външните министри от ЕС за Украйна

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че каквото и да е споразумение между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна трябва да включва самата Украйна, както и ЕС.

Тя допълни, че утре ще свика среща на външните министри на страните членки на обединението, за да обсъдят следващите крачки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„САЩ имат силата да накарат Русия да преговаря по сериозен начин. Каквото и да е споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС, защото това е въпрос на сигурността за Украйна и за Европа като цяло“, заяви Калас.

Американският президент Доналд Тръмп планира да се срещне с руския си колега Владимир Путин този петък в Аляска.

Калас заяви, че „докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно, че всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна“.

„Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, трансатлантическия съюз и Европа“, допълни тя.

Трима души са загинали при детонация на невзривени боеприпаси, попаднали на два плажа в южната украинска Одеска област, на които къпането е било забранено, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Областният управител Олег Кипер заяви, че един мъж е загинал на плаж край село Каролино-Бугаз, докато мъж и жена са загинали край разположеното наблизо селище Затока – и двете разположени южно от Одеса. „И тримата са загинали при взрив на експлозиви, докато са плували на забранени места. Това отново доказва, че навлизането в непроверени води е фатално опасно!“, предупреди той в изявление.

Черноморското крайбрежие е популярна лятна дестинация в Украйна, но властите призовават за повишено внимание, откакто пълномащабната руска инвазия доведе до попадането на мини в морската вода.

Кипер допълни, че 32 места в областта се смятат за безопасни за къпане, като 30 от тях са разположени в самата Одеса.

Украински дронове атакуваха петролна рафинерия в Ухта, Република Коми. Според предварителна информация целта на атаката е била именно нефтената рафинерия, която е разположена на приблизително 2000 км от руската граница с Украйна. Това съобщава украинското издание Цензор.НЕТ, цитиран от ФОКУС.



Отбелязва се, че при атаката с дрон посетителите на търговския център "Ярмарка“ в град Ухта са били евакуирани. Според очевидци, няколко експлозии са били чути близо до сградата на търговския център. Нефтената рафинерия в Ухта се намира в непосредствена близост до търговски обекти и частни сгради.



Местни Telegram канали съобщават, че в Ухта е активирана системата за противовъздушна отбрана. Сигнал за тревога е обявена в населените места Нижни Одеса, Печора и Усинск.



Местни жители публикуват информация в социалните мрежи, че аварийни служби работят на територията на нефтената рафинерия в Ухта след серия от експлозии. Те твърдят, че след ударите с дроновете на територията на предприятието е възникнал пожар.



Руското издание Mash пише, че атаката може да е била извършена от полски дронове FlyEye. Този топ дронове са дълги около два метра и може да останат във въздуха час и половина със скорост 120 км/ч на височина до 3500 м.



Удари по руска територия



Припомняме , че през нощта на 10 август Силите на безпилотните системи на Украйна, заедно с други компоненти на Силите за отбрана, нанесоха удари по нефтопреработвателната фабрика в Саратов. В резултат на атаката с дрона на територията на предприятието са регистрирани експлозии и пожари. Годишният капацитет завода е преработка е до 7 милиона тона петрол.



Освен това, дронове на Центъра за специални операции "А" на Службата за сигурност на Украйна нанесоха удари по логистичен център в селището Кзил-Юл, Република Татарстан. Смята се, че там се съхраняват готови за употреба "Шахеди", както и чуждестранни компоненти.