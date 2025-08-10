Новини
Свят »
Украйна »
Калас свиква среща на външните министри от ЕС за Украйна
  Тема: Украйна

Калас свиква среща на външните министри от ЕС за Украйна

10 Август, 2025 18:03, обновена 10 Август, 2025 19:21 2 508 85

  • одеса-
  • украйна-
  • кая калас-
  • загинали-
  • война-
  • русия

Детонация на невзривени боеприпаси уби трима на плажове край Одеса. Украински дронове атакуваха петролната рафинерия в Ухта

Калас свиква среща на външните министри от ЕС за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че каквото и да е споразумение между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна трябва да включва самата Украйна, както и ЕС.

Тя допълни, че утре ще свика среща на външните министри на страните членки на обединението, за да обсъдят следващите крачки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„САЩ имат силата да накарат Русия да преговаря по сериозен начин. Каквото и да е споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС, защото това е въпрос на сигурността за Украйна и за Европа като цяло“, заяви Калас.

Американският президент Доналд Тръмп планира да се срещне с руския си колега Владимир Путин този петък в Аляска.

Калас заяви, че „докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно, че всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна“.

„Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, трансатлантическия съюз и Европа“, допълни тя.

Трима души са загинали при детонация на невзривени боеприпаси, попаднали на два плажа в южната украинска Одеска област, на които къпането е било забранено, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Областният управител Олег Кипер заяви, че един мъж е загинал на плаж край село Каролино-Бугаз, докато мъж и жена са загинали край разположеното наблизо селище Затока – и двете разположени южно от Одеса. „И тримата са загинали при взрив на експлозиви, докато са плували на забранени места. Това отново доказва, че навлизането в непроверени води е фатално опасно!“, предупреди той в изявление.

Черноморското крайбрежие е популярна лятна дестинация в Украйна, но властите призовават за повишено внимание, откакто пълномащабната руска инвазия доведе до попадането на мини в морската вода.

Кипер допълни, че 32 места в областта се смятат за безопасни за къпане, като 30 от тях са разположени в самата Одеса.

Украински дронове атакуваха петролна рафинерия в Ухта, Република Коми. Според предварителна информация целта на атаката е била именно нефтената рафинерия, която е разположена на приблизително 2000 км от руската граница с Украйна. Това съобщава украинското издание Цензор.НЕТ, цитиран от ФОКУС.

Отбелязва се, че при атаката с дрон посетителите на търговския център "Ярмарка“ в град Ухта са били евакуирани. Според очевидци, няколко експлозии са били чути близо до сградата на търговския център. Нефтената рафинерия в Ухта се намира в непосредствена близост до търговски обекти и частни сгради.

Местни Telegram канали съобщават, че в Ухта е активирана системата за противовъздушна отбрана. Сигнал за тревога е обявена в населените места Нижни Одеса, Печора и Усинск.

Местни жители публикуват информация в социалните мрежи, че аварийни служби работят на територията на нефтената рафинерия в Ухта след серия от експлозии. Те твърдят, че след ударите с дроновете на територията на предприятието е възникнал пожар.

Руското издание Mash пише, че атаката може да е била извършена от полски дронове FlyEye. Този топ дронове са дълги около два метра и може да останат във въздуха час и половина със скорост 120 км/ч на височина до 3500 м.

Удари по руска територия

Припомняме , че през нощта на 10 август Силите на безпилотните системи на Украйна, заедно с други компоненти на Силите за отбрана, нанесоха удари по нефтопреработвателната фабрика в Саратов. В резултат на атаката с дрона на територията на предприятието са регистрирани експлозии и пожари. Годишният капацитет завода е преработка е до 7 милиона тона петрол.

Освен това, дронове на Центъра за специални операции "А" на Службата за сигурност на Украйна нанесоха удари по логистичен център в селището Кзил-Юл, Република Татарстан. Смята се, че там се съхраняват готови за употреба "Шахеди", както и чуждестранни компоненти.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мая Сандо

    82 8 Отговор
    Това е подарък от кървавия фашистки киевски режим на наркоса Зеленяху!

    18:09 10.08.2025

  • 3 НИКО

    103 7 Отговор
    СМЕШНА ЖАЛКА РОБСКА ЕВРОПА НИКОИ НЕ ГИ ЗАЧИТА ЗА ХОРА ХАХАХАХА

    18:10 10.08.2025

  • 4 тоя коя е че не се сещам?

    105 7 Отговор
    кая клас не свири в оркестъра каза бат дончо , тя може да казва нещо у тях си не и на прездидента на САЩ

    Коментиран от #7, #12, #78

    18:10 10.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЖЕКО

    85 8 Отговор
    РУСНАЦИТЕ НАБЛИЖАВАТ ПОЛСКАТА ГРАНИЦА МЪКА МИ Е ЗА ЕВРОГЕИЦИ

    18:12 10.08.2025

  • 7 ЛИЛИ

    55 5 Отговор

    До коментар #4 от "тоя коя е че не се сещам?":

    СВИРИ НА ДОНЧО НА КАВАЛА

    18:13 10.08.2025

  • 8 Мишел

    8 94 Отговор
    "Срещата в Аляска - още едно унижение за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    Коментиран от #10, #25, #48

    18:15 10.08.2025

  • 9 смотань бандерець..

    71 3 Отговор
    Мелезчето каласс и дъртио джендър урсуль със зеленяка са в партер и чакат сапунчето оти са персон нон грата в амкоридже

    18:15 10.08.2025

  • 10 Хага

    53 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    А сега, като отиде Путин в Аляска да си разделят уКраИнската баница, ще го задържат ли ? 😁

    18:19 10.08.2025

  • 11 стоян георгиев

    87 3 Отговор
    Кого лъжете бе? Побърканите бандервоци минираха всички плажове в Одеса още 2021ва!
    Абсолютни фашисти и психопати, роби на евро фашистите!

    Коментиран от #21

    18:19 10.08.2025

  • 12 На ду...

    39 1 Отговор

    До коментар #4 от "тоя коя е че не се сещам?":

    ..дук е масторица..като нацисткия ди дядо свирил на рускияМуй

    18:20 10.08.2025

  • 13 Коко Н

    38 2 Отговор
    Здравейте ЕВРОЗОНЦИ,!!!

    18:20 10.08.2025

  • 14 Така е

    3 46 Отговор
    Решение без Украйна на първо място. Без европейските държави, без Америка не мож да има. И няма да има. Което пък означава продължаване на войната.

    Коментиран от #44

    18:20 10.08.2025

  • 15 Грозев

    62 3 Отговор
    Според мои източници са стъпили на мини поставени от киефския нарко режим!

    Коментиран от #32

    18:20 10.08.2025

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    61 2 Отговор
    "откакто пълномащабната руска инвазия доведе до попадането на мини в морската вода" -
    Колко укрофилско угодно казано???
    Мините са бандераински, и не са попаднали случайно, а са поставени нарочно,
    за да пазят от руски морски десант...

    18:22 10.08.2025

  • 17 А, стига де...

    58 2 Отговор
    Ама те на плаж ли ходят? Не да ли във война? Цял свят се пръска да им дава оръжие, помощи... Ние тук ги хрантутим лете на планина, че е хладничко, зиме на море, че е по- топличко. Хотели, удобства, нищо, че нашите пенсионери често ровят по боклуците. Хм .. плаж в Одеса...

    18:25 10.08.2025

  • 18 Всъщност

    50 2 Отговор
    Повече от 20 процента от страната е осеяна с мини и невзривени боеприпаси. Дори когато конфликтът отшуми, мините и невзривените боеприпаси ще останат проблем за Украйна, може би за поколения напред, тъй като милиони хора живеят в или близо до зони, където са разположени мини. Според настоящите оценки може да отнеме десетилетия, докато голяма част от земеделските земи на Украйна бъдат окончателно разминирани, пише The National Interest / Всъщност бандерите вече успяха да минират 40% от територията си !

    Коментиран от #19

    18:26 10.08.2025

  • 19 смотань бандер..

    26 1 Отговор

    До коментар #18 от "Всъщност":

    Я ако съм на местото на двата плондера дека командорат бг-тата..ще ги пратя да разминират бандерия за,да изкарат некое евро-они и без това са най бедните в юръпо..

    18:35 10.08.2025

  • 20 Точен

    32 1 Отговор
    Кая ми напомня за една черноморска риба, кая...

    18:36 10.08.2025

  • 21 хаха🤣

    6 18 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    голям страх от тия бандеровци, голямо нещо🤣 ....стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣

    18:36 10.08.2025

  • 22 русия ли е минирала плажа

    37 2 Отговор
    или фашистите на зельо ?ДВАМА МЪЖЕ И ЕДНА ЖЕНА - ЗЕЛЕНСКИ ЩО НЕ ИДЕ ДА ГИ ЛОВИ ПО ПЛАЖОВЕТЕ ТИЯ ТЪПАЦИ ДЕТО ОЩЕ НЕ СА МУ ОТКИНАЛИ ТИКВАТА НА ТОЯ НАРКОМАН !

    18:37 10.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 КАЯ КАЛАС ДА ДОЙДЕ ДА МИ

    24 2 Отговор
    ПОДЪРЖИ МИКРОФОНА , ДА ЗЕМЕ И АКУШЕРКАТА ДА И ПОМАГА !

    18:39 10.08.2025

  • 25 Да те светна

    39 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Унижението е за Урсула,мерц,макрон и наркомана.Понеже никой не ги е поканил.

    Коментиран от #30

    18:41 10.08.2025

  • 26 А това,

    32 1 Отговор
    "всички временно окупирани територии " не важи ли и за Иззраел?. Според международното право. ЛИЦЕМЕРИ.

    18:43 10.08.2025

  • 27 Шушумиго

    11 4 Отговор

    До коментар #23 от "Пламен":

    А,ти къде си,та ги знаеш всичките?Аха,на работа!

    Коментиран от #28

    18:44 10.08.2025

  • 28 Пламен

    11 1 Отговор

    До коментар #27 от "Шушумиго":

    Не бе , дремя тука и чакам да се разхлади ., че да излезем . Утре имам работа в една банка .

    Остап Бендер .

    18:46 10.08.2025

  • 29 хихи

    32 1 Отговор
    "Кая Калас заяви, че споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС"
    а Тръмп умря от смях
    хи хи хи

    18:48 10.08.2025

  • 30 хихи

    28 2 Отговор

    До коментар #25 от "Да те светна":

    а България пак е от страната на булката

    18:49 10.08.2025

  • 31 Хихи

    24 1 Отговор
    Калас, фонлайнар и плешивият печетар на герберските бюлетини, ще решават какво да говори и прави бай Дончо ...

    18:52 10.08.2025

  • 32 Пиращ

    19 2 Отговор

    До коментар #15 от "Грозев":

    Абе вие защо не гледате исинската Истина от Министерството на Истината, ами гледате забранени канали, а?

    18:54 10.08.2025

  • 33 az СВО Победа80

    10 2 Отговор
    Честито!

    Все си мисля, че у нас тия украинци ще направят такъв сакатлък.

    Август започва да духа вятър от североизток и течението като нищо може да ни донесе "подаръци" от режима в Киев!

    19:00 10.08.2025

  • 34 РАЗВЕСЕЛЕН

    15 1 Отговор
    Тая пък?? Кой я брои за нещо.

    19:23 10.08.2025

  • 35 Събира орехи

    16 1 Отговор
    Достатъчно е само да видиш, че тази невменяемата е "външен" министър на измисленият съюз, за да знаеш за какво "обединение" иде реч.

    19:26 10.08.2025

  • 36 хи хи

    16 1 Отговор
    Ще се събират пари за укринско въоръжаване. Ако наркомана откаже сделката, чичо Дончо ще отреже всякакво финансиране и евро-мажоретките ще трябва да поемат масрафа. А пари немаааа.....

    Коментиран от #47

    19:26 10.08.2025

  • 37 без цензура

    17 0 Отговор
    "както и ЕС"!? Защо и ЕС, какво общо има ЕС с Украйна, която не член на съюза? ЕС тогава трябва да има също толкова общо с Иран, Палестина, Сомалия и пр.?

    19:27 10.08.2025

  • 38 ЕВРОФЕН

    20 1 Отговор
    Кая Калас е една жалка гледка. Учудвам се, че това ниско ниво може да стане еврокомисар.

    Коментиран от #51, #62

    19:28 10.08.2025

  • 39 Кучкар

    14 1 Отговор
    Обикновенно пуделите (калас) изпълняват това, което им нареди господарят/дресьорът. Не случайно ги взимат в цирка.

    19:29 10.08.2025

  • 40 коко

    10 1 Отговор
    докарали ботуша на господаря и пуделите ще трябва да се съберат да полаят, препикаят от кеф ботушиа на господаря

    19:29 10.08.2025

  • 41 Гост

    16 1 Отговор
    За какво им е Кая на Тръмп и Путин? Стриптийз ли ще им прави?

    19:30 10.08.2025

  • 42 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 1 Отговор
    Тая е бита карта, но още не го знае...

    19:30 10.08.2025

  • 43 Ясно,

    8 1 Отговор
    Байганети да готви по една заплата за укрия.

    19:32 10.08.2025

  • 44 Всъщност

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    Атлантистките са доста по-злокачествено образувание от атлантистите. Да изброим няколко примера: Хилари, Ники Хейли, Кая, Мая, Тая..................

    19:33 10.08.2025

  • 45 @@@

    10 1 Отговор
    Тия Урсулици от ЕС са се побъркали, защото
    Тръмо и Путин за ниюо не ги смятат.
    Те са бита карта, с високи Мита!

    19:33 10.08.2025

  • 46 БАНко

    15 1 Отговор
    НАТООООООВЦИ , СЪБИРАЙТЕ СЕ ПОД ЗНАМЕНАТА НА УРСЪСЕЛА !!! ПУТИН И ТРЪМП ИСКАТ ДА СПРАТ ВАШАТА ВОЙНА СРЕЩУ РУСИЯ !!!

    19:35 10.08.2025

  • 47 Евробанкер

    13 1 Отговор

    До коментар #36 от "хи хи":

    Пари за първата вноска ще има. нали януари ще ви приберем 40 милиарда, и ако германия не ги прилапа, ще ги дадем на щатите за въоръжаване.

    19:35 10.08.2025

  • 48 @@@

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    "Срещата в Аляска без Каи, Урсули, Кощи и Зеленски - още едно унижение за ЕС и ЗеленияНаркоман.
    ЕС бе продаден от Урсула за жълти стотинки на Америка и с 50% Мита

    19:36 10.08.2025

  • 49 Аре ако може

    16 1 Отговор
    Калас да свика и среща на външните министри от ЕС за геноцида извършван от нацистката държава Израел ако и е любезно а ?

    19:36 10.08.2025

  • 50 Минувач1

    13 2 Отговор
    Каяс и компания иска САЩ за накара Русия да капитулира. Те не си деват сметка какво говорят. Държат се като деца, които си играят на индианци и пушат лулата на мира върху буре с барут. На децата не им е ясна какви са последиците от сключени договори и поети обещания. Както и от постъпките им. Затова вместо тях решенията се взиматот възрастните. За да не стават бели.

    19:36 10.08.2025

  • 51 Херитаж

    12 1 Отговор

    До коментар #38 от "ЕВРОФЕН":

    Избрана е по наследство. Нали дядо и е бил нацист от естонските есесовци.

    19:37 10.08.2025

  • 52 нннн

    12 1 Отговор
    Урсулите бързат да впрегнат каруцата пред коня. Нека първо чуят батковците и после да скимтят, ако им се скимти.

    19:39 10.08.2025

  • 53 Лелеееее.....

    11 1 Отговор
    Калас "свиквала" външните министри от ЕС ....не ги кани на среща а ги свиквала.....представяте ли си а?

    19:40 10.08.2025

  • 54 ТАГАРЕНКО

    10 2 Отговор
    Бандери, Тръмп иска да ни спре войната.

    19:40 10.08.2025

  • 55 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    Да бе ама не ги включва, ма си много неадекватна за да разбереш кво се случва. Куалейка неква, кат наше калинки .....г3 с компас не мой си намери

    19:41 10.08.2025

  • 56 Нацистка сган ей.....

    10 2 Отговор
    свиквала ги......

    19:41 10.08.2025

  • 57 Перо

    11 1 Отговор
    Лицемерието на ЕС да избират на върховни постове, джендъри, врагове на Русия, от най-мижавите държави няма граници! ЕС не е канен и няма участие в преговорите между двете страни, освен това Украйна няма никакво правно отношение към ЕС и НАТО! Кой налага да се правят такива сборища, не отнасящи се към преговарящите! Зеленски ще бъде информиран за резултата и да си решава какво да прави! Тръмп каза, че при провал, няма да се занимава повече със Зеленски!

    19:42 10.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Срещата в Аляска

    7 1 Отговор
    Между Путин и Тръмп ще е в АK International Reax а тея нищожества кво ще обсъждат само те си знаят. Никой от тях не е поканен.

    19:44 10.08.2025

  • 60 Ончо

    6 3 Отговор
    Браво Калас ,браво Кая.Изглежда Ние европейците ще занулим Украйна.

    19:46 10.08.2025

  • 61 А така, Хайл УРСУЛАЙ, а тъй...

    7 2 Отговор
    утре ще свика среща на външните министри на страните членки на "обединението", за да обсъдят следващите "крачки".........крачки! Гйор ГЕЙргиев да фърчи щото ще му пишат отсъствие.

    19:48 10.08.2025

  • 62 Взими кая удари урсула

    8 2 Отговор

    До коментар #38 от "ЕВРОФЕН":

    Нашата дали е на по-високо ниво? В тази комисия, няма такива!

    19:49 10.08.2025

  • 63 НЕНУЖНИ

    8 1 Отговор
    Жорето ще ходи ли?

    Коментиран от #66

    19:50 10.08.2025

  • 64 И никакви такива

    4 1 Отговор
    Зам.министри ...само пълни външните министри !

    19:50 10.08.2025

  • 65 Тръмп:

    3 1 Отговор
    Много почвате да ме дразните нещо въздухари, ще ви набия още 35% мито да знаете !

    19:55 10.08.2025

  • 66 ДаДан ДаДанев

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "НЕНУЖНИ":

    Какво Жоре, ГеоОрг, световен организатор и лидер. И как уверено се съгласява, не е истина.

    19:55 10.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Никой

    2 2 Отговор
    ЕС не ни допринася нищо за благополучието - какво е това като измишльотина.

    19:57 10.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ъхъъъъъ....

    5 1 Отговор
    всички временно окупирани територии "принадлежали" на Украйна.......ама почти всички и само "временно"....

    19:58 10.08.2025

  • 71 Име

    6 1 Отговор
    "...всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна“.

    А самата Украйна е временна държава на хилядолетната руска територия и е най-добре за Европа и за световния мир да престане да съществува.

    20:00 10.08.2025

  • 72 Не искат мир

    7 2 Отговор
    Защото не могат да върнат парите на Русия...

    Коментиран от #82

    20:02 10.08.2025

  • 73 бай Шиле

    5 1 Отговор
    Тези кокошки дето си мислят че управляват ЕС по ще им приляга да си спретнат една оргия. Ония тримата смъркачи от влака ще донесат материал. Само да се оглеждат за Макроница, щото голям бой ще падне. А преговорите да ги оставят на батковците.

    20:04 10.08.2025

  • 74 Не така

    6 0 Отговор
    Тази никой не я бръсне и за слива, жалки брюкселски бюрократи, държат се като ощипани и напикани госпожици.

    20:06 10.08.2025

  • 75 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Истерични стари бездетни лелки, педофили и хомосексуалисти! Това е пълнежа на ес!

    20:07 10.08.2025

  • 76 В случая срещата е

    5 0 Отговор
    САЩ-Русия и кво искат тея въобще не е ясно. Ако тая Калас има какво да каже, да пише прошение до Путин за среща. Само да не стане като в Китай, когато след разходката и до Япония отиде в Китай и след като надрънка куп глупости и посочиха вратата със съвет да се образова първо и тогава пак да заповяда

    20:08 10.08.2025

  • 77 Среща на фашисти

    3 1 Отговор
    Ненормални

    20:12 10.08.2025

  • 78 Ами как коя ???!

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "тоя коя е че не се сещам?":

    дядо и СС
    баща и кп СС
    кая еСС

    20:12 10.08.2025

  • 79 ГолямаПача

    1 0 Отговор
    ПачаЛелеееГолямаПача

    20:13 10.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Дедо

    0 0 Отговор
    Ще ги включат Украйна за основното ястие, А Европа да плати сметката.

    20:14 10.08.2025

  • 82 123

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Не искат мир":

    Ще върнат парите на Русия и то даже в наведено положение

    20:16 10.08.2025

  • 83 Бермудата

    0 0 Отговор
    7/8 крачолът веднага ще се отзове.

    20:16 10.08.2025

  • 84 руската мечка

    0 0 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне дръвцето.

    20:17 10.08.2025

  • 85 Копейки

    0 0 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея или Русия.

    20:18 10.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания