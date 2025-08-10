Bild: Украйна се страхува от предателство на САЩ

Руският президент Владимир Путин може отново да спечели симпатиите на президента на САЩ Доналд Тръмп на своя страна по време на преговорите в Аляска на 15 август, а събитията от следващите дни изглежда може да се окажат решаващи за Украйна. Това се съобщава в статия, публикувана на 10 август от заместник-главния редактор на Bild Пол Ронцхаймер, цитиран от ФОКУС.

Според реакторът на изданието Украйна се опасява, че ще бъде предадена от САЩ. Изданието отбелязва, че в Киев има подозрение, че ключови решения относно съдбата на страната ще се вземат без негово участие.

"През последните три дни разговарях с политици, дипломати и обикновени граждани в Киев. Независимо от политическите възгледи, всички те споделят усещането, че нещо се решава зад гърба на украинците преди срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска“, пише Ронцхаймер.

Фактът, че украинският президент Володимир Зеленски не е допуснат до срещата и че е напълно неясно дали изобщо ще се срещне директно с Путин през следващите дни или седмици, демонстрира огромната сериозност на ситуацията от гледна точка на украинците.

Зеленски ясно заяви в събота: "Всяко решение срещу нас, всяко решение без Украйна, е и решение срещу мира.“ Той продължи: "Украинците няма да дадат страната си на окупатора.“

"Но точно това изисква Тръмп, поне отчасти!“, заявява авторът.

Анализирайки медийни съобщения, Ронцхаймер посочва, че според евентуални планове Съединените щати биха могли да се застъпят за пълното прехвърляне на Донецка и Луганска област на Москва, докато на фронтовата линия в Запорожка и Херсонска област ще бъде в сила прекратяване на огъня. Това означава, че украинската армия ще трябва да изостави позициите си на изток и да ги предаде на врага без бой.

Авторът на публикацията цитира мнението на украински политик от правителствените среди, който е пожелал да остане анонимен:

"Абсолютно немислимо е да направим това. В крайна сметка това би означавало, че Русия просто ще получи територии като подарък и след това ще може да атакува отново по всяко време.“

В Европа също има съпротива срещу тези планове. В събота в Лондон се проведе набързо свикана среща на върха – преди срещата в Аляска. Страните от ЕС искаха да работят със Зеленски там, за да разработят контрапредложение. Впоследствие украинският президент определи срещата като конструктивна. "Всички наши аргументи бяха чути“, коментира срещата украинският държавен глава.

Но едно е ясно: фокусът е изцяло върху Тръмп.

Според Ронцхаймер, цялото внимание в момента е насочено към президента на САЩ Доналд Тръмп.

Опасността за Украйна е, че Путин може отново да спечели президента на САЩ на своя страна на срещата в петък и да увеличи натиска върху Украйна.

"Надявахме се на строги санкции срещу Путин“, заявява дипломат от ЕС пред изданието.

"Сега се случва точно обратното и трябва да очакваме, че Тръмп би могъл да отправи несъстоятелни искания към Украйна. Но е ясно също, че САЩ не могат просто да се съгласят на заграбване на земя против волята на украинците.“

Това може да бъде съдбовна седмица за Украйна. А ситуацията на фронтовите линии, особено на изток, остава трудна. Украйна губи територии там, но руската армия е понесла огромни загуби, особено през последните седмици. Военното превземане на териториите, които сега са предоставени на Русия, би било изключително трудно за Русия и може да отнеме години, заявява редакторът на изданието.

"Едно нещо изглежда напълно ясно:''Тръмп най-накрая иска сделка. Въпросът е какво може да струва тази сделка на Украйна.“, обобщава Ронцхаймер.

Срещата на Тръмп и Путин в Аляска

На 8 август Доналд Тръмп обяви предстояща си среща с Путин в Аляска на 15 август, наричайки я "значимо събитие в двустранните отношения между Съединените щати и Русия“.

Президентът на САЩ заяви, че по време на нея ще обсъди с Путин войната на Русия срещу Украйна и неговият план за уреждане на конфликта, който включва размяна на територии, в резултат на което Киев ще си върне част от земите си, но ще бъде принуден да се откаже от други. Според редица медии това включва предаването на Луганска и Донецка област на Русия.

Politico съобщи, че Белият дом е предложил на Русия замразяване на войната по линията на контакт в Херсонска и Запорожка области в замяна на Донецка и Луганска области.

На 9 август украинският президент Володимир Зеленски заяви, ''че украинците няма да се откажат от земята си на окупаторите'' и че териториалният въпрос е в Конституцията на Украйна, която никой няма право да нарушава.

Той отбеляза също, че Русия налага идеята за размяна на украинска територия за украинска територия, което само гарантира удобни позиции за руските сили при възобновяване на войната.

На 10 август украинският външен министър Андреий Сибига предупреди международните партньори да не правят отстъпки на Русия.

"Никакви награди или подаръци за агресора, за да го умилостивят. Само силата и единството могат да принудят Русия да спре войната. Всяка отстъпка провокира по-нататъшна агресия. Ето защо Украйна твърдо защитава нашите принципи и ценности“, подчертава той.

Украйна няма да може да изгони руснаци от цялата си територия, но и Русия не е способна да завземе нови значителни територии. Следователно мирното споразумение ще предвиди определен формат на взаимни териториални отстъпки. Това мнение изрази в интервю за NBC News републиканският сенатор Линдзи Греъм, цитиран от ФОКУС.

По този начин сенаторът всъщност потвърди неотдавнашното изявление на Доналд Тръмп, че мирното споразумение ще предвиди определен формат на размяна на територии, контролирани от Русия и Украйна.



"Искам да бъда честен с вас, Украйна няма да изгони всички руснаци [от територията си] и Русия няма да стигне до Киев. Следователно, в крайна сметка, ще има някакъв обмен на територии“, заявява Греъм.



В същото време той се обърна към историята като даде пример с разделянето на Германия след Втората световна война, когато дори град Берлин съществуваше в разделено състояние повече от 30 години.



На това журналистът напомнина Греъм за собственото му изявление от 2023 г., в което той заявява, че войните не могат да бъдат прекратени с даване на територия на агресора и че отстъпките на Русия в Украйна ще вдъхновят Кремъл за нови войни, включително срещу НАТО.



Американският сенатор отговори на това, че продължаващата военна помощ за Украйна би гарантирала мир в Европа, защото при такъв сценарий "Русия би била сдържана от най-смъртоносната армия на европейския континент, каквато е Украйна“.



Според него гаранциите за сигурност трябва да се състоят и във факта, че ако отново нахлуят в Украйна, руснаците ще срещнат не само украинската армия, но и "европейските сили на място“. Греъм е убеден, че "споразумението за минерали“ между Киев и Вашингтон гарантира сигурността на Украйна, защото "президентът Тръмп ще защити тези интереси“.



Перспективи за мир в Украйна



По-рано източник на Белият дом заяви, че не изключва възможността украинският президент Володимир Зеленски да участва в срещата на руския и американския лидер Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска. Ако обаче бъде поканен, това няма да е в самото начало на срещата.



Според постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, мирното споразумение между Украйна и Русия ще включва някаква форма на "размяна на територии“. Той обаче подчертава, че никой няма просто да даде големи парчета територия на руснаците.