Палестинската групировка "Ислямски джихад" прати ракети срещу израелски градове

10 Август, 2025 19:54, обновена 10 Август, 2025 20:00 505 7

Палестинската групировка "Ислямски джихад" прати ракети срещу израелски градове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бойци от палестинската групировка "Ислямски джихад" атакуваха днес с ракети израелски градове по границата, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Групировката каза в изявление, че военното ѝ подразделение – Бригадите "Ал Кудс", е изстреляло ракети по кибуца Нахал Оз и кибуца Саад.

По-рано израелската армия съобщи, че две ракети са били изстреляни срещу Израел, вероятно от ивицата Газа. Армията е опитала да ги прехване с помощта на системи за противовъздушна отбрана.

Израелският новинарски сайт ynet съобщи, че едната ракета е била прехваната, а втората е поразила обор в кибуца Саад.

От началото на войната в Газа преди почти 2 години палестински бойци от ивицата са изстреляли хиляди ракети срещу Израел, но тези атаки се извършват все по-рядко, отбелязва ДПА.

Германският канцлер Фридрих Мерц защити решението на правителството в Берлин да спре военните доставки за Израел, предаде БНР.

Решението на израелското правителство да поеме контрола върху Газа е било "изненада" за Берлин, призна германският канцлер Фридрих Мерц. В телевизионно интервю, което ще бъде излъчено тази вечер, той подчерта, че Германия не променя политиката си към Израел и остава негов верен съюзник.
Нетаняху: Окупацията на град Газа е най-добрият начин за бързо прекратяване на войната с "Хамас"
"С израелското правителство се разминаваме само по въпроса за военната операция в Газа, но нашето приятелство може да издържи това", каза Мерц.

И още: "Не можем обаче да си позволим да доставяме оръжия в конфликт, който може да доведе до нови стотици жертви и разселване на цивилни. Къде да отидат тези хора? Полагаме и ще продължим да полагаме дипломатически усилия за неговото разрешаване", увери Мерц.

Той подчерта, че не се е поддал нито на обществен натиск, нито на коалиционния партньор - Социалдемократическата партия. И обясни, че срещу новата израелска офанзива в палестинския анклав са се обявили дори висши израелски военни.

Решението на Германия да спре временно военните доставки за Израел коментира и премиерът Бенямин Нетаняху, който увери, че уважава Фридрих Мерц. Но:

"Много европейски лидери ми казват - знаем, че сте прави, но не можем да удържим на натиска на общественото мнение в нашите страни. Моят отговор е: Това е ваш проблем, не е мой", заяви Нетаняху пред чуждестранни журналисти в Йерусалим.


Израел
  • 1 Фикрет

    2 2 Отговор
    Отидоха още 20000 глави
    Заради тази простотия
    После ще викат Израел ни треби като Пилци

    20:05 10.08.2025

  • 2 хъхъ

    2 1 Отговор
    С голи ръце да тръгнат мюсюлманите - ще превземат Израел. Малка лодка в океана от мюсюлмани.

    20:08 10.08.2025

  • 3 Миииии

    1 1 Отговор
    Вземете си ги тези хора в Германия, ако сте сигурни, че палестинците са хора. Израел им даваше работа преди 7 октомври, вода и електричество безплатно, а те искат да унищожат Израел.

    20:09 10.08.2025

  • 4 пиночет

    2 0 Отговор
    Този път терористите -палячовци от Хизбула и Хамас и разни джихади-михади, които са подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло!

    20:11 10.08.2025

  • 5 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Колко е бил прав Хитлер.Надушил е боклука

    20:14 10.08.2025

  • 6 🇺🇦🇧🇬

    1 1 Отговор
    Скоро ще рИват и за тези бг копейките...

    20:15 10.08.2025

  • 7 pyzcлямски джиад

    0 0 Отговор
    йахуди що на бийти?

    20:17 10.08.2025