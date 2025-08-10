Палестинската групировка "Ислямски джихад" прати ракети срещу израелски градове

Бойци от палестинската групировка "Ислямски джихад" атакуваха днес с ракети израелски градове по границата, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Групировката каза в изявление, че военното ѝ подразделение – Бригадите "Ал Кудс", е изстреляло ракети по кибуца Нахал Оз и кибуца Саад.

По-рано израелската армия съобщи, че две ракети са били изстреляни срещу Израел, вероятно от ивицата Газа. Армията е опитала да ги прехване с помощта на системи за противовъздушна отбрана.

Израелският новинарски сайт ynet съобщи, че едната ракета е била прехваната, а втората е поразила обор в кибуца Саад.

От началото на войната в Газа преди почти 2 години палестински бойци от ивицата са изстреляли хиляди ракети срещу Израел, но тези атаки се извършват все по-рядко, отбелязва ДПА.

Германският канцлер Фридрих Мерц защити решението на правителството в Берлин да спре военните доставки за Израел, предаде БНР.



Решението на израелското правителство да поеме контрола върху Газа е било "изненада" за Берлин, призна германският канцлер Фридрих Мерц. В телевизионно интервю, което ще бъде излъчено тази вечер, той подчерта, че Германия не променя политиката си към Израел и остава негов верен съюзник.

"С израелското правителство се разминаваме само по въпроса за военната операция в Газа, но нашето приятелство може да издържи това", каза Мерц.



И още: "Не можем обаче да си позволим да доставяме оръжия в конфликт, който може да доведе до нови стотици жертви и разселване на цивилни. Къде да отидат тези хора? Полагаме и ще продължим да полагаме дипломатически усилия за неговото разрешаване", увери Мерц.



Той подчерта, че не се е поддал нито на обществен натиск, нито на коалиционния партньор - Социалдемократическата партия. И обясни, че срещу новата израелска офанзива в палестинския анклав са се обявили дори висши израелски военни.



Решението на Германия да спре временно военните доставки за Израел коментира и премиерът Бенямин Нетаняху, който увери, че уважава Фридрих Мерц. Но:



"Много европейски лидери ми казват - знаем, че сте прави, но не можем да удържим на натиска на общественото мнение в нашите страни. Моят отговор е: Това е ваш проблем, не е мой", заяви Нетаняху пред чуждестранни журналисти в Йерусалим.