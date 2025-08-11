Тръмп ще гони бездомните от Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обеща да изгони бездомните от столицата на страната и да вкара престъпниците в затвора, въпреки че кметът на Вашингтон твърди, че понастоящем няма скок в престъпността във федералната столица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Бездомните трябва да се изнесат, ВЕДНАГА. Ще ви дадем места, където да отседнете, но ДАЛЕЧ от столицата. Престъпниците, вие не трябва да се разкарате. Ние ще ви вкараме в затвора, където ви е мястото“, написа Тръмп в платформата „Трут Соушъл“.

Белият дом отказа да обясни какви правомощия ще използва Тръмп, за да изгони бездомниците от Вашингтон, отбелязва Ройтерс. Президентът републиканец има правомощия да контролира само земята и сградите в града, които са федерална собственост.

Тръмп планира да даде пресконференция по-късно днес, посветена на темата как да се „спре насилието във Вашингтон“. Не е ясно дали на нея той ще обяви повече подробности за плана си.

Публикацията на американския президент в „Трут соушъл“ включваше снимки на палатки и на улици във Вашингтон, по които има боклуци. „Ще направя столицата ни по-безопасна и по-красива от всякога“, заяви той.

Според организацията „Комюнити партнюршип“, която работи за намаляване на бездомниците във Вашингтон, всяка нощ в града с население от около 700 000 души има 3782 бездомни лица.

Повечето от бездомните живеят в приюти или временни жилища. Смята се, че около 800 са без какъвто и да било подслон и живеят „на улицата“, казва организацията.

Служител на Белия дом заяви в петък, че в града са били разположени повече федерални полицейски служители след нападение над млад служител на администрацията на Тръмп, което разгневи президента.

Кметът на Вашингтон от Демократическата партия, Мюриъл Баузър, заяви днес, че столицата „не страда от скок в престъпността“.

„Вярно е, че през 2023 г. имахме ужасен скок в престъпността, но сега не сме 2023 г.“, каза Баузър пред телевизия Ем Ес Ен Би Си. „През последните две години се борихме за намаляване на насилието в града, като го сведохме до най-ниското ниво за последните 30 години“, добави тя.

По информация на полицията в града придружените с насилие престъпления през първите седем месеца на 2025 г. са намалели с 26% в окръг Колумбия в сравнение с миналата година, докато общата престъпност е намаляла с около 7%.