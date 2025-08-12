Лондон предупреди Тръмп: Не се доверявай на Путин!; Берлин: Никакви териториални отстъпки на Русия!

Британското правителство предупреди американския президент Доналд Тръмп да не се доверява на руския президент Владимир Путин, че ще се придържа към евентуално споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, докато западните лидери се надпреварват да помогнат на Киев да се подготви за среща на върха в петък, съобщи вестник “Таймс”, цитиран от БНР.



В декларация от Даунинг стрийт се казва, че на Путин не може да се има доверие и Великобритания настоява за гаранции, че всяка пауза в боевете, договорена на срещата между двамата президенти, няма да бъде използвана от Русия просто като глътка въздух за подготовка за нова офанзива.



На въпрос дали премиерът Киър Стармър смята, че на Путин може да се има доверие, официален говорител на премиера отговори отрицателно и допълни, че прекратяването на огъня „не може просто да бъде възможност президентът Путин да си тръгне, да се превъоръжи, да се укрепи и след това да продължи войната”.



Европейските лидери призоваха Тръмп през уикенда да позволи на Украйна да участва в преговорите, неспокойни от възможността да направи отстъпки на Путин на срещата на върха, коментира “Таймс”.



Британското правителство описа предстоящите преговори като “флуидни” след като Тръмп сигнализира, че може би е готов да включи и Зеленски в срещата, която ще се проведе в Аляска.



Стармър предложи войските, необходими за съблюдаване на прекратяването на огъня, да бъдат разположени в Украйна от така наречената „коалиция на желаещите“. Неговият говорител заяви, че всяка сделка трябва да вземе предвид „уроците от миналото, когато очевидно съюзниците не са имали онези смислени гаранции за сигурност, които позволиха на президента Путин да се превъоръжи и да действа отново“.

Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли предположенията за възможни териториални отстъпки от страна на Украйна в замяна на мир с Русия след вчерашните му консултации с неговите колеги от ЕС, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на пост на министъра в платформата "Екс".



"Силата не трябва да променя границите", написа снощи Вадефул. Той заяви, че Германия подкрепя целта на президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на войната на Русия срещу Украйна. Резултатът трябва да бъде справедлив и траен мир, каза Вадефул.



Тръмп заяви вчера, че както Украйна, така и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да се сложи край на войната. Украйна категорично отхвърля възможността за териториални отстъпки, отбелязва ДПА.



Пред германската обществена телевизия Цет Де Еф Вадефул заяви, че Украйна знае, че преговорите ще бъдат трудни.



"Може би ще трябва да предвидят и отстъпки. Но това ще се реши по-късно. Днес става въпрос за създаване на справедливи условия за тези преговори и те трябва да започнат оттам, където са сега", каза Вадефул.



Европа има ясни идеи, които "в много голяма степен" съвпадат с тези на Украйна, добави той. Става въпрос за европейската сигурност. "Няма да позволим да се вземат объркващи за европейците решения", подчерта германският външен министър.



Въпросът е дали Путин е сериозно готов да преговаря, каза министърът на външните работи на Германия. "Ще се разбере в петък и той трябва да се съобразява с това: Западът е единен в подкрепата си за Украйна", изтъкна Вадефул.

Началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак заяви, че е обсъдил по телефона с държавния секретар на САЩ Марко Рубио начините за постигане на справедлив мир в Украйна.

Двамата са координирали позициите си преди дипломатическите стъпки, планирани за тази седмица, предаде Укринформ, като се позова на пост на ръководителя на канцеларията на Зеленски в приложението "Телеграм".



"За Украйна приоритетът е справедлив и траен мир, който изисква безусловно прекратяване на огъня като предпоставка за съществени преговори, както и засилен натиск върху Русия да предприеме реални стъпки в тази посока", написа Ермак.



Ермак благодари също така на американския президент Доналд Тръмп, на Рубио и на специалния пратеник на САЩ Кийт Келог за желанието им да сложат край на войната на Русия срещу Украйна и да постигнат справедлив мир, отбелязва Укринформ.



Тръмп планира да се срещне с Путин в Аляска на 15 август.