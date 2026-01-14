Проучване: Повечето американци смятат, че Тръмп прекалява с военните намеси

Над половината от гражданите на САЩ са на мнение, че президентът Доналд Тръмп е прекрачил допустимите граници в използването на военна сила за намеса в други държави, като особено критично се оценяват действията му спрямо Венецуела. Това показват данните от ново социологическо проучване на Асошиейтед прес и Националния център за изследване на общественото мнение към Чикагския университет (AP-NORC), предава News.bg.

Анкетата е проведена в периода 8-11 януари, след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. Според резултатите 56% от пълнолетните американци смятат, че Тръмп е отишъл твърде далеч с военните интервенции зад граница. Освен това мнозинството от респондентите изразяват неодобрение към външнополитическия курс на републиканския президент като цяло, както и към подхода му конкретно спрямо Венецуела.

Проучването отразява широко несъгласие с агресивната външна политика на Тръмп, която напоследък включва опити за влияние върху петролните ресурси на Венецуела, изявления за възможно завземане на Гренландия и предупреждения, че Съединените щати могат да подкрепят протестни движения в Иран.

Макар част от анкетираните да виждат в намесата на администрацията във Венецуела положителен ефект, свързан с ограничаване на нелегалния наркотрафик към САЩ и потенциални ползи за венецуелското население, малцина са тези, които смятат, че тя носи осезаеми предимства за националната сигурност или икономиката на Съединените щати.