Новини
Свят »
САЩ »
Проучване: Повечето американци смятат, че Тръмп прекалява с военните намеси

Проучване: Повечето американци смятат, че Тръмп прекалява с военните намеси

14 Януари, 2026 16:56 417 11

  • доналд тръмп-
  • проучване-
  • военни операции

Допитване на AP-NORC отчита широко неодобрение към външната политика на президента, особено по отношение на Венецуела

Проучване: Повечето американци смятат, че Тръмп прекалява с военните намеси - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Над половината от гражданите на САЩ са на мнение, че президентът Доналд Тръмп е прекрачил допустимите граници в използването на военна сила за намеса в други държави, като особено критично се оценяват действията му спрямо Венецуела. Това показват данните от ново социологическо проучване на Асошиейтед прес и Националния център за изследване на общественото мнение към Чикагския университет (AP-NORC), предава News.bg.

Анкетата е проведена в периода 8-11 януари, след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. Според резултатите 56% от пълнолетните американци смятат, че Тръмп е отишъл твърде далеч с военните интервенции зад граница. Освен това мнозинството от респондентите изразяват неодобрение към външнополитическия курс на републиканския президент като цяло, както и към подхода му конкретно спрямо Венецуела.

Проучването отразява широко несъгласие с агресивната външна политика на Тръмп, която напоследък включва опити за влияние върху петролните ресурси на Венецуела, изявления за възможно завземане на Гренландия и предупреждения, че Съединените щати могат да подкрепят протестни движения в Иран.

Макар част от анкетираните да виждат в намесата на администрацията във Венецуела положителен ефект, свързан с ограничаване на нелегалния наркотрафик към САЩ и потенциални ползи за венецуелското население, малцина са тези, които смятат, че тя носи осезаеми предимства за националната сигурност или икономиката на Съединените щати.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    5 1 Отговор
    Ще предложа Тръмп за Нобелова награда за мир.

    16:57 14.01.2026

  • 2 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Тръмп ме взима решенията.Той само изпълнява желанията на спонсорите си.

    Коментиран от #9

    16:57 14.01.2026

  • 3 Атина Палада

    4 3 Отговор
    Тръмп изкарва вътрешните проблеми навън..Нищо друго не прави! Венецуела си се управлява от чавистите...Така ще стане и с Гренландия..Само шумотевица:)

    17:00 14.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    кои са военните намеси?САЩ още не са почнали и рашафилите са на а ка ха

    17:00 14.01.2026

  • 5 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор
    Ма не бе,он е миротворец,прекрати осем войни и че продължи да прекратява сички кои почва,шо е лошо коги омират много ора! Коги се гътват малко е било убаво каза по тръмбофонът!

    17:02 14.01.2026

  • 6 Споко бе американски пичове

    4 0 Отговор
    Изчакайте малко батко Тръмп да гушне и Гренландия и всичко ще се успокои. Урси и розовите понита даже няма да изцвилят както и сега мълчат уплаши и снишени като навремето Бай Тошо преди 10 ноември.
    Много ми е интересно и гледам почти със смях урсикала Кая и всички розови понита.
    В интересен нов свят живеем

    17:02 14.01.2026

  • 7 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Абсолютна глупост

    17:04 14.01.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    горд съм аз БРИКС овец /с охрана рузкий СПЕЦовец / посреднощ ме на е б..ха / че покрай мен и жената

    17:05 14.01.2026

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Тъй е,след Сирия беше Иран да цъфне у арабската пролет ма аетоласите се осетия и удариха рамо на Асадистът. Сеги че се присъединът към милионите савецки мюмюни!

    17:05 14.01.2026

  • 10 Бг дракон от Пирин

    1 0 Отговор
    Най-лисно се управлява старец с деменция! Бяйдън и Тръмп са просто пример! Не, че няма и млади корумпирани политици. Светът върви на зле! Не, че някога е бил добре. Връщане към пещерния империализъм, не вещае нищо добро ! Тромпет е твърде стар да му пука, какво може да забърква, като предшественик си!

    17:05 14.01.2026

  • 11 Бай онзи

    0 1 Отговор
    По-възрастните помним старата поговорка:,,Веднъж стомна за вода,втори път стомна за вода,третия път се чупи,,

    17:07 14.01.2026