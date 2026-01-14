Християн Гущеров се събра с Галена (СНИМКА)

Личният живот на Християн Гущеров напоследък прилича на асансьор - ту нагоре, ту надолу. В последните дни обаче изглежда, че бизнесменът е в еуфория, пише marica.bg.

Причината е новата му стара любов в лицето на Галена, с която доскоро се твърдеше, че са се разделили. Нещо повече - тя го бе зарязала навръх Нова година и тогава решението ѝ изглеждаше окончателно.

Какво е направил Гущеров междувременно, за да разтопи отново сърцето ѝ, можем само да гадаем. Или да почакаме тя да каже или покаже на какво се дължи промяната.

"Честит рожден ден, любов моя. Да си жива и здрава и много щастлива", написа наскоро Гущеров на любимата си и даде ясно да се разбере, че отново е на крилете на любовта.

И докато мнозина си помислиха, че може би става дума за нова жена в живота на бизнесмена, той побърза да пусне стори в Инстаграм профила си, в което показва ясно, че е залепен за телефона, а на вградения линк е прикачил именно профила на Галена.

Любопитна подробност е, че в сторито на блондинката е същата картинка с телефонно обаждане, което изяснява съвсем ситуацията между двамата.