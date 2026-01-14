Новини
Християн Гущеров се събра с Галена (СНИМКА)

Тя го бе зарязала навръх Нова година и тогава решението й изглеждаше окончателно

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Личният живот на Християн Гущеров напоследък прилича на асансьор - ту нагоре, ту надолу. В последните дни обаче изглежда, че бизнесменът е в еуфория, пише marica.bg.

Причината е новата му стара любов в лицето на Галена, с която доскоро се твърдеше, че са се разделили. Нещо повече - тя го бе зарязала навръх Нова година и тогава решението ѝ изглеждаше окончателно.

Какво е направил Гущеров междувременно, за да разтопи отново сърцето ѝ, можем само да гадаем. Или да почакаме тя да каже или покаже на какво се дължи промяната.

"Честит рожден ден, любов моя. Да си жива и здрава и много щастлива", написа наскоро Гущеров на любимата си и даде ясно да се разбере, че отново е на крилете на любовта.

Християн Гущеров се събра с Галена (СНИМКА)

И докато мнозина си помислиха, че може би става дума за нова жена в живота на бизнесмена, той побърза да пусне стори в Инстаграм профила си, в което показва ясно, че е залепен за телефона, а на вградения линк е прикачил именно профила на Галена.

Любопитна подробност е, че в сторито на блондинката е същата картинка с телефонно обаждане, което изяснява съвсем ситуацията между двамата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно е закъсал

    17 0 Отговор
    за пари щом се е присламчил към тази баба...

    Коментиран от #6

    18:46 14.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Изтрит

    14 0 Отговор
    ...на 2...
    Защото написах ,че авторката само простотии качва.
    Това са факти.

    18:51 14.01.2026

  • 4 ФЕЙК нюз

    20 1 Отговор
    Охххх Боже Господи..с кво ни занимава дезинформационния канал бълващ фа.лшиви новини от сутрин до вечер наречен - факти бг ?!? Държавата се тресе,няма евро няма валута , инфлацията удари над 200 % ,цените скочиха до тавана,всичко което е струвало 2 лева сега струва 2 евро...те ни занимават с някакво БКП и ДС отроче НАРКОМАНСКО комарджийско

    18:56 14.01.2026

  • 5 Българин .

    7 1 Отговор
    Прибрала се при чичко Паричко. Ще врътне някояСфирка и той ще се успокой и тя ще има джобни!

    19:17 14.01.2026

  • 6 Ще има и още

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сигурно е закъсал":

    Мдааа, явно старият Гущер мнооого грехове има да изплаща, щом още приживе с такова отроче и такива "снахи" съдбата го дарява .....

    19:19 14.01.2026

  • 7 n√Варна

    1 1 Отговор
    Намират ли се все още нЕкои будали, дето се интересуват кой с коя си бъркат в гащите????

    Коментиран от #15

    19:49 14.01.2026

  • 8 Майко мила

    2 0 Отговор
    Е, няма толкоз простотия... По-добре пишете, колко го е закъсал Путин и как Зеленото просперира, че с тези змии и гущери направо е много зле положението..

    19:50 14.01.2026

  • 9 Леле, каква драма

    3 0 Отговор
    Между два хипопотама! Какви инстаграм чупки и чалъми, каква техника…

    19:52 14.01.2026

  • 10 Надуваема кукла

    3 2 Отговор
    Сигурно го е впечатлила с огромните джуки тип вагина? С тях Християн печели две вагини , освен може да го заскмуква до коледните топки.

    20:03 14.01.2026

  • 11 Тюфлек

    3 0 Отговор
    ...ама с пари....

    20:04 14.01.2026

  • 12 Уточнявайте за коя Галена става дума

    0 2 Отговор
    Веднага си помислих за Галя- свирката

    Коментиран от #14

    20:11 14.01.2026

  • 13 Гущера

    0 1 Отговор
    Хора помагайте .........мацката иска лангър , лангър

    20:14 14.01.2026

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Уточнявайте за коя Галена става дума":

    Аз си помислих за Зевс!

    20:20 14.01.2026

  • 15 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "n√Варна":

    Нали с това се прехранваш!

    20:21 14.01.2026