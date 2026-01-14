Християн Гущеров се събра с Галена (СНИМКА)

Личният живот на Християн Гущеров напоследък прилича на асансьор - ту нагоре, ту надолу. В последните дни обаче изглежда, че бизнесменът е в еуфория, пише marica.bg.
Причината е новата му стара любов в лицето на Галена, с която доскоро се твърдеше, че са се разделили. Нещо повече - тя го бе зарязала навръх Нова година и тогава решението ѝ изглеждаше окончателно.
Какво е направил Гущеров междувременно, за да разтопи отново сърцето ѝ, можем само да гадаем. Или да почакаме тя да каже или покаже на какво се дължи промяната.
"Честит рожден ден, любов моя. Да си жива и здрава и много щастлива", написа наскоро Гущеров на любимата си и даде ясно да се разбере, че отново е на крилете на любовта.
И докато мнозина си помислиха, че може би става дума за нова жена в живота на бизнесмена, той побърза да пусне стори в Инстаграм профила си, в което показва ясно, че е залепен за телефона, а на вградения линк е прикачил именно профила на Галена.
Любопитна подробност е, че в сторито на блондинката е същата картинка с телефонно обаждане, което изяснява съвсем ситуацията между двамата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сигурно е закъсал
Коментиран от #6
18:46 14.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Изтрит
Защото написах ,че авторката само простотии качва.
Това са факти.
18:51 14.01.2026
4 ФЕЙК нюз
18:56 14.01.2026
5 Българин .
19:17 14.01.2026
6 Ще има и още
До коментар #1 от "Сигурно е закъсал":Мдааа, явно старият Гущер мнооого грехове има да изплаща, щом още приживе с такова отроче и такива "снахи" съдбата го дарява .....
19:19 14.01.2026
7 n√Варна
Коментиран от #15
19:49 14.01.2026
8 Майко мила
19:50 14.01.2026
9 Леле, каква драма
19:52 14.01.2026
10 Надуваема кукла
20:03 14.01.2026
11 Тюфлек
20:04 14.01.2026
12 Уточнявайте за коя Галена става дума
Коментиран от #14
20:11 14.01.2026
13 Гущера
20:14 14.01.2026
14 Анонимен
До коментар #12 от "Уточнявайте за коя Галена става дума":Аз си помислих за Зевс!
20:20 14.01.2026
15 Факт
До коментар #7 от "n√Варна":Нали с това се прехранваш!
20:21 14.01.2026