Хегсет: Никой няма да е напълно щастлив след мира в Украйна. Може да присъствам на срещата в Аляска

Министърът на отбраната Пит Хегсет заяви в интервю за Fox News, че всяко мирно споразумение в Украйна може да изисква компромиси, включително евентуални териториални размени, и в крайна сметка няма да удовлетвори напълно нито едната страна.

„От страна на преговорите, знаете ли, може да има териториални размени. Ще има компромиси. Никой няма да бъде напълно щастлив“, каза Хегсет, очертавайки вариантите за евентуално споразумение.

На въпроса дали е загрижен за създаването на прецедент чрез размяна на територии, Хегсет отговори: „Не, защото това не е война, която президентът Тръмп е започнал. Той не я е причинил. Тя беше причинена от слабостта на предишните администрации на Обама и Байдън.“

Хегсет призна, че може да участва в предстоящата среща на руския и американския президенти Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.

На въпроса дали ще присъства на срещата, Хегсет отговори: „Не знам. Ще видим как ще изглежда графикът ми. Може би.“