Хегсет: Никой няма да е напълно щастлив след мира в Украйна. Може да присъствам на срещата в Аляска
  Тема: Украйна

Хегсет: Никой няма да е напълно щастлив след мира в Украйна. Може да присъствам на срещата в Аляска

12 Август, 2025 04:52, обновена 12 Август, 2025 04:58

Шефът на Пентагона отново подчерта, че компромисите може да включват териториални размени

Хегсет: Никой няма да е напълно щастлив след мира в Украйна. Може да присъствам на срещата в Аляска - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Пит Хегсет заяви в интервю за Fox News, че всяко мирно споразумение в Украйна може да изисква компромиси, включително евентуални териториални размени, и в крайна сметка няма да удовлетвори напълно нито едната страна.

„От страна на преговорите, знаете ли, може да има териториални размени. Ще има компромиси. Никой няма да бъде напълно щастлив“, каза Хегсет, очертавайки вариантите за евентуално споразумение.

На въпроса дали е загрижен за създаването на прецедент чрез размяна на територии, Хегсет отговори: „Не, защото това не е война, която президентът Тръмп е започнал. Той не я е причинил. Тя беше причинена от слабостта на предишните администрации на Обама и Байдън.“

Хегсет призна, че може да участва в предстоящата среща на руския и американския президенти Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.

На въпроса дали ще присъства на срещата, Хегсет отговори: „Не знам. Ще видим как ще изглежда графикът ми. Може би.“


САЩ
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гориил

    2 1 Отговор
    Русия не обещава и не гарантира щастие на никого. Следвоенният свят е свършил. Предстои период на тревоги и заплахи.Преди това САЩ подкрепиха Европа в борбата срещу световния комунизъм. През 1991 г. в Русия се случи поредната революция (както винаги, руският елит закъсня с реформите). Напълно неочаквано за съветската бюрокрация, Русия свали неефективния комунистически ред и принуди елита да се промени и обнови. Днес виждате пред себе си една различна страна, силна и волева, пълна с жизнена енергия.

    05:14 12.08.2025

  • 3 Особено

    2 0 Отговор
    Укрите. Просто ги употребиха. Като им е толкова акъла.

    05:17 12.08.2025