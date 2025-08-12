Москва: Западът прие сериозно сигнала ни за отмяна на мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег

Западът прие сериозно сигнала на Русия за отмяна на мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег и това имаше отрезвяващ ефект. Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков.

„Доста приглушената и неясна обществена реакция там на нашето съобщение привлече внимание. Това се очакваше. Логиката тук е следната: руснаците направиха важна и значима стъпка, нека не им добавяме точки, като демонстрираме собствените си емоции и безпокойство от това. Виждаме и ние това. Имаме доста надеждни източници, потвърждаващи, че желаният резултат е постигнат и отрезвяващият ефект се осъществява“, каза заместник-министърът в ефира на телевизионния канал Русия-24.

Договорът за ядрените сили със среден и малък обсег е подписан между СССР и САЩ през 1987 г. Той не позволява разполагането на ракетни установки, наземни балистични ракети и крилати ракети с обсег от 500 до 5500 км. През 2019 г. Съединените щати се оттеглиха от това споразумение. Москва беше готова да не произвежда или разполага ракети, докато Вашингтон не разположи тези системи в някой регион на света.

Рябков изрази надежда, че предстоящата среща на президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще даде тласък на нормализирането на отношенията между страните.

„Надяваме се, че предстоящата среща на върха ще даде тласък на нормализирането на двустранните отношения, което ще ни позволи да продължим напред по решаването на подобни въпроси“, каза дипломатът пред „Известия“.

„Въпреки че е ясно, че лидерите ще се съсредоточат върху съвсем различни теми“, добави Рябков.

На 8 август Тръмп заяви, че очаква да се срещне с Путин в Аляска на 15 август. След това плановете за тези разговори бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков. Според него лидерите ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза. Кремъл очаква следващата среща между Путин и Тръмп да се проведе на руска територия, каза Ушаков.