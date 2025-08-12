Новини
Москва: Западът прие сериозно сигнала ни за отмяна на мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег

12 Август, 2025 05:33, обновена 12 Август, 2025 05:38 583 5

  • сергей рябков-
  • руся-
  • сащ-
  • запад-
  • мораториум-
  • ракети

Рябков изрази надежда, че предстоящата среща на президентите на Русия и САЩ ще даде тласък на нормализирането на отношенията между страните

Москва: Западът прие сериозно сигнала ни за отмяна на мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западът прие сериозно сигнала на Русия за отмяна на мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег и това имаше отрезвяващ ефект. Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков.

„Доста приглушената и неясна обществена реакция там на нашето съобщение привлече внимание. Това се очакваше. Логиката тук е следната: руснаците направиха важна и значима стъпка, нека не им добавяме точки, като демонстрираме собствените си емоции и безпокойство от това. Виждаме и ние това. Имаме доста надеждни източници, потвърждаващи, че желаният резултат е постигнат и отрезвяващият ефект се осъществява“, каза заместник-министърът в ефира на телевизионния канал Русия-24.

Договорът за ядрените сили със среден и малък обсег е подписан между СССР и САЩ през 1987 г. Той не позволява разполагането на ракетни установки, наземни балистични ракети и крилати ракети с обсег от 500 до 5500 км. През 2019 г. Съединените щати се оттеглиха от това споразумение. Москва беше готова да не произвежда или разполага ракети, докато Вашингтон не разположи тези системи в някой регион на света.

Рябков изрази надежда, че предстоящата среща на президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще даде тласък на нормализирането на отношенията между страните.

„Надяваме се, че предстоящата среща на върха ще даде тласък на нормализирането на двустранните отношения, което ще ни позволи да продължим напред по решаването на подобни въпроси“, каза дипломатът пред „Известия“.

„Въпреки че е ясно, че лидерите ще се съсредоточат върху съвсем различни теми“, добави Рябков.

На 8 август Тръмп заяви, че очаква да се срещне с Путин в Аляска на 15 август. След това плановете за тези разговори бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков. Според него лидерите ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза. Кремъл очаква следващата среща между Путин и Тръмп да се проведе на руска територия, каза Ушаков.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    2 9 Отговор
    Тези ракети са насочени към Европа. Те имат уникална ефективност и 100% гаранция за поразяване на целта. Към момента на подписването на Договора за ядрените сили със среден обсег през 1987 г. подобна гаранция не надвишаваше 90%.

    Коментиран от #2

    05:43 12.08.2025

  • 2 Психиатър

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Този, дърт фашист, като теб, явно е ял някакви халюцигенни гъби. 🤔

    05:52 12.08.2025

  • 3 Македонец

    0 1 Отговор
    България винаги е имала силно македонско влияние.

    Тъй като всичко хубаво винаги идва от запад, а Македония се намира на запад от България, то за България би било по-добре да я управляват умни и разсъдливи македонци.

    06:13 12.08.2025

  • 4 Гризлов

    0 0 Отговор
    Най-после ни взеха насериозно !

    06:16 12.08.2025

  • 5 Кога ще спрете да крадете

    0 0 Отговор
    ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ?

    06:16 12.08.2025

Новини по държави:
