Посолството на Русия в Лондон обвини Залужни в манипулации за "общото минало"
  Тема: Украйна

Посолството на Русия в Лондон обвини Залужни в манипулации за "общото минало"

12 Август, 2025 06:17, обновена 12 Август, 2025 06:26 1 267 10

Зеленски назначи бившият ръководител на въоръжените сили за посланик на Украйна в британската столица на 9 май

Посолството на Русия в Лондон обвини Залужни в манипулации за "общото минало" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, украинският посланик в Лондон Валерий Залужни," експлоатира изкуствените разделения в украинското общество и манипулира общото минало с Русия" в публикациите си в медиите, съобщи руското посолство в Лондон.

„В скорошна статия за Vogue украинският посланик в Лондон Валерий Залужни се впусна в дискусия по темата за идентичността, единството и историческите уроци за украинците. Под крещящата „опаковка“ се крие само желанието на автора да експлоатира публично изкуствено издигнатите разделителни линии в днешното украинско общество, както и безсрамно да манипулира общото ни минало, за да угоди на антируската програма на киевските власти“, се казва в коментар на посолството.

Още новини от Украйна

Отбелязва се, че в публикацията си Залужни "оправдава и насърчава човеконенавистническата линия на езикова, културна и религиозна сегрегация в Украйна, водена от режима на Владимир Зеленски".

Посолството подчертава, че Залужни по същество „потвърждава, че след държавния преврат през 2014 г. на власт в Киев дойдоха онези, които решиха да изградят украинската държавност върху отричането на всичко руско, дискриминацията срещу многомилионното рускоезично население на страната, както и националните малцинства, живеещи в нея - в нарушение на конституцията и международните ѝ задължения“.

Тези фактори били сред основните причини, които принудили Русия да започне специална операция, се казва в коментара. Същевременно Москва беше и остава отворена за уреждане на украинския конфликт чрез политически и дипломатически средства и за установяване на траен и дългосрочен мир, който може да бъде постигнат само чрез премахване на коренните причини за кризата, заключи дипломатическата мисия.

Зеленски назначи Залужни за посланик на Украйна в Лондон на 9 май. През юли изданието „Украинска правда“ съобщи, че той е започнал работа на новата си позиция. До 8 февруари Залужни заемаше поста главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Многомилионното

    7 22 Отговор
    Рускоезично население избяга не в Русия, а на Запад.Попитайте ги дали обичат руснаците - НЕ след дивата агресия на Путлер ги мразят.

    06:36 12.08.2025

  • 3 666

    4 4 Отговор
    Защо глупавоят и страхлив милиционер не използва същите методи като западните за разделение на Тексас и Калофорния от САЩ? Толкова ли е страхлив?

    Коментиран от #4

    06:39 12.08.2025

  • 4 Ахаххаха

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "666":

    И кой ще му позволи на този инфантил нещо подобно? Ахахаха

    06:40 12.08.2025

  • 5 Тодоров

    3 3 Отговор
    Тази статия от тази година ли е или от миналата ?

    06:49 12.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фори

    3 8 Отговор
    Който е имал отношения с Русия , различни от търговските ,съжалява за това и не може да я понася!

    06:54 12.08.2025

  • 8 Злобното Джуджи

    6 14 Отговор
    "...върху отричането на всичо pycко..."

    Ще задам пpocтичък въпрос към Рycия, рycките политици, рycкия народ и рycoфили !!!

    Има ли държава в Света, която да не е отрекла всичко рycко ? Дори рycнаците в Беларyc не искат да имат нищо общо с рycнаците в Рyсия !!! Пoчeмy ?

    Коментиран от #9

    06:55 12.08.2025

  • 9 Преял си с еврейски лъжи и пропаганда

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Злобното Джуджи":

    Не си ли чувал за Индия, Китай и Бразилия? Повече от половината непоробена планета обича Русия. Робе

    07:29 12.08.2025

  • 10 МИРИЗЛИВ ОЛИГО

    0 1 Отговор
    ТОЯ ПРОЯВЯ ППРИЗНАЦИ НА УРСУЛСКА ОЛЕГОФРЕНИЯ С ВЕЧНОТО ОЛЕГОФРЕННО ОХИЛВАНЕ , ПРАВЕЙКИ СЕ НА УВЕРЕН В МАЗНИТЕ МУ МАНОПОЛАТИВНИ ФРАПИРАЩО ЛЪЖЛИВИ ИЗЦЕПКИ. НО ПА ТО ТОЙ КОЙ ОТ ТЯХ Е ЗА СВЯС .

    07:30 12.08.2025

