Бившият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, украинският посланик в Лондон Валерий Залужни," експлоатира изкуствените разделения в украинското общество и манипулира общото минало с Русия" в публикациите си в медиите, съобщи руското посолство в Лондон.

„В скорошна статия за Vogue украинският посланик в Лондон Валерий Залужни се впусна в дискусия по темата за идентичността, единството и историческите уроци за украинците. Под крещящата „опаковка“ се крие само желанието на автора да експлоатира публично изкуствено издигнатите разделителни линии в днешното украинско общество, както и безсрамно да манипулира общото ни минало, за да угоди на антируската програма на киевските власти“, се казва в коментар на посолството.

Отбелязва се, че в публикацията си Залужни "оправдава и насърчава човеконенавистническата линия на езикова, културна и религиозна сегрегация в Украйна, водена от режима на Владимир Зеленски".

Посолството подчертава, че Залужни по същество „потвърждава, че след държавния преврат през 2014 г. на власт в Киев дойдоха онези, които решиха да изградят украинската държавност върху отричането на всичко руско, дискриминацията срещу многомилионното рускоезично население на страната, както и националните малцинства, живеещи в нея - в нарушение на конституцията и международните ѝ задължения“.

Тези фактори били сред основните причини, които принудили Русия да започне специална операция, се казва в коментара. Същевременно Москва беше и остава отворена за уреждане на украинския конфликт чрез политически и дипломатически средства и за установяване на траен и дългосрочен мир, който може да бъде постигнат само чрез премахване на коренните причини за кризата, заключи дипломатическата мисия.

Зеленски назначи Залужни за посланик на Украйна в Лондон на 9 май. През юли изданието „Украинска правда“ съобщи, че той е започнал работа на новата си позиция. До 8 февруари Залужни заемаше поста главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна.