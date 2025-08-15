Подобрени маневрени способности! Украинските Patriot се справят все по-трудно с руските балистични ракети

Увеличаването на използването на руски балистични ракети с подобрени маневрени способности е намалило ефективността на украинските ракетни системи Patriot, потвърждава Агенцията за военно разузнаване (DIA) на Пентагона, пише Фокус.
Руските ракетни удари, както и атаките с дронове, като цяло са се увеличили през последните месеци, но напоследък са намалели до известна степен в навечерието на утрешната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, пише The War Zone.
Отбелязва се, че украинските зенитни ракетни комплекси Patriot вече по-трудно свалят руските балистични ракети. Общо Украйна разполага с пет батареи от тези системи за противовъздушна отбрана.
В доклад на Агенцията на Министерството на отбраната на САЩ се посочва, че един от основните проблеми за Украйна е, че след подобренията руските балистични ракети са се научили да променят траекторията си и да извършват маневри, а не да летят по традиционната балистична траектория.
"Например, атаката на 28 юни включва седем балистични ракети, от които ВСУ са свалили само една. Масираната атака на 9 юли – най-голямата въздушна атака от началото на пълномащабната война – включва 13 ракети, от които ВСУ са свалили или потиснали 7“, се посочва в доклада.
В публикацията се отбелязва, че от службата не са уточнили за какви точно ракети става въпрос. Въпреки това през май началникът на управлението за комуникации на командването на ВВС на ВСУ Юрий Игнат в интервю за The Kyiv Independent заяви, че руснаците са усъвършенствали ракетите "Искандер-М" и КН-23, които Северна Корея доставя на Москва, което затруднява борбата с тях.
В публикацията на TWZ се припомня, че активното използване от Русия на ракетите "Искандер-М“ в началото на пълномащабното нахлуване в Украйна разкри наличието на вградена функция за фалшиви цели. Оттогава се появиха доказателства, че тази функция не е налице при всички ракети. Сега Русия се стреми да започне по-широко използване на такива цели при своите ракети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това е така
20:56 15.08.2025
2 Чорбара
20:56 15.08.2025
3 Стенли
20:57 15.08.2025
4 Само че
Коментиран от #11
20:58 15.08.2025
5 искандер-м
20:58 15.08.2025
6 Варненец
Коментиран от #9
20:58 15.08.2025
7 Механик
Освен това, супер-дупер Патриотите не дават пиле да префръкне. От 3 ракети свалят 34.
Явно и тоя сйт е станал руска партенка.
п.п.
И на края ако може да попитам как върви перемогата и на Зели "плана за победата?
20:59 15.08.2025
8 az СВО Победа80
Интернет се напълни се с видеа с панически разстрел на боезапаса на ЗРК "Пейтриът" срещу приближаващ "Искандер" и .... след секунди Искандерът удря целта!
🤣🤣🤣
21:01 15.08.2025
9 Механик
До коментар #6 от "Варненец":Абе, кога ще го п ием това кафе с Зели в Крим бе?
Абрамсите къде са? Къде Владивосток ли са вече или още им пречат храсталаците и распутицата???
21:01 15.08.2025
10 Гориил
Коментиран от #14
21:02 15.08.2025
11 Червената шапчица
До коментар #4 от "Само че":Патриотите са американски, а не украински... Правят се на улави...
Коментиран от #15
21:03 15.08.2025
12 Това не е за първи път че го
21:03 15.08.2025
13 граф Монте Кристо
21:03 15.08.2025
14 Механик
До коментар #10 от "Гориил":Така де, ама плащаме ние, европейците. И даже не ни питат дали с ме склонни да плащаме. Че даже и заплашват да наказват несъгласните.
21:04 15.08.2025
15 Е ти па искаш да се напише
До коментар #11 от "Червената шапчица":Американският Patriot НЕ се справя с руските балистични ракети ? Това ще е брутална жестокост вече.
21:06 15.08.2025
16 Военен
Келявите ракети на рашистите атакуват цели които не са в радиуса на действие на Патриотите .
Коментиран от #18
21:07 15.08.2025
17 сериозен
21:08 15.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
21:10 15.08.2025
20 Гост
21:12 15.08.2025
21 Ползват последни модели
21:13 15.08.2025
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА СЪС СЕВЕРНО КОРЕЙСКИ ЧИПОВЕ ЗА ПЕРАЛНИ
.....
ДАНО КИМ НЕ ДАДЕ НА БРАТУШКИТЕ ТЕРМОЯДРЕНО ОРЪЖИЕ :))
21:13 15.08.2025
23 Гориил
21:16 15.08.2025
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ДИМИТРИЙ АНАТОЛЬИЕВИЧ МЕДВЕДЕВ ОТ ДНЕС
.....
СЕДИ В КРЕМЪЛ ПРЕД ЕДИН ЛАПТОП И
ГЛЕДА ЕДНО ГОЛЯМО ЧЕРВЕНО КОПЧЕ ПРЕД НЕГО
.....
ДЕЖУРЕН ПО СПАЛНО :))
21:16 15.08.2025
25 Ха ха ха ха ха ха ха ха ха
21:17 15.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ХА ХА ХА
21:25 15.08.2025
29 БЕЗ МАИТАП
21:44 15.08.2025
30 Перо
21:49 15.08.2025
31 Украйна изцяло
21:57 15.08.2025