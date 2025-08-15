Новини
Подобрени маневрени способности! Украинските Patriot се справят все по-трудно с руските балистични ракети
  Тема: Украйна

Подобрени маневрени способности! Украинските Patriot се справят все по-трудно с руските балистични ракети

15 Август, 2025 20:53 1 416 31

Руските ракетни удари, както и атаките с дронове, като цяло са се увеличили през последните месеци

Подобрени маневрени способности! Украинските Patriot се справят все по-трудно с руските балистични ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Увеличаването на използването на руски балистични ракети с подобрени маневрени способности е намалило ефективността на украинските ракетни системи Patriot, потвърждава Агенцията за военно разузнаване (DIA) на Пентагона, пише Фокус.

Руските ракетни удари, както и атаките с дронове, като цяло са се увеличили през последните месеци, но напоследък са намалели до известна степен в навечерието на утрешната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, пише The War Zone.

Отбелязва се, че украинските зенитни ракетни комплекси Patriot вече по-трудно свалят руските балистични ракети. Общо Украйна разполага с пет батареи от тези системи за противовъздушна отбрана.

В доклад на Агенцията на Министерството на отбраната на САЩ се посочва, че един от основните проблеми за Украйна е, че след подобренията руските балистични ракети са се научили да променят траекторията си и да извършват маневри, а не да летят по традиционната балистична траектория.

"Например, атаката на 28 юни включва седем балистични ракети, от които ВСУ са свалили само една. Масираната атака на 9 юли – най-голямата въздушна атака от началото на пълномащабната война – включва 13 ракети, от които ВСУ са свалили или потиснали 7“, се посочва в доклада.

В публикацията се отбелязва, че от службата не са уточнили за какви точно ракети става въпрос. Въпреки това през май началникът на управлението за комуникации на командването на ВВС на ВСУ Юрий Игнат в интервю за The Kyiv Independent заяви, че руснаците са усъвършенствали ракетите "Искандер-М" и КН-23, които Северна Корея доставя на Москва, което затруднява борбата с тях.

В публикацията на TWZ се припомня, че активното използване от Русия на ракетите "Искандер-М“ в началото на пълномащабното нахлуване в Украйна разкри наличието на вградена функция за фалшиви цели. Оттогава се появиха доказателства, че тази функция не е налице при всички ракети. Сега Русия се стреми да започне по-широко използване на такива цели при своите ракети.


  • 1 Това е така

    24 1 Отговор
    От самото начало. Просто вече може да го признаете.

    20:56 15.08.2025

  • 2 Чорбара

    17 1 Отговор
    Ха ха ,коментар.

    20:56 15.08.2025

  • 3 Стенли

    24 2 Отговор
    Как какви ракети с чипове от перални така ни каза госпожа Урсула 😉

    20:57 15.08.2025

  • 4 Само че

    33 3 Отговор
    украинските зенитни ракетни комплекси Patriot налични в Украйна в момента няма. Днес беше утилизиран и петият германски. По милиард и двеста ги пишете с 6 милиарда долара Германия за седмица изгоря. Там Мерц сигурно ги копа някъде парите, не знам

    Коментиран от #11

    20:58 15.08.2025

  • 5 искандер-м

    21 2 Отговор
    справям се все по добре с пейтриътчетата

    20:58 15.08.2025

  • 6 Варненец

    1 26 Отговор
    То затова великая непАбедимАя взема Покровск от 14 години, а от четири години, не може да прескочи Днепър 🤣 Рашката пропаганда не беше ли наказуема?

    Коментиран от #9

    20:58 15.08.2025

  • 7 Механик

    24 0 Отговор
    Всички знаем още от 14-та година, че руските ракети са "мултики". А от 22-ра, лятото знаем ,че ракетите/мултиките свършиха и руските голи и боси се бият само с лопатки. Щото и чиповете от украински перални свършиха.
    Освен това, супер-дупер Патриотите не дават пиле да префръкне. От 3 ракети свалят 34.
    Явно и тоя сйт е станал руска партенка.
    п.п.
    И на края ако може да попитам как върви перемогата и на Зели "плана за победата?

    20:59 15.08.2025

  • 8 az СВО Победа80

    20 0 Отговор
    ЗРК "Пейтриът" никога не са се справяли срещу руските балистични ракети!

    Интернет се напълни се с видеа с панически разстрел на боезапаса на ЗРК "Пейтриът" срещу приближаващ "Искандер" и .... след секунди Искандерът удря целта!
    🤣🤣🤣

    21:01 15.08.2025

  • 9 Механик

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "Варненец":

    Абе, кога ще го п ием това кафе с Зели в Крим бе?
    Абрамсите къде са? Къде Владивосток ли са вече или още им пречат храсталаците и распутицата???

    21:01 15.08.2025

  • 10 Гориил

    15 0 Отговор
    Патриотите са стари и ръждясали боклуци, които не си струват огромните пари, които плащате за тях.

    Коментиран от #14

    21:02 15.08.2025

  • 11 Червената шапчица

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само че":

    Патриотите са американски, а не украински... Правят се на улави...

    Коментиран от #15

    21:03 15.08.2025

  • 12 Това не е за първи път че го

    16 0 Отговор
    (потвърждава Агенцията за военно разузнаване (DIA) на Пентагона) ! Поне 3 доклада има относно написаното. И не е новина

    21:03 15.08.2025

  • 13 граф Монте Кристо

    16 0 Отговор
    От нато бяха доставили на Украйна всичко необходимо за производство на ракети със среден обсег ,подобни на таурус,само че руснаците научили къде се намира завода и го разбомбили основно и сега укрите пак нямат ракети.

    21:03 15.08.2025

  • 14 Механик

    18 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Така де, ама плащаме ние, европейците. И даже не ни питат дали с ме склонни да плащаме. Че даже и заплашват да наказват несъгласните.

    21:04 15.08.2025

  • 15 Е ти па искаш да се напише

    17 0 Отговор

    До коментар #11 от "Червената шапчица":

    Американският Patriot НЕ се справя с руските балистични ракети ? Това ще е брутална жестокост вече.

    21:06 15.08.2025

  • 16 Военен

    2 15 Отговор
    Нищо вярно няма в това твърдение .
    Келявите ракети на рашистите атакуват цели които не са в радиуса на действие на Патриотите .

    Коментиран от #18

    21:07 15.08.2025

  • 17 сериозен

    10 0 Отговор
    Укрите още нищо не са видели - та тя войната още не е започнала !!!

    21:08 15.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    6 0 Отговор
    Явно се учат в движение!

    21:10 15.08.2025

  • 20 Гост

    5 1 Отговор
    Май май никога не са се справяли

    21:12 15.08.2025

  • 21 Ползват последни модели

    7 0 Отговор
    перални машини, затова.

    21:13 15.08.2025

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    НОВИТЕ РУСКИ РАКЕТИ
    СА СЪС СЕВЕРНО КОРЕЙСКИ ЧИПОВЕ ЗА ПЕРАЛНИ
    .....
    ДАНО КИМ НЕ ДАДЕ НА БРАТУШКИТЕ ТЕРМОЯДРЕНО ОРЪЖИЕ :))

    21:13 15.08.2025

  • 23 Гориил

    8 0 Отговор
    Дори Китай произвежда по-модерни системи за противовъздушна отбрана (макар че те са откраднати от Русия. През 90-те години Китай получи системи С-300 от Москва, но не постигна сравними тактически и технически характеристики).

    21:16 15.08.2025

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ПО РИА НОВОСТИ ДАДОХА СНИМКА
    НА ДИМИТРИЙ АНАТОЛЬИЕВИЧ МЕДВЕДЕВ ОТ ДНЕС
    .....
    СЕДИ В КРЕМЪЛ ПРЕД ЕДИН ЛАПТОП И
    ГЛЕДА ЕДНО ГОЛЯМО ЧЕРВЕНО КОПЧЕ ПРЕД НЕГО
    .....
    ДЕЖУРЕН ПО СПАЛНО :))

    21:16 15.08.2025

  • 25 Ха ха ха ха ха ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха

    21:17 15.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ХА ХА ХА

    2 0 Отговор
    НАТОвските а не у краинските.УКРИТЕ НЯМАТ СВОИ ДАЖЕ И ФЛОБЕРКИ.

    21:25 15.08.2025

  • 29 БЕЗ МАИТАП

    1 0 Отговор
    СКОРО УКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ИЗРАВНЕНА СЪС ЗЕМЯТА ЗАЕДНО С НАТОВСКИТЕ ВОИНИЦИ

    21:44 15.08.2025

  • 30 Перо

    2 0 Отговор
    Ционисткият наркос заложи на куц кон и е свършен, ако пропусне и тази, втора възможност, след Истанбул! Трети шанс няма да има!

    21:49 15.08.2025

  • 31 Украйна изцяло

    1 0 Отговор
    Трябва да бъде победена и демилитаризирана. Само така в бъдеще всичко ще е ясно и ако НАТО с цялото си безумно въоръжаване предприеме нещо да може да бъде ударено директно със ядрено оръжие по всички реципрочни мерки на чл.5 без да може зад Украйна да се крие.

    21:57 15.08.2025

