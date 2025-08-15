Подобрени маневрени способности! Украинските Patriot се справят все по-трудно с руските балистични ракети

Увеличаването на използването на руски балистични ракети с подобрени маневрени способности е намалило ефективността на украинските ракетни системи Patriot, потвърждава Агенцията за военно разузнаване (DIA) на Пентагона, пише Фокус.

Руските ракетни удари, както и атаките с дронове, като цяло са се увеличили през последните месеци, но напоследък са намалели до известна степен в навечерието на утрешната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, пише The War Zone.



Отбелязва се, че украинските зенитни ракетни комплекси Patriot вече по-трудно свалят руските балистични ракети. Общо Украйна разполага с пет батареи от тези системи за противовъздушна отбрана.



В доклад на Агенцията на Министерството на отбраната на САЩ се посочва, че един от основните проблеми за Украйна е, че след подобренията руските балистични ракети са се научили да променят траекторията си и да извършват маневри, а не да летят по традиционната балистична траектория.



"Например, атаката на 28 юни включва седем балистични ракети, от които ВСУ са свалили само една. Масираната атака на 9 юли – най-голямата въздушна атака от началото на пълномащабната война – включва 13 ракети, от които ВСУ са свалили или потиснали 7“, се посочва в доклада.



В публикацията се отбелязва, че от службата не са уточнили за какви точно ракети става въпрос. Въпреки това през май началникът на управлението за комуникации на командването на ВВС на ВСУ Юрий Игнат в интервю за The Kyiv Independent заяви, че руснаците са усъвършенствали ракетите "Искандер-М" и КН-23, които Северна Корея доставя на Москва, което затруднява борбата с тях.



В публикацията на TWZ се припомня, че активното използване от Русия на ракетите "Искандер-М“ в началото на пълномащабното нахлуване в Украйна разкри наличието на вградена функция за фалшиви цели. Оттогава се появиха доказателства, че тази функция не е налице при всички ракети. Сега Русия се стреми да започне по-широко използване на такива цели при своите ракети.