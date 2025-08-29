"Не вярвам, че войната в Украйна скоро ще свърши"

"Не вярвам, че войната ще приключи скоро. Колко време още ще бъде президент Тръмп? Три години?" Хората в Украйна не вярват, че скоро може да настъпи мир. Особено след поредните тежки руски атаки.
Млада жена на около 30 години плаче и се моли. Тя не откъсва поглед от жилищната кооперация, която се намира на по-малко от сто метра от нея. "Те не казват нищо, просто не ни казват нищо. Долу е брат ми, от сутринта чакаме тук." Нейният апартамент в същата сграда е бил разрушен от руска ракета. Както и трите етажа под него. Според официални данни, при тежкия руски въздушен удар над Киев в нощта срещу 28 август са загинали най-малко 23 души.
От седмици Русия отново засилва атаките си. През последната нощ също имаше нападения и жертви.
"Ако преговорите се водят само за печелене на време..."
Часове по-късно тежки машини разчистват горните етажи на разрушената жилщина сграда. Изваждат тялото на един загинал човек. Но не е братът на младата жена. Тя продължава да се тревожи.
Мъжете в червените костюми на Държавната служба за извънредни ситуации търсят без прекъсване. "Разчистваме отломките. Докато не разчистим напълно всичко до мазето, няма да си тръгнем", обяснява говорителката на службата Светлана Водолаха.
Спасителните екипи използват всички възможни средства, за да отстранят отломките възможно най-бързо, казва Водолаха. "Помагаме на хората да влязат в домовете си, за да вземат някои лични вещи, защото някои входове вероятно са много опасни."
Много украинци са обзети тези дни от тревогата, че Украйна отново е изправена пред поредица от тежки руски атаки, както през юли. На въпроса дали вярва, че войната ще приключи чрез преговори, Дмитро Чулко, млад мъж от Краматорск, отговаря: "Ако преговорите се водят с конкретна цел, те разбира се имат смисъл. Но ако целта им е само да се печели време, те са безсмислени." Чулко казва, че все още е изпълнен с надежда, че ще се стигне до преговори. "Историята показва, че всички войни така или иначе завършват с преговори, понякога справедливи и за двете страни, понякога добри само за едната. Но честно казано, не вярвам, че войната ще приключи скоро. Поне не в близко бъдеще. Колко време още ще бъде президент Тръмп? Три години?"
"Как да говориш с агресора, когато ти си жертвата?"
Многото жертви, ранени и изчезнали хора поставят войната срещу Украйна начело в дневния ред на европейските министри на външните работи и на отбраната. Обсъждат се и нови санкции срещу Русия и отбранителната способност на Европа.
Пенсионерката Лидия, чиито внучки живеят в Германия, призовава политиците да намерят истинско решение. "Те са длъжни да го направят, в крайна сметка от тях зависи толкова много. Явно трябва да им се напомни за това. Те носят тази отговорност, но по някаква причина дипломатите сякаш постоянно я забравят. Но как да говориш с агресора, когато ти си жертвата? Не знам."
Лидия е убедена, че онези, които искат само да замразят войната, трябва да знаят, че всичко, което е било замразено, може да се размрази отново, затова е необходим траен мир.
