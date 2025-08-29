Новини
"Не вярвам, че войната в Украйна скоро ще свърши"
  Тема: Украйна

"Не вярвам, че войната в Украйна скоро ще свърши"

29 Август, 2025 20:49 1 344 74

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Много украинци са обзети тези дни от тревогата, че Украйна отново е изправена пред поредица от тежки руски атаки, както през юли

"Не вярвам, че войната в Украйна скоро ще свърши" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Не вярвам, че войната ще приключи скоро. Колко време още ще бъде президент Тръмп? Три години?" Хората в Украйна не вярват, че скоро може да настъпи мир. Особено след поредните тежки руски атаки.

Млада жена на около 30 години плаче и се моли. Тя не откъсва поглед от жилищната кооперация, която се намира на по-малко от сто метра от нея. "Те не казват нищо, просто не ни казват нищо. Долу е брат ми, от сутринта чакаме тук." Нейният апартамент в същата сграда е бил разрушен от руска ракета. Както и трите етажа под него. Според официални данни, при тежкия руски въздушен удар над Киев в нощта срещу 28 август са загинали най-малко 23 души.

От седмици Русия отново засилва атаките си. През последната нощ също имаше нападения и жертви.

"Ако преговорите се водят само за печелене на време..."

Часове по-късно тежки машини разчистват горните етажи на разрушената жилщина сграда. Изваждат тялото на един загинал човек. Но не е братът на младата жена. Тя продължава да се тревожи.

Мъжете в червените костюми на Държавната служба за извънредни ситуации търсят без прекъсване. "Разчистваме отломките. Докато не разчистим напълно всичко до мазето, няма да си тръгнем", обяснява говорителката на службата Светлана Водолаха.

Спасителните екипи използват всички възможни средства, за да отстранят отломките възможно най-бързо, казва Водолаха. "Помагаме на хората да влязат в домовете си, за да вземат някои лични вещи, защото някои входове вероятно са много опасни."

Много украинци са обзети тези дни от тревогата, че Украйна отново е изправена пред поредица от тежки руски атаки, както през юли. На въпроса дали вярва, че войната ще приключи чрез преговори, Дмитро Чулко, млад мъж от Краматорск, отговаря: "Ако преговорите се водят с конкретна цел, те разбира се имат смисъл. Но ако целта им е само да се печели време, те са безсмислени." Чулко казва, че все още е изпълнен с надежда, че ще се стигне до преговори. "Историята показва, че всички войни така или иначе завършват с преговори, понякога справедливи и за двете страни, понякога добри само за едната. Но честно казано, не вярвам, че войната ще приключи скоро. Поне не в близко бъдеще. Колко време още ще бъде президент Тръмп? Три години?"

"Как да говориш с агресора, когато ти си жертвата?"

Многото жертви, ранени и изчезнали хора поставят войната срещу Украйна начело в дневния ред на европейските министри на външните работи и на отбраната. Обсъждат се и нови санкции срещу Русия и отбранителната способност на Европа.

Пенсионерката Лидия, чиито внучки живеят в Германия, призовава политиците да намерят истинско решение. "Те са длъжни да го направят, в крайна сметка от тях зависи толкова много. Явно трябва да им се напомни за това. Те носят тази отговорност, но по някаква причина дипломатите сякаш постоянно я забравят. Но как да говориш с агресора, когато ти си жертвата? Не знам."

Лидия е убедена, че онези, които искат само да замразят войната, трябва да знаят, че всичко, което е било замразено, може да се размрази отново, затова е необходим траен мир.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    14 42 Отговор
    Русия ще бъде закрита

    Коментиран от #33, #35, #37, #46

    20:50 29.08.2025

  • 2 Бат Вальо -Истинския

    12 38 Отговор
    братушките са варвари

    Коментиран от #12, #51

    20:51 29.08.2025

  • 3 Наблюдател

    42 3 Отговор
    И аз не вярвам, че DW ще се превърне от манипулативна в информативна медия.

    20:51 29.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    8 33 Отговор
    след края на СВО,руснаците ще бъдат записани в Червената книга

    20:51 29.08.2025

  • 5 Пор

    9 36 Отговор
    Путин много се навъртя с тази вонйа и в момента руснаците умират с камиони всеки ден

    Коментиран от #57

    20:52 29.08.2025

  • 6 гробар

    33 7 Отговор
    Зелен със Ски днес е отворил огромен инфраструктурен проект около Куев -гробище за 130000 до 250000,да им е честито !

    Коментиран от #20, #39

    20:52 29.08.2025

  • 7 Русия

    40 8 Отговор
    Войната ще свърши само и единствено след пълна победа и капитулация на фашизма и когато реши Великия Владимир Путин !

    20:53 29.08.2025

  • 8 Механик

    7 35 Отговор
    братушките са нямали толкова глупав цар

    20:53 29.08.2025

  • 9 Дельо хайдутин

    7 25 Отговор
    Не дочаках на дунав братушките! Избили ги в Покровск. Ша си омеся вече главата!

    Коментиран от #27

    20:53 29.08.2025

  • 10 Украйна ще стане втори Афганистан

    8 31 Отговор
    за руснаците!

    20:53 29.08.2025

  • 11 Днес петък вечер

    25 3 Отговор
    като вечер на пропагандата и падението на запада. 😄

    20:54 29.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    27 3 Отговор
    Абе как един козяшки жълтопаветен боkkk Лук не замина за Осрайна !

    Коментиран от #58

    20:54 29.08.2025

  • 14 Тепърва започва!

    4 21 Отговор
    Томахоуците, таурусите са на път!
    САЩ разположиха В2 Стелт в Норвегия!

    Коментиран от #23, #24

    20:54 29.08.2025

  • 15 БКП

    27 3 Отговор
    Англосаксонските сатанисти не искат войната да свърши в резултат на което Украйна ще бъде напълно унищожена.

    20:54 29.08.2025

  • 16 официално поканвам

    24 2 Отговор
    руската армия да дойде и ни освободи !

    20:54 29.08.2025

  • 17 Злобното Джуджи

    20 3 Отговор
    Да бяхте мислили с главите си, не с кастрюлите скачайки по майданите. Войната ще приключи га Атом в Киев се разцепи 😁👍

    20:54 29.08.2025

  • 18 Механик

    26 3 Отговор
    Глупостите на дойчевеле са ясни. Но снимката е много готина. През 22-ра година много често я слагахте над бодряшките статии, как укрите печелят.
    п.п.
    Само за сведение, тия на снимката най-вероятно отдавна са в Киевското горбище. Заедно с още близо 2 милиона бандери.

    20:54 29.08.2025

  • 19 Русофилите , кво се пънете бе

    4 15 Отговор
    и се набирате като глист на буца?

    20:55 29.08.2025

  • 20 Сатана

    20 3 Отговор

    До коментар #6 от "гробар":

    В Ада вече само украинска реч се чува. Дървата за огъня взеха да привършват.

    20:55 29.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дрът русофил

    3 20 Отговор
    Руснаците няма да простят на Европа за това, че Европа живее по добре от тях!

    Коментиран от #26, #36, #45

    20:56 29.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ФАКТИ

    16 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тепърва започва!":

    Видяхме ги Таурусите на присъанището в Германия как горят. 5 дене не могат да изгасят пожара.

    20:58 29.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Смех в блатото

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дрът русофил":

    Опррр дяно Сотаджийче и Бакшишче,па хвани накрая си изпери работния станал кафяв от кир панталон 🤣.Не знам как не припадат клиентите от во ньятта .

    20:58 29.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    23 4 Отговор
    ГОСПОДА УКРАИНЦИ
    КРАЯ НА ВОЙНАТА Е ИЗЦЯЛО ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ
    ВИЕ ИЗБРАХТЕ ТУРЧИНОВ
    ВИЕ ТОРМОЗЕХТЕ РУДКОГОВОРЯЩИТЕ СИ СЪНАРОДНИЦИ
    ВИЕ РЪКОПЛЯСКАХТЕ НА АЗОВСКИТЕ МАРОДЕРИ
    ВИЕ ИЗБРАХТЕ ПОРОШЕНКО
    ВИЕ ДЕ РАДВАХТЕ НА ПОВРЕДЕНИЯ КРИМСКИ МОСТ
    ВИЕ НЕ ПРИЗНАВАХТЕ РЕФЕРЕНДУМА В КРИМ
    ВИЕ СЕ РАДВАХТЕ НА БОМБАРДИРОВКИТЕ НАД ДОНЕЦК
    ВИЕ ПОДДЪРЖАТЕ ИЗМАМНИКА ЗЕЛЕНСКИ
    ТАКА ЧЕ БЪДЕТЕ ТАКА ДОБРИ ДА СИ СЪБЕРЕТЕ ИЗС.....РАНИТЕ ЛАЙ.....НА
    ДА СИ ОБЕСИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ МАЛКИ И ГОЛЕМИ
    И МИРА Е ГОТОВ
    ТАКА ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР БАНДЕРИТЕ В СИБИР

    20:59 29.08.2025

  • 29 си дзън

    4 15 Отговор
    Войната ще свърши когато:
    1. русията поробва цяла Европа
    2. русията се разпада на феоди с крепостни и частни армии.

    20:59 29.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Целите на СВО

    16 5 Отговор
    Ще бъдат достигнати.....
    Белият флаг....
    Путин е велик!!!!!

    21:01 29.08.2025

  • 32 Извънредно!

    14 4 Отговор
    ШвабскитеСвине на заколение, КозяшкитеИмПодлоги също!!!

    21:01 29.08.2025

  • 33 Лечко

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ПП-ДБпедалите ще бъдат заличени!!!

    21:02 29.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ма н аф

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ЗА ДА ИМА МИР БАНДЕРИТЕ В СИБИР!

    21:02 29.08.2025

  • 36 Ти знаеш как,

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дрът русофил":

    Живеят руснаците ??

    Коментиран от #40

    21:02 29.08.2025

  • 37 Европеец

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Ти ли ще я закриеш бе..... Статията глупава Много , прочетох в цялата...

    21:03 29.08.2025

  • 38 нннн

    14 4 Отговор
    Хем не искат руски атаки, хем не щат да подписват мирен договор. Шизофрения?

    Коментиран от #44

    21:03 29.08.2025

  • 39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "гробар":

    Ами дет се вика с кеф да си го ползват по предназначение !

    21:05 29.08.2025

  • 40 Иво

    4 8 Отговор

    До коментар #36 от "Ти знаеш как,":

    Руснаците имат автентични външни нужници.

    Коментиран от #41

    21:05 29.08.2025

  • 41 Васил

    9 3 Отговор

    До коментар #40 от "Иво":

    Иво,Иво искам да те любя енергично и Дивоо!

    21:06 29.08.2025

  • 42 Гориил

    10 3 Отговор
    Докато коренните причини за украинската криза (както и например кубинската криза през 1962 г.) не бъдат отстранени, войната ще бъде разрушителна и токсична за Европа. Безполезната подкрепа за Киев непрекъснато ще изтощава ресурсите ви, ще води до деградация на икономиката, ще провокира инфлация, ще блокира развитието и ще внася хаос в социалната сфера. Русия е напълно безразлична към европейските проблеми, тъй като огромната страна разполага с евтини и неограничени ресурси.И получавате тези ресурси на цена от три до пет пъти по-висока (от руските), което прави европейската икономика неефективна и нерентабилна. Времето работи срещу Европа.

    21:07 29.08.2025

  • 43 Поредно литературно упражнение

    13 2 Отговор
    на Дойче Веле! Тъй като им е забранено да правят истинска журналистика, си упражняват перото в литературни есета. Уж че са загрижени за народа на Украйна и така да успокоят гузната си съвест.

    А добре знаят, че войната може да приключи веднага, да спрат разрушенията и да няма повече черни забрадки. Русия да не е повече така нужния на НАТО "враг" и дори Европа да почне да се възстановява(а не е да късно) и чрез нормални търговски отношения с Русия, да има пак конкурентноспособна икономика.

    Коментиран от #63

    21:08 29.08.2025

  • 44 гост

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "нннн":

    Бъди точен...не искат да подпишат капитулация...има разлика.за мен...за теб не знам..

    Коментиран от #48, #49, #52, #68

    21:09 29.08.2025

  • 45 ОСОБЕННО АКО Е

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дрът русофил":

    ЗА ТЯХНА СМЕТКА

    21:09 29.08.2025

  • 46 Хайо

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Русия няма,но аз вече закрих тази която е виновна да те има .

    21:10 29.08.2025

  • 47 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Като скачаха на Майдана и искаха да бесят руснаците добре им беше.Укро нацистите Убиваха,изнасилваха,грабеха рускоезичното население в Донбас и си мислеха,че ще им се размине.Да,ама не. Е,сега ще ядат дървото до последния укроинец.

    21:12 29.08.2025

  • 48 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "гост":

    Абе скъ съняк койте пита теб кой ще кара влака ?

    21:13 29.08.2025

  • 49 СЕ МИ Е ТАЯ

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "гост":

    КАК ЩЕ ГО КАЖЕШ
    И КАПИТУЛАЦИЯ ВЪРШИ РАБОТА
    ПОСЛЕДВАНА ОТ СЪД ЗА ПОДБУДИТЕЛИ НА ВОЙНА ВОЕННОПРЕСТЪПНИЦИ КОРУМПИРАНИ КРАДЦИ ПРОПАГАНДАТОРИ НА МЕЖДУНАЦИОНАЛНА НЕНАВИСТ И ОБИКНОВЕННИ ГЛУПАЦИ
    ЗА ТАКИВА НА НАША ТЕРИТОРИЯ ВАЖИ СЪЩОТО

    21:13 29.08.2025

  • 50 Цецепе

    2 8 Отговор
    Путин отдавна е умрял, сега въртят два-три двойника- еидн дебел и подпухнал, един по-млад, но коренно различен поглед и нос, и един с увиснала гуша

    21:14 29.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дррр Тиа КриптоГрафф

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "гост":

    Пак си прекалил с точките за 25 ст старче ,наблюдаваш ли да не спре фризера ,а Ветеране от Прайда ?

    21:15 29.08.2025

  • 53 Празни приказки

    0 0 Отговор
    Нито Тръмп нито Путин може да спрат войната. А да не говорим за Европа. Войната ще спре когато съвета реши и няма значение кой ще победи.

    21:16 29.08.2025

  • 54 Бат ВаЛьо -Истинския

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ма н аф":

    Ами и аз съм така,дали не можеш да ми продухаш ауспуха за някой лев ?

    21:17 29.08.2025

  • 55 Вдигайте

    8 1 Отговор
    бялото знаме! Пълна капитулация на укра! Само тогава ще.свърши!

    21:17 29.08.2025

  • 56 Как, нали украинците контранаступват и

    5 2 Отговор
    освобождават област след област в Русия?!

    21:21 29.08.2025

  • 57 Руснаците нямат камиони,

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пор":

    забрави ли, яздят стари, куци, слепи и глухонеми магарета и се бият със сапьорски лопатки, освен това нямат яйца и масло.

    21:22 29.08.2025

  • 58 Шубе ги е, тук е

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    по-лесно.

    21:23 29.08.2025

  • 59 Неграмотност някаква си

    4 1 Отговор
    "Историята показва, че всички войни така или иначе завършват с преговори"
    Вий за капитулация нещо да сте чували?

    21:24 29.08.2025

  • 60 стоян георгиев

    1 5 Отговор
    Войната няма как да свърши изведнъж.докато.русия е способна да напада тя ще.го.прави.не и остава друга опция.няма икономика няма стандарт няма свобода...остава и само да плаши и убива.ако Путлер спре това ще е много опасно за самия него.така че той до последно ще агресира.

    Коментиран от #66, #67

    21:25 29.08.2025

  • 61 Н.Колеввв

    2 2 Отговор
    РИСНАЦИТЕ ИМАТ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ БОМБИ.
    ЗАТОВА НЕМОГАТ ДА ГИ ВЪСПРЪТ.О СИ ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ИЗКАТ РУСНАЦИТЕ.
    ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ВСИЧКИ ЯДРЕНИ И АТОМНИ БОМБИ И ПРЕТИЖАВАНЕ И ПРОЙЗВОДСТВО НА ТАКИВА КОЯТО ДЪРЖАВА НЕ ГО НАПРАВИ ИГНОРИРАНЕ ОТ ОДТАНАЛИТЕ. ДЪРЖАВИ В СВЕТА.ЗАБРАНА МЕЖДУНАРОДНА.
    ТОВА Е НАЙ ВАЖНОТО.
    И на местото на претижателя.да се взриви такава бомба доста държави наоколо е голям радиус ще се затрият от лицето на земята.

    21:25 29.08.2025

  • 62 РУСУФИЛ ХАРДЛАЙНAР

    2 4 Отговор
    Ако не свърши скоро войната, в Русия и купонната система ще се срине!

    Коментиран от #65

    21:26 29.08.2025

  • 63 Само среща на Зеленски с Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Поредно литературно упражнение":

    ще спре войната и ще донесе мир!

    Путин няма да устои на чара на Зеленски! Зеленски ще го прелъсти с "по-добрата си позиция" и Путин ще се съгласи на така желания от миротворците "справедлив мир"

    21:28 29.08.2025

  • 64 Ама тя си има оправдание

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ма н аф":

    Нали беше,комедийна актриса....

    21:28 29.08.2025

  • 65 Ти глей

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "РУСУФИЛ ХАРДЛАЙНAР":

    Оная да е жива и здрава...да има кво да мишок.

    21:29 29.08.2025

  • 66 стоян

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Адашче как е ланшния попарен от сланата праз 🕡,намери ли дядовски ляк за него ?

    21:32 29.08.2025

  • 67 Алексбг

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Говори се че си бил голям тесняк,въпреки че често те агресират ?

    21:33 29.08.2025

  • 68 Точен

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "гост":

    Напротив! Не им разрешават да подпишат мир, за да стигнат до капитулация...... и до последния украинец(както обещаха в самото начало)!

    21:35 29.08.2025

  • 69 Дрънко Плясков

    1 2 Отговор
    КАКВО СТАНА СЪС СРОКА ОТ ДВЕТЕ СЕДМИЦИ ЗА НАЛАГАНЕ НА МИТА ЗА РУСИЯ ДАДЕН СРОК ОТ Д.ТРЪМПОВ.
    СТО ДЪРЖАВИ НЕ МОГАТ ДА ВЪДПРЪТ.РУСИЯ АГРЕСОЕА. САМО СРЕЩИ ПРАВАТ И СЕ ЗАНИМАВАТ С ВТОРОСТЕПЕННИ НАЧИНИ ЗА ВЪСПИРАНЕ.ТРЯБВА ПО СЕРИОЗЕН МЕХАНИЗАМ ЗА ВЪСПИРАНЕ КОЙТО ВКЛЮЧЕА ЖРЛАЕЩИ СТРАНИ ДЪРЖАВИ.О ДА СЕ ДЕЙСТВА СПЕШНО А НЕ ДА СЕ РАЗТАКАВАТ.

    21:36 29.08.2025

  • 70 Питар

    4 1 Отговор
    Докато желаещите военолюбци от ЕС се месят, войната в Украйна няма да свърши .
    Може и война на ЕС да докарат

    21:38 29.08.2025

  • 71 Така

    1 1 Отговор
    До пълна капитулация , хайде с бялото знаме напред

    21:40 29.08.2025

  • 72 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ ВЕРМАХТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ 10 000 КВ. КМ АКО НЕ ИСКАТ ДА ИЗМРАТ
    ....
    .... НО ЗЕЛИНСКИ И СИРСКИ НЯМА ДА ИМ РАЗРЕШАТ
    . И ФАКТИЧЕСКИ УКРАЙНА ПАДА :))

    21:48 29.08.2025

  • 73 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Войната още не е почнала, това е СВО!!! Относно руската райета....ми руска е, зенитна, изстреляна от салонацитата в гъсто застроен район

    21:49 29.08.2025

  • 74 РУСУФИЛ ХАРДЛАЙНAР

    1 0 Отговор
    Да отскокнем до русия, да си налеем евтино нафтичка!

    21:52 29.08.2025

