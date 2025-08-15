Тръмп може да влезе в капан: Коментари преди срещата с Путин

Големият риск е, че в отчаяните си опити да постигне сделка с Путин, Тръмп може да се съгласи с неизгодните руски условия и отново да се обърне срещу Киев и Зеленски, твърдят наблюдатели. Коментари на международни медии.
Непосредствено преди срещата между Тръмп и Путин в Аляска, американският президент и неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс разговаряха чрез видео връзка с лидерите на Германия, Франция, Великобритания, Италия, Финландия, Полша, Европейския съюз и НАТО. В Берлин лично присъстваше и украинският президент Зеленски.
„Глътка въздух“ за Европа
Видео конференцията, организирана от германския канцлер Фридрих Мерц, даде глътка въздух на европейците, коментират световните медии. Защото по време на разговорите Тръмп и Ванс ясно са заявили, че не планират да „продадат“ Украйна на Русия. Дори напротив - веднага след срещата със съюзниците Тръмп заплаши Русия с „тежки последици“, ако Путин не се съгласи на примирие и даде „оценка 10“ на срещата с европейските си партньори.
Всички териториални въпроси трябва задължително да бъдат обсъдени с Украйна, а гаранциите за сигурността на страната са неизменен елемент от всяко споразумение – по думите на френския президент Еманюел Макрон, Доналд Тръмп е уверил в това европейските лидери.
Тръмп първоначално изрази и готовност в следващата среща с Путин да се включи и Зеленски. Малко по-късно обаче промени позицията си: „Може и да няма втора среща“, каза американският президент. „Защото ако сметна, че не е уместно да я има, тъй като не съм получил отговорите, които трябва да получим, тогава няма да има втора среща.“
Най-голямата опасност
Точно тази непоследователност е най-голямата заплаха за Европа и Украйна в момента. Макар Фридрих Мерц да подчерта, че Тръмп разбира и „до голяма степен споделя“ европейските виждания по темата за Украйна, а Джей Ди Ванс, известен като най-голям противник на подкрепата за Киев, беше в унисон с европейските партньори, няма никаква гаранция, че тази позиция ще се запази.
„Имаше позитивна атмосфера“, казват източници на „Политико“ по повод виртуалната конференция, организирана от Германия. „Тръмп, както винаги, говореше много за това какво смята да направи, но по начин, от който никой не може да разбере какво точно ще направи.“
Ванс в последните дни се срещна с представители на украинската администрация, а в разговорите с европейските лидери е бил „на същото мнение като всички останали“, припомни латвийската премиерка Евика Силиня. Въпреки това той не пропусна в началото на
седмицата в интервю за „Фокс Нюз“ да подчертае, че „на американците им е писнало да изпращат парите на данъкоплатците си за уреждане на този конфликт“.
Тръмп бързо може да се обърне на 180 градуса
Ключовата цел на Тръмп в Аляска е да не изглежда като „губещ“, коментира Ян Техау от мозъчния тръст „Евразия Груп“. И да не бъде изигран от Путин - нещо, за което включително Зеленски предупреждава.
„Той (Тръмп) не може да разчете напълно действията на Путин. Той разбира, че Путин има различен план от този, който (Тръмп) си е мислил“, допълва Техау пред „Политико“. Но големият риск остава - след срещата с Путин е възможно Тръмп да каже, че Украйна е длъжна да се откаже от територии или че европейците трябва да отменят част от санкциите. А ако те откажат да го направят, да ги обвини, че саботират мира. „Това би било много удобно за Тръмп - да твърди, че истинските врагове на мира са други: украинците и европейците“, казва Техау.
Въпреки положителните сигнали, тази заплаха стои. Нещо повече – преди видео разговорът с европейските лидери Тръмп реши да цитира точно Виктор Орбан, считан за най-близък поддръжник на Кремъл. Орбан твърдеше, че Русия е най-добра в печеленето на войни, а Тръмп го определи като „интересно изказване“.
Възможна ли е размяна на територии
АРД припомня, че Русия в момента контролира една пета от територията на Украйна и смята Крим и областите Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие за част от своята държава. Макар Луганск да е почти изцяло под руски контрол, Москва все пак не е завладяла напълно нито една от четирите области. От територията, която Украйна окупира в руската Курска област през 2024 година, под контрола на Киев не е останало почти нищо, макар президентът Зеленски да твърди, че операциите на украинската армия там продължават. Затова и не е много ясно как може да изглежда една „размяна на територии“, за каквато говори Тръмп, отбелязва АРД.
Според американски медии пред пратеника на Тръмп в Москва Стив Уиткоф Русия е настояла за пълното украинско изтегляне от Луганск и Донецк, признаването на Крим като руска територия и замразяване на фронтовете в Запорожие и Херсон. За момента шансовете Киев и Зеленски да се съгласят на подобен ход изглеждат нищожни.
„Тръмп може да влезе в капан“
Според редица американски експерти срещата на Тръмп с Путин, предвидена за петък, е грешка. Руската война срещу Украйна вече три години и половина не постига целите си, икономиката на Русия буксува, а Тръмп вече нанесе удар върху Москва като санкционира Индия с допълнителни мита, защото купуват руски петрол. „Сега Путин се нуждае от време, за да промени позициите си в конфликта“, коментира Джонатан Лемайр в „Атлантик“. И какъв по-добър начин за това от среща на четири очи с Тръмп?
„Путин вече е спечелил. Той е лидер на държава извън закона и ще се снима на американска земя с президента на Съединените щати“, коментира Джон Болтън, един от бившите съветници по националната сигурност на Тръмп. „Тръмп иска сделка. И ако не може да я постигне сега, може да се откаже от нея напълно.“
В същото време Русия не дава никакви индикации, че планира да се откаже от претенциите си, които са неприемливи за Украйна и Европа. В последните дни Тръмп многократно говори за „размяна на територии“, но въобще не е ясно какво може да предложи Москва. Големият риск, че в отчаяните си опити да постигне сделка, Тръмп може да се съгласи с неизгодните руски условия и отново да се обърне срещу Киев и Зеленски.
Подобни тревоги се споделят и от политици в САЩ: „Най-големият ми страх е, че ще има лоша сделка, която Зеленски ще отхвърли, след което ще се превърне в лошия герой, а Тръмп, отново на база на класическата комбинация от отмъщение и суета, ще се обърне срещу Украйна“, коментира сенаторът от Демократическата партия Ричард Блументал.
„Най-малко лошият изход ще е, ако двамата мъже разменят мнения, но Тръмп остане неутрален и не бъде постигнато споразумение. Това би било добре, дори може би малка първа стъпка“, казва пред „Атлантик“ Ричард Хаас от Съвета за външни отношения, който е работил в три републикански администрации. „Страхът е, че президентът иска споразумение прекалено силно и ще се поддаде твърде лесно на влиянието на Москва.“
"Тръмп може да напусне срещата с Путин преждевременно, съобщава CNN, позовавайки се на американски служител.
Според него „всички опции остават“ в развитието на преговорите в Аляска, включително Тръмп да напусне срещата, ако смята, че Путин не е сериозен за сключване на сделка.
Самият Тръмп също говори за това предния ден.
„Ще разберем каква е позицията на всеки и аз ще знам това в първите две, три, четири, пет минути. Склонни сме да разберем дали срещата ще бъде успешна или провал, и ако е провал, ще приключи много бързо, а ако е успех, ще постигнем мир в близко бъдеще“, каза Тръмп.
И срещата не е за Украйна...
Ама за пред "раята" уж отивали да сключват мир ,сделка или квото там се сетите за Украйна ха ха
Украйна е ясна! Тръмп отдавна ви каза,че решението за Украйна е на Русия!
- Спри незабавно да избиваш украинци и руснаци !
М сега не знаем какво да викаме. Много е лошо така.Аз си мълча, да не се излагам, ама бат Стоян-Джуджито се люлее от крайно ляво положение до крайно дясно и после обратно
като на коча дисагите се люлее и е много смешничък. Ама инак е добричък. Снощи даже ми даде да оближа на тигана дръжката.
16 Съветският пeHиc аkp0бат
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
18 Съветският пeHиc аkp0бат
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
20 Съветският пeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
Дончо: - Ми да го д..т украинците!
