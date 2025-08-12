Новини
Туск: Русия се опитва да раздели Полша и Украйна преди мирните преговори
  Тема: Украйна

Туск: Русия се опитва да раздели Полша и Украйна преди мирните преговори

12 Август, 2025 16:38

Скандал с флага на УПА на концерт във Варшава предизвика напрежение между двете страни

Туск: Русия се опитва да раздели Полша и Украйна преди мирните преговори - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Русия се стреми да влоши отношенията между Варшава и Киев преди предстоящите мирни преговори, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Повод за коментара стана скандал с вдигането на червено-черния флаг на Украинската въстаническа армия (УПА) по време на концерт на националния стадион във Варшава на 8 август.

Полша е сред най-големите поддръжници на Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г., но историческите рани, свързани с Волинското клане (1943–1945), и недоволството от притока на бежанци понякога напрягат двустранните отношения и подхранват крайнодесни настроения в страната.

Въпреки реакцията на обществеността, Туск подчерта, че поляците и украинците трябва да останат единни, особено преди насрочената за петък среща между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. „Абсолютно важно е Путин да не получи подаръци преди тези преговори, а такъв подарък без съмнение би бил конфликт между украинци и поляци“, заяви той.

По думите му действията на Русия в Полша целят именно разединяване на двата народа. Русия засега не е дала коментар по твърденията.

Същевременно полската полиция съобщи за задържането на 109 души по време на концерта на белоруския рапър Макс Корж, включително за притежание на наркотици и нападения срещу охраната. Планира се депортиране на 63 от тях 57 украинци и 6 беларуси.

Украинецът, заснет с флага на УПА, се извини в публикувано в социалните мрежи видео, като обясни, че е искал единствено да изрази подкрепа за родината си.


Украйна
  • 1 00000

    22 3 Отговор
    „Фигapo“: Pycнaцитe пpoбиxa yкpaинcкитe линии ceвepнo oт Пoкpoвcк, гpaдът пaда"

    Коментиран от #2, #5, #7, #10, #12

    16:40 12.08.2025

  • 2 Мдаа

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "00000":

    Pycкитe cили oтpязaxa пътя мeждy Пoкpoвcк и Дoбpoпoлe. Зaфopмя ce oгpoмeн кoтeл.

    16:41 12.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Гледах полски филм в който Бандеровците от УПА избиваха с лопати поляците в концлагерите.

    Коментиран от #16

    16:41 12.08.2025

  • 4 Зевс

    16 3 Отговор
    Нито Полша, нито Украйна са поканени на преговорите, те са в менюто :)

    16:42 12.08.2025

  • 5 Точно

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "00000":

    Нещо невъобразимо се случи фронта през последните 12 часа. Скоростта на придвижване на руската армия е „извън графика“, пишат военни експерти от двете страни. Украинските гарнизони буквално проспаха светкавичния и невъобразимо мощен пробив на отбраната си докато руските войски разпробиха и излязоха на 50 км. зад тила им. Линията на бойно съприкосновение е напълно унищожена, руснаците са буквално навсякъде, а котлите около Покровск, Мирное, Доброполе и Константиновка се затварят по-силно от капак на ковчег. Съдейки по докладите, войските за териториална отбрана и бригадите „Азов“ са пострадали най-много. Брутален руски пробив в Донбас на 50 км. в тила на ВСУ – „абсолютен ад“ отприщиха руснаците тази нощ.

    Коментиран от #9

    16:42 12.08.2025

  • 6 Сатана Z

    15 2 Отговор
    А в началото на СВО "пшеките" се гласяха да си приберат западна Украйна за тях,а сега останаха с пръст в ГЗ

    16:43 12.08.2025

  • 7 ......

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "00000":

    Aдът ce oтпpищи! Бpyтaлeн пpoбив в Дoнбac! Pycкитe cили нaxлyxa нa 50 км. зaд yкpaинcкитe пoзиции. Koтлитe oкoлo Пoкpoвcк, Koнcтaнтинoвкa и Дoбpoпoлe ce зaтpъшвaт пo-cилнo oт кaпaк нa кoвчeг. Cвoдкa oт фpoнтa нa 12.08.25 г.

    Коментиран от #13

    16:44 12.08.2025

  • 8 Няма ора

    13 3 Отговор
    Зеленски да хвърля пешкира защото от 44 мил украинци в Украйна останаха 20 мил.

    16:44 12.08.2025

  • 9 Слава на Русия

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Точно":

    Много добър анализ на ситуацията .

    16:44 12.08.2025

  • 10 Копейкин Костя

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "00000":

    Ехааа, ушанка чете "Фигаро "... 😀

    16:45 12.08.2025

  • 11 Атина Палада

    1 7 Отговор
    И Путин ли е издигнал тоя байряк там?

    16:46 12.08.2025

  • 13 Румен Решетников

    1 11 Отговор

    До коментар #7 от "......":

    Вече четири години очакваме котли от непобедимая и легендарная, а досега- ни адин...

    16:47 12.08.2025

  • 14 Порно

    11 1 Отговор
    На пометника на жертвите на волинското клане пише "Ако аз, господи, забравя за тях, и ти господи, забрави за мен".

    16:47 12.08.2025

  • 15 минаващ

    10 1 Отговор
    Укрите пак се прочуха , но не на фронта , а с изцепките си .Укринска им работа - от тях освен бабаити , друго не става !

    16:48 12.08.2025

  • 16 Летописец

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    " Професионален агент на Хитлер е бил Степан Бандера, смятан за национален герой на днешна Украйна. Това показва разсекретени архивни документи на американското разузнаване за Бандера. Агентурното му име е било „Консул 2”,

    16:50 12.08.2025

  • 17 Муахаха, украинец развял некъв флаг

    10 1 Отговор
    обаче на Добчо пшека пак руснаците са му виновни.

    16:51 12.08.2025

  • 18 И този изтрещя

    9 0 Отговор
    Не могат европейските лидери да преглътнат факта, че не ги искат на преговорите. Сами си изгориха всички мостове, което показва, че европейската дипломация е в криза.

    16:54 12.08.2025

  • 20 Реалност

    0 2 Отговор
    Русия е устойчива авторитарна система, способна да функционира дори след смъртта на Путин. Структурата на властта не зависи от един човек, а от добре изградена идеологическа и институционална машина.
    Те са изградили системата по такъв начин, че поне и следващият наследник ще остане в рамките на същата парадигма. Това е абсолютният минимум.
    И точно това е проблемът. Путин не е болестта – той е просто симптом. Истинският вирус е нация, която ликува, когато деца биват убивани, градове биват бомбардирани и военни престъпления се предават на живо.
    Хората все още си въобразяват, че премахването на Путин магически би „поправило“ Русия. Но нека бъдем честни: кой измъчва украинските военнопленници? Кой изстрелва дронове в родилните домове? Кой заснема екзекуциите и ги споделя гордо? Не Путин – това са обикновените руснаци.

    16:58 12.08.2025

  • 21 И какво

    1 0 Отговор
    общо има Кремъл с украинската глупост?

    16:59 12.08.2025

  • 22 Още новини от Украйна

    1 0 Отговор
    Добрите новини от Украйна не спират;

    "Няколко подразделения от украинските въоръжени сили се оказаха в „огнен джоб“ в района на село Клебан Бик близо до Константиновка — Кимаковски"

    16:59 12.08.2025

