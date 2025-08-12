Туск: Русия се опитва да раздели Полша и Украйна преди мирните преговори

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Русия се стреми да влоши отношенията между Варшава и Киев преди предстоящите мирни преговори, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Повод за коментара стана скандал с вдигането на червено-черния флаг на Украинската въстаническа армия (УПА) по време на концерт на националния стадион във Варшава на 8 август.

Полша е сред най-големите поддръжници на Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г., но историческите рани, свързани с Волинското клане (1943–1945), и недоволството от притока на бежанци понякога напрягат двустранните отношения и подхранват крайнодесни настроения в страната.

Въпреки реакцията на обществеността, Туск подчерта, че поляците и украинците трябва да останат единни, особено преди насрочената за петък среща между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. „Абсолютно важно е Путин да не получи подаръци преди тези преговори, а такъв подарък без съмнение би бил конфликт между украинци и поляци“, заяви той.

По думите му действията на Русия в Полша целят именно разединяване на двата народа. Русия засега не е дала коментар по твърденията.

Същевременно полската полиция съобщи за задържането на 109 души по време на концерта на белоруския рапър Макс Корж, включително за притежание на наркотици и нападения срещу охраната. Планира се депортиране на 63 от тях 57 украинци и 6 беларуси.

Украинецът, заснет с флага на УПА, се извини в публикувано в социалните мрежи видео, като обясни, че е искал единствено да изрази подкрепа за родината си.