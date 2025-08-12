Туск: Русия се опитва да раздели Полша и Украйна преди мирните преговори

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Русия се стреми да влоши отношенията между Варшава и Киев преди предстоящите мирни преговори, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Повод за коментара стана скандал с вдигането на червено-черния флаг на Украинската въстаническа армия (УПА) по време на концерт на националния стадион във Варшава на 8 август.
Полша е сред най-големите поддръжници на Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г., но историческите рани, свързани с Волинското клане (1943–1945), и недоволството от притока на бежанци понякога напрягат двустранните отношения и подхранват крайнодесни настроения в страната.
Въпреки реакцията на обществеността, Туск подчерта, че поляците и украинците трябва да останат единни, особено преди насрочената за петък среща между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. „Абсолютно важно е Путин да не получи подаръци преди тези преговори, а такъв подарък без съмнение би бил конфликт между украинци и поляци“, заяви той.
По думите му действията на Русия в Полша целят именно разединяване на двата народа. Русия засега не е дала коментар по твърденията.
Същевременно полската полиция съобщи за задържането на 109 души по време на концерта на белоруския рапър Макс Корж, включително за притежание на наркотици и нападения срещу охраната. Планира се депортиране на 63 от тях 57 украинци и 6 беларуси.
Украинецът, заснет с флага на УПА, се извини в публикувано в социалните мрежи видео, като обясни, че е искал единствено да изрази подкрепа за родината си.
1 00000
Коментиран от #2, #5, #7, #10, #12
16:40 12.08.2025
2 Мдаа
До коментар #1 от "00000":Pycкитe cили oтpязaxa пътя мeждy Пoкpoвcк и Дoбpoпoлe. Зaфopмя ce oгpoмeн кoтeл.
16:41 12.08.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #16
16:41 12.08.2025
4 Зевс
16:42 12.08.2025
5 Точно
До коментар #1 от "00000":Нещо невъобразимо се случи фронта през последните 12 часа. Скоростта на придвижване на руската армия е „извън графика“, пишат военни експерти от двете страни. Украинските гарнизони буквално проспаха светкавичния и невъобразимо мощен пробив на отбраната си докато руските войски разпробиха и излязоха на 50 км. зад тила им. Линията на бойно съприкосновение е напълно унищожена, руснаците са буквално навсякъде, а котлите около Покровск, Мирное, Доброполе и Константиновка се затварят по-силно от капак на ковчег. Съдейки по докладите, войските за териториална отбрана и бригадите „Азов“ са пострадали най-много. Брутален руски пробив в Донбас на 50 км. в тила на ВСУ – „абсолютен ад“ отприщиха руснаците тази нощ.
Коментиран от #9
16:42 12.08.2025
6 Сатана Z
16:43 12.08.2025
7 ......
До коментар #1 от "00000":Aдът ce oтпpищи! Бpyтaлeн пpoбив в Дoнбac! Pycкитe cили нaxлyxa нa 50 км. зaд yкpaинcкитe пoзиции. Koтлитe oкoлo Пoкpoвcк, Koнcтaнтинoвкa и Дoбpoпoлe ce зaтpъшвaт пo-cилнo oт кaпaк нa кoвчeг. Cвoдкa oт фpoнтa нa 12.08.25 г.
Коментиран от #13
16:44 12.08.2025
8 Няма ора
16:44 12.08.2025
9 Слава на Русия
До коментар #5 от "Точно":Много добър анализ на ситуацията .
16:44 12.08.2025
10 Копейкин Костя
До коментар #1 от "00000":Ехааа, ушанка чете "Фигаро "... 😀
16:45 12.08.2025
11 Атина Палада
16:46 12.08.2025
13 Румен Решетников
До коментар #7 от "......":Вече четири години очакваме котли от непобедимая и легендарная, а досега- ни адин...
16:47 12.08.2025
14 Порно
16:47 12.08.2025
15 минаващ
16:48 12.08.2025
16 Летописец
До коментар #3 от "Последния Софиянец":" Професионален агент на Хитлер е бил Степан Бандера, смятан за национален герой на днешна Украйна. Това показва разсекретени архивни документи на американското разузнаване за Бандера. Агентурното му име е било „Консул 2”,
16:50 12.08.2025
17 Муахаха, украинец развял некъв флаг
16:51 12.08.2025
18 И този изтрещя
16:54 12.08.2025
20 Реалност
Те са изградили системата по такъв начин, че поне и следващият наследник ще остане в рамките на същата парадигма. Това е абсолютният минимум.
И точно това е проблемът. Путин не е болестта – той е просто симптом. Истинският вирус е нация, която ликува, когато деца биват убивани, градове биват бомбардирани и военни престъпления се предават на живо.
Хората все още си въобразяват, че премахването на Путин магически би „поправило“ Русия. Но нека бъдем честни: кой измъчва украинските военнопленници? Кой изстрелва дронове в родилните домове? Кой заснема екзекуциите и ги споделя гордо? Не Путин – това са обикновените руснаци.
16:58 12.08.2025
21 И какво
16:59 12.08.2025
22 Още новини от Украйна
"Няколко подразделения от украинските въоръжени сили се оказаха в „огнен джоб“ в района на село Клебан Бик близо до Константиновка — Кимаковски"
16:59 12.08.2025