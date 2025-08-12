Новини
Москва засилва използването на севернокорейски работници въпреки забраната на ООН

Москва засилва използването на севернокорейски работници въпреки забраната на ООН

12 Август, 2025 16:47, обновена 12 Август, 2025 16:49

Свидетелства разкриват изключително тежки условия и строг контрол от властите в Пхенян

Москва засилва използването на севернокорейски работници въпреки забраната на ООН - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Москва все по-често разчита на севернокорейски работници, за да компенсира недостига на работна ръка, задълбочен от войната в Украйна, съобщиха пред Би Би Си южнокорейски разузнавателни източници, предава БТА.

Интервюта с шестима избягали работници описват крайно тежки условия, изтощителни работни смени, строг надзор и оскъдни възнаграждения. Още при пристигането си в Русия те са придружавани от агенти по сигурността, инструктирани да избягват контакт с външни лица и директно изпращани на строителни обекти. Работният ден може да продължи до 18 часа - от 6 сутринта до 2 след полунощ, с едва два почивни дни годишно. Настанени са в претъпкани, мръсни контейнери или недовършени сгради, често без отопление и медицинска помощ.

Свидетелства сочат за побои при опит за почивка и липса на предпазни средства, включително при нощни смени без осветление. Заплатите варират между 100 и 200 долара месечно и се изплащат едва при завръщане в Северна Корея, като голяма част се удържа като „такса за лоялност“ към държавата.

Въпреки забраната на ООН от 2019 г. за използване на севернокорейска работна ръка, данни на руското правителство показват, че през 2024 г. в страната са влезли над 13 000 севернокорейци, 12 пъти повече спрямо предходната година. Част от тях пристигат със студентски визи, използвани за заобикаляне на санкциите. Южнокорейското разузнаване изчислява, че вече над 10 000 работят в Русия, а броят им може да надхвърли 50 000.

Повечето са заети в строителството, но и във фабрики за облекло и ИТ центрове. През юни руският министър Сергей Шойгу обяви, че 5 000 севернокорейци ще бъдат изпратени за възстановяване на Курск, а според южнокорейски източници е „много вероятно“ част от тях да работят и в окупираните украински територии.

Движението им е строго ограничено от 2023 г. им е позволено да излизат само на групи от петима под постоянен надзор. Те преминават редовно идеологическо обучение и сесии за самокритика, насочени към укрепване на лоялността към лидера Ким Чен Ун.

Малцина успяват да избягат, често с помощта на забранени мобилни телефони и малки спестявания. От 2022 г. броят на севернокорейците, напуснали Русия и достигнали Южна Корея, е спаднал наполовина около 20 на 10 души годишно.

Експерти прогнозират, че изпращането на работници ще продължи и след края на войната, превръщайки се в трайно проявление на съюза между Ким Чен Ун и Владимир Путин.


  • 1 Нормално

    9 23 Отговор
    ВСУ изби един милион ватенки.

    Коментиран от #7, #16, #27, #31

    16:49 12.08.2025

  • 2 пешо

    15 3 Отговор
    ООН да го

    16:49 12.08.2025

  • 3 Без Китай и Индия

    8 17 Отговор
    Маскалия е умрела!

    Коментиран от #11, #34

    16:50 12.08.2025

  • 4 Хайде пак ВВС

    20 2 Отговор
    Какво ги грее англичаните какво се случва в Русия? Загрижили се за севернокорейските работници. Лицемерие по английски.

    16:50 12.08.2025

  • 5 Пудинг

    10 0 Отговор
    Забраната на ко туй.....ПХАХАХАХЯ.....мъ вий си повярвахте....ХАХАХАХАХАХЯ

    16:50 12.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Колко милиона българи мият клозети на Запад?

    Коментиран от #13, #18

    16:51 12.08.2025

  • 7 пешо

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално":

    ВСУ не могат да избият даже мухите

    16:51 12.08.2025

  • 8 Световни медии тръбят

    4 18 Отговор
    Руските загуби от последните атаки са чудовищни, 1:10

    Коментиран от #15, #22, #23

    16:51 12.08.2025

  • 9 Порно

    4 1 Отговор
    Студенти на производствен стаж. Също като випусници на военни училища, готвещи дипломна работа между Курск и Харков

    16:51 12.08.2025

  • 10 БОЛШЕВИК

    14 3 Отговор
    Севернокорейците си имат достатъчно работа в собствената страна! Севернокорейците в Русия са военни които тренират в реална ситуация и прочистват много укри и чужди наемници

    16:52 12.08.2025

  • 11 пешо

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Без Китай и Индия":

    украйна с нато пак умре

    16:52 12.08.2025

  • 12 Копейки,

    6 10 Отговор
    Светилото на световната икономика професор Ханке каза да отивате в Курск.

    16:52 12.08.2025

  • 13 Ти миеш

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    софийските клозети по ресторантите.

    16:52 12.08.2025

  • 14 Някой

    4 11 Отговор
    Трябва да яде
    Бездомните кучета в Рушия.

    По Хуманно е
    Отколкото да биват застреляни или тровени.

    Северно Корейците ще се насладят на
    Руските Деликатеси .

    Коментиран от #19

    16:53 12.08.2025

  • 15 Военкор

    2 12 Отговор

    До коментар #8 от "Световни медии тръбят":

    Стотина руснаци влезли в Покривск по тъмно.Естествено мъртви са

    Коментиран от #36

    16:54 12.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Опуйник

    8 1 Отговор
    Кога отидоха, кога видяха, кога прецениха ...
    пропагандата с пълна сила

    16:54 12.08.2025

  • 18 Колко хиляди Рускини

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ги думкат за
    По 50 Еврака в Европа ?

    Коментиран от #26

    16:55 12.08.2025

  • 19 трябва и меки кит

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    като теб да има на хранилката на отворено общество

    16:55 12.08.2025

  • 20 Механик

    6 1 Отговор
    Някой или не прочел правилно, или не е успял да преведе грамотно материала. Или пък умишлено изкилифирва смисъла.
    Не може ООН да забранява такива неща. В противен случай щеше да забранява на българите да сменят памперси в Италия, Испания, Гърция и пр. Щеше да забранява на украинките да работят в Холандия (червените фенери), щеше да забрани на нашите момчета-друсанячета да ходят по скандинавията да лашкат или да бъдат лашкани от разни дърти третополови.

    16:56 12.08.2025

  • 21 Робовладелецът

    1 5 Отговор
    Ким, дава пример н,Путин, как да довърши руснаците

    Коментиран от #24

    16:57 12.08.2025

  • 22 световните медии тръбят всичкото лгблт

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Световни медии тръбят":

    елате на прайда в берлин има вазелин има хормони има всичко за едно чудесно преживяване а има и много араби за всяка мека кит по двама трима

    16:57 12.08.2025

  • 23 И КЪДЕ БЕ ДЕБИЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Световни медии тръбят":

    ПРИ ОБКРЪЖЕНИЕТО ПОД КЛЕМАНБИК ДЕТО ВСУ ГИ ТРЕПЯТ КАРО ГЪСКИ В ГЬОЛА
    ИЛИ ПОСЛЕДНИЯТ ПРОБИВ ОТ 20 КИЛОМЕТРА СЕВЕРНО ОТ ПОКРОВСК
    АЙДЕ СЛАВА НА МИСИРИТЕ

    16:57 12.08.2025

  • 24 важното е че искаш да си смениш

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Робовладелецът":

    пола и след теб няма да остане никой от твоя род което е хубаво един и@@@д@@иот по малко

    16:58 12.08.2025

  • 25 604

    2 0 Отговор
    Мани мани....много умотани главици...из тая драскалня....я да цитирате кога и кой от ООНето, че май си ревете за следствие...!

    16:59 12.08.2025

  • 26 Цецко

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Колко хиляди Рускини":

    В Германия един милион рускини са по бардаците.

    Коментиран от #33

    17:00 12.08.2025

  • 27 Истинските братушки..

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално":

    Ако в Русия имаше поет като гениалният Вазов, щеше да напиши; и децата дават крушки на корейците без страх, и им викат: - Здравствуйте братушки!

    17:00 12.08.2025

  • 28 Зимата когато сняг забръска

    0 1 Отговор
    Ник Механик дедовият ще ми отръска.

    17:01 12.08.2025

  • 29 Емил

    0 0 Отговор
    И това е обективна статия ли, а "Факти"?

    17:02 12.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нормално":

    10! 10! Не ,20!!!!,малиии къф си ТПК

    17:02 12.08.2025

  • 32 Луганск

    0 1 Отговор
    АНГЛОСАКСОНСКА РОБСКА ЛЪЖА В ДЕЙСТВИЕ

    Вижте КНДР, Корейската Народно-демократична република, и сравнете с гнилия Западен малък свят!

    КНДР има чисти добре поддържани развити градове и села с развита инфраструктура! Добра държавна образователна и здравна система! Здрави, свободни, весели и сплотени хора!

    А на запад-заблудено, разединено, психично болно, неморално общество! Мръсни, миризливи и разпадащи се градове като Ню Йорк, Париж, Лондон и др.

    Между другото, ако АА не може да види това със собствените си очи в КНДР, то може да отиде в Беларус или Русия и да види какви чисти, добре поддържани, развити градове и открити свободни образовани и добродушни хора там!

    Западният свят умира

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    17:02 12.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Още няколко

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Без Китай и Индия":

    Иран, С. Корея Бразилия, Южена Африка, Индонезия и др., заедно с Китай и Индия, ина няма половината население на земята, 3/4 от ресурсите и нарастващи финансови възможности.

    17:03 12.08.2025

  • 35 Хасан Хамбург

    1 0 Отговор
    И аз в ЕС разчитам на украинските заработчанки !

    17:03 12.08.2025

  • 36 СТОТИНА РУСНАЦИ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Военкор":

    РАЗКАЗАХА ИГРАТА НА ПОКРОВСКИЯТ ГАРНИЗОН
    ЦЯЛА СЕДМИЦА ТРЕПЯТ БАНДЕРАЦИ ПО УЛИЦИТЕ НА ГРАДА
    И КВО ПОСЛЕДВА
    20 КМ ПРОБИВ СЕВЕРНО ОТ ПОКРОВСК И
    ЧУВАЛ В КЛЕМАНБИК
    АЙДЕ ЧЕСТИТО ТЪП......АНАРИ

    17:03 12.08.2025

