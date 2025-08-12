Москва засилва използването на севернокорейски работници въпреки забраната на ООН

Москва все по-често разчита на севернокорейски работници, за да компенсира недостига на работна ръка, задълбочен от войната в Украйна, съобщиха пред Би Би Си южнокорейски разузнавателни източници, предава БТА.

Интервюта с шестима избягали работници описват крайно тежки условия, изтощителни работни смени, строг надзор и оскъдни възнаграждения. Още при пристигането си в Русия те са придружавани от агенти по сигурността, инструктирани да избягват контакт с външни лица и директно изпращани на строителни обекти. Работният ден може да продължи до 18 часа - от 6 сутринта до 2 след полунощ, с едва два почивни дни годишно. Настанени са в претъпкани, мръсни контейнери или недовършени сгради, често без отопление и медицинска помощ.

Свидетелства сочат за побои при опит за почивка и липса на предпазни средства, включително при нощни смени без осветление. Заплатите варират между 100 и 200 долара месечно и се изплащат едва при завръщане в Северна Корея, като голяма част се удържа като „такса за лоялност“ към държавата.

Въпреки забраната на ООН от 2019 г. за използване на севернокорейска работна ръка, данни на руското правителство показват, че през 2024 г. в страната са влезли над 13 000 севернокорейци, 12 пъти повече спрямо предходната година. Част от тях пристигат със студентски визи, използвани за заобикаляне на санкциите. Южнокорейското разузнаване изчислява, че вече над 10 000 работят в Русия, а броят им може да надхвърли 50 000.

Повечето са заети в строителството, но и във фабрики за облекло и ИТ центрове. През юни руският министър Сергей Шойгу обяви, че 5 000 севернокорейци ще бъдат изпратени за възстановяване на Курск, а според южнокорейски източници е „много вероятно“ част от тях да работят и в окупираните украински територии.

Движението им е строго ограничено от 2023 г. им е позволено да излизат само на групи от петима под постоянен надзор. Те преминават редовно идеологическо обучение и сесии за самокритика, насочени към укрепване на лоялността към лидера Ким Чен Ун.

Малцина успяват да избягат, често с помощта на забранени мобилни телефони и малки спестявания. От 2022 г. броят на севернокорейците, напуснали Русия и достигнали Южна Корея, е спаднал наполовина около 20 на 10 души годишно.

Експерти прогнозират, че изпращането на работници ще продължи и след края на войната, превръщайки се в трайно проявление на съюза между Ким Чен Ун и Владимир Путин.